Жена Мареза заплакала, говоря о переезде в Саудовскую Аравию, и сказала, что у нее «не было выбора». Рияд сказал ей: «Это часть игры, не так ли?»

Жена Рияда Мареза расплакалась, говоря о переезде в Саудовскую Аравию.

Минувшим летом футболист перешел из « » в саудовский « » за 35 млн евро, его зарплата – 750 тысяч фунтов в неделю.

Рассказывая о переезде в сериале Married to the Game, вышедшем на Prime Video, Тэйлор Уорд не сдержала слез. В первой серии сериала Тэйлор разговаривала об этом со своей сестрой Дарби.

«Я чувствую, что все перевернется вверх дном. Будет так сложно, жизнь станет такой другой. Очень сложно, я просто не могу, мне просто это не нравится. Нужно поговорить о чем-то другом, иначе я не смогу успокоиться и перестать плакать. Мне это не нравится, но у меня нет выбора», – сказала Уорд сестре.

Также Тэйлор сказала, что была «ошеломлена», когда Рияд сообщил ей о планируемом переезде. Когда он выразила опасения о том, что «будет сидеть дома одна», Марез ответил: «Это часть игры, не так ли?»

Скриншоты: сериал Married to the Game

Жена Мареза о переезде в Саудовскую Аравию: «Рияд улетел из отпуска на два дня раньше, а потом позвонил и сказал: «Мы переезжаем». Я разрыдалась, это стало огромным шоком»