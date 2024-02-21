Адвокат Промеса о приговоре по делу о наркотиках: «Вердикт суда не окончательный, Квинси должен считаться невиновным. Апелляционный суд проведет полную переоценку дела»

Адвокат Квинси Промеса высказалась о приговоре по делу о контрабанде наркотиков.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста « » на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Промес объявлен в международный розыск, он вправе обжаловать приговор в течение двух недель после вынесения.

«Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. Это может означать лишь одно – вердикт суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама, как вторая фактическая инстанция, после подачи апелляции проведет полную переоценку уголовного дела нашего клиента.

Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования.

Также во время публичного слушания, дата которого еще не назначена, в апелляционном суде мы повторно объясним все наши жалобы по решению суда. Хотелось бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным, и не исключение», – сказала София Хоф.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

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