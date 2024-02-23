Нагельсманн рассказал, что его отец работал в немецкой разведке и покончил с собой 16 лет назад: «Мне помогло осознание, что он хотел умереть. Это был не крик о помощи»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу происшествия Юлиан Нагельсманн контент Футбол

Юлиан Нагельсманн рассказал о суициде отца.

Бывший тренер «Баварии» рассказал, что его отец работал в Федеральной разведывательной службе Германии, прежде чем покончил с собой 16 лет назад. Юлиан был на тренерских курсах, когда ему сообщили о смерти отца Эрвина.

Большую часть детства Нагельсманн думал, что Эрвин был солдатом, но в подростковом возрасте узнал, что его отец – оперативник внешней разведки Германии.

«Мне не разрешено ничего больше об этом говорить, и я даже не знаю точно, что он делал. Однако он работал не в администрации.

Мне было 15-16 лет, [когда он мне рассказал о работе]. Часто он говорил об этом во время моих поездок на обучение из Ландсберг-ам-Леха, где мы жили, в Мюнхен. Он рассказал немного, микропроцент от общей информации.

Ему не разрешали говорить о работе. По этой же причине он часто говорил, что для него это слишком. Он не делился рабочими заботами. В конце концов, это оказало на него большую нагрузку.

[Разобраться в причинах смерти отца] было сложно. Он не оставил предсмертной записки, никаких объяснений не было. Но то, как он покончил с собой, дало понять, что его решение было абсолютно взвешенным.

Семье было очень дерьмово, но мне помогло осознание того, что он действительно хотел умереть. Дело было не в крике о помощи или сигнале. Думаю, я должен уважать такое решение.

Мой отец был очень веселым парнем: шутил и всегда смеялся, любил проводить время с друзьями, играть на гитаре и петь. Но, думаю, сыграли роль сочетание рабочей нагрузки и общего состояния. К концу жизни он уже изменился. Карьера оставила отпечаток», – сказал тренер сборной Германии в интервью Der Spiegel.

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33 комментария
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Люблю романы Джона Ле Карре, очень четко в них показано, что разведка и шпионаж это не Бонд с Штирлицом, а грязь и предательство
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Возможно его устранили. Для спецслужб всех стран это рабочий момент. Юлиану можно посочувствовать, молодец что справился и стал успешным
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[Разобраться в причинах смерти отца] было сложно. Он не оставил предсмертной записки, никаких объяснений не было. Но то, как он покончил с собой, дало понять, что его решение было абсолютно взвешенным.
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Учитывая где человек служил, неудивительно, что его решение было "абсолютно взвешенным", там и табуретку ненароком мог сам из под себя выбить.
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+17
У меня дед в НКВД работал. Утром уезжал на работу, вечером приезжал. Умер на пенсии, так никто и не у знал, чем он занимался...
+19
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+14
Ответ 2RIN
Люблю романы Джона Ле Карре, очень четко в них показано, что разведка и шпионаж это не Бонд с Штирлицом, а грязь и предательство
Так у него и Смайли это буквально противоположность Бонда
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+9
Не имею права обсуждать Нагельсманна,тема слишком чувствительная.
Когда дело касается семьи...
Нужно просто посочуствовать Юлиану,какие бы грехи и моменты не были связаны с его батей.
Суицид в семье.Врагу не пожелаешь.
+8
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+7
Ответ Andrey Andreev
Ну в рай с такой работой он точно не попал
А в рай по трудовой книжке принимают, я правильно понимаю?🤓
+13
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+5
Ответ 2RIN
Люблю романы Джона Ле Карре, очень четко в них показано, что разведка и шпионаж это не Бонд с Штирлицом, а грязь и предательство
Германия 83 тоже ничего. Как «сочинение на тему…» вполне себе
+5
-1
+4
Ответ 2RIN
Люблю романы Джона Ле Карре, очень четко в них показано, что разведка и шпионаж это не Бонд с Штирлицом, а грязь и предательство
При этом большинство романов Ле Карре - точно такая же клюква, как Бонд
+5
-1
+4
Ответ 2RIN
Люблю романы Джона Ле Карре, очень четко в них показано, что разведка и шпионаж это не Бонд с Штирлицом, а грязь и предательство
Во-первых, у Флеминга и Семенова прекрасно показаны грязь и предательства, если вы, конечно, читали книги, а не смотрели фильмы. Ну во-вторых, у Флеминга и не было задачи показать реальность, это высмеивание стереотипов о разведчиках.
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+2
Ответ Maths Tutors
и как ты с этим живешь?
а он то тутпри чем?
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Ответ Sheel
У меня дед в НКВД работал. Утром уезжал на работу, вечером приезжал. Умер на пенсии, так никто и не у знал, чем он занимался...
Известно, чем
+4
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+2
Ответ Милитаризм
Комментарий удален модератором
Ну вот ты свои регулярно принимаешь и что? Как не умел подкалывать, так и не умеешь
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Ответ Maths Tutors
ты вообще ничего не можешь. купи себе виагры
А что, мы с вами знакомы? Не обижайтесь, может перебрал тогда.
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Ответ Andrey Andreev
Ну в рай с такой работой он точно не попал
А Вы там судьей подрабатываете на полставки?
+5
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Ответ 2RIN
Люблю романы Джона Ле Карре, очень четко в них показано, что разведка и шпионаж это не Бонд с Штирлицом, а грязь и предательство
Вот спасибо! Глянул, по его романам довольно много фильмов снято. Надо будет глянуть, может что и зайдёт.
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-2
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Ответ Vadim62
Известно, чем
Просветите
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Ответ Фан Рубина
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
А его дед или прадед случайно не пекари были или печники?
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-5
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Ответ Syndycate
А его дед или прадед случайно не пекари были или печники?
Какая-то тонкая отсылка к лагерям?
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