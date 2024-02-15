«Реал» устно договорился с Дэвисом. «Бавария» должна назначить цену (Relevo)

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис согласился перейти в «Реал».

По информации Relevo, мадридский клуб устно достиг предварительного соглашения с защитником «Баварии». Мюнхенский клуб должен одобрить сделку и назвать запрашиваемую сумму.

Отмечается, что в раздевалке «Реала» оптимистично оценивают шансы на подписание Дэвиса, в то время как руководство «сливочных» проявляет осторожность и считает, что подписать Дэвиса будет непросто.

Оптимизм мадридского клуба обусловлен тем, что Дэвис отклонил уже несколько предложений «Баварии» о продлении контракта.

Действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» рассчитано до лета 2025 года. С статистикой канадского защитника можно ознакомиться здесь.

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58 комментариев
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Ответ Митчелл хозяин НБА
Мюнхенский фарм клуб Реала, по совместительству хозяева барселоны, подготовил очередного топового футболиста для Лучшего клуба в истории футбола
Да ладно, Бавария великий клуб. Реал кстати им в свое время тоже царский подгон в виде Роббена сделал.
+81
-11
+70
Мюнхенский фарм клуб Реала, по совместительству хозяева барселоны, подготовил очередного топового футболиста для Лучшего клуба в истории футбола
+105
-57
+48
Ответ Сикарио
Да ладно, Бавария великий клуб. Реал кстати им в свое время тоже царский подгон в виде Роббена сделал.
Тогда Реал лоханулся. Они (и я) ждали взамен Роббену Рибери, но тот не перешел и они вместе очень долго разрывали своих соперников. К слову, Роббен перед уходом был одним из лучших в Реале
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Ещё один игрок Баварии уходит на повышение в Реал)
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🔥🔥🔥
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Дэвис конечно топ, фланг с Винисиусом будет просто ультрамобилен. Но он слишком часто подвержен травмам, не лучше ли вернуть своего воспитанника Гуттьереса? Обойдется во много раз дешевле.
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Ответ Dzmitry Lavysh
А как они могли договориться ,если контракт еще 1,5 года... Либо Бавария дала добро на переговоры с игроком?
Это же неофициальные переговоры. Просто получили согласие игрока на переход. Стандартная практика. Переговоры по контракту можно будет вести только с разрешения Баварии.
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Ответ corazon blanco
Дэвис конечно топ, фланг с Винисиусом будет просто ультрамобилен. Но он слишком часто подвержен травмам, не лучше ли вернуть своего воспитанника Гуттьереса? Обойдется во много раз дешевле.
Возможно и Гуттьереса тоже вернут вместо Франа. Таким образом весь фланг обновится
+7
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+7
Ответ obid
Тогда Реал лоханулся. Они (и я) ждали взамен Роббену Рибери, но тот не перешел и они вместе очень долго разрывали своих соперников. К слову, Роббен перед уходом был одним из лучших в Реале
Роббен ушел из-за Роналду, всё-таки, а не потому что Реал хотел Рибери забрать взамен.
+6
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А так разве можно? Вроде по правилам сначала с клубом договариваются, иначе бан и санкции от УЕФА
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Ответ Шамиль Магомедов
У них два ЛЗ - Менди и Фран. Зачем им Дэвис еще?
Менди уйдет летом, Фран попылил и пропал
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а это не нарушение регламента, по ведению переговоров?
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Мне конечно нравится Дэвис, но также очень бы хотелось видеть больше воспитанников в команде, особенно в основе. И Мигель как кажется по игровым скиллам больше остальных этого достоин. Вполне может вырасти в игрока уровня Карвы
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Ответ vcaireac
По информации того же Relevo Анчелотти хочет сохранить Менди,не смотря на интерес к Альфонсо. Тогда явно придется отпустить Франа,либо аренда...Жаль его.
Не уровень к сожалению. В защите нулевой, когда играет Менди себя спокойно чувствуешь. Он как гора, хоть и в атаке ничего почти не делает, однако на этом же фланге Винисиус который за двоих в атаке может отыграть.
+4
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+4
Ответ Митчелл хозяин НБА
Мюнхенский фарм клуб Реала, по совместительству хозяева барселоны, подготовил очередного топового футболиста для Лучшего клуба в истории футбола
С Баварией всегда хорошие отношения были у Мадрида , и конкуренцию сильнейшую она давала и Мадриду в том числе на евроарене, не стоит так про великий клуб говорить .
А то что были удачные трансферы , так это в обе стороны работает .
+5
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Ответ vcaireac
Переговоры начнут летом 24-го,за год до истечения его контракта.Так Реал действовал при подписании Чуамени,Беллингема...
С каких пор можно вести переговоры с игроком за год до контракта?Их можно вести в обход Баварии только за полгода .
+3
0
+3
Ответ Dzmitry Lavysh
А как они могли договориться ,если контракт еще 1,5 года... Либо Бавария дала добро на переговоры с игроком?
Переговоры начнут летом 24-го,за год до истечения его контракта.Так Реал действовал при подписании Чуамени,Беллингема...
+4
-1
+3
Ответ Шамиль Магомедов
У них два ЛЗ - Менди и Фран. Зачем им Дэвис еще?
Потому что Менди, это игрок фк лазарет,а не реал мадрид
+3
0
+3
Ответ corazon blanco
Дэвис конечно топ, фланг с Винисиусом будет просто ультрамобилен. Но он слишком часто подвержен травмам, не лучше ли вернуть своего воспитанника Гуттьереса? Обойдется во много раз дешевле.
Вернули же Франка Гарсию, вообще не уровень
+4
-1
+3
Ну обычно Бавария подтирается правилами по поводу переговоров за спиной у других клубов Бундеслиги, теперь ей отплатили такой же монетой. Был бы какой-то другой клуб, сказал бы, что некрасиво, а Баварии по заслугам.
+18
-15
+3
Ответ Begench Berdimuradov
еше один 🤡
Видимо, он забыл, как Альфонсо деклассировал его «Барсу» в том самом матче 2:8, вот и вымещает свою злость в комментариях)
+7
-5
+2
Ответ corazon blanco
Дэвис конечно топ, фланг с Винисиусом будет просто ультрамобилен. Но он слишком часто подвержен травмам, не лучше ли вернуть своего воспитанника Гуттьереса? Обойдется во много раз дешевле.
В принципе этот трансфер не помешает возвращению Гутьерреса. Можно и Дэвиса купить, и Мигеля вернуть. В случае чего можно будет продать воспитанника дороже.
+2
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+2
Ответ Supreme Allah
Роббен тогда сбитым летчиком казался. А баварию все время топов в реал подгоняет , фарм клуб номер один.
В МЮ бы поспорили)
+2
0
+2
По информации того же Relevo Анчелотти хочет сохранить Менди,не смотря на интерес к Альфонсо.
Тогда явно придется отпустить Франа,либо аренда...Жаль его.
+2
0
+2
У них два ЛЗ - Менди и Фран. Зачем им Дэвис еще?
+2
0
+2
А как они могли договориться ,если контракт еще 1,5 года...
Либо Бавария дала добро на переговоры с игроком?
+5
-3
+2
Ответ JENNINGS
Видимо, он забыл, как Альфонсо деклассировал его «Барсу» в том самом матче 2:8, вот и вымещает свою злость в комментариях)
🤣😂. незабываемый матч было.
+2
-1
+1
Ответ Митчелл хозяин НБА
Мюнхенский фарм клуб Реала, по совместительству хозяева барселоны, подготовил очередного топового футболиста для Лучшего клуба в истории футбола
Такой фарм клуб, что за последние годы продавал только Крооса аж в 2014 году, но забрал Алонсо. Мадрид много кого хотел купить у Баварии начиная с Рибери, Бастиана, Роберта и тд, но почему-то пока только Крооса отдали. Алабу чуть ли не с 2016 года вели, а Мюнхен сбагрил его только когда Давид уже сдавать начал. Да и Дэвиса еще никто не отпускал, как бы переобуваться еще не пришлось
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Ответ GibsonFlyingV
Еще бы Трента на правый фланг. Вот это команда была бы
А защищаться кому?)
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Ответ Шамиль Магомедов
У них два ЛЗ - Менди и Фран. Зачем им Дэвис еще?
Фран вообще не тянет, Менди после травм так же не стабилен. Да что там говорить, если Карло иной раз предпочитает слева выпускать Камавингу?
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