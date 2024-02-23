Пеп о том, хотел бы он видеть «МЮ» в борьбе за титул: «Они были вторыми только при Моуринью. Уже много лет они не были так близки к трофею, как «Ливерпуль», но это их дело»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола рассказал о том, хочет ли он, чтобы «МЮ» боролся с «Сити» за титул АПЛ.

«Я хочу, чтобы «Манчестер Сити», моя команда, был на вершине. Остальное меня не волнует. Мы хотим быть там.

Они были вторыми только при Жозе Моуринью. Я бы сказал, они уже много лет не были так близки к трофею, как «Ливерпуль». Но я всегда ожидал этого, с моего первого дня здесь. Я всегда ожидал, что «Манчестер Юнайтед» будет в борьбе за титул. Из-за их истории, традиций и многого другого.

Но этого не произошло. Не знаю, по какой причине. Наверное, они знают. Это их дело, не наше. Мы сами хотим побеждать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Пеп о цели в будущем: «Сборная. Хотел бы на ЧМ, Евро или Кубок Америки. Не знаю, когда – через 5, 10 или 15 лет»

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33 комментария
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При рыбаке ещё были вторыми.
Но даже тогда МЮ не боролся за титул
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самый идиотский вопрос из всех возможных. конечно "сити" выгоднее, если "мю" дольше будет в попе
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Люди, пишущие про несерьезность 2 место Оле и отрыв, чекните отрыв Жозе, когда он стал вторым, очень удивитесь)
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Странно, Маур недавно в интервью сказал, что только при нём МЮ был вторым, теперь Пеп. Так-то в сезоне 20-21 при Оле тоже были вторыми, или они про другое?
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Сульшер: А как же я, Пеп? Я тоже занимал второе место.
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вроде ещё при сульшере
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Такое ощущение, что интервью брал 12-й мальчик. Странно, что не прозвучал вопрос - а если бы дрался Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне, кто бы победил
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Ответ ESC Russia
Сульшер: А как же я, Пеп? Я тоже занимал второе место.
Пеп: щегол, пива принеси
+6
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Ответ kikujiro
Со временем мы узнали, что Моур не просто особенный, а ни с чем не сравнимый. Пепки и ольки приходят и уходят - лишь Моур остается
Говорил что не играет по четвергам, а потом стал гордиться кубком интертото)
+3
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Когда мы были вторые, мы тоже не были близки к титулу
+2
-1
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Ответ #SharkTeam
Ты точно понимаешь значение слова "нытье"? Ну и как бы речь о сравнении с моуром. Ты хоть понимаешь что сам его опустил сравнивая не с Гвардиолой например или нормальными тренерами, а говоря про чела со спортса. Получается Пеп Бох, Моур - ло..
Комментарий удален пользователем
Ответ Tun
Люди, пишущие про несерьезность 2 место Оле и отрыв, чекните отрыв Жозе, когда он стал вторым, очень удивитесь)
Жозе крут, не кроши батон на него. 2 место с мертвым МЮ - это историческое достижение, может даже посложнее, чем например взять титул с Баварией или ПСЖ. Хотя вон Тухель в этом году справился даже с этим.
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Ответ kikujiro
Комментарий удален пользователем
Я ни в одном комментарии ни на что не жалуюсь. Я предъявляю что моур то ни але) А вот ты похоже уже заныл, не зная как моура оправдать.
Моур чушпан и сдулся давно, факт
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Ответ #SharkTeam
Я ни в одном комментарии ни на что не жалуюсь. Я предъявляю что моур то ни але) А вот ты похоже уже заныл, не зная как моура оправдать. Моур чушпан и сдулся давно, факт
Комментарий удален пользователем
Ответ kikujiro
Комментарий удален пользователем
Ага ну
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Ответ #SharkTeam
Ага ну
Комментарий удален пользователем
Ответ kikujiro
Комментарий удален пользователем
Халтурит моур на 3-й сезон
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Ответ #SharkTeam
Халтурит моур на 3-й сезон
Не ной. Соберись и работай над собой, как Моур
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Ответ kikujiro
Не ной. Соберись и работай над собой, как Моур
рукалицо
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Ответ #SharkTeam
рукалицо
Ты не работаешь, не развиваешься
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Ответ kikujiro
Комментарий удален пользователем
Ты точно понимаешь значение слова "нытье"? Ну и как бы речь о сравнении с моуром. Ты хоть понимаешь что сам его опустил сравнивая не с Гвардиолой например или нормальными тренерами, а говоря про чела со спортса.
Получается Пеп Бох, Моур - ло..
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Ответ #SharkTeam
безосновательное заявление) А ну и ты что, уже сравниваешь со мной "наместника Бога на Земле"?
Комментарий удален пользователем
Ответ kikujiro
Комментарий удален пользователем
безосновательное заявление) А ну и ты что, уже сравниваешь со мной "наместника Бога на Земле"?
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Ответ #SharkTeam
для таких громких слов он слишком много ноет )
Комментарий удален пользователем
Ответ kikujiro
Хозяин - барин. Хочет - играет по четвергам, хочет - не играет. А Моур не просто хозяин - он наместник бога на Земле
для таких громких слов он слишком много ноет )
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Ответ Bunyod Turgunov
Как фанат Ливерпуля хочу чтобы МЮ ещё долго был в попе
Ты, конечно, весь такой из себя молодец, но у вас Клопп там уходит. Смотри дальше одного шага вперед.
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Ответ oka79410
самый идиотский вопрос из всех возможных. конечно "сити" выгоднее, если "мю" дольше будет в попе
Как фанат Ливерпуля хочу чтобы МЮ ещё долго был в попе
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МЮ до титула АПЛ сейчас как до луны, и в ближайшие лет 5 ничего не предвидится ☝️
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Нормальный такой пинок 7Хаага
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Здоровая конкуренция это конечно, но я думаю любой тренер будет рад выигрывать трофеи опережая других соперников с запасом)
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