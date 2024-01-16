Месси поставил Хави на 2-е место в голосовании за лучшего тренера на The Best. Пеп – 1-й, Спаллетти – 3-й

Лионель Месси поставил Хави на второе место в голосовании на The Best.

В голосовании за лучшего тренера на премии The Best от ФИФА капитан сборной на первое место поставил (« »), на второе – Хави (« »), на третье – («Наполи» / сборная Италии).

Напомним, Хави стал 4-м в опросе ФИФА, набрав 11 очков – как Индзаги. Симоне выше за счет большего числа первых мест.

Приз The Best тренеру года достался Гвардиоле. Второе место занял Спаллетти.

«Барса-2009» или «Сити-2023»? Fuck...» Вопрос, который сломал Пепа