Хави про 1:1 с «Наполи»: «Барселона» доминировала 75 минут и пропустила после 1-го удара в створ. Мы создали много моментов и заслуживали большего»
Хави огорчен тем, что «Барселона» не удержала победу в матче с «Наполи» (1:1).
«Повести 1:0 – это сделать самое сложное. Мы хорошо защищались, наш стиль игры хорошо работал. Нам нужно было продолжать бороться и успокоить игру, футболисты должны были проявить решительность и снять все вопросы. Но этого не произошло.
Мы доминировали на протяжении 75 минут, но пропустили в результате первого же удара соперника в створ. Такова Лига чемпионов.
Команда хорошо себя проявила, создала много моментов. Мы заслуживали большего, но надо было забивать и не пропускать.
Мы создали много моментов в результате позиционной игры и высокого прессинга, а также возвращая мяч после потерь. Мы очень хорошо реализовали то, что задумали. И жаль, что мы не победили, ведь мы этого заслуживали. При счете 1:0 нам не хватало контроля мяча. Это единственное, чего нам сегодня не хватало», – заявил главный тренер «Барселоны».
«Наполи» забил «Барсе» 1-м ударом в створ на 75-й минуте. Осимхен сравнял счет
Вообще моментов не было особо ведь, так вышли мячик попинать. Будь Наполи в форме, легко бы прошли дальше такую Барселону
Барса тоже пускает кучу голов от других команд, но о какой форме Наполи ты говоришь?))
А ты напрямую оскорбил его отца.
Наполи спаси 5 сэйвов
все будет ок, удачи
И толку от доминирования
Главный результат - на табло, а вот этот подсчёт минут от Хави каждую игру - дичь