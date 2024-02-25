У Роналду 31 (22+9) очко в 20 матчах саудовской лиги. 39-летний форвард «Аль-Насра» лидирует в гонке бомбардиров и по «гол+пас»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Александар Митрович Футбол

Криштиану Роналду совершил 31 результативное действие за сезон в саудовской лиге.

Форвард «Аль-Насра» открыл счет на 21-й минуте матча с «Аль-Шабабом» (1:1, перерыв) в 21-м туре, реализовав пенальти. Португалец забил 22-й гол за 20 матчей в текущем розыгрыше чемпионата. Также на его счету 9 результативных передач.

Роналду возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата Саудовской Аравии. Он также занимает первое место по очкам, набранным по системе «гол+пас».

Отметим, что у Александара Митровича из «Аль-Хилаля», занимающего 2-е место в списке, 19 голов и 4 голевых паса в 18 матчах.

Подробная статистика 39-летнего Криштиану доступна здесь.

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46 комментариев
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Хейтеры скажут, что они сами бы столько же забили, но их не отпускает диван
+45
-16
+29
Вот форвард, вот это настоящий форвард.)
+27
-10
+17
Ответ morphvirg
Комментарий удален модератором
А кто смотрит этот футбол ? Битва Ливерпуля с Челси это игра , а Саудовские разборке это ....
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-10
+12
Ответ Statistical Science
Комментарий скрыт
Футбол это не только статистика. Зидан не забивал по 50 мячей за сезон, но как божил. Когда у него мяч, всегда ожидаешь какую то магию. Роналду робот, заточенный на рекорды. От его игры сложно получить удовольствие, пусть он хоть 10 мячей забьет в одном матче.
+11
-6
+5
Ответ Парень со двора Шмурнова
«Не умеет созидать» (каждый болельщик бчк (с))
Роналду точно не созидатель.
За счет огромного количества задействования у него есть отдельные моменты с хорошим розыгрышем, за 1,5 сезона набралась не плохая подборка в МЮ, только это вырвано из контекста и брака с плохими решениями там глобально больше.
Понятно, что статистика голевых передач у него сумасшедшая, но там не близко уровень Модрича, Месси, Иньесты, Пирло или Скоулза, пасы выбегающему на удар в голевой ситуации или прострелы.
Если сравнивать с тем же Бензема, то у француза культура паса глобально выше.

Чтобы это увидеть, не надо быть фанатом Барсы, нужно не быть персофаном)
+8
-3
+5
Ответ GODZILLA
Вот форвард, вот это настоящий форвард.)
Он и в сорок будет голы класть, лучше всех.
+17
-13
+4
Честно, хочется быть таким же физически выносливым, как Роналду. Но, к сожалению, такие люди -- уникумы, достичь обычному человеку такого практически невозможно
+11
-7
+4
Ответ Парень со двора Шмурнова
«Не умеет созидать» (каждый болельщик бчк (с))
"И очень даже красивые часы"

(каждый болельщик сливочных)
+6
-2
+4
Без пенок было бы 15, очень прилично. Молодец Роналду, мог бы как Бензема или Неймар чилить. Кстати некоторые игроки за один матч по 2 пенки не забивают.
+5
-2
+3
Молодец, занимается любимым делом.
+5
-2
+3
Ответ Artur Turik
У меня во дворе за месяц было 128+49
Держи в курсе. Всем очень интересно
+9
-6
+3
Ответ Парень со двора Шмурнова
«Не умеет созидать» (каждый болельщик бчк (с))
Но ведь голевые не равно созидание)))
+8
-5
+3
Ответ Ruscello
Волнуюсь за фан-базу Куччитинни. Пора уже в МЛС ввести специальный кэф.- за каждый гол Месси, команда соперника получает "пол-очка".
Пора ФИФА дождаться первый гол Роналду в плей-офф ЧМ и вручить ему за это достижение кубок чемпионата мира..А то 5 ЧМ ,а везде обсеры(
+3
-1
+2
Ответ Человек1991
Амдалла 220 голевых действий в 200 играх, в пустынной медиалиге.
У лучшего бомбардира в истории Аль-Насра 259 голов в 266 матчах!
+6
-4
+2
У меня во дворе за месяц было 128+49
+11
-10
+1
Ответ Artur Turik
У меня во дворе за месяц было 128+49
Это статистика Роналду за сборную :)
+4
-3
+1
Ответ VERBLYUD
Интересно, что выбрали бы Кринж и его персофаны)) 1. Чемпионат выигрывает Аль-Наср, Митрович лучший бомбардир лиги 2. Чемпионат выигрывает Аль-Хиляль, Кринж лучший бомбардир лиги Полагаю, что второй вариант))
Ближе к настоящему моменту:
1. Хет-Трик Роналду, но команда уносит ничью.
2.Победа, но Рон без голевых действий.
+2
-1
+1
Ответ grek087
Многие считают и я с этим особо не спорю( у каждого своё мнение), что рпл сильнее саудовской лиги. Но кто смотрит рпл? Битва Ливерпуля и Челси это большой футбол, футбол высших достижений если можно так выразится. И они находятся в компании клубов 30 плюс минус, уровень которых многократно выше всех остальных клубов мира. Но футбол существует не только в рамках этих 30 клубов. А если в футбол за рамками топ 30, или вне Европы, играют такие люди как Роналду, Мане, Фирмино, Бензема то вряд ли это можно назвать суперпровальным турниром, каким его пытаются тут выставить. Точно также как суперпровальным турниром не является рпл, даже в нынешней ситуации
Но я хожу посмотреть в живую как играют Эстонские команды и здесь свой ритм , но я же об этом не пишу .
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Ответ Человек1991
Амдалла 220 голевых действий в 200 играх, в пустынной медиалиге.
Комментарий удален модератором
Ответ ljolik888
А кто смотрит этот футбол ? Битва Ливерпуля с Челси это игра , а Саудовские разборке это ....
А почему ты прибежал это прокомментировать? Или здесь тег 8арселоны?
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Интересно, что выбрали бы Кринж и его персофаны))

1. Чемпионат выигрывает Аль-Наср, Митрович лучший бомбардир лиги
2. Чемпионат выигрывает Аль-Хиляль, Кринж лучший бомбардир лиги

Полагаю, что второй вариант))
+11
-11
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Ответ Dmitri Kudrenko
Хейтеры скажут, что они сами бы столько же забили, но их не отпускает диван
Комментарий удален модератором
Camel goat
+1
-1
0
Ну конечно если каждый второй гол с пенальти будет бомбардиром🤣🤣🤣🤣
+3
-3
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и по пенальти наверняка
+4
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