«Челси» интересны Дэвис из «Баварии» и Керкез из «Борнмута». «Синие» летом могут потратить 200 млн фунтов даже без продаж (Бен Джейкобс)

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Борнмут Альфонсо Дэвис деньги Милош Керкез Футбол

«Челси» интересен Альфонсо Дэвис.

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс в колонке для Si Phillips Talks Chelsea сообщил, что «синие» заинтересованы в подписании левого защитника, и футболист «Баварии» – один из тех, кто нравится спортивному департаменту. При этом шансы «Реала» подписать канадца оцениваются как более высокие.

Также «Челси» следит за игроком сборной Венгрии Милошем Керкезом, выступающим за «Борнмут». Но этот вариант рассматривается на перспективу (например, на лето 2025 года).

Джейкобс отмечает, что «Челси» летом в состоянии потратить 200 млн фунтов, даже не продавая никого. В случае исходящих трансферов сумма может дойти до 300-350 млн.

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34 комментария
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Челси доиграется, что очки с Эвертона снимут!
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Как они могут потратить 200 даже не продавая никого? Вроде бы уже читерскую амортизацию контрактов от Боэли запретили или он нашел новую лазейку в обход ФФП?
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Челси долгое время экономил и теперь летом заслужил потратиться!
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Ответ corazon blanco
Как они могут потратить 200 даже не продавая никого? Вроде бы уже читерскую амортизацию контрактов от Боэли запретили или он нашел новую лазейку в обход ФФП?
Запретили, но Челси вовремя сделал амортизацию и не попал под запрет, так что все чисто.(То есть до запрета все это провернул)
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Такими темпами помимо Эвертона и Лутон может зацепить
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Ответ sp.msk.86
Челси доиграется, что очки с Эвертона снимут!
Лудогорец забыл, брат)
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Ответ corazon blanco
Как они могут потратить 200 даже не продавая никого? Вроде бы уже читерскую амортизацию контрактов от Боэли запретили или он нашел новую лазейку в обход ФФП?
Переадресация штрафа идет на Эвертон:)
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Чтоб точно попасть в десятку, эти покупки необходимы!
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Кажется Челси любит ЛЗ покупать как МС ЦЗ.
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Боулинг, жги!!! Эта песня будет вечной.)))
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Ответ Proper Chels
Попахивает бредом про 200 миллионов и про Дэвиса. Очевидно Дэвис выберет Реал. Так же очевидно, что Челси слишком много потратил в прошлые 3 окна и нужно продавать игроков, благо продавать Челси тоже умеет. Скорее всего из клуба уйдут 5-6 игроков и купят 2-3 на эти деньги. Думаю Броя, Матсэн, Чалоба, Кепа уйдут. Не исключено, что и Мудрик. В первую очередь попробуют взять напа, а дальше уже смотреть на другие позиции.
Челси сейчас точно Мудрика продавать не будет. За него 100 лямов заплатили. Сейчас никто не заплатит за него столько. Надо отбивать, а это либо в аренду(контракт то аж до пенсии), ну либо Мудрик начнет чаще играть в старте.
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Ответ Proper Chels
Попахивает бредом про 200 миллионов и про Дэвиса. Очевидно Дэвис выберет Реал. Так же очевидно, что Челси слишком много потратил в прошлые 3 окна и нужно продавать игроков, благо продавать Челси тоже умеет. Скорее всего из клуба уйдут 5-6 игроков и купят 2-3 на эти деньги. Думаю Броя, Матсэн, Чалоба, Кепа уйдут. Не исключено, что и Мудрик. В первую очередь попробуют взять напа, а дальше уже смотреть на другие позиции.
зачем мудрика покупали за 70 миллионов? для перспективы,пусть набирается опыта, мудрик довольно перспективный
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Ответ Alex Serpen
За 2 окна продали на 330млн, купили на 1.1 лярд всякого хлама. У Челси сейчас в составе 31 человек, куда ещё-то?
Если клуб имеет возможность приобретать игроков, то пусть покупают, в чем проблема? Или с твоего кармана деньги берут? Откуда столько возмущения?)) Накупили шлака, теперь половину на продажу уйдет/аренду, некоторые позиции так и не укрепили нормально, соответственно надо усилять их, или что, шлак туда ставить и шлаком играть и никого больше не покупать?
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Ответ sp.msk.86
Челси доиграется, что очки с Эвертона снимут!
Одни - синие, другие - синие. Какая разница?)
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Ответ corazon blanco
Как они могут потратить 200 даже не продавая никого? Вроде бы уже читерскую амортизацию контрактов от Боэли запретили или он нашел новую лазейку в обход ФФП?
так Челси продает воспитанников и из-за этого постоянно имеют большой плюс с продаж
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Ответ corazon blanco
Как они могут потратить 200 даже не продавая никого? Вроде бы уже читерскую амортизацию контрактов от Боэли запретили или он нашел новую лазейку в обход ФФП?
На старые сделки не распространяются новые ограничения
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пусть сдадут в аренду еще пару ребят с академии
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Боули- как девушки, которые не знают,чего хотят и поэтому скупают все
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Попахивает бредом про 200 миллионов и про Дэвиса.
Очевидно Дэвис выберет Реал.
Так же очевидно, что Челси слишком много потратил в прошлые 3 окна и нужно продавать игроков, благо продавать Челси тоже умеет.

Скорее всего из клуба уйдут 5-6 игроков и купят 2-3 на эти деньги.
Думаю Броя, Матсэн, Чалоба, Кепа уйдут. Не исключено, что и Мудрик.
В первую очередь попробуют взять напа, а дальше уже смотреть на другие позиции.
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Кажется Челси любит ЛЗ показать как МС ЦЗ.
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ФФП видимо отменяют, у Боули инсайды)))
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