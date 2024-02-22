«Барселона» не проигрывает 5 матчей после объявления Хави об уходе в конце сезона

Теги Барселона Хави серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

«Барселона» продлила серию без поражений до 5 матчей.

Каталонцы сыграли вничью с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последний раз они уступали 27 января – «Вильярреалу» (3:5) в Ла Лиге. Тогда же Хави объявил об уходе с поста главного тренера по окончании сезона.

С тех пор «блауграна» одержала три победы и дважды сыграла вничью (в двух из трех последних матчей).

24 февраля «Барселону» ждет встреча с «Хетафе» в чемпионате.

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62 комментария
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После забитого гола Барса перестала играть. Почему Хави не освежает игру и не меняет уставших игроков? Почему он ждёт, когда Наполи проведет замены и забьет в ответ? Что за бездействие от испанца?
+31
-2
+29
Барса так и не начала играть в нормальный футбол после объявления Хави об отставке
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-1
+20
Любая команда из этой пары станет жертвой в 1/4
+16
-2
+14
Ответ adriano_070
После забитого гола Барса перестала играть. Почему Хави не освежает игру и не меняет уставших игроков? Почему он ждёт, когда Наполи проведет замены и забьет в ответ? Что за бездействие от испанца?
Так Барселона практически всегда после того, как выходит вперед в счете, отдает мяч сопернику и уходит в защиту.
Абсолютно с любым соперником ..
+12
-1
+11
Крайне слабая игра Барселоны после гола поляка
+13
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один удар в створ и сразу гол. и так весь сезон
+11
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+9
Приличная игра от Барселоны первые 10 мин 1 тайма
+4
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+4
Ответ Гамаль Хайдаров
Барса так и не начала играть в нормальный футбол после объявления Хави об отставке
И это естественно. Не может команда начать играть лучше когда у тренера нечего предлагать команде , Хави как тренер исчерпал себя , и никакие объявления ничего не изменят
+4
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+4
Ответ Кирилл
Может и не проиграла, но игры просто нет никакой … Никаких слов, никаких эмоций, ничего нет смотря на Барселону на поле..
Полностью согласен. Педри передерживает, теряет на ровном месте. Поляк в подыгрыше как Буратино. Ямал включил сегодгя Дембеле режим. И вишенка на торте - ошибка Иньиго🤦🏻‍♂️
+3
0
+3
Ответ TAGAY
Тер Стеген... топ матч.. 1 удар створ... 1 гол!!! каждый год, одно и тоже,КАЖДЫЙ(епта) ГОД! ОДНО!! И !! ТОЖЕ!! когда это уже закончится?! и что Хави творит с заменами?! Крис ДНО! ДНО и ДНО!!! лучше уж РОмеу в опорке чем этот ДНО! по нему же видно что он не опорник! почему в позиционной атаке он в самом низу и выключен из игры, а при обороне он чуть ли не выше всех полузащитников команды?! такое ощущение что просто тупо выпустили его в опорки без тренировок и подготовок. Хави ДНО перебить уже не может, думаешь, а он все время снизу стучит...
в чем тут вина марка? ты игру смотрел? ьам иньиго обосралcя, дальше уже Осимхен на изи закатил с 10 метров
+3
0
+3
Кричали когда уйдут эти Месси, Бускетс, Альба и Пике и теперь смотришь и понимаешь, что заменить таких бизонов - это не так то и просто. Особенно Месси и Бускетса.
Что вот Месси не создал бы моменты в такой игре???
Или в опорной плохо смотрелся бы Бускетс?
+6
-3
+3
Хави просто не управляет игрой . Я сижу за экраном и вижу что Кристенсен уже выдохся и ошибается на каждом шагу , а его меняют минут через 10. Ямаля меняет на рафинью хотя это единственный игрок в атаке который еще показывал что то . И в конце концов не могу понять за что такое отношение к Роке ? Когда играет то только радует , а его маринуют на лавке даже когда Лева уже никакой. Никакой командной игры и тактических выдумок, тупо на индивидуальных качествах некоторых игроков и добиваются чего то
+4
-1
+3
Ответ Gdy tak siedzimy
Кокое очко в плове?
Свое. Родное.
+4
-2
+2
Ответ adriano_070
Ну у него главная задача - зарекомендовать себя как тренера. Он же хочет после сезона в Барсе получить жирный оффер от какого-нибудь топ-клуба. А с его такими решениями и рисунком игры в целом может обратно в пустыню уехать только пока что.
Да физрук он, уже понятно всему миру. Нормальный клуб не позовет его. Это Лапорта - популист и шоумен
+2
0
+2
Да уж, мощный список команд. Отскок на ничью в матче против слабой Гранады, победа над слабой Сельтой лишь из-за пендаля на 90+ минуте и как вишенка на торте, ничья 1-1 при равной убогой игре со стороны обоих команд в матче против середняка серии А.

Может конечно Осасуна и Алавес - это топы, но сомнительно.
+2
0
+2
Ответ Neclerque
Любая команда из этой пары станет жертвой в 1/4
вы еще Сосьедад до конца пройдите, а то Испанцы умеют камбечить против парижских мешков)
+5
-3
+2
Ответ Максим Шлыков
Приличная игра от Барселоны первые 10 мин 1 тайма
Да не ври, минуты до 30 отлично играли, и во втором тайме до гола левы
+2
0
+2
Ответ TAGAY
Тер Стеген... топ матч.. 1 удар створ... 1 гол!!! каждый год, одно и тоже,КАЖДЫЙ(епта) ГОД! ОДНО!! И !! ТОЖЕ!! когда это уже закончится?! и что Хави творит с заменами?! Крис ДНО! ДНО и ДНО!!! лучше уж РОмеу в опорке чем этот ДНО! по нему же видно что он не опорник! почему в позиционной атаке он в самом низу и выключен из игры, а при обороне он чуть ли не выше всех полузащитников команды?! такое ощущение что просто тупо выпустили его в опорки без тренировок и подготовок. Хави ДНО перебить уже не может, думаешь, а он все время снизу стучит...
И упрямо как баран пихает его в основу🤦🏻‍♂️ да лучше Касадо выпусти молодого, он жилы рвать будет на поле
+2
0
+2
Ответ <CRISTIANO>
Кричали когда уйдут эти Месси, Бускетс, Альба и Пике и теперь смотришь и понимаешь, что заменить таких бизонов - это не так то и просто. Особенно Месси и Бускетса. Что вот Месси не создал бы моменты в такой игре??? Или в опорной плохо смотрелся бы Бускетс?
Но нельзя же вечно на них выезжать.
+2
0
+2
Спасибо, Иньиго Мартинес! Помог мертвейшему Наполи!
+3
-1
+2
Ответ Neclerque
Любая команда из этой пары станет жертвой в 1/4
Вот это анализ
Фаворит турнира сегодня влетел Порту
+2
-1
+1
Ответ Neclerque
Честно говоря, без обид болельщикам Арсенала, но я недоумевал всегда, как Арсенал попадал в топ-3 или топ-5 фаворитов ЛЧ этого сезона Они кубок имени газона когда последний раз держали в руках?
Все зависит от жребия
Тот же МС укатает Париж в нуль в двух матчах
+1
0
+1
Ответ TAGAY
Тер Стеген... топ матч.. 1 удар створ... 1 гол!!! каждый год, одно и тоже,КАЖДЫЙ(епта) ГОД! ОДНО!! И !! ТОЖЕ!! когда это уже закончится?! и что Хави творит с заменами?! Крис ДНО! ДНО и ДНО!!! лучше уж РОмеу в опорке чем этот ДНО! по нему же видно что он не опорник! почему в позиционной атаке он в самом низу и выключен из игры, а при обороне он чуть ли не выше всех полузащитников команды?! такое ощущение что просто тупо выпустили его в опорки без тренировок и подготовок. Хави ДНО перебить уже не может, думаешь, а он все время снизу стучит...
Кристенсен хотя бы голы не приводит на ровном месте как Ромеу, а так да команда без опорника это треш.
+2
-1
+1
Ответ adriano_070
После забитого гола Барса перестала играть. Почему Хави не освежает игру и не меняет уставших игроков? Почему он ждёт, когда Наполи проведет замены и забьет в ответ? Что за бездействие от испанца?
Кем менять ? Мертвыми Феликсом и Рафиньей? Прости господи выпускать Ромелу?
+1
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Ответ Budabuda
Кристенсен хотя бы голы не приводит на ровном месте как Ромеу, а так да команда без опорника это треш.
а он ошибся несколько раз в очень опасной зоне, , правда в том что и соперник не забил,и тоже играли как ДНО!
+2
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+1
Ответ hulk&boloto
А что ему ждать, кроме запланированного увольнения?
Ну у него главная задача - зарекомендовать себя как тренера. Он же хочет после сезона в Барсе получить жирный оффер от какого-нибудь топ-клуба. А с его такими решениями и рисунком игры в целом может обратно в пустыню уехать только пока что.
+2
-1
+1
Ответ adriano_070
После забитого гола Барса перестала играть. Почему Хави не освежает игру и не меняет уставших игроков? Почему он ждёт, когда Наполи проведет замены и забьет в ответ? Что за бездействие от испанца?
А что ему ждать, кроме запланированного увольнения?
+4
-3
+1
Ответ Гамаль Хайдаров
вы еще Сосьедад до конца пройдите, а то Испанцы умеют камбечить против парижских мешков)
Я лично очень надеюсь на то, что Барса пройдёт Наполи и выйдет на ПСЖ
0
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0
Ответ <CRISTIANO>
Кричали когда уйдут эти Месси, Бускетс, Альба и Пике и теперь смотришь и понимаешь, что заменить таких бизонов - это не так то и просто. Особенно Месси и Бускетса. Что вот Месси не создал бы моменты в такой игре??? Или в опорной плохо смотрелся бы Бускетс?
Им надо было до 60 лет играть?
Перестройки всегда штуки болезненные
0
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0
Скоро опять услышим разговоры о величии и возрождении?
+1
-1
0
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