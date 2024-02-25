У Роналду 61 (48+13) очко по «гол+пас» в 54 матчах за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду сделал более 60 результативных действий в составе «Аль-Насра».

Сегодня Криштиану реализовал пенальти в матче 21-го тура саудовской лиги против «Аль-Шабаба» – он отличился в 9-м матче подряд. Португалец возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата в нынешнем сезоне с 22 голами.

На данный момент у Роналду 48 голов и 13 результативных передач в 54 матчах за «Аль-Наср» с момента перехода 30 декабря 2022 года.

Подробная статистика 39-летнего форварда доступна здесь.

24 комментария
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Феноменальная статистика. Гений.
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Даже несмотря на лигу в 39 лет это невероятный результат
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Ответ Дядя ТУРА
Даже несмотря на лигу в 39 лет это невероятный результат
У Рауля в Катаре было 16 голов за всё время
Тут уже 48+13
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Ответ Dexter Morgan
Феноменальная статистика. Гений.
Отрабатывает каждый 💸 который ему платят

Не то что Неймар, который может похвастаться только пивным животиком и 3 голами за всё время

В Аль-Хиляле уже жалеют, что взяли Неймара💩, а в Аль-Насре, уверен, довольны трансфером👍
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Ответ Global Soccer
Отрабатывает каждый 💸 который ему платят Не то что Неймар, который может похвастаться только пивным животиком и 3 голами за всё время В Аль-Хиляле уже жалеют, что взяли Неймара💩, а в Аль-Насре, уверен, довольны трансфером👍
Про мультиаккаунт пишет Greatest Of All Time... как иронично.
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Ответ Global Soccer
Отрабатывает каждый 💸 который ему платят Не то что Неймар, который может похвастаться только пивным животиком и 3 голами за всё время В Аль-Хиляле уже жалеют, что взяли Неймара💩, а в Аль-Насре, уверен, довольны трансфером👍
Вот именно. Хотя мог бы давно отдыхать. Роналду любит футбол. А Неймар любит только деньги.
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Ответ Global Soccer
Комментарий удален пользователем
Лучше бы он с таким же рвением добивался собственной блокировки...
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Браво, впечатляющий результат 👏 нормальные люди порадуются за старичка. Кроме фанов МЛС, их тусовка в 4 утра начнётся🎪
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Кто бы что не говорил , но для 39 лет статика Роналду фантастична ! Ещё не один игрок не был так хорош в таком возрасте .
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Ответ Человек1991
Амдалла 220 голевых действий в 200 играх, в пустынной медиалиге. И это без партнёров Манэ, Отавио, Талиска, Брозович, Фофана, Лапорт. И без пенальти. У Роналду 14 пенальти, 6 голов плюсуют из турнира предсезонки, 7 голов офсайды и нарушения, 25 голов с нескольких метров. Ну а его голевые тоже все знают, это отбросы отскоки на пару метров и неудавшиеся удары.
Опять с "котиками" балуемся?
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Ответ Дороф
Про мультиаккаунт пишет Greatest Of All Time... как иронично.
Комментарий удален пользователем
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