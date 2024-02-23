Хави: «Барса» будет бороться за Ла Лигу, пока есть математические шансы. Мы на 2 очка приблизились к «Реалу», на 3 – к «Жироне»

Хави заявил, что «Барселона» будет бороться за победу в Ла Лиге до конца.

На данный момент каталонский клуб занимает третье место в турнирной таблице.

«Мы будем бороться до тех пор, пока у нас есть математические шансы. Мы на два очка приблизились к « » и на три – к «Жироне» [по итогам прошлого тура].

Не выбросим полотенце и не откажемся от борьбы за , но это будет сложно», – сказал главный тренер «Барселоны».

В прошлом туре «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1), «Жирона» проиграла «Атлетику» (2:3), а «Барселона» выиграла у «Сельты» (2:1).

Завтра « » дома сыграет против «Хетафе» в рамках 26-го тура Ла Лиги.