Директор ночного клуба в суде по делу Алвеса об изнасиловании: «Жертва указала на Дани, подтвердила проникновение. Это не было похоже на типичное «меня трогали за задницу»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Директор ночного клуба Sutton дал показания по делу Дани Алвеса.

Напомним, вчера начался суд над бывшим защитником «Барселоны» и сборной Бразилии – с января 2023 года Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.

«Алвес был нашим постоянным клиентом. Я работал с ним восемь лет, он начал посещать [ночной клуб] гораздо раньше меня.

Я был у двери и повернулся, потому что охранник разговаривал с несколькими девушками. Одна из них плакала, и мне сказали, что она якобы стала жертвой сексуального насилия.

Мне стоило огромных усилий заставить ее рассказать, что именно произошло. Мы пригласили ее в закрытую комнату, чтобы выслушать в более тихом месте, без музыки.

Она была очень расстроена, ей хотелось домой. Она сказала нам, что стала жертвой сексуального насилия, а когда Алвес прошел мимо, сказала, что это был он.

Она сказала, что ей не поверят, и объяснила, что пошла с ним добровольно, а потом захотела выйти. Я был поражен.

Это не было похоже на типичное «меня трогали за задницу» или что-то в этом роде. Я спросил, было ли что-то более серьезное, и она сказала, что да. Я спросил было ли проникновение, и она сказала «да», – рассказал директор клуба Роберт Массанет.

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22 комментария
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Подтверждаю, что у спортса произошло проникновение в желтую бульварную прессу

Топ последних «новостей» за час:
- одному ткнули между ягодиц
- второго назвали обезьяной
- третий совершил проникновение
- четвертый - Мостовой

Круто
+66
-1
+65
Ответ Marat_NJL
Подтверждаю, что у спортса произошло проникновение в желтую бульварную прессу Топ последних «новостей» за час: - одному ткнули между ягодиц - второго назвали обезьяной - третий совершил проникновение - четвертый - Мостовой Круто
Четвёртый самое худшее((
+17
-1
+16
Возможно, проникновение осуществлял не Алвес, а вездесущий фанат Райо.
+9
-1
+8
Спортс, Вам не надоело?
+10
-3
+7
Ответ Пенс
ничего, данька алвес сам проникновение получит будучи в местах не столь отдаленных. Хотя пугать этим экс-игрока бчк такое себе, конечно.
Ты смотрю прям спец по проникновению, опыт у тебя видимо в этом плане очень хороший
+5
0
+5
Ответ Николай Бойко
Четвёртый самое худшее((
Я уже даже не захожу в комменты под новостями о Мостовом покекать, ну уже ничего нового смешного нет. Эти все постят через день.

Все же, при всем том же стремлении к хайпу, во времена Дудя сайт был на совсем ином уровне
+5
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+5
я вообще на спортивном ресурсе нахожусь или где?
+4
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+4
Филиал газеты "Жизнь". Одного пальцем продырявили, другая всем рассказывает, как глубоко ей засадили))
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а как он проник то? быстро и жестоко или нежно и медленно? это важно так то для следствия )))
+2
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Слово Спортса: Проникновение в Клубе.
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Ответ Корнелий Шнапс 1
Спортс, Вам не надоело?
так не заходи, не пиши комментарии
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+2
Если бы спортс каждый год публиковал интервью с биографией главного редактора сайта, эта статья становилась бы самой заминосованным постом года.
+2
-1
+1
Дайте уже слово уборщику клуба!
+1
0
+1
Ответ Artem89S
Ты смотрю прям спец по проникновению, опыт у тебя видимо в этом плане очень хороший
болельщик бчк и лёли персонально. Мне ли не знать.
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Ответ Marat_NJL
Подтверждаю, что у спортса произошло проникновение в желтую бульварную прессу Топ последних «новостей» за час: - одному ткнули между ягодиц - второго назвали обезьяной - третий совершил проникновение - четвертый - Мостовой Круто
Ну четвёртый пункт это перебор)))
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Ответ Николай Бойко
Четвёртый самое худшее((
«Конечно! И согласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране, — приводит Sport24 слова Мостового. — Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать».

Гыыы))
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Ответ Marat_NJL
Подтверждаю, что у спортса произошло проникновение в желтую бульварную прессу Топ последних «новостей» за час: - одному ткнули между ягодиц - второго назвали обезьяной - третий совершил проникновение - четвертый - Мостовой Круто
Еще про красные трусы жены макгрегора забыл
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Ответ Marat_NJL
Подтверждаю, что у спортса произошло проникновение в желтую бульварную прессу Топ последних «новостей» за час: - одному ткнули между ягодиц - второго назвали обезьяной - третий совершил проникновение - четвертый - Мостовой Круто
Скорее, жёлтая бульварная пресса проникла в спортс
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Мой номер 245
На телогреечке печать
)))
По этапу Данька))
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Что характерно следов побоев директор клуба на девушке не упоминает. Потому что их не было.
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Не присутствовал ли Алвес на недавнем матче Севильи...
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