«Челси» интересны Дэвис из «Баварии» и Керкез из «Борнмута». «Синие» летом могут потратить 200 млн фунтов даже без продаж (Бен Джейкобс)
«Челси» интересен Альфонсо Дэвис.
Журналист CBS Sports Бен Джейкобс в колонке для Si Phillips Talks Chelsea сообщил, что «синие» заинтересованы в подписании левого защитника, и футболист «Баварии» – один из тех, кто нравится спортивному департаменту. При этом шансы «Реала» подписать канадца оцениваются как более высокие.
Также «Челси» следит за игроком сборной Венгрии Милошем Керкезом, выступающим за «Борнмут». Но этот вариант рассматривается на перспективу (например, на лето 2025 года).
Джейкобс отмечает, что «Челси» летом в состоянии потратить 200 млн фунтов, даже не продавая никого. В случае исходящих трансферов сумма может дойти до 300-350 млн.
Очевидно Дэвис выберет Реал.
Так же очевидно, что Челси слишком много потратил в прошлые 3 окна и нужно продавать игроков, благо продавать Челси тоже умеет.
Скорее всего из клуба уйдут 5-6 игроков и купят 2-3 на эти деньги.
Думаю Броя, Матсэн, Чалоба, Кепа уйдут. Не исключено, что и Мудрик.
В первую очередь попробуют взять напа, а дальше уже смотреть на другие позиции.