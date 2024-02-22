Хави выиграл 8 из 23 матчей в еврокубках во главе «Барселоны»
«Барселона» под руководством Хави выиграла 35% матчей в еврокубках.
Сегодня «блауграна» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 6 побед, 3 ничьих и 6 поражений, в Лиге Европы – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.
Ответная игра с неаполитанцами назначена на 12 марта.
«Айнтрахт» был хорош. А как их болельщики захватили «Камп Ноу» ну просто 👏
Большинство игр Барсы в еврокубках проходили на групповых этапах ЛЧ против Лудогорцев, в лучшем случае Шахтеров и Порту. Это не 23 игры в плей-офф ЛЧ против грандов. Это 23 игры, из которых 15+ в групповых этапах против не самых сильных команд, либо же игры в плей-офф ЛЧ против каких-то полу-мертвых Наполи. И подобная статистка на этом фоне смотрится ЕЩЕ ХУЖЕ.