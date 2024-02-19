Агент Дэвиса встретился с Деку в Барселоне. На защитника «Баварии» также претендует «Реал» (Жерар Ромеро)

Агент Альфонсо Дэвиса встретился со спортивным директором «Барселоны».

По информации журналиста Жерара Ромеро, встреча представителя Дэвиса с состоялась в Барселоне на следующий день после его визита в .

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» устно договорился с «Реалом» о переходе этим летом.

Контракт Дэвиса с «Баварией» истекает в июне 2025 года. Со статистикой канадского защитника можно ознакомиться здесь.