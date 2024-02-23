Нагельсманн об отставке из «Баварии»: «Есть клубы, которые дают время, а там нет времени что-то развивать. Клопп работал в «Ливерпуле» 5 лет до чемпионства, Пеп выиграл ЛЧ с «Сити» только через 7 лет»

Юлиан Нагельсманн высказался о периоде работы в «Баварии».

– Когда вы в 33 года получили предложение от «Баварии», то, наверное, подумали, что не можете упустить такой шанс. Но всего через 21 месяц вас уволили. Не слишком ли рано вы получили такую задачу?

– Вовсе нет.

– Почему вас так резко уволили посреди сезона?

– Тогда мы упустили девятиочковое преимущество над дортмундской «Боруссией». Сразу же нашелся другой тренер, Томас Тухель. Вот как это произошло.

– Вы подписали пятилетний контракт с «Баварией» и должны были что-то построить с клубом. Что пошло не так?

– Я был назначен в «Баварию» с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые дают время. проработал в « » пять лет, прежде чем впервые стал чемпионом. выиграл титул чемпионов с « » только через семь лет.

У тренеров «Баварии» не так уж много времени, чтобы что-то развивать, – сказал Нагельсманн, который сейчас работает со сборной Германии, в интервью Der Spiegel.