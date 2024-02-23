Нагельсманн рассказал, что его отец работал в немецкой разведке и покончил с собой 16 лет назад: «Мне помогло осознание, что он хотел умереть. Это был не крик о помощи»

Юлиан Нагельсманн рассказал о суициде отца.

Бывший тренер «Баварии» рассказал, что его отец работал в Федеральной разведывательной службе Германии, прежде чем покончил с собой 16 лет назад. Юлиан был на тренерских курсах, когда ему сообщили о смерти отца Эрвина.

Большую часть детства Нагельсманн думал, что Эрвин был солдатом, но в подростковом возрасте узнал, что его отец – оперативник внешней разведки Германии.

«Мне не разрешено ничего больше об этом говорить, и я даже не знаю точно, что он делал. Однако он работал не в администрации.

Мне было 15-16 лет, [когда он мне рассказал о работе]. Часто он говорил об этом во время моих поездок на обучение из Ландсберг-ам-Леха, где мы жили, в Мюнхен. Он рассказал немного, микропроцент от общей информации.

Ему не разрешали говорить о работе. По этой же причине он часто говорил, что для него это слишком. Он не делился рабочими заботами. В конце концов, это оказало на него большую нагрузку.

[Разобраться в причинах смерти отца] было сложно. Он не оставил предсмертной записки, никаких объяснений не было. Но то, как он покончил с собой, дало понять, что его решение было абсолютно взвешенным.

Семье было очень дерьмово, но мне помогло осознание того, что он действительно хотел умереть. Дело было не в крике о помощи или сигнале. Думаю, я должен уважать такое решение.

Мой отец был очень веселым парнем: шутил и всегда смеялся, любил проводить время с друзьями, играть на гитаре и петь. Но, думаю, сыграли роль сочетание рабочей нагрузки и общего состояния. К концу жизни он уже изменился. Карьера оставила отпечаток», – сказал тренер сборной в интервью Der Spiegel.