Агент Дэвиса встретился с Деку в Барселоне. На защитника «Баварии» также претендует «Реал» (Жерар Ромеро)
Агент Альфонсо Дэвиса встретился со спортивным директором «Барселоны».
По информации журналиста Жерара Ромеро, встреча представителя Дэвиса с Деку состоялась в Барселоне на следующий день после его визита в Мадрид.
Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» устно договорился с «Реалом» о переходе этим летом.
Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает в июне 2025 года. Со статистикой канадского защитника можно ознакомиться здесь.
Но на самом деле Барсе он тупо нужнее..
Ибо этого готовое решение, то что сейчас необходимо Барсе. . Это лучше чем 30 летний Канселу, и те две лесозаготовки (Бальде и Форт), что сейчас быссмысленно бегают на позиции канадца..
А у Реала есть Мигель, которого прокачали в Жироне.. Да и Фран с Менди в порядке.
И мне непонятно, как на одном фланге уместить Вини и Девиса. В обороне 90 минут будет окно.
Барселона: ну у нас есть пару стариков, на которых мы расчитываем, парочка распиаренных молодых игроков, горячая вода в раздевалке по средам и пятницам, ну и ДНК...
Деку: Ну, жених!
Агент Дэвиса: Ну тебе самому-то как?
логику Деку и Лапорту понять сложно
Бальде - 3 игры против Баварии - 0 побед - 0 ассистов
Ты бы ещё мезозой вспомнил..
"ни нынешний Левандовский"
То есть привел в пример Хоселу который якобы в данный момент сильнее нынешнее Левандовски ,а других игроков так делать не стал.Подобрал выгодный пунктик и сидит радостный...Ну да..Это тебе не нынешний Куртуа из лазарета.Верно?Тер Штеген уже прошлый матч сыграл в основе.Да и 19 матчей в сезоне не сравнятся с почетными 0 матчами Куртуа.
В каком пике Куртуа сильнее?Как ты это определ?:D
Марк с 2015 года на высоком уровне играет.Куртуа в это время был дыркой в Челси ,и несколько сезонов в Реале был такой же дыркой над котором даже фанаты Реала смеялись.Чем пик Куртуа отличается от пика Тер Штегена прошлого сезона когда тот на горбу ставил рекорды вратарские в Ла Лиге?
Как вообще связан характер Канселу и его ИГРОВЫЕ КАЧЕСТВА?Чем Карвахаль СИЛЬНЕЕ Канселу?
Ваша искренность абсолютно неинтересна.Всю искренность видно было уже по случаям с Куртуа и Левандовски когда вы наглым образом подгоняли под себя нужные вам факты)))У одного берет мы нынешнюю форму ,а у второго лазаретчика который в сезоне провел 0 игр мы НЫНЕШНЮЮ ФОРМУ БРАТЬ НЕ БУДЕМ.О-ОБЬЕКТИВНОСТЬ
С Франом несмотря на его скорость всегда выше шанс провалиться.. А вот Менди даёт идеальное сочетание..
И поэтому я не удивлюсь, если Реал вернёт Мигеля и продаст Франа.. У Мигеля есть опыт игры в паре с реактивным бразилом в Жироне,хоть и сам он тоже любит лазить впереди.