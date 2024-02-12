«Челси» интересны Дэвис из «Баварии» и Керкез из «Борнмута». «Синие» летом могут потратить 200 млн фунтов даже без продаж (Бен Джейкобс)

«Челси» интересен Альфонсо Дэвис.

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс в колонке для Si Phillips Talks Chelsea сообщил, что «синие» заинтересованы в подписании левого защитника, и футболист «Баварии» – один из тех, кто нравится спортивному департаменту. При этом шансы « » подписать канадца оцениваются как более высокие.

Также « » следит за игроком сборной Венгрии Милошем Керкезом, выступающим за « ». Но этот вариант рассматривается на перспективу (например, на лето 2025 года).

Джейкобс отмечает, что «Челси» летом в состоянии потратить 200 млн фунтов, даже не продавая никого. В случае исходящих трансферов сумма может дойти до 300-350 млн.