Хави: «Все оставшиеся матчи – финалы, если «Барса» хочет взять Ла Лигу и ЛЧ. Ни в одном нельзя провалиться»

Хави назвал финалами все оставшиеся матчи сезона.

«Команда готова бороться. Два с половиной дня на восстановление – это мало, будет сложный матч. Левандовски всегда помогает команде. Мы готовы бороться.

Мы много разговариваем. Нужно действовать. Ни в одной игре нельзя провалиться. Все оставшиеся матчи – финалы, если мы хотим выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов», – сказал тренер «Барселоны».

Завтра «Барселона» дома сыграет против «Хетафе» в рамках 26-го тура Ла Лиги.

Хави: «Барса» будет бороться за Ла Лигу, пока есть математические шансы. Мы на 2 очка приблизились к «Реалу», на 3 – к «Жироне»