Месси поставил Хави на 2-е место в голосовании за лучшего тренера на The Best. Пеп – 1-й, Спаллетти – 3-й
Лионель Месси поставил Хави на второе место в голосовании на The Best.
В голосовании за лучшего тренера на премии The Best от ФИФА капитан сборной Аргентины на первое место поставил Пепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), на второе – Хави («Барселона»), на третье – Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии).
Напомним, Хави стал 4-м в опросе ФИФА, набрав 11 очков – как Индзаги. Симоне выше за счет большего числа первых мест.
Приз The Best тренеру года достался Гвардиоле. Второе место занял Спаллетти.
«Барса-2009» или «Сити-2023»? Fuck...» Вопрос, который сломал Пепа
Всё таки выиграть Сериал с Наполи тяжелее, чем Ла Лигу с Барсой и её "рычагами"
И Спалетти дошёл до 1/4 ЛЧ, а не вылетел с позором в 1/16 Лиги Европы
Месси - это давно не о футболе. Поставил лайк, не поставил лайк, отписался/подписался... - нахрена нам эта инстаграммщина?
Попробуйте о голах, передачах, дриблинге писать, вдруг получится.
Выйти в финал с финансовыми траблами и Онаной в воротах сложнее чем выйти в финал где будет судить Марчиняк который в соло принес победу Сити в полуфинале