«Реал» устно договорился с Дэвисом. «Бавария» должна назначить цену (Relevo)
Альфонсо Дэвис согласился перейти в «Реал».
По информации Relevo, мадридский клуб устно достиг предварительного соглашения с защитником «Баварии». Мюнхенский клуб должен одобрить сделку и назвать запрашиваемую сумму.
Отмечается, что в раздевалке «Реала» оптимистично оценивают шансы на подписание Дэвиса, в то время как руководство «сливочных» проявляет осторожность и считает, что подписать Дэвиса будет непросто.
Оптимизм мадридского клуба обусловлен тем, что Дэвис отклонил уже несколько предложений «Баварии» о продлении контракта.
Действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» рассчитано до лета 2025 года. С статистикой канадского защитника можно ознакомиться здесь.
А то что были удачные трансферы , так это в обе стороны работает .
Тогда явно придется отпустить Франа,либо аренда...Жаль его.
Либо Бавария дала добро на переговоры с игроком?