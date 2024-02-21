Адвокат Промеса о приговоре по делу о наркотиках: «Вердикт суда не окончательный, Квинси должен считаться невиновным. Апелляционный суд проведет полную переоценку дела»
Адвокат Квинси Промеса высказалась о приговоре по делу о контрабанде наркотиков.
Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Промес объявлен в международный розыск, он вправе обжаловать приговор в течение двух недель после вынесения.
«Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. Это может означать лишь одно – вердикт суда не является окончательным. Апелляционный суд Амстердама, как вторая фактическая инстанция, после подачи апелляции проведет полную переоценку уголовного дела нашего клиента.
Мы воспользуемся предстоящим периодом, чтобы внимательно изучить приговор и довести до сведения апелляционного суда Амстердама наши жалобы и пожелания относительно дальнейшего расследования.
Также во время публичного слушания, дата которого еще не назначена, в апелляционном суде мы повторно объясним все наши жалобы по решению суда. Хотелось бы подчеркнуть, что до тех пор, пока вердикт судьи не является окончательным, каждый подозреваемый в Нидерландах должен считаться невиновным, и Квинси Промес не исключение», – сказала София Хоф.
😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!
Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А забанить в РПЛ? Ответы на наивные вопросы
Честного пацана под статью подводят.
Мы отряды бабок из Тушино ответим вам - Квинси наш, борщ наш, кубок с дорожками тоже наш!
Торговцев смертью-на нары
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Аааааааа.....ну это меняет дело тогда)) ведь ясно ж что только для себя ))) и брата на нож подкинули, пока он курить ходил?))
ну, так, или переоценит, или подтвердит. увидим
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может, 1500 грамм ? 1500 тонн это 30 вагонов. Но и их нет.
Вот и выходит - 30 вагонов кокса нет, отпечатков пальцев нет, свидетелей нет, Промеса нет, ничего нет..
С поличным надо было брать.