Хави: «Все оставшиеся матчи – финалы, если «Барса» хочет взять Ла Лигу и ЛЧ. Ни в одном нельзя провалиться»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави назвал финалами все оставшиеся матчи сезона.

«Команда готова бороться. Два с половиной дня на восстановление – это мало, будет сложный матч. Левандовски всегда помогает команде. Мы готовы бороться.

Мы много разговариваем. Нужно действовать. Ни в одной игре нельзя провалиться. Все оставшиеся матчи – финалы, если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов», – сказал тренер «Барселоны». 

Завтра «Барселона» дома сыграет против «Хетафе» в рамках 26-го тура Ла Лиги.

Хави: «Барса» будет бороться за Ла Лигу, пока есть математические шансы. Мы на 2 очка приблизились к «Реалу», на 3 – к «Жироне»

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Получается, когда будет проигрывать в любом матче, то будет говорить: «по крайней мере мы дошли до финала»
+21
-2
+19
Мы где-то это уже слышали
+9
-1
+8
Что? Опять?
+6
-1
+5
У него риторика как у истерично-амбициозного ребенка.
+6
-2
+4
Хави бы конечно поменьше тарахтеть у журналистов. Как баба какая-то базарная: трындит без умолку. Не красит такое.
+3
-1
+2
Ответ It’s my life
Получается, когда будет проигрывать в любом матче, то будет говорить: «по крайней мере мы дошли до финала»
Шикарный подъоб, бро)
Хави действительно может говорить после каждого такого финального матча, что "мы взяли серебрянные медали" 🤣
+2
0
+2
Огоооо, подъехала нестареющая классика от тренеров "каждый следующий матч как финал"🤣

Я только не помню чтобы "финалисты" после таких слов от тренеров выдавали победные серии)
+2
0
+2
Ответ Hella black
Слова которые буквально стоят на краю пропасти,по меньше бы таких высказываний. Что бы потом,не прилетало за них
Наоборот. Хави настолько далеко перешёл точку невозврата в своих пафосных речах и нытьё, что понимает: хуже уже не будет и наоборот накидывает максимально жирно по принципу "сгорел сарай - гори и хата")
+1
0
+1
Пришел мужик на скачки, стоит присматривается к лошадям, на какую бы поставить. К нему подходит дохленькая такая лошаденка и говорит: мужик, ну поставь на меня. Да зачем, говорит мужик, ты вон дохлая, еле ходишь. Л. - ну постаааавь, вот увидишь, я первая приду... Ну он поставил, она конечно пришла последняя, он спрашивает - ну как же так, ты ж обещала...
А лошадь - ну нишмогла я, нишмогла))
+1
0
+1
Если снова скажет, что Барса на полпути к величию, то на Наполи можно будет грузить хату
+1
0
+1
Лол
+1
0
+1
Слова которые буквально стоят на краю пропасти,по меньше бы таких высказываний. Что бы потом,не прилетало за них
0
0
0
"Мы много разговариваем".... Ключевая характеристика Барселоны Хави
0
0
0
Надоел уже этот инфоциган.
0
0
0
Я тебя, во-первых, приветствую...
0
0
0
Мне кажется, этот максимализм Хави ментально вредит и ему, и команде.
0
0
0
Никогда раньше не мог представить Хави, в роли гоголевского Манилова, витающего в облаках...
0
0
0
Барса: Проваливается
Хави: Ну, не получилось
0
0
0
Как же он чувствует
0
0
0
Ключевые слова во всем тексте: "Мы много разговариваем. Нужно действовать". Остальное лишнее.
0
0
0
Ответ rigobersong
Удачи Маэстро Хави!:) Всех тех кто вынудил Хави покинуть Барселону рано или поздно настигнет карма!:)
Я бы сказал, тех кто его пригласил
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Удачи Маэстро Хави!:) Всех тех кто вынудил Хави покинуть Барселону рано или поздно настигнет карма!:)
Пусть он останется. Как болельщик Реал Мадрида, хочется видеть Хави тренером Барселоны 5-6 лет 😂😂
+2
-2
0
Ответ salmurat gumarov
вот этого не пойму. вы мазохисты?в прошлом сезоне он забрал чемп. в этом году рядом. Если даже Реал возьмёт в этом году чемп то вероятность что Хави возьмёт следующий чем высока. получается за 4 года хави, Реал берет один титул,( один забрал Атлектико), то вам это норм ?
Ты сам понял, что написал?)
+1
-1
0
какая лч еще
ахахаххаха
+1
-1
0
Ну удачи Чапи 😅
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий