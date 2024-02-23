Жена Мареза заплакала, говоря о переезде в Саудовскую Аравию, и сказала, что у нее «не было выбора». Рияд сказал ей: «Это часть игры, не так ли?»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Рияд Марез девушки и спорт Футбол

Жена Рияда Мареза расплакалась, говоря о переезде в Саудовскую Аравию.

Минувшим летом футболист перешел из «Манчестер Сити» в саудовский «Аль-Ахли» за 35 млн евро, его зарплата – 750 тысяч фунтов в неделю.

Рассказывая о переезде в сериале Married to the Game, вышедшем на Prime Video, Тэйлор Уорд не сдержала слез. В первой серии сериала Тэйлор разговаривала об этом со своей сестрой Дарби.

«Я чувствую, что все перевернется вверх дном. Будет так сложно, жизнь станет такой другой. Очень сложно, я просто не могу, мне просто это не нравится. Нужно поговорить о чем-то другом, иначе я не смогу успокоиться и перестать плакать. Мне это не нравится, но у меня нет выбора», – сказала Уорд сестре.

Также Тэйлор сказала, что была «ошеломлена», когда Рияд сообщил ей о планируемом переезде. Когда он выразила опасения о том, что «будет сидеть дома одна», Марез ответил: «Это часть игры, не так ли?»

 

Скриншоты: сериал Married to the Game

Жена Мареза о переезде в Саудовскую Аравию: «Рияд улетел из отпуска на два дня раньше, а потом позвонил и сказал: «Мы переезжаем». Я разрыдалась, это стало огромным шоком»

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113 комментариев
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Напомнило мем, где купюрами слезы вытирают
+257
-5
+252
Я хоть и не жена Мареза, но тоже заплакал 🤣😂🤣😂
+142
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+140
Разведись и или на работу - в чем проблема?
+71
-6
+65
Ответ utsh44psmr
Я хоть и не жена Мареза, но тоже заплакал 🤣😂🤣😂
Все плачем. Самая грустная новость на сайте за последнее время
+57
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+55
Выходила замуж за человека, у которого профессия связана, в том числе, с трансферами, переездами. И который зарабатывает огромные деньги.
Что ж не вышла за местного обычного парня из офиса, который никогда не собирался никуда переезжать?
+58
-3
+55
Раньше жены за мужьями добровольно на каторгу в Сибирь ехали, сейчас не могут потерпеть несколько лет без пьяных вечеринок и ночных клубов в комфортных условиях, за то что муж получит огромные деньги.
+54
-12
+42
любишь медок - люби и холодок
+38
-2
+36
Ответ rude.
Комментарий скрыт
Марез мусульманин, соблюдающий каноны. И она с ним как-то живет. О чем тут вообще?)) в Аравии она должна быть как своя. Смысл в том, что она деньги в цивилизации выбрала, а ее кинули)) и в Аравии же нет магазинов ресторанов школ и вообще сервиса))
+25
-4
+21
Заводчане сочувствуют её горю. Действительно, очень печально.
+21
-2
+19
«Вообще не хочу уезжать из Крыма»
+19
-4
+15
Ответ 20 лет в офсайде
В ее случае это, конечно, смешно слышать, но в СА реально нех делать в плане досуга. Ну и полное отсутствие природы, зелени, цветов тоже сказывается на психике.
Как же мы в России выживаем, когда полгода тоже нет природы, зелени и цветов, но и темно, сугробы по колено, метели и морозы?
+17
-2
+15
Шевченко расплакался, когда жена сообщила, чтоб подыскивал себе клуб, ведь они переезжают в Лондон.
+14
-1
+13
Ответ utsh44psmr
Я хоть и не жена Мареза, но тоже заплакал 🤣😂🤣😂
Чего-то ты как-то весело плачешь. Я вот охренеть как загрустил=(((
+11
0
+11
Ответ 20 лет в офсайде
В ее случае это, конечно, смешно слышать, но в СА реально нех делать в плане досуга. Ну и полное отсутствие природы, зелени, цветов тоже сказывается на психике.
Они в Бахрейне живут, там все есть
+10
0
+10
Да кули скрывать, даже я всплакнул
+10
-1
+9
Ответ mancity111
То чувство, когда с радостью бы пожил в Саудовской Аравии)
не факт, что это был бы не гарем...)
+7
0
+7
Ответ kikujiro
Комментарий скрыт
Ок, держи в курсе.
+9
-2
+7
Почему-то так противно стало
+7
-1
+6
То чувство, когда с радостью бы пожил в Саудовской Аравии)
+9
-3
+6
Англичанки любят пьянки, а в Аравии это харам.
+6
-1
+5
Это ли не психологическая травма (шрам) на всю жизнь?
+6
-1
+5
Ответ kikujiro
Комментарий скрыт
Боже какой мрак
Сочувствую вашей семье, если она есть...
+8
-3
+5
Ответ avku
Никто его насильно в Саудовскую Аравию не отправлял. И это не был единственный вариант для продолжения карьеры. Нужно было посоветоваться с супругой и вместе принять решение.
Никто столько не платил бы, сколько арабы. Лучше проси у этой капризульки, нравится ли ей покупать побрикульуи, шмотки от всяких кутюрье, ездить по дорогим местам. Ну так вот, за все это надо платить и платить большие деньги. Даже если она дома сидит, то Она не в тюрьме сидит, и не в кишлаке каком нибудь, а комфортабельном помещении, с возможностью в любое время суток улететь в любой участок планеты земля по своему желанию. 99% населения земли о такой жизни может только мечтать. Поэтому, её слезы это смешно.
+6
-1
+5
Ответ rude.
Комментарий скрыт
Марез переехал жить и играть в Сомали? Саудовская Аравия богатая страна, там полно международных школ, где дети Мареза могут спокойно учиться без потери качества образования, там полно закрытых мест, где жена Мареза можно отдохнуть в узком кругу со своим мужем и его друзьями. Сервис, шоппинг и прочая лабуда тоже на должном уровне в СА. Единственное, она не может полуголая там ходить и себя напоказ выставлять но думаю ради 750 тыс зелени в неделю, можно 1-2 сезона и потерпеть такой "ужас"
+7
-2
+5
Ответ Maturmalai
Англичанки любят пьянки, а в Аравии это харам.
Не всё так плохо.
В Ютубе хватает инфы как экспаты из НЕ мусульманских стран общаются в своих коммьюнити и там имеет место быть "хождение алкогольных напитков" в узком так сказать кругу.
Где берут?
Через дипломатические представительства своих стран (те часто завозят и из не досматривают), но это вариант очень дорогой, для VIP персон так сказать.
Через местных жителей, которые привозят бухло из Бахрейна или сами ездят в Бахрейн, где с алкоголем не так строго как в СА.
Завозят по частям оборудования и делают дома самогонные аппараты и варят своё.

Да, всё это происходит за шторами и от посторонних глаз, да вечеринку не закатишь затаскивая ящики с пивасом домой прям из машины на улицу, не поорешь в караоке Шальную императрицу Аллегровой (ну или что там англичане слушают) попивая шампусик и бегая курить на улицу......но побухать побухаешь))
+4
0
+4
Ответ seppblatter@mail.ru
Марез мусульманин, соблюдающий каноны. И она с ним как-то живет. О чем тут вообще?)) в Аравии она должна быть как своя. Смысл в том, что она деньги в цивилизации выбрала, а ее кинули)) и в Аравии же нет магазинов ресторанов школ и вообще сервиса))
Он мусульманин, а она европейка. Он должен понимать и ее потребности. Ну иначе это так себе семья. Не буду судить, как и почему они там друг друга подбирают, их дело. Но если жена плачет в ваших отношениях, это не ок.
Марезу то пофиг, он футболист, тренировки-игры-дома на диване в плойке позалипать, а весь быт как правило на женах, пускай даже минимальный. Нужно учитывать это.
+6
-2
+4
Ответ kikujiro
Комментарий скрыт
а если у жены зарплата два раза выше, например?
+5
-1
+4
Ответ тот самый Кадрус
Марез переехал жить и играть в Сомали? Саудовская Аравия богатая страна, там полно международных школ, где дети Мареза могут спокойно учиться без потери качества образования, там полно закрытых мест, где жена Мареза можно отдохнуть в узком кругу со своим мужем и его друзьями. Сервис, шоппинг и прочая лабуда тоже на должном уровне в СА. Единственное, она не может полуголая там ходить и себя напоказ выставлять но думаю ради 750 тыс зелени в неделю, можно 1-2 сезона и потерпеть такой "ужас"
Может все банально, она просто не хотела туда?
Они жили в Англии, одной из самых комфортных стран, если есть деньги. Зачем куда-то ей уезжать...
Я в СА не был конечно, но был в ОАЭ, думаю +/- похоже, СА разве что еще упоротее по религии.
Если вкратце, мне не понравилось, жить бы я там точно не хотел. Небоскребы, сервис, моллы, спорткары...это все красиво конечно, но не в этом счастье. Мне предлагали контракт с интересным количеством нулей, но как говориться, душа не легла. Лучше жить в культурно понятном и близком мире, где можно встретить множество единомышленников. Там ты в пузыре, для местных ты чужой, и они вообще тебя не воспринимают, белые - это приехавшие на "галеры", немного другой психотип. Единственный с кем я там сдружился это рандомный чувачек с Пакистана, который жил по соседству...
Так что, лично я хорошо понимаю разочарование семей футболистов.
+4
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+3
Зачем плакать? Из холодной пасмурной Англии, в жаркую и солнечную Аравию, никаких зонтиков, курток, паранджу накинул и пошёл, я бы наоборот радовался)
+3
-1
+2
Ответ kikujiro
От бабы должна быть конкретная польза в доме. Не стой порожняком, займись каким-нибудь делом
Да, мы поняли что ты настоящий мужик, все ок. Не нервничай.
+2
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+2
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