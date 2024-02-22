Хави выиграл 8 из 23 матчей в еврокубках во главе «Барселоны»

Теги Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Наполи Футбол

«Барселона» под руководством Хави выиграла 35% матчей в еврокубках.

Сегодня «блауграна» сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Испанский специалист возглавляет каталонцев с ноября 2021 года. При нем у клуба в Лиге чемпионов 6 побед, 3 ничьих и 6 поражений, в Лиге Европы – 2 победы, 4 ничьих и 2 поражения.

Ответная игра с неаполитанцами назначена на 12 марта.

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29 комментариев
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Пучеглазого куколда повертит даже команда с физруком, которого вчера со школы выдернули на повышение.
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Такой результат с кризисным Наполи, боюсь что сделает с Барселоной условный Ман Сити, если конечно пройдут в 1/4
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Там говорят Перес опять травами и погодой манипулировал, чтобы нагадить бчк
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Ответ Buharoid
Пучеглазого куколда повертит даже команда с физруком, которого вчера со школы выдернули на повышение.
Уже даже и защищать его не охота, абсолютный ноль в этом сезоне, совершенно никак не влияет на игру, тупо манекен на бровке, команда забивает и сразу же садится в оборону, хоть против Наполи, хоть против Гранады, просто дно
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Из этих 6 побед 2 над грознейшей и непобедимой Викторией Плзень!
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Ох уж эти поражения в ЛЕ.
«Айнтрахт» был хорош. А как их болельщики захватили «Камп Ноу» ну просто 👏
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Игра конечно говнище полнейшее ! Обязаны были сегодня разобрать Наполи проходить! Но Хови просто гений)
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Ответ Buharoid
Пучеглазого куколда повертит даже команда с физруком, которого вчера со школы выдернули на повышение.
Просто играли две команды уровня Лиги Европы, которые по удачному стечению обстоятельств попали в 1/8 ЛЧ. А так то Хави ни раз показывал, что его команде впору выступать в ЛЕ🤷‍♂️
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Ответ Aziz Kurmanbekov
Такой результат с кризисным Наполи, боюсь что сделает с Барселоной условный Ман Сити, если конечно пройдут в 1/4
Видел мем с белой девочкой на диване и пятью неграми? Вот Барселона и будет той девочкой, если на МС попадёт.
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Продлить на 5 лет, чтобы и дальше доминировал
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доминирование от чапи
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Король еврокубков
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Главное статистика и xg, победы для дилетантов!
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Конте 2.0
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Ответ xQcoW
Там говорят Перес опять травами и погодой манипулировал, чтобы нагадить бчк
И ещё Чеферин мстил за Суперлигу😂
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Ответ Aziz Kurmanbekov
Такой результат с кризисным Наполи, боюсь что сделает с Барселоной условный Ман Сити, если конечно пройдут в 1/4
Если дословно, то и в хвост и в гриву
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Ответ Vlad Zhadejko
Печальная статистика, которая, честно говоря, не до конца отображает реальное положение вещей.
Главный доминатор в истории ЛЧ
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Ответ Red_Marlboro_
Уже даже и защищать его не охота, абсолютный ноль в этом сезоне, совершенно никак не влияет на игру, тупо манекен на бровке, команда забивает и сразу же садится в оборону, хоть против Наполи, хоть против Гранады, просто дно
Удивительно, что из такого игрока такой тренер
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Ответ Breaking news today
Я начал смотреть и уснул на 20 минуте, проснулся когда оставалось 2 минуты до конца. Перемотал назад, посмотреть с 20 минуты и опять уснул через 10 минут. Реально игра была днище. И Барселона обязана этот мертвый Наполи проходить.
Так Барса тоже мертвая. хG за игру 0.72, повезло, что польский курортный дядя затолкал таки гол.
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Ответ Buharoid
Пучеглазого куколда повертит даже команда с физруком, которого вчера со школы выдернули на повышение.
Выдал базу
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Чуть выше 33%. Не 8 из 24, а ЦЕЛЫХ 8 из 23. Казалось бы доминация, как она есть. Правда есть одно НО:

Большинство игр Барсы в еврокубках проходили на групповых этапах ЛЧ против Лудогорцев, в лучшем случае Шахтеров и Порту. Это не 23 игры в плей-офф ЛЧ против грандов. Это 23 игры, из которых 15+ в групповых этапах против не самых сильных команд, либо же игры в плей-офф ЛЧ против каких-то полу-мертвых Наполи. И подобная статистка на этом фоне смотрится ЕЩЕ ХУЖЕ.
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Я начал смотреть и уснул на 20 минуте, проснулся когда оставалось 2 минуты до конца. Перемотал назад, посмотреть с 20 минуты и опять уснул через 10 минут. Реально игра была днище. И Барселона обязана этот мертвый Наполи проходить.
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Стаиистика она вешь упрямая
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Не нужно портить семитричную статистику. Пусть в ответном будет ничья и всё решится в серии пенальти.
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Легенда
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