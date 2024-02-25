У Роналду 31 (22+9) очко в 20 матчах саудовской лиги. 39-летний форвард «Аль-Насра» лидирует в гонке бомбардиров и по «гол+пас»

Криштиану Роналду совершил 31 результативное действие за сезон в саудовской лиге.

Форвард « » открыл счет на 21-й минуте матча с « » (1:1, перерыв) в 21-м туре, реализовав пенальти. Португалец забил 22-й гол за 20 матчей в текущем розыгрыше чемпионата. Также на его счету 9 результативных передач.

возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата Саудовской Аравии. Он также занимает первое место по очкам, набранным по системе «гол+пас».

Отметим, что у из « », занимающего 2-е место в списке, 19 голов и 4 голевых паса в 18 матчах.

Подробная статистика 39-летнего Криштиану доступна здесь.