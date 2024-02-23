Нагельсманн об отставке из «Баварии»: «Есть клубы, которые дают время, а там нет времени что-то развивать. Клопп работал в «Ливерпуле» 5 лет до чемпионства, Пеп выиграл ЛЧ с «Сити» только через 7 лет»

Теги Бавария Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн высказался о периоде работы в «Баварии».

– Когда вы в 33 года получили предложение от «Баварии», то, наверное, подумали, что не можете упустить такой шанс. Но всего через 21 месяц вас уволили. Не слишком ли рано вы получили такую задачу?

– Вовсе нет.

– Почему вас так резко уволили посреди сезона?

– Тогда мы упустили девятиочковое преимущество над дортмундской «Боруссией». Сразу же нашелся другой тренер, Томас Тухель. Вот как это произошло.

– Вы подписали пятилетний контракт с «Баварией» и должны были что-то построить с клубом. Что пошло не так?

– Я был назначен в «Баварию» с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые дают время. Юрген Клопп проработал в «Ливерпуле» пять лет, прежде чем впервые стал чемпионом. Пеп Гвардиола выиграл титул Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» только через семь лет.

У тренеров «Баварии» не так уж много времени, чтобы что-то развивать, – сказал Нагельсманн, который сейчас работает со сборной Германии, в интервью Der Spiegel.

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69 комментариев
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Ответ EnzoAmatera
Ну Так МС играет не в Лиге одной команды, совсем разные вещи
Он говорит про победу МС в Лиге Чемпионов. Причем тут национальный чемпионат ?
+72
-4
+68
Ответ Чебурашка наш
Флик выиграл взял требл в первом сезоне...
Да, а потом и его выгнали. Тем более для Флика подготовили почву. А нагель получил руины.
+56
-4
+52
Пеп, кстати, последний тренер Баварии, который отработал два и более полных сезона в клубе
это ещё раз доказывает, что топ-клуб тренировать намного сложнее, ибо давление и требования там настолько высоки, что мало кто справляется. Пеп же справится в любом клубе мира, поэтому он лучший в мире
+55
-14
+41
Ответ Не знаю что такое Требл
Только вот Пеп сделал из АПЛ монолигу, играл в полуфиналах и финале ЛЧ.
Нагель лидировал с Баварией чемпионате, играл в ЛЧ и кубке. Назначили Тухеля - вылетел отовсюду и чуть не проиграл чемпионат.
+38
-4
+34
Ответ Не знаю что такое Требл
Только вот Пеп сделал из АПЛ монолигу, играл в полуфиналах и финале ЛЧ.
Если Пеп сделал монолигу, то что делала Бавария 12 лет подряд?)
+38
-5
+33
Ну Так МС играет не в Лиге одной команды, совсем разные вещи
+53
-23
+30
Молоток, не стал Тухеля лицом в грязь опускать и злорадствовать мол посмотрите что было после меня... Очень достойное поведение
+20
-1
+19
Флик выиграл взял требл в первом сезоне...
+27
-11
+16
да,зря Нагеля уволили,зря...
+13
-1
+12
Ответ Чебурашка наш
Флик выиграл взял требл в первом сезоне...
Хайнкес два года подряд был в финале лиги чемпионов
+13
-2
+11
Ответ #SharkTeam
Верните Нагеля, когда еще Бавария будет вылетать от Вильярреала?
Ага. а теперь может вылетить от Лацио. Возможно дело не в тренере все-таки.
+10
0
+10
Хасан и Кан клоуны, а теперь клуб вообще развален
+10
0
+10
Ответ Илья Мурашов
Не сравнивай Бундеслигу и АПЛ.
Не сравнивай 12 титулов подряд и ТРИ!) какая разница какой чемпионат если его называют Моно?) Монолига она и в Африке Моно, если таковой является)) с каких пор ТРИ титула к ряду=Моно прости Господи Лиге??))) с 2000 у МЮ 7 титулов и МС 7 титулов, у Челси 5 титулов , Арсенал 2 титула, Лестер 1 титул, Ливер 1 титул, в каком месте эта лига с 6 разными чемпионами за 20 лет может иметь приставку МОНО?) кто-то этот бред однажды написал, остальные подхватили)) никогда в жизни Сити не будет десятилетиями штамповать чемпионства как Бавария, а соответственно и Монолигу из АПЛ сделать им не суждено!)
+11
-2
+9
Ответ Serge Vendino
Нагель лидировал с Баварией чемпионате, играл в ЛЧ и кубке. Назначили Тухеля - вылетел отовсюду и чуть не проиграл чемпионат.
Добавлю. В ЛЧ Бавария Нагельсмана шла без единого поражения с показателем 18-2 в группе с Барсой и Интером. Интером который в финале играл. В 1/8 прошли ПСЖ у которого не было шансов.
+9
0
+9
Нагельсманн во второй свой сезон без нападающего вышел из сильной группы. Команда играла потрясающе, по пути выбив ПСЖ.
+8
0
+8
Ответ ArnoNeputevy
В "Баварии" он чего же достиг? 3 раза выиграл чемпионство? Тухель в прошлом году тоже выиграл чемпионство. И Ковач выиграл. И все остальные. В ЛЧ он неизменно проигрывал в полуфинале, по большей части - крупно. При этом в Бундеслиге "Бавария" при нём лучше всего играла в первый сезон: можно предположить, что это заслуга скорее Хайнкеса - на второй год она играла хуже, а на третий - еле-еле доползла до чемпионства. И он действительно справился? А, по-моему, "Бавария" до него была сильнее.
"Еле-еле доползла до чемпионства"

Да вообще позор, всего лишь 88 очков и третий результат в истории бундеслиги, лысый шарлатан методично убивал великую Баварию Юппа, которая за год до требла не взяла ни одного трофея.

Бавария до него была сильнее только в последние полгода Хайнкеса, а ранее они умудрились слить два чемпионата Клоппу, хотя Боруссия каких-то запредельных очков не набирала.
+7
0
+7
Ответ Сослан Бедоев
Если Пеп сделал монолигу, то что делала Бавария 12 лет подряд?)
Не сравнивай Бундеслигу и АПЛ.
+8
-2
+6
Ответ old folk
Флика никто не выгонял, он сам принял решение уйти в сборную
А ты думаешь он на ровном месте решил уйти?) В сборной он успел бы поработать ещё, разве не странно, что тренер чуть ли не посреди сезона, недавно взявший требл, вдруг говорит, что хочет уйти в сборную.
Люди, плотно следившие за новостями о "Баварии" (это не упрёк, если что), знают и помнят, что этому уходу предшевствовали месяцы сложных отношений с Салихамиджичем, основанные на разногласии по поводу трансферов и по поводу роли Флика в трансферных решениях. Именно поэтому на страницах сети можно регулярно встретить мнения о том, что Хасан ответственен за уход Флика, и, если в более грубой форме - Флика выгнали.
Истина где-то посередине, не то, чтобы выгнали, но комфортно ему перестало быть примерно сразу после требла, не сработались с Хасаном, в итоге пришли к такому решению, благо у и "Баварии" была альтернатива с Нагельсманном, и у Флика - со сборной.
+5
0
+5
Ответ Сослан Бедоев
Сейчас всё чаще читаю в комментах якобы Пеп сделал из АПЛ монолигу, и сейчас очередной раз юзер спортса сравнил Нагеля с Пепом, но для осознания бредовости этого мнения вот вам количество титулов чемпиона Англии с 2000 года: МЮ-7 титулов, Арсенал-2 титула, Челси-5 титулов, Лестер-1 титул, Ливер-1 титул, Сити-7 титулов. Если это не конкуренция, а "МОНОЛИГА", то есть ли вообще в мире конкуренция?) Сити молодцы конечно, но этот сверхудачный отрезок не будет длиться вечно, и они никогда не будут выигрывать как Бавария по 10-12 лет подряд)) три чемпионства подряд это очень крутое достижение конечно, но какая это к чёрту монолига)) шикарный отрезок команды и не более того!)
Логика зашкаливает конечно)) как пеп мог сделать апл монолигой до участия в ней? к чему здесь эти мю, арсеналы? почему точка отсчета 2000, а не появление Пепа в апл?
+5
-2
+3
Ответ Moe Joe
Нагельсманн во второй свой сезон без нападающего вышел из сильной группы. Команда играла потрясающе, по пути выбив ПСЖ.
ну как без нападающего, Нагель доказал, что даже Шупо-Мотинга можно превратить в гол-машину.
+3
0
+3
Ответ Артур Мкртычян
Да, а потом и его выгнали. Тем более для Флика подготовили почву. А нагель получил руины.
А какие такие руины получил Нагель? Когда он пришёл, из важных игроков из команды ушли, если не ошибаюсь, Алаба, Боатенг и Мартинес. Про Алабу уже знали, поэтому купили Упу (тогда казалось классным трансфером), не совсем на его место, он всё же пцз, но человек в центре появился, Боа частенько ломался, Мартинес так тем более, в центре защиты были Упа, Зюле, Эрнандес (вариант и центр, и налево, как и Алаба), в центре так же мог играть (и когда надо играл) и Павар. Ну, были молодые Ричардс, Ньянзу на вырост (Ричардс подменял не так уж плохо), мог сыграть в центре и Станишич.
Можно сказать, что ещё качественного защитника в команде иметь не помешало бы, но катастрофической ситуация не была. В полузащите и нападении команда Нагелю досталась та же, что была у Флика в сезоне 20/21. Киммих, Горецка, Сане, Коман, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Толиссо, Левандовски, Чупа, заменивший Роберта той весной очень прилично, это всё руины что ли?
И Флик оставил не слишком отлаженную, но нормальную, играющую команду, которая с приличным Парижем бодалась без своего главного форварда, и только за счёт отвратительной реализации отпустила парижан из Мюнхена не с дефицитом мяча эдак в два, а уступая им в один, и победив при этом в Париже, уступив только по правилу гостевого гола. У Флика всё было хорошо с атакой, оборона была по-прежнему плохо выстроена, но это точно никак не руины, не знаю, к чему эти громкие слова, почему они получают столько поддержки, но есть подозрение, что народ тут любит молодого Нагельсмана, особенно сочувствуя ему после того реально стрёмного увольнения, и склонен его героизировать.
Точно так же я, при желании, могу оспорить и тезис о том, что Флик получил готовую команду, в другую сторону. Вот мы же с пониманием относимся к утверждениям, что сложно спрашивать с тренера, пришедшего по ходу сезона? Я заметил, что с пониманием. И это, в целом, правильно. Человек по ходу вклинивается в чужую систему и пытается управлять либо ей, чужой, либо на ходу её переделывать. Флик именно что переделал её на ходу. Там уже через два матча был совсем другой футбол. Не по настроению, а по структуре. За что действительно можно сказать спасибо Ковачу, так это за хорошее функциональное наследство, и то, затем был небольшой зимний перерыв, затем ковид, и в этом время работал уже Ханси, но всё равно, Кович тут оставил хороший багаж, но сама структура игра была полностью переделана Фликом, так что недооценивать сложность его положения, из которого он столь виртуозно в итоге выкрутился, я бы не стал.
+2
0
+2
Верните Нагеля, когда еще Бавария будет вылетать от Вильярреала?
+11
-9
+2
Ответ Roman
Пеп, кстати, последний тренер Баварии, который отработал два и более полных сезона в клубе это ещё раз доказывает, что топ-клуб тренировать намного сложнее, ибо давление и требования там настолько высоки, что мало кто справляется. Пеп же справится в любом клубе мира, поэтому он лучший в мире
В "Баварии" он чего же достиг? 3 раза выиграл чемпионство? Тухель в прошлом году тоже выиграл чемпионство. И Ковач выиграл. И все остальные. В ЛЧ он неизменно проигрывал в полуфинале, по большей части - крупно. При этом в Бундеслиге "Бавария" при нём лучше всего играла в первый сезон: можно предположить, что это заслуга скорее Хайнкеса - на второй год она играла хуже, а на третий - еле-еле доползла до чемпионства. И он действительно справился? А, по-моему, "Бавария" до него была сильнее.
+12
-10
+2
знал куда шёл. но пошёл же
+2
0
+2
Ответ Splintar
Добавлю. В ЛЧ Бавария Нагельсмана шла без единого поражения с показателем 18-2 в группе с Барсой и Интером. Интером который в финале играл. В 1/8 прошли ПСЖ у которого не было шансов.
При этом всосали Вильярреалу
+4
-2
+2
Ответ Felp
требл с галочкой. Ди Маттеео сложнее путь прошел
Не помню игры, которую поставил Ди Маттео
Но флик за короткий промежуток слепил какого-то монстра
+2
-1
+1
Ответ Maxeg
Ну сильно, конечно, про Пепа так говорить ) при всем уважении ) может немножко и про деньги вспомнить? ) а то такое ощущение, что Пеп может взять условную астон виллу и сделать ее чемпионом в одиночку
Топ-тренер на то и топ, что может дать результат с лучшими игроками. В Баварии и Барсе сейчас отличные игроки, но тренеры не справляются. Это как в гонках: кто-то может укротить быстрое средство передвижения, а кто-то не сможет выжать всё, потому как является середняком. Про деньги вспомним? давайте тогда упомянем ПСЖ, Челси, МЮ — помогло это им?) ПСЖ посмешищем в европе стал, Челси ни то, ни се, все результаты вопреки, про МЮ понятно всё. И да, полагаю Пеп даст результат даже в Астон Вилле, пусть и не максимальный. Почему? Да потому что при нём игроки РАЗВИВАЮТСЯ
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А не Карлуха ли громил Пепа на Альянц арена 0-4?
+2
-1
+1
Ответ Ваня Аналитик
Пеп выиграл через семь лет, построив команду с нуля, а - Бавария сама строит тренера, если он не Штучный тренер типа Пепа...
Штучного тренера брали в Баварию строить новую команду. Он принял клуб с Роббеном и Рибери в атаке, а оставил с Рибери и Роббеном. Гений же
+1
0
+1
А Ливерпуль отдельная тема. Ведь как известно "трофеев не было в 6 сезонах" (c)
+5
-4
+1
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