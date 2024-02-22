«Барселона» не проигрывает 5 матчей после объявления Хави об уходе в конце сезона

«Барселона» продлила серию без поражений до 5 матчей.

Каталонцы сыграли вничью с « » (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последний раз они уступали 27 января – «Вильярреалу» (3:5) в . Тогда же объявил об уходе с поста главного тренера по окончании сезона.

С тех пор «блауграна» одержала три победы и дважды сыграла вничью (в двух из трех последних матчей).

24 февраля «Барселону» ждет встреча с «Хетафе» в чемпионате.