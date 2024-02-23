Пеп о том, хотел бы он видеть «МЮ» в борьбе за титул: «Они были вторыми только при Моуринью. Уже много лет они не были так близки к трофею, как «Ливерпуль», но это их дело»
Пеп Гвардиола рассказал о том, хочет ли он, чтобы «МЮ» боролся с «Сити» за титул АПЛ.
«Я хочу, чтобы «Манчестер Сити», моя команда, был на вершине. Остальное меня не волнует. Мы хотим быть там.
Они были вторыми только при Жозе Моуринью. Я бы сказал, они уже много лет не были так близки к трофею, как «Ливерпуль». Но я всегда ожидал этого, с моего первого дня здесь. Я всегда ожидал, что «Манчестер Юнайтед» будет в борьбе за титул. Из-за их истории, традиций и многого другого.
Но этого не произошло. Не знаю, по какой причине. Наверное, они знают. Это их дело, не наше. Мы сами хотим побеждать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Пеп о цели в будущем: «Сборная. Хотел бы на ЧМ, Евро или Кубок Америки. Не знаю, когда – через 5, 10 или 15 лет»
Но даже тогда МЮ не боролся за титул
Моур чушпан и сдулся давно, факт
Получается Пеп Бох, Моур - ло..