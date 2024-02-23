Хави: «Все оставшиеся матчи – финалы, если «Барса» хочет взять Ла Лигу и ЛЧ. Ни в одном нельзя провалиться»
Хави назвал финалами все оставшиеся матчи сезона.
«Команда готова бороться. Два с половиной дня на восстановление – это мало, будет сложный матч. Левандовски всегда помогает команде. Мы готовы бороться.
Мы много разговариваем. Нужно действовать. Ни в одной игре нельзя провалиться. Все оставшиеся матчи – финалы, если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов», – сказал тренер «Барселоны».
Завтра «Барселона» дома сыграет против «Хетафе» в рамках 26-го тура Ла Лиги.
Хави: «Барса» будет бороться за Ла Лигу, пока есть математические шансы. Мы на 2 очка приблизились к «Реалу», на 3 – к «Жироне»
Хави действительно может говорить после каждого такого финального матча, что "мы взяли серебрянные медали" 🤣
Я только не помню чтобы "финалисты" после таких слов от тренеров выдавали победные серии)
А лошадь - ну нишмогла я, нишмогла))
Хави: Ну, не получилось
ахахаххаха