Пеп о том, хотел бы он видеть «МЮ» в борьбе за титул: «Они были вторыми только при Моуринью. Уже много лет они не были так близки к трофею, как «Ливерпуль», но это их дело»

Пеп Гвардиола рассказал о том, хочет ли он, чтобы «МЮ» боролся с «Сити» за титул АПЛ.

«Я хочу, чтобы « », моя команда, был на вершине. Остальное меня не волнует. Мы хотим быть там.

Они были вторыми только при Жозе Моуринью. Я бы сказал, они уже много лет не были так близки к трофею, как «Ливерпуль». Но я всегда ожидал этого, с моего первого дня здесь. Я всегда ожидал, что « » будет в борьбе за титул. Из-за их истории, традиций и многого другого.

Но этого не произошло. Не знаю, по какой причине. Наверное, они знают. Это их дело, не наше. Мы сами хотим побеждать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Пеп о цели в будущем: «Сборная. Хотел бы на ЧМ, Евро или Кубок Америки. Не знаю, когда – через 5, 10 или 15 лет»