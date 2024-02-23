Нагельсманн об отставке из «Баварии»: «Есть клубы, которые дают время, а там нет времени что-то развивать. Клопп работал в «Ливерпуле» 5 лет до чемпионства, Пеп выиграл ЛЧ с «Сити» только через 7 лет»
Юлиан Нагельсманн высказался о периоде работы в «Баварии».
– Когда вы в 33 года получили предложение от «Баварии», то, наверное, подумали, что не можете упустить такой шанс. Но всего через 21 месяц вас уволили. Не слишком ли рано вы получили такую задачу?
– Вовсе нет.
– Почему вас так резко уволили посреди сезона?
– Тогда мы упустили девятиочковое преимущество над дортмундской «Боруссией». Сразу же нашелся другой тренер, Томас Тухель. Вот как это произошло.
– Вы подписали пятилетний контракт с «Баварией» и должны были что-то построить с клубом. Что пошло не так?
– Я был назначен в «Баварию» с целью изменить ситуацию. Есть клубы, которые дают время. Юрген Клопп проработал в «Ливерпуле» пять лет, прежде чем впервые стал чемпионом. Пеп Гвардиола выиграл титул Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» только через семь лет.
У тренеров «Баварии» не так уж много времени, чтобы что-то развивать, – сказал Нагельсманн, который сейчас работает со сборной Германии, в интервью Der Spiegel.
это ещё раз доказывает, что топ-клуб тренировать намного сложнее, ибо давление и требования там настолько высоки, что мало кто справляется. Пеп же справится в любом клубе мира, поэтому он лучший в мире
Да вообще позор, всего лишь 88 очков и третий результат в истории бундеслиги, лысый шарлатан методично убивал великую Баварию Юппа, которая за год до требла не взяла ни одного трофея.
Бавария до него была сильнее только в последние полгода Хайнкеса, а ранее они умудрились слить два чемпионата Клоппу, хотя Боруссия каких-то запредельных очков не набирала.
Люди, плотно следившие за новостями о "Баварии" (это не упрёк, если что), знают и помнят, что этому уходу предшевствовали месяцы сложных отношений с Салихамиджичем, основанные на разногласии по поводу трансферов и по поводу роли Флика в трансферных решениях. Именно поэтому на страницах сети можно регулярно встретить мнения о том, что Хасан ответственен за уход Флика, и, если в более грубой форме - Флика выгнали.
Истина где-то посередине, не то, чтобы выгнали, но комфортно ему перестало быть примерно сразу после требла, не сработались с Хасаном, в итоге пришли к такому решению, благо у и "Баварии" была альтернатива с Нагельсманном, и у Флика - со сборной.
Можно сказать, что ещё качественного защитника в команде иметь не помешало бы, но катастрофической ситуация не была. В полузащите и нападении команда Нагелю досталась та же, что была у Флика в сезоне 20/21. Киммих, Горецка, Сане, Коман, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Толиссо, Левандовски, Чупа, заменивший Роберта той весной очень прилично, это всё руины что ли?
И Флик оставил не слишком отлаженную, но нормальную, играющую команду, которая с приличным Парижем бодалась без своего главного форварда, и только за счёт отвратительной реализации отпустила парижан из Мюнхена не с дефицитом мяча эдак в два, а уступая им в один, и победив при этом в Париже, уступив только по правилу гостевого гола. У Флика всё было хорошо с атакой, оборона была по-прежнему плохо выстроена, но это точно никак не руины, не знаю, к чему эти громкие слова, почему они получают столько поддержки, но есть подозрение, что народ тут любит молодого Нагельсмана, особенно сочувствуя ему после того реально стрёмного увольнения, и склонен его героизировать.
Точно так же я, при желании, могу оспорить и тезис о том, что Флик получил готовую команду, в другую сторону. Вот мы же с пониманием относимся к утверждениям, что сложно спрашивать с тренера, пришедшего по ходу сезона? Я заметил, что с пониманием. И это, в целом, правильно. Человек по ходу вклинивается в чужую систему и пытается управлять либо ей, чужой, либо на ходу её переделывать. Флик именно что переделал её на ходу. Там уже через два матча был совсем другой футбол. Не по настроению, а по структуре. За что действительно можно сказать спасибо Ковачу, так это за хорошее функциональное наследство, и то, затем был небольшой зимний перерыв, затем ковид, и в этом время работал уже Ханси, но всё равно, Кович тут оставил хороший багаж, но сама структура игра была полностью переделана Фликом, так что недооценивать сложность его положения, из которого он столь виртуозно в итоге выкрутился, я бы не стал.
Но флик за короткий промежуток слепил какого-то монстра