Жена Мареза заплакала, говоря о переезде в Саудовскую Аравию, и сказала, что у нее «не было выбора». Рияд сказал ей: «Это часть игры, не так ли?»
Жена Рияда Мареза расплакалась, говоря о переезде в Саудовскую Аравию.
Минувшим летом футболист перешел из «Манчестер Сити» в саудовский «Аль-Ахли» за 35 млн евро, его зарплата – 750 тысяч фунтов в неделю.
Рассказывая о переезде в сериале Married to the Game, вышедшем на Prime Video, Тэйлор Уорд не сдержала слез. В первой серии сериала Тэйлор разговаривала об этом со своей сестрой Дарби.
«Я чувствую, что все перевернется вверх дном. Будет так сложно, жизнь станет такой другой. Очень сложно, я просто не могу, мне просто это не нравится. Нужно поговорить о чем-то другом, иначе я не смогу успокоиться и перестать плакать. Мне это не нравится, но у меня нет выбора», – сказала Уорд сестре.
Также Тэйлор сказала, что была «ошеломлена», когда Рияд сообщил ей о планируемом переезде. Когда он выразила опасения о том, что «будет сидеть дома одна», Марез ответил: «Это часть игры, не так ли?»
Скриншоты: сериал Married to the Game
Жена Мареза о переезде в Саудовскую Аравию: «Рияд улетел из отпуска на два дня раньше, а потом позвонил и сказал: «Мы переезжаем». Я разрыдалась, это стало огромным шоком»
Что ж не вышла за местного обычного парня из офиса, который никогда не собирался никуда переезжать?
Сочувствую вашей семье, если она есть...
В Ютубе хватает инфы как экспаты из НЕ мусульманских стран общаются в своих коммьюнити и там имеет место быть "хождение алкогольных напитков" в узком так сказать кругу.
Где берут?
Через дипломатические представительства своих стран (те часто завозят и из не досматривают), но это вариант очень дорогой, для VIP персон так сказать.
Через местных жителей, которые привозят бухло из Бахрейна или сами ездят в Бахрейн, где с алкоголем не так строго как в СА.
Завозят по частям оборудования и делают дома самогонные аппараты и варят своё.
Да, всё это происходит за шторами и от посторонних глаз, да вечеринку не закатишь затаскивая ящики с пивасом домой прям из машины на улицу, не поорешь в караоке Шальную императрицу Аллегровой (ну или что там англичане слушают) попивая шампусик и бегая курить на улицу......но побухать побухаешь))
Марезу то пофиг, он футболист, тренировки-игры-дома на диване в плойке позалипать, а весь быт как правило на женах, пускай даже минимальный. Нужно учитывать это.
Они жили в Англии, одной из самых комфортных стран, если есть деньги. Зачем куда-то ей уезжать...
Я в СА не был конечно, но был в ОАЭ, думаю +/- похоже, СА разве что еще упоротее по религии.
Если вкратце, мне не понравилось, жить бы я там точно не хотел. Небоскребы, сервис, моллы, спорткары...это все красиво конечно, но не в этом счастье. Мне предлагали контракт с интересным количеством нулей, но как говориться, душа не легла. Лучше жить в культурно понятном и близком мире, где можно встретить множество единомышленников. Там ты в пузыре, для местных ты чужой, и они вообще тебя не воспринимают, белые - это приехавшие на "галеры", немного другой психотип. Единственный с кем я там сдружился это рандомный чувачек с Пакистана, который жил по соседству...
Так что, лично я хорошо понимаю разочарование семей футболистов.