«Барселона» не проигрывает 5 матчей после объявления Хави об уходе в конце сезона
«Барселона» продлила серию без поражений до 5 матчей.
Каталонцы сыграли вничью с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В последний раз они уступали 27 января – «Вильярреалу» (3:5) в Ла Лиге. Тогда же Хави объявил об уходе с поста главного тренера по окончании сезона.
С тех пор «блауграна» одержала три победы и дважды сыграла вничью (в двух из трех последних матчей).
24 февраля «Барселону» ждет встреча с «Хетафе» в чемпионате.
Абсолютно с любым соперником ..
Что вот Месси не создал бы моменты в такой игре???
Или в опорной плохо смотрелся бы Бускетс?
Может конечно Осасуна и Алавес - это топы, но сомнительно.
Фаворит турнира сегодня влетел Порту
Тот же МС укатает Париж в нуль в двух матчах
Перестройки всегда штуки болезненные