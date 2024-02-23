Хави: «Барса» будет бороться за Ла Лигу, пока есть математические шансы. Мы на 2 очка приблизились к «Реалу», на 3 – к «Жироне»
Хави заявил, что «Барселона» будет бороться за победу в Ла Лиге до конца.
На данный момент каталонский клуб занимает третье место в турнирной таблице.
«Мы будем бороться до тех пор, пока у нас есть математические шансы. Мы на два очка приблизились к «Реалу» и на три – к «Жироне» [по итогам прошлого тура].
Не выбросим полотенце и не откажемся от борьбы за Ла Лигу, но это будет сложно», – сказал главный тренер «Барселоны».
В прошлом туре «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), «Жирона» проиграла «Атлетику» (2:3), а «Барселона» выиграла у «Сельты» (2:1).
Завтра «Барселона» дома сыграет против «Хетафе» в рамках 26-го тура Ла Лиги.
Новости сначала читать надо, на Спортсе не всегда заголовки передают то, что действительно хотел сказать человек.
Вам явно нечем заняться
адекватным болелам Блауграны надо перетерпеть год-другой, сильно уж вниз (как было с Миланом) Барселона не рухнет, но и побед особо не будет до выправления финансов (хз как это сделать, но что нибудь придумают, привлекут деньги шейхов например)