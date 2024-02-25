У Роналду 61 (48+13) очко по «гол+пас» в 54 матчах за «Аль-Наср»
Криштиану Роналду сделал более 60 результативных действий в составе «Аль-Насра».
Сегодня Криштиану реализовал пенальти в матче 21-го тура саудовской лиги против «Аль-Шабаба» – он отличился в 9-м матче подряд. Португалец возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата в нынешнем сезоне с 22 голами.
На данный момент у Роналду 48 голов и 13 результативных передач в 54 матчах за «Аль-Наср» с момента перехода 30 декабря 2022 года.
Подробная статистика 39-летнего форварда доступна здесь.
Тут уже 48+13
Не то что Неймар, который может похвастаться только пивным животиком и 3 голами за всё время
В Аль-Хиляле уже жалеют, что взяли Неймара💩, а в Аль-Насре, уверен, довольны трансфером👍