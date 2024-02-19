Агент Дэвиса встретился с Деку в Барселоне. На защитника «Баварии» также претендует «Реал» (Жерар Ромеро)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Деку Ла Лига возможные трансферы агенты Альфонсо Дэвис Футбол

Агент Альфонсо Дэвиса встретился со спортивным директором «Барселоны».

По информации журналиста Жерара Ромеро, встреча представителя Дэвиса с Деку состоялась в Барселоне на следующий день после его визита в Мадрид.

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» устно договорился с «Реалом» о переходе этим летом.

Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает в июне 2025 года. Со статистикой канадского защитника можно ознакомиться здесь.

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105 комментариев
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Агент Дэвиса: ну, мы еще походим, посмотрим, еще вернемся»
+177
-4
+173
Ясно, что это старая добрая агентская фишка.. Если продаёшь игрока в Реал, заедь на кофеек к Барсе и наоборот. Даже срабатывала пару раз, как в случае с Бекхэмом.
Но на самом деле Барсе он тупо нужнее..

Ибо этого готовое решение, то что сейчас необходимо Барсе. . Это лучше чем 30 летний Канселу, и те две лесозаготовки (Бальде и Форт), что сейчас быссмысленно бегают на позиции канадца..

А у Реала есть Мигель, которого прокачали в Жироне.. Да и Фран с Менди в порядке.
И мне непонятно, как на одном фланге уместить Вини и Девиса. В обороне 90 минут будет окно.
+93
-29
+64
Деку попросил самим выкупить трансфер? Или просто денег попросил?
+58
-8
+50
Реал предлагает: контракт с хорошей зарплатой, хорошую конкуретноспособную команду с топовыми игроками, постоянную игру в плей-офф ЛЧ

Барселона: ну у нас есть пару стариков, на которых мы расчитываем, парочка распиаренных молодых игроков, горячая вода в раздевалке по средам и пятницам, ну и ДНК...
+62
-19
+43
Ответ dr. cage
Ясно, что это старая добрая агентская фишка.. Если продаёшь игрока в Реал, заедь на кофеек к Барсе и наоборот. Даже срабатывала пару раз, как в случае с Бекхэмом. Но на самом деле Барсе он тупо нужнее.. Ибо этого готовое решение, то что сейчас необходимо Барсе. . Это лучше чем 30 летний Канселу, и те две лесозаготовки (Бальде и Форт), что сейчас быссмысленно бегают на позиции канадца.. А у Реала есть Мигель, которого прокачали в Жироне.. Да и Фран с Менди в порядке. И мне непонятно, как на одном фланге уместить Вини и Девиса. В обороне 90 минут будет окно.
про лесозаготовки в голос :D
+49
-12
+37
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты забыл упомянуть 150 млн и оргию для папашки;)
+31
-3
+28
Ответ gPk
Комментарий скрыт
а вот и ДНК проявилось
+28
-3
+25
Ответ dr. cage
Ясно, что это старая добрая агентская фишка.. Если продаёшь игрока в Реал, заедь на кофеек к Барсе и наоборот. Даже срабатывала пару раз, как в случае с Бекхэмом. Но на самом деле Барсе он тупо нужнее.. Ибо этого готовое решение, то что сейчас необходимо Барсе. . Это лучше чем 30 летний Канселу, и те две лесозаготовки (Бальде и Форт), что сейчас быссмысленно бегают на позиции канадца.. А у Реала есть Мигель, которого прокачали в Жироне.. Да и Фран с Менди в порядке. И мне непонятно, как на одном фланге уместить Вини и Девиса. В обороне 90 минут будет окно.
Форт полторы игры сыграл, ему 17 лет, а вы уже выводы делаете.
+25
-6
+19
Ответ Bazilic
И зачем он Барсе, если они с Бальде буквально одинаковые, только Алекс еще и моложе Уж лучше такие деньги на опорника потратить
Бальде лучше Дэвиса? Вовсе нет. Но он в Барселону не перейдёт.
+18
-6
+12
Ответ SaH4r.
План перехват?
Неа, просто больше денег выпросить с королев
+16
-7
+9
И они договорились что Дэвис никогда не перейдет в Барсу
+8
-1
+7
Ответ Bazilic
И зачем он Барсе, если они с Бальде буквально одинаковые, только Алекс еще и моложе Уж лучше такие деньги на опорника потратить
Бальде мёртвый и не прогрессирует вообще.
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Ответ войд
Бальде распиаренный брусок Дэвис топ и тот кто делал 8:2)
Карвахаль там по сей день Бальде догнать не может)
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Ответ dr. cage
Так местных кулесов почитать, через одного заявляют, что Форт уже сейчас лучше Бальде..
очень перспективный. но надо быть неадекватом чтобы судить игрока в 17 лет) в свое время и винисиус не блистал талантом. какой бы молодой игрок не был, без тяжкой работы он не вырастет. с фортом и бальде надо просто поработать, как в свое время работали и с тем же винисиусом. да и в целом примеров куча.
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Ответ Peter Parker
Агент Дэвиса: ну, мы еще походим, посмотрим, еще вернемся»
Дэвис: *стоя на картонке примеряет футболку Барсы*
Деку: Ну, жених!
Агент Дэвиса: Ну тебе самому-то как?
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Ответ MMMinor
Комментарий удален модератором
Будират крепкий попался ))
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Ответ gPk
Комментарий скрыт
Куртуа, Кроос, Карвахаль, Камавинга, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго, Тчуамени и Хоселу усилили бы Барсу. Ни Педри, ни Тер-Штеген, ни Гави, ни Роберто, ни нынешний Левандовский, ни Бальде, ни Ферран, ни Ямаль не усилили бы Реал. Вот и всё отличие
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Ответ Роман Романов
А агент Смолкина?
А блин, это другой Дэвис
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Ответ gPk
Забавно смотреть как ты Куртуа лежащего в лазарете весь сезон ставишь выше Тер Штегена.Забавно как ты Карвахаля и Хоселу ставишь выше Канселу/Левандовски..Самому то не смешно?:D
Гави и Бальде тоже в лазарете (пусть поправляются и восстанавливаются, потому что травмы соперников не радуют и слома карьеры молодым парням не хочется), но это не мешает включать их в сравнение. Плюс сам МАТШ вроде как восстанавливается, но в пике он не сильнее Куртуа ни в чем. Левандовский деградировал страшно и сейчас лишь блеклая тень самого себя, поэтому Хоселу, далеко не звездный, но добротный игрок, мало в чем уступает угасающему поляку. Канселу - хороший игрок, но, видимо, есть не футбольные причины, почему он нигде не может себя обрести. Тем более его перспективы в Барсе туманны по понятным причинам финансового характера. Да и как я понял другие перечисленные игроки вопросов не вызвали - слишком все очевидно. Я за Реал и исключительно субъективен, но конкретно в этом случае ни грамма хейта в сторону Барселоны (у меня много друзья за нее давно и имеет место только дружеское подтрунивание, но не ненависть). А по составам - да, я искреннее считаю, что никто из нынешних игроков Барселоны нынешний Реал бы не усилил, когда в обратном случае такие игроки есть и их не мало
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Ответ Геворг Алавердян
Так единственный + Бальде это скорость, больше ничего у Бальде нету
Бальде 19 лет, с ним просто нужно работать
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а ведь можно же было просто вернуть Гримальдо
логику Деку и Лапорту понять сложно
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на что рассчитывает Барса? ей надо следить за каждой копейкой, они встречаются с самым дорогим латералем на рынке. ну чудики.
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Ответ Bazilic
Это проблема всех игроков в этом сезоне да редким исключением Ему всего 19
Лично я не согласен. на мой взгляд у него только скорость в порядке. техники толком нет. часто играет назад. никакого креатива в действиях. хорошо конечно, если прибавит, но если бы он как-то выделялся, хотя бы мало мальски, тотна лавке не сидел бы
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Ответ Bazilic
«гениальный» Дэвис в своем лучшем сезоне сделал 8 по гол плюс пас в Бундеслиге, где статистику набивать легко, да и было это в 2020 году Бальде в своем дебютном сезоне сделал 6 по гол плюс пас в закрытой Ла Лиге Учитывая то, что Бальде еще и моложе, зачем Дэвис нужен?
Дэвис - 5 игр против Барсы - 5 побед - 2 ассиста
Бальде - 3 игры против Баварии - 0 побед - 0 ассистов
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Ответ Peter Parker
Агент Дэвиса: ну, мы еще походим, посмотрим, еще вернемся»
«Да давай эту сразу купим! Мы потом не вернёмся, я знаю!»
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+2
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Норм 👍
Ты бы ещё мезозой вспомнил..
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Ответ barca1899messi
своих денег нет ,решил чужие посчитать?
но ведь и у барсы нет))
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
А кого ещё увела Барса, можно по подробнее?
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Ответ RG26
Гави и Бальде тоже в лазарете (пусть поправляются и восстанавливаются, потому что травмы соперников не радуют и слома карьеры молодым парням не хочется), но это не мешает включать их в сравнение. Плюс сам МАТШ вроде как восстанавливается, но в пике он не сильнее Куртуа ни в чем. Левандовский деградировал страшно и сейчас лишь блеклая тень самого себя, поэтому Хоселу, далеко не звездный, но добротный игрок, мало в чем уступает угасающему поляку. Канселу - хороший игрок, но, видимо, есть не футбольные причины, почему он нигде не может себя обрести. Тем более его перспективы в Барсе туманны по понятным причинам финансового характера. Да и как я понял другие перечисленные игроки вопросов не вызвали - слишком все очевидно. Я за Реал и исключительно субъективен, но конкретно в этом случае ни грамма хейта в сторону Барселоны (у меня много друзья за нее давно и имеет место только дружеское подтрунивание, но не ненависть). А по составам - да, я искреннее считаю, что никто из нынешних игроков Барселоны нынешний Реал бы не усилил, когда в обратном случае такие игроки есть и их не мало
Так ты у нас лицемер.
"ни нынешний Левандовский"
То есть привел в пример Хоселу который якобы в данный момент сильнее нынешнее Левандовски ,а других игроков так делать не стал.Подобрал выгодный пунктик и сидит радостный...Ну да..Это тебе не нынешний Куртуа из лазарета.Верно?Тер Штеген уже прошлый матч сыграл в основе.Да и 19 матчей в сезоне не сравнятся с почетными 0 матчами Куртуа.

В каком пике Куртуа сильнее?Как ты это определ?:D
Марк с 2015 года на высоком уровне играет.Куртуа в это время был дыркой в Челси ,и несколько сезонов в Реале был такой же дыркой над котором даже фанаты Реала смеялись.Чем пик Куртуа отличается от пика Тер Штегена прошлого сезона когда тот на горбу ставил рекорды вратарские в Ла Лиге?

Как вообще связан характер Канселу и его ИГРОВЫЕ КАЧЕСТВА?Чем Карвахаль СИЛЬНЕЕ Канселу?
Ваша искренность абсолютно неинтересна.Всю искренность видно было уже по случаям с Куртуа и Левандовски когда вы наглым образом подгоняли под себя нужные вам факты)))У одного берет мы нынешнюю форму ,а у второго лазаретчика который в сезоне провел 0 игр мы НЫНЕШНЮЮ ФОРМУ БРАТЬ НЕ БУДЕМ.О-ОБЬЕКТИВНОСТЬ
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Ответ Zidan GOAT
Что за стереотип про то, что с Вини на фланге в обороне дыра? Он огромный объём в защите даёт
Так как раз к Вини в этом плане минимум претензий.. А вот к латералю, из-за особенности игры Вини есть определённые требования. Поэтому Анчи желает сохранить Менди, которому летом уходить, а не наигрывает Франа..
С Франом несмотря на его скорость всегда выше шанс провалиться.. А вот Менди даёт идеальное сочетание..

И поэтому я не удивлюсь, если Реал вернёт Мигеля и продаст Франа.. У Мигеля есть опыт игры в паре с реактивным бразилом в Жироне,хоть и сам он тоже любит лазить впереди.
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