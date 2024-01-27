Лионель Скалони: «Мне нравятся Гвардиола, Де Дзерби, Индзаги, Спаллетти. Но Анчелотти – образец тренера, которым я хочу стать»

Лионель Скалони назвал тренера, на которого равняется.

– Кого вы сейчас считаете своим ориентиром, у кого вы могли бы поучиться?

– Я учусь у тех, кто делает то, что мы хотели бы делать в сборной. Мне нравится , мне нравится Де Дзерби, который отлично справляется с работой в « », мне нравится , мне нравится Спаллетти. И, без сомнения, я не могу забыть Анчелотти, который сегодня является образцом тренера, которым я хочу стать: человек, которого все ценят, очень умный, который неслучайно выиграл все. Карло – это ориентир.

А еще есть Симеоне, с которым мы общались, мы ездили к нему в , он дал нам много советов о том, что делать, когда мы только попали в сборную. Это два разных способа руководить командой, но оба можно использовать в своей работе, – сказал главный тренер сборной .