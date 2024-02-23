Пеп о цели в будущем: «Сборная. Хотел бы на ЧМ, Евро или Кубок Америки. Не знаю, когда – через 5, 10 или 15 лет»
Пеп Гвардиола заявил, что в будущем хочет потренировать сборную.
Об этом главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, отвечая на вопрос о том, чего еще хотел бы достичь.
– Сборная. Я бы хотел руководить сборной на чемпионате мира или Европы. Я бы хотел этого.
Я никогда не думал об этом в таком духе [о цели выиграть чемпионат мира]. Когда я начинал работать, то не думал о победе в чемпионате или Лиге чемпионов. Нет. Я думал: «У меня есть работа? Окей».
Я бы хотел получить опыт работы на чемпионате мира, Евро или Кубке Америки, на любом из этих турниров.
Не знаю, когда это случится – через 5, 10 или 15 лет. Но я хотел бы поработать на чемпионате мира.
– У вас есть предпочтения по стране, с которой вы хотели бы поработать?
– Я не знаю, кто захочет меня назначить! Чтобы работать с какой-то сборной, нужно, чтобы тебя захотели назначить – прямо как и в клубах, – сказал Гвардиола, срок контракта которого с «Ман Сити» рассчитан до 2025 года, в интервью ESPN Brasil.
Учитывая кто в сборную приезжал от Пепа, его доля в успехе тоже есть.
Уж не знаю совпадение или нет, но Германия стала лажать только когда Пеп из бундеса уехал
Если ты считаешь что это не так, то я не знаю как ты футбол смотришь. Смеяться конечно можно, но это скорее показывает твой уровень понимания
Обычные клише "вот с теми тренерами выигрывали с теми нет", а смотреть что по сути происходит "конечно же не буду"