Хави про 1:1 с «Наполи»: «Барселона» доминировала 75 минут и пропустила после 1-го удара в створ. Мы создали много моментов и заслуживали большего»

Теги Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Хави огорчен тем, что «Барселона» не удержала победу в матче с «Наполи» (1:1).

«Повести 1:0 – это сделать самое сложное. Мы хорошо защищались, наш стиль игры хорошо работал. Нам нужно было продолжать бороться и успокоить игру, футболисты должны были проявить решительность и снять все вопросы. Но этого не произошло.

Мы доминировали на протяжении 75 минут, но пропустили в результате первого же удара соперника в створ. Такова Лига чемпионов.

Команда хорошо себя проявила, создала много моментов. Мы заслуживали большего, но надо было забивать и не пропускать.

Мы создали много моментов в результате позиционной игры и высокого прессинга, а также возвращая мяч после потерь. Мы очень хорошо реализовали то, что задумали. И жаль, что мы не победили, ведь мы этого заслуживали. При счете 1:0 нам не хватало контроля мяча. Это единственное, чего нам сегодня не хватало», – заявил главный тренер «Барселоны».

«Наполи» забил «Барсе» 1-м ударом в створ на 75-й минуте. Осимхен сравнял счет

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53 комментария
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Артета:ээ слыш.. это моя отмаза!
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Хави, брат, тебе кажется уже в дурку надо
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Ответ Анвар Масимов
Комментарий скрыт
Не надо отцов трогать, Анвар
+23
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У него каждое интервью про доминирование. Какой же он тугодум.
+27
-15
+12
Ответ ягодицы ямаля
кто ты по нации?
Видно же - каталонец🤷‍♂️
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-1
+11
Ватокат на своей половине и тупые попытки забросов это не домирирование Хави, это срань.
+14
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+11
Как же это надоело! Завтра ещё про ДНК будет заливать
+11
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+10
Про какое множество моментов он говорит?
Вообще моментов не было особо ведь, так вышли мячик попинать. Будь Наполи в форме, легко бы прошли дальше такую Барселону
+12
-5
+7
Барселоне конечно очень повезло, что иммено на "такой" Наполи они попали. Наполи Спаллети гола 2-3 ещё бы в первом тайме им накидал. Ну и Араухо нужно уже в борьбу идти. Так в наглую останавливать руками игрока соперника, это уже его фишка 😃
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Хави перестань уже болтать и уходи. Не игра, а мучение.
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Почему у физруков такая фиксация на доминировании?
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Каждый из нас знал, что Хави именно это и скажет)
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Честное слово...насколько было велико уважение к Хави - игроку, настолько оно отсутствует к нытику, стрелочнику Хави - тренеру.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Про какое множество моментов он говорит? Вообще моментов не было особо ведь, так вышли мячик попинать. Будь Наполи в форме, легко бы прошли дальше такую Барселону
А в какой форме должны быть Наполи? В прошлогодней? Они по 3-4 гола пускают от Фрозиноне и Торино) они плетутся на 9 месте в чемпионате, какая у них форма там?😂
Барса тоже пускает кучу голов от других команд, но о какой форме Наполи ты говоришь?))
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Ну и #####, сегодня день, когда все доминаторы проваливают игру походу
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Ответ madrilenos
Барселоне конечно очень повезло, что иммено на "такой" Наполи они попали. Наполи Спаллети гола 2-3 ещё бы в первом тайме им накидал. Ну и Араухо нужно уже в борьбу идти. Так в наглую останавливать руками игрока соперника, это уже его фишка 😃
А вот Барселона Гвардиолы в ответ накидала ещё бы в 2 раза больше. Зачем чушь такую пишешь про Наполи Спалелети и т.д. От куда ты знаешь что было БЫ?
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Ответ Гусеконь
xG «Барсы» в матче с «Наполи» – 0,72. Это самый низкий показатель каталонцев в сезоне
Да плевать на эти показатели, в таких играх надо делать нужный результат вот и все. Жаль пропустили, хорошо в целом отбегали.
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Ответ madrilenos
Барселоне конечно очень повезло, что иммено на "такой" Наполи они попали. Наполи Спаллети гола 2-3 ещё бы в первом тайме им накидал. Ну и Араухо нужно уже в борьбу идти. Так в наглую останавливать руками игрока соперника, это уже его фишка 😃
Барса с наигранной связкой Араухо-Кристенсен и Бускетсом в опорке не позволила бы забить эти 2-3 гола. Что касается «борьбы» Араухо, то это прием всех центральных защитников, бывают даже сверх нормы себе позволяют, вон Пепе в подобном стиле уже в 40+ еще держится на уровне команды лч
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Ответ ubAA
Так у Наполи острее были полумоменты...
У Наполи был ровно 1 момент, но на уровне пенальти согласно метрике xg
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Ответ Анвар Масимов
Комментарий скрыт
Только он не обращается к сыну Хави, когда говорит, что он тугодум.
А ты напрямую оскорбил его отца.
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Ответ ubAA
Ватокат на своей половине и тупые попытки забросов это не домирирование Хави, это срань.
Ватокат был как раз у Наполи. Но вы же матч не смотрели. Лишь бы набросить)
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Ответ Анвар Масимов
Комментарий скрыт
кто ты по нации?
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Ответ AminO2
Хави тупит конкретно. Бразильская связка Рафинья-Роке – наилучший вариант для второго тайма. И выпускать надо было обоих на весь второй тайм. Выйди Рафинья в основе, Барса уже была бы в четвертьфинале. При огромном игровом преимуществе в первой половине игры, в атаке поведение было просто травоядным.
Сегодня ещё и вратарь
Наполи спаси 5 сэйвов
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Ответ brno2020
Гол Барса пропустила, потому что в центре поля проваливалась. Это уже конкретный тренд в этом сезоне. В некоторые моменты Педри просто разочаровывает. Может быть из-за того что форму не набрал, а может из-за отсутствия Гави.
Возможно, потому что, в целом, переоценен.
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Гол Барса пропустила, потому что в центре поля проваливалась. Это уже конкретный тренд в этом сезоне. В некоторые моменты Педри просто разочаровывает. Может быть из-за того что форму не набрал, а может из-за отсутствия Гави.
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Не повезло сегодня, хотя были лучше

все будет ок, удачи
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Можно 90 минут доминировать, пропустить двушку в последние пару минут игры
И толку от доминирования
Главный результат - на табло, а вот этот подсчёт минут от Хави каждую игру - дичь
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Барселона в этом матче обязана была выиграть, но благодаря очередной перетасове защитников от Хави матч снова закончился в ничью(хотя и его в концовке могли выиграть).
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Собирай манатки потихоньку.. Пора к верблюдам)
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Хави завел команду в болото и теперь пытается придумать какую-то философию, пахнет шарлатанством, пора обратно в Катар, Хави))
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