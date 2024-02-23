Пеп о цели в будущем: «Сборная. Хотел бы на ЧМ, Евро или Кубок Америки. Не знаю, когда – через 5, 10 или 15 лет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола чемпионат мира Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что в будущем хочет потренировать сборную.

Об этом главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, отвечая на вопрос о том, чего еще хотел бы достичь.

– Сборная. Я бы хотел руководить сборной на чемпионате мира или Европы. Я бы хотел этого.

Я никогда не думал об этом в таком духе [о цели выиграть чемпионат мира]. Когда я начинал работать, то не думал о победе в чемпионате или Лиге чемпионов. Нет. Я думал: «У меня есть работа? Окей».

Я бы хотел получить опыт работы на чемпионате мира, Евро или Кубке Америки, на любом из этих турниров.

Не знаю, когда это случится – через 5, 10 или 15 лет. Но я хотел бы поработать на чемпионате мира.

– У вас есть предпочтения по стране, с которой вы хотели бы поработать?

– Я не знаю, кто захочет меня назначить! Чтобы работать с какой-то сборной, нужно, чтобы тебя захотели назначить – прямо как и в клубах, – сказал Гвардиола, срок контракта которого с «Ман Сити» рассчитан до 2025 года, в интервью ESPN Brasil.

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42 комментария
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Вот кого не хватает сборной Англии, он бы слепли из этого поколения толк
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В сборной не будет много времени дрессировать игроков для идеального футбола Гвардиолы. Интересно, как он будет справляться с такой работой.
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Это была бы хорошая смена Карпину.
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Только Испания. Поколение неплохое, но без Пепа на титулы не потянет.
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Ответ Plamen
Почему то мне кажется, что в сборной у него хорошо получится. Но только в топовой сборной
Думаешь есть шанс, что Пеп возглавит Словению?
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Ответ BLADER
все просто,Германии даром не нужен этот Пеповский футбол(без обид),нужен немецкий тренер,чтобы возвращалась немецкая дисциплина,порядок и игра!уже Лев косил под Пепа в свое время,убого очень получается и это совсем не тот футбол для Германии!!!
Выиграли ЧМ с совсем не тем футболом. Именно в период работы Пепа в бундесе.
Учитывая кто в сборную приезжал от Пепа, его доля в успехе тоже есть.
Уж не знаю совпадение или нет, но Германия стала лажать только когда Пеп из бундеса уехал
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Сборная Испании, Германии или Англии?
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Ответ BLADER
)))ага,все проблемы Германии от того,что Пеп уехал)))))).давно так не смеялся,без обид))).проблемы сборной Германии очевидные(для болельщиков так точно) и Пеп тут вообще не причем,это мягко говоря)))
Я не говорю что все, я говорю только о том что его работа в Баварии вполне себе повлияла на сборную, а приплетать его к провалу Лева в 18 году не надо
Если ты считаешь что это не так, то я не знаю как ты футбол смотришь. Смеяться конечно можно, но это скорее показывает твой уровень понимания
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Ответ BLADER
все просто,Германии даром не нужен этот Пеповский футбол(без обид),нужен немецкий тренер,чтобы возвращалась немецкая дисциплина,порядок и игра!уже Лев косил под Пепа в свое время,убого очень получается и это совсем не тот футбол для Германии!!!
вообще вас послушаешь, так у Пепа дисциплины и порядка нет? Ой ли. Лама спроси хотя бы
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Ответ Кино Музыка
Только Испания. Поколение неплохое, но без Пепа на титулы не потянет.
Но туда увы вряд ли позовут, так как он за незовисимость Котолоний
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От такого тренера ни одна сборная не откажется
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Вот кто бы мог спасти потерянное поколение Бельгии, эх...
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Хз. А мне кажется, что в сборной он не будет так успешен. У него не будет большого количества времени на подготовку игроков и главное мидлиарда на трансферы. Он должен будет довольствоваться тем , что есть. Хотя, может, я ошибаюсь
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Ответ Maga Sapar
Но туда увы вряд ли позовут, так как он за незовисимость Котолоний
Тогда варианты.
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Ответ Кино Музыка
Тогда варианты.
Да дофига, я думаю ни одна страна не будет против его назначений
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Ответ Aleksandr Danilov
Думаешь есть шанс, что Пеп возглавит Словению?
Я думаю, что самый топ будет Люксембург!
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Ответ Aleksandr Danilov
Думаешь есть шанс, что Пеп возглавит Словению?
Словению может и не потянуть
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Ответ Леопардер
Сборная Испании, Германии или Англии?
сборная Каталонии
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Ответ Кино Музыка
Тогда варианты.
да любая топ сборная, которая будет нуждаться в тренере.
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Ответ BLADER
только не Германии)
Почему? 🤷🏻‍♂️
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Ответ Леопардер
Сборная Испании, Германии или Англии?
России
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сборная Катара подойдет
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По моему скромнечает Пеп, это он должен выбрать какую сборную хочет тренировать, а откажется лишь дурак.
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Подойдет по стилю только для сборной Испании.
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Сборная - другой вызов...
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Пеп с любой топ сборной выиграл бы чм
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Германия, Англия, Испания!
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Хотел бы увидеть его в Италии. В Милане например)
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Англия,Испания,Германия…)))
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клиночник, ты ничего не видишь, ты просто упрям в своей недалекости и "немцы сила!", вот и все.
Обычные клише "вот с теми тренерами выигрывали с теми нет", а смотреть что по сути происходит "конечно же не буду"
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