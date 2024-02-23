Пеп о цели в будущем: «Сборная. Хотел бы на ЧМ, Евро или Кубок Америки. Не знаю, когда – через 5, 10 или 15 лет»

Пеп Гвардиола заявил, что в будущем хочет потренировать сборную.

Об этом главный тренер « » рассказал, отвечая на вопрос о том, чего еще хотел бы достичь.

– Сборная. Я бы хотел руководить сборной на чемпионате мира или Европы. Я бы хотел этого.

Я никогда не думал об этом в таком духе [о цели выиграть чемпионат мира]. Когда я начинал работать, то не думал о победе в чемпионате или Лиге чемпионов. Нет. Я думал: «У меня есть работа? Окей».

Я бы хотел получить опыт работы на чемпионате мира, Евро или Кубке Америки, на любом из этих турниров.

Не знаю, когда это случится – через 5, 10 или 15 лет. Но я хотел бы поработать на чемпионате мира.

– У вас есть предпочтения по стране, с которой вы хотели бы поработать?

– Я не знаю, кто захочет меня назначить! Чтобы работать с какой-то сборной, нужно, чтобы тебя захотели назначить – прямо как и в клубах, – сказал , срок контракта которого с «Ман Сити» рассчитан до 2025 года, в интервью ESPN Brasil.