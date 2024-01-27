Лионель Скалони: «Мне нравятся Гвардиола, Де Дзерби, Индзаги, Спаллетти. Но Анчелотти – образец тренера, которым я хочу стать»

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Лионель Скалони назвал тренера, на которого равняется.

– Кого вы сейчас считаете своим ориентиром, у кого вы могли бы поучиться?

– Я учусь у тех, кто делает то, что мы хотели бы делать в сборной. Мне нравится Гвардиола, мне нравится Де Дзерби, который отлично справляется с работой в «Брайтоне», мне нравится Симоне Индзаги, мне нравится Спаллетти. И, без сомнения, я не могу забыть Анчелотти, который сегодня является образцом тренера, которым я хочу стать: человек, которого все ценят, очень умный, который неслучайно выиграл все. Карло – это ориентир.

А еще есть Симеоне, с которым мы общались, мы ездили к нему в Мадрид, он дал нам много советов о том, что делать, когда мы только попали в сборную. Это два разных способа руководить командой, но оба можно использовать в своей работе, – сказал главный тренер сборной Аргентины

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8 комментариев
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И Карло, и Скалони всегда спокойны при любых обстоятельствах, без лишних эмоций...
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По де Дзерби уже поутихли, кстати, все восторги.
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Чоло крутой тренер!Снимаю шляпу перед матрасами!!!!достойные соперники.ну и барсу уважаю!хотя Хави говнюк!!)
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Ответ djamel
По де Дзерби уже поутихли, кстати, все восторги.
Игроков его команд распродают быстро :(
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И ни одного слова про лучшего тренера современности - Клоппа
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