Хави: «Барса» будет бороться за Ла Лигу, пока есть математические шансы. Мы на 2 очка приблизились к «Реалу», на 3 – к «Жироне»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави заявил, что «Барселона» будет бороться за победу в Ла Лиге до конца.

На данный момент каталонский клуб занимает третье место в турнирной таблице.

«Мы будем бороться до тех пор, пока у нас есть математические шансы. Мы на два очка приблизились к «Реалу» и на три – к «Жироне» [по итогам прошлого тура].

Не выбросим полотенце и не откажемся от борьбы за Ла Лигу, но это будет сложно», – сказал главный тренер «Барселоны».

В прошлом туре «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), «Жирона» проиграла «Атлетику» (2:3), а «Барселона» выиграла у «Сельты» (2:1).

Завтра «Барселона» дома сыграет против «Хетафе» в рамках 26-го тура Ла Лиги.

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26 комментариев
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И что он такого сказал, что ему в комментариях советуют голову лечить и клоуном обзывают?
Новости сначала читать надо, на Спортсе не всегда заголовки передают то, что действительно хотел сказать человек.
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Ответ Tristan...
Это детские травмы. Маэстро Чави годами прожигал пятые точки скейтеров и регулярно громил Реал на их глазах. А 4 ассиста в одном Класико снятся в кошмарах до сих пор
Судя по тому, как Чапи каждый раз упоминает Реал, травмы и комплексы как раз у него🤣
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+9
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий скрыт
А Вы новость прочитали? Спортс, как всегда, переврали заголовок.
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий скрыт
дата регистрации 23 февраля 2024😂
Вам явно нечем заняться
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Похвальное стремление.
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Ответ Syndycate
А мне вот смешно, но болельщикам Барсы я не завидую, особенно сейчас, даже тут их меньше стало, по норам попрятались и головы не поднимают даже) Позор за позором) Негрейра только чего стоит, про ЛЕ и ЛЧ я уж не буду говорить)
А что с Негрейрой? Тоже открыто атакует судей по клубному каналу, как наш Реал?
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Ответ Tristan...
Маэстро говорил про очевидные вещи. Если бы я болел за Реал, мне бы не до смеха было
А мне вот смешно, но болельщикам Барсы я не завидую, особенно сейчас, даже тут их меньше стало, по норам попрятались и головы не поднимают даже) Позор за позором) Негрейра только чего стоит, про ЛЕ и ЛЧ я уж не буду говорить)
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Ответ Vlad Zhadejko
И что он такого сказал, что ему в комментариях советуют голову лечить и клоуном обзывают? Новости сначала читать надо, на Спортсе не всегда заголовки передают то, что действительно хотел сказать человек.
Полагаю, про него тут пишут так по сумме заслуг, а не конкретно из-за этих слов )
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Ответ Денис Ширинов
Еще немного и этого клоуна больше не услышим, надоел
Не покидай нас
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий удален модератором
Я желаю тебе всего хорошего, надеюсь выздоровление наступит в скорейшем времени
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий скрыт
я в шоке , барса лучшая команда мира , и я буду за нее болеть пока мои глазки не закроютьсч
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Ответ Экселлент
дата регистрации 23 февраля 2024😂 Вам явно нечем заняться
Комментарий удален модератором
Ответ Vlad Zhadejko
И что он такого сказал, что ему в комментариях советуют голову лечить и клоуном обзывают? Новости сначала читать надо, на Спортсе не всегда заголовки передают то, что действительно хотел сказать человек.
Это детские травмы. Маэстро Чави годами прожигал пятые точки скейтеров и регулярно громил Реал на их глазах. А 4 ассиста в одном Класико снятся в кошмарах до сих пор
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нормальные слова, любой тренер так скажет, но Хави столько и такого наговорил до, что любые его слова воспринимаются как очередной днк/бред.
адекватным болелам Блауграны надо перетерпеть год-другой, сильно уж вниз (как было с Миланом) Барселона не рухнет, но и побед особо не будет до выправления финансов (хз как это сделать, но что нибудь придумают, привлекут деньги шейхов например)
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Обижайтесь, сколько хотите.
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Ответ Syndycate
Судя по тому, как Чапи каждый раз упоминает Реал, травмы и комплексы как раз у него🤣
Маэстро говорил про очевидные вещи. Если бы я болел за Реал, мне бы не до смеха было
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Хави, конечно, нытик тот еще, но тут по сути сказал все правильно
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Еще немного и этого клоуна больше не услышим, надоел
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