Хави выиграл 8 из 23 матчей в еврокубках во главе «Барселоны»

«Барселона» под руководством Хави выиграла 35% матчей в еврокубках.

Сегодня «блауграна» сыграла вничью с « » (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 6 побед, 3 ничьих и 6 поражений, в – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.

Ответная игра с неаполитанцами назначена на 12 марта.