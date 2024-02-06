Директор ночного клуба в суде по делу Алвеса об изнасиловании: «Жертва указала на Дани, подтвердила проникновение. Это не было похоже на типичное «меня трогали за задницу»

Директор ночного клуба Sutton дал показания по делу Дани Алвеса.

Напомним, вчера начался суд над бывшим защитником «Барселоны» и сборной Бразилии – с января 2023 года Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требует для футболиста 9 лет лишения свободы.

« был нашим постоянным клиентом. Я работал с ним восемь лет, он начал посещать [ночной клуб] гораздо раньше меня.

Я был у двери и повернулся, потому что охранник разговаривал с несколькими девушками. Одна из них плакала, и мне сказали, что она якобы стала жертвой сексуального насилия.

Мне стоило огромных усилий заставить ее рассказать, что именно произошло. Мы пригласили ее в закрытую комнату, чтобы выслушать в более тихом месте, без музыки.

Она была очень расстроена, ей хотелось домой. Она сказала нам, что стала жертвой сексуального насилия, а когда Алвес прошел мимо, сказала, что это был он.

Она сказала, что ей не поверят, и объяснила, что пошла с ним добровольно, а потом захотела выйти. Я был поражен.

Это не было похоже на типичное «меня трогали за задницу» или что-то в этом роде. Я спросил, было ли что-то более серьезное, и она сказала, что да. Я спросил было ли проникновение, и она сказала «да», – рассказал директор клуба Роберт Массанет.