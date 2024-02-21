Адвокат Промеса о приговоре по делу о наркотиках: «Вердикт суда не окончательный, Квинси должен считаться невиновным. Апелляционный суд проведет полную переоценку дела»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Адвокат Квинси Промеса высказалась о приговоре по делу о контрабанде наркотиков.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Промес объявлен в международный розыск, он вправе обжаловать приговор в течение двух недель после вынесения.

«Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. Это может означать лишь одно – вердикт суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама, как вторая фактическая инстанция, после подачи апелляции проведет полную переоценку уголовного дела нашего клиента.

Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования.

Также во время публичного слушания, дата которого еще не назначена, в апелляционном суде мы повторно объясним все наши жалобы по решению суда. Хотелось бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным, и Квинси Промес не исключение», – сказала София Хоф.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А забанить в РПЛ? Ответы на наивные вопросы

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32 комментария
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Европейские лицемеры!
Честного пацана под статью подводят.
Мы отряды бабок из Тушино ответим вам - Квинси наш, борщ наш, кубок с дорожками тоже наш!
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+18
Настолько невиновный что в Нидерланды ни ногой. Прям совесть кристально чистая, ага.
+25
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+15
Вот ведь какие судебные органы в Голландии....бедного парня просто оболгали....сначала брата подкинули на нож, потом ничего не подозревающему Промесу, подкинули в карман 1 500 тон кокса))) Невиновен однозначно))
+18
-5
+13
Ответ Парвиз Собиров
Кто-то знает, когда будет вердикт после апелляции ?
Это, скорее всего очень долгий процесс. Немножко погуглил. И не месяц и не два.
+11
-1
+10
Белая дорожка на красном ромбе
+5
-2
+3
Как бы еще пару лет не накинули)
+3
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+3
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
какие 1500 тонн? окститесь, хейтеры великого спартака, там всего 1.5 тонны и то не доказано.
Всего лишь. Мелочь
+5
-2
+3
Ответ Balt
Настолько невиновный что в Нидерланды ни ногой. Прям совесть кристально чистая, ага.
Ну лучше на свободе ждать вердикт, чем в камере, согласись?)) Потом правда, можно бабла срубить, за то, что зря сидел. 😊
+4
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+3
Надеюсь, отбелит суд Промеса. Или обелит. 😊
+2
0
+2
Ответ Хозяин Свинарника
Комментарий удален модератором
Руки прочь Байден и приспешники от Легенды Спартака!
+10
-8
+2
Ответ Faust Doc
Европейские лицемеры! Честного пацана под статью подводят. Мы отряды бабок из Тушино ответим вам - Квинси наш, борщ наш, кубок с дорожками тоже наш!
За 1362 литра тарасовского борща без суда и следствия того)
+4
-2
+2
Ответ Хозяин Свинарника
Бывают,не в этом случае. Торговцев смертью-на нары
В общем, если Промеса оправдают, всё равно виноват! И не обсуждается. 😁
+3
-2
+1
Так аппеляции можно подавать вечно.)
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Судебных ошибок не бывает?
Бывают,не в этом случае.
Торговцев смертью-на нары
+6
-5
+1
Как там у классика :"Рафик - чистой воды не виновный! Он пришёл ко мне сам своим пешком и сказал -" папа, я ничего этого не делал! "
+1
0
+1
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
какие 1500 тонн? окститесь, хейтеры великого спартака, там всего 1.5 тонны и то не доказано.
там всего 1.5 тонны и то не доказано.
================
Аааааааа.....ну это меняет дело тогда)) ведь ясно ж что только для себя ))) и брата на нож подкинули, пока он курить ходил?))
+1
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«...Апелляционный суд Амстердама, как вторая фактическая инстанция, после подачи апелляции проведет полную переоценку уголовного дела нашего клиента...»

ну, так, или переоценит, или подтвердит. увидим
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Ответ Хамлет датский
Вот ведь какие судебные органы в Голландии....бедного парня просто оболгали....сначала брата подкинули на нож, потом ничего не подозревающему Промесу, подкинули в карман 1 500 тон кокса))) Невиновен однозначно))
"..подкинули в карман 1 500 тон кокса.."
------------------------
может, 1500 грамм ? 1500 тонн это 30 вагонов. Но и их нет.

Вот и выходит - 30 вагонов кокса нет, отпечатков пальцев нет, свидетелей нет, Промеса нет, ничего нет..
С поличным надо было брать.
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Ответ Karel
"..подкинули в карман 1 500 тон кокса.." ------------------------ может, 1500 грамм ? 1500 тонн это 30 вагонов. Но и их нет. Вот и выходит - 30 вагонов кокса нет, отпечатков пальцев нет, свидетелей нет, Промеса нет, ничего нет.. С поличным надо было брать.
Его в темноте не заметили))
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Ответ Faust Doc
Европейские лицемеры! Честного пацана под статью подводят. Мы отряды бабок из Тушино ответим вам - Квинси наш, борщ наш, кубок с дорожками тоже наш!
Комментарий удален модератором
Ох какой умный адвокат ))
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Дырку вам от бублика, а не Промеса!
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У судей тоже есть предсезонные сборы, будем считать этот вердикт тренировкой.
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Кто-то знает, когда будет вердикт после апелляции ?
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