Месси поставил Хави на 2-е место в голосовании за лучшего тренера на The Best. Пеп – 1-й, Спаллетти – 3-й

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Лионель Месси поставил Хави на второе место в голосовании на The Best.

В голосовании за лучшего тренера на премии The Best от ФИФА капитан сборной Аргентины на первое место поставил Пепа ГвардиолуМанчестер Сити»), на второе – Хави («Барселона»), на третье – Лучано Спаллетти («Наполи» / сборная Италии).

Напомним, Хави стал 4-м в опросе ФИФА, набрав 11 очков – как Индзаги. Симоне выше за счет большего числа первых мест.

Приз The Best тренеру года достался Гвардиоле. Второе место занял Спаллетти.

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32 комментария
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Эти голосования напоминают Евровидение
+37
-1
+36
Никакого кумовства, все исключительно по делу 👌
+23
-2
+21
Пеп по делу однозначно, а Хави скорее всего по доброте душевной, не тянет он даже на топ 30
+15
-6
+9
Ответ Джиджи Буффон
Самое смешное, что нынешняя награда Месси может оказаться не последней в его карьере. Если этим летом Лео выиграет со сборной Аргентины еще один Кубок Америки, этого вполне может оказаться достаточно для победы в будущих голосованиях. Во всяком случае, в 2021-м именно эта ачивка помогла ему в голосовании за «Золотой мяч» обойти Левандовского, выдавшего самый результативный год в своей карьере.
Месси выиграл в 2021 не просто Кубок Америки, а собрал весь комплект на турнире - Лучший бомбардир, лучший ассистент, и лучший футболист турнира + саму Копу. В истории такого никогда ещё не было. Если повторит такое этим летом, то какие могут быть вопросы?
+10
-2
+8
Хави выше Спалетти :))

Всё таки выиграть Сериал с Наполи тяжелее, чем Ла Лигу с Барсой и её "рычагами"

И Спалетти дошёл до 1/4 ЛЧ, а не вылетел с позором в 1/16 Лиги Европы
+12
-7
+5
Ответ Tristan...
Месси выиграл в 2021 не просто Кубок Америки, а собрал весь комплект на турнире - Лучший бомбардир, лучший ассистент, и лучший футболист турнира + саму Копу. В истории такого никогда ещё не было. Если повторит такое этим летом, то какие могут быть вопросы?
Люди просто недооценивают Копу, а ведь этот турнир по значимости абсолютно ничем не отличается от Евро.
+7
-2
+5
Ответ Вячеслав Новиков
Пеп по делу однозначно, а Хави скорее всего по доброте душевной, не тянет он даже на топ 30
А с чего Хави по доброте душевной-то? Суперкризисную Барсу привел к чемпионству, опередив Реал. Это не достижение? Ну окей, давайте кроме Пепа и Спалетти еще 28 тренеров, которые в тот сезон добились лучших результатов
+5
-1
+4
Зачем новости из мира гламура на спортивном сайте?
Месси - это давно не о футболе. Поставил лайк, не поставил лайк, отписался/подписался... - нахрена нам эта инстаграммщина?
Попробуйте о голах, передачах, дриблинге писать, вдруг получится.
+8
-4
+4
Ответ Джиджи Буффон
Самое смешное, что нынешняя награда Месси может оказаться не последней в его карьере. Если этим летом Лео выиграет со сборной Аргентины еще один Кубок Америки, этого вполне может оказаться достаточно для победы в будущих голосованиях. Во всяком случае, в 2021-м именно эта ачивка помогла ему в голосовании за «Золотой мяч» обойти Левандовского, выдавшего самый результативный год в своей карьере.
Копа престижнее Евро будет, условный Перу катком пройдётся по Швейцарии, любой крепкой сборной из Европы
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+3
Ответ Вячеслав Новиков
Пеп по делу однозначно, а Хави скорее всего по доброте душевной, не тянет он даже на топ 30
Не надо так . Хави на самом деле в прошлом сезоне добился хорошего результата . Чемпионство свидетельствует об этом . Плюс построил идеальную защиту, правда куда она делась сейчас не пойму . Всегда за Барселону и жду результатов!
+3
0
+3
Все уже забыли этот мем, но на каком месте из тренеров Кэпа?
+3
0
+3
Все эти говнопремии пора упразднить.
+3
-1
+2
Ответ pit4er
Эти голосования напоминают Евровидение
Скорее, во ВКонтакте: Привет, мой друг участвует в розыгрыше, помоги, проголосуй за него плиз )))
+8
-6
+2
Месси заслуживает, но уже возраст.
+1
0
+1
"Кукушка хвалит петуха за то,что хвалит он кукушку."(с)
+2
-1
+1
Ответ Astan4o
Ну по логике если вручили приз Месси из за ЧМ, то и тренера должен был забрать Скалони, но если ЧМ не учитывается, вопрос: КАКОГО ЧЕРТА ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТ МЕССИ?
Месси более адекватен, чем все те, кто за него голосовал. Он и Холланда на первое место поставил.
+1
0
+1
признание от Зебеста это действительно дорогого стоит
+2
-2
0
Ну по логике если вручили приз Месси из за ЧМ, то и тренера должен был забрать Скалони, но если ЧМ не учитывается, вопрос: КАКОГО ЧЕРТА ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТ МЕССИ?
0
0
0
Самое смешное, что нынешняя награда Месси может оказаться не последней в его карьере. Если этим летом Лео выиграет со сборной Аргентины еще один Кубок Америки, этого вполне может оказаться достаточно для победы в будущих голосованиях. Во всяком случае, в 2021-м именно эта ачивка помогла ему в голосовании за «Золотой мяч» обойти Левандовского, выдавшего самый результативный год в своей карьере.
+5
-5
0
Пепу пора в Балтику, сделает из них чемпионов.
0
0
0
Лео Месси величайший футболист, признанный лучшим подавляющим количеством авторитетных специалистов, а также великими игроками прошлого и настоящего!
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Ответ Cristiano Ronaldo
Хави выше Спалетти :)) Всё таки выиграть Сериал с Наполи тяжелее, чем Ла Лигу с Барсой и её "рычагами" И Спалетти дошёл до 1/4 ЛЧ, а не вылетел с позором в 1/16 Лиги Европы
Тебе только вчера 20 раз написали, что в ЛЛ крайне проблемная и не первый год в кризисе Барса обошла Реал Реал с обладателями ЗМ и гуру на тренере на 10 очков. Тебе этого мало?
+2
-2
0
Ответ Astan4o
Ну по логике если вручили приз Месси из за ЧМ, то и тренера должен был забрать Скалони, но если ЧМ не учитывается, вопрос: КАКОГО ЧЕРТА ЗДЕСЬ ДЕЛАЕТ МЕССИ?
спроси у Модрича
+1
-1
0
Индзаги должен быть выиграть
Выйти в финал с финансовыми траблами и Онаной в воротах сложнее чем выйти в финал где будет судить Марчиняк который в соло принес победу Сити в полуфинале
+1
-1
0
Это ещё Иньеста не тренировал...
0
0
0
Меси или не самый умный человек,или мерзавец
+3
-3
0
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