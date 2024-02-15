«Реал» устно договорился с Дэвисом. «Бавария» должна назначить цену (Relevo)

Альфонсо Дэвис согласился перейти в «Реал».

По информации Relevo, мадридский клуб устно достиг предварительного соглашения с защитником «Баварии». Мюнхенский клуб должен одобрить сделку и назвать запрашиваемую сумму.

Отмечается, что в раздевалке « » оптимистично оценивают шансы на подписание , в то время как руководство «сливочных» проявляет осторожность и считает, что подписать Дэвиса будет непросто.

Оптимизм мадридского клуба обусловлен тем, что Дэвис отклонил уже несколько предложений «Баварии» о продлении контракта.

Действующее соглашение Дэвиса с «Баварией» рассчитано до лета 2025 года. С статистикой канадского защитника можно ознакомиться здесь.