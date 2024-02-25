У Роналду 31 (22+9) очко в 20 матчах саудовской лиги. 39-летний форвард «Аль-Насра» лидирует в гонке бомбардиров и по «гол+пас»
Криштиану Роналду совершил 31 результативное действие за сезон в саудовской лиге.
Форвард «Аль-Насра» открыл счет на 21-й минуте матча с «Аль-Шабабом» (1:1, перерыв) в 21-м туре, реализовав пенальти. Португалец забил 22-й гол за 20 матчей в текущем розыгрыше чемпионата. Также на его счету 9 результативных передач.
Роналду возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата Саудовской Аравии. Он также занимает первое место по очкам, набранным по системе «гол+пас».
Отметим, что у Александара Митровича из «Аль-Хилаля», занимающего 2-е место в списке, 19 голов и 4 голевых паса в 18 матчах.
Подробная статистика 39-летнего Криштиану доступна здесь.
За счет огромного количества задействования у него есть отдельные моменты с хорошим розыгрышем, за 1,5 сезона набралась не плохая подборка в МЮ, только это вырвано из контекста и брака с плохими решениями там глобально больше.
Понятно, что статистика голевых передач у него сумасшедшая, но там не близко уровень Модрича, Месси, Иньесты, Пирло или Скоулза, пасы выбегающему на удар в голевой ситуации или прострелы.
Если сравнивать с тем же Бензема, то у француза культура паса глобально выше.
Чтобы это увидеть, не надо быть фанатом Барсы, нужно не быть персофаном)
(каждый болельщик сливочных)
1. Хет-Трик Роналду, но команда уносит ничью.
2.Победа, но Рон без голевых действий.
1. Чемпионат выигрывает Аль-Наср, Митрович лучший бомбардир лиги
2. Чемпионат выигрывает Аль-Хиляль, Кринж лучший бомбардир лиги
Полагаю, что второй вариант))