Зарплата Мбаппе в «Реале» – 15 млн евро в год, подписной бонус – 150 млн. О соглашении могут объявить, когда встреча мадридцев с «ПСЖ» в ЛЧ станет невозможна (BBC)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

Килиан Мбаппе будет получать в «Реале» свыше 65 млн евро в год.

Как сообщает BBC, форвард заключит с мадридцами пятилетний контракт, согласно которому его зарплата составит 15 млн за сезон.

Также испанский клуб на пять лет растянет выплату 150 млн евро, причитающихся французскому футболисту в виде бонуса за подписание договора.

Вдобавок Мбаппе будет получать определенный процент в результате использования его имиджевых прав.

Утверждается, что пока контракт не подписан. О соглашении может быть объявлено тогда, когда встреча «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов станет невозможна.

Статистику 25-летнего футболиста можно изучить здесь.

Материалы по теме

79 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Судя по тенденции новостей, к лету он уже будет доплачивать, чтобы играть за Мадрид.
+21
-4
+17
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
На голову сильнее?!
Ты под чем?
+20
-5
+15
хаха.
говорил же, что с таким зариком подписной будет 150-200.
Там пишут 150, но уверен предусмотрены легкие бонусы и прочие допки ,которые доведут ценник до 200.
+26
-11
+15
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Лол, на голову выше ? Сказал бы ты такое перед началом сезона ? Биллингем что выиграл ? Или может в Финале ЧМ трешку отгрузил ? Или может выиграл ЧМ… Как смешно читать коменты людей которые восхваляют футболистов после 1 (ДАЖЕ НЕ ПОЛНОГО) сезона.
+10
-1
+9
Ответ Ramin Mamedov
интересно, когда ФИФА начнет контролировать такие подписные бонусы? кажется, это максимально тупо и неправильно - клуб вложил в его покупку огромные деньги + еще и тогда платил подписной бонус + при каждом обновлении контракта ему платят деньги "за лояльность", а он в итоге уходит бесплатно, взяв деньги за трансфер по сути положив себе в карман в виде "подписного бонуса"
Иди изучай дело Босмана)
+7
0
+7
Интересно, как у журналиста с математикой? «Мбаппе будет получать в ПСЖ более 65 млн в год». 65 - это явно 15+50 (подписной бонус 150, деленный на 3). Но только 150 нужно делить на 5 (речь явно о пятилетнем контракте) - и получается 15+30=45.
+8
-1
+7
Ответ Александр Бурмистров
Судя по тенденции новостей, к лету он уже будет доплачивать, чтобы играть за Мадрид.
Мбаппе продал машину, квартиру и живет у в хостеле в Монклоа-Араваке, чтобы играть в Реале
+4
0
+4
Ответ Lifar Skladchikov
Мбаппе продал машину, квартиру и живет у в хостеле в Монклоа-Араваке, чтобы играть в Реале
Живет в кладовке завхоза Ванда Метрополитано.

В сериале: «Мбаппе, Начало»
+3
0
+3
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Где уместить одного из лучших игроков современности? Странный вопрос. Вполне может играть в центре нападения, при этом меняясь по ходу матча местами с Вини, вполне возможно и свободное перемещение всей тройки нападения
+3
0
+3
Ответ rigobersong
Да приходил уже один такой, 2 Ла Лиги с натяжкой за 9 лет:)) 5-0, 4-0, 3-0 и еще десяток вероломных унижений, малыш ты кого пугаешь, я 90е пережил:))
Риго последние игры 0:4,1:2,1:4.Лицо к осмотру 😂
+6
-3
+3
Ответ ljolik888
Бедный Винисиус , он же станет белым от завести .
А барсаглоры уже давно зеленые))
+10
-8
+2
Ответ Vinnipukh Vinni
Ну а ты хочешь, чтобы они сканы контракта выложили? Такой слив один раз Бартомеу с Месси провернул, но вообще так не делают. Кто-то из Мадрида или из обслуги Мбаппе слил им эту информацию. Если это устное соглашение, то это всего-лишь предложение, которое ПСЖ и саудиты могут перебить легко. ---------------- Само собой могут и не только они, но если он решил уйти при любых раскладах и только в Мадрид, то это перебивание не имеет смысла, а Мадрид в свою очередь может сбивать цену.
вилами по воде и правда заключается в том, что мадам Ламари выжимает для сыночка из Катара максимальное бабло.
Если Катар потратил на проведение ЧМ 2022 более 330 миллиардов, то выжать из них можно больше.
Смешно то, что эту ерунду опубликовало ББС
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Но ты явно не из 90х, потому что там люди умели фильтровать базар, и за такое можно было со сломаной челюхой уйти в лучшем случае:))
Ну ну, интернетный герой…
+4
-2
+2
Риго удалит аккаунт после этого подписания ))
+8
-6
+2
Ответ Homelander_666
Чистыми он получит от 50 до 75
50 потолок
35-50 будет
+1
0
+1
Ответ Ramin Mamedov
интересно, когда ФИФА начнет контролировать такие подписные бонусы? кажется, это максимально тупо и неправильно - клуб вложил в его покупку огромные деньги + еще и тогда платил подписной бонус + при каждом обновлении контракта ему платят деньги "за лояльность", а он в итоге уходит бесплатно, взяв деньги за трансфер по сути положив себе в карман в виде "подписного бонуса"
Так у него контракт заканчивается,это ПСЖ изначально себя поставил в невыгодное положение,когда предлагал ему такие условия.Так что пенять надо на самих себя.
+2
-1
+1
Ответ xbfy7wncvc
Ну ну, интернетный герой…
Ригеборка это прикованный к постели подросток. По другому эту жертву аборта не оправдать
+1
0
+1
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
У Беллингема зарплата каждый год будет расти по экспоненте, да и спорно очень, что он сильнее как футболист, по крайней мере сейчас. Эндрик берется на перспективу, как и остальные бразильцы. Будет в ротации. Логично, что через год подойдут разговоры, что кто-то из атаки захочет уйти, потому что всех не уместить. Я ставлю на Родриго, потому что он уже зрелый игрок и ниже уровнем всех остальных. Но у него достаточно навыков, чтобы быть лидером топ-клуба из топ-5 лиг
+1
0
+1
Ответ Potapson
Комментарий удален пользователем
растянут сериал до лета))
+1
0
+1
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Ну и чем Джуд сильнее ?
В последних играх видно , что поймал звезду , не дорабатывает , жестикулирует судьям , соперникам и одноклубникам . Это было еще заметно в играх за Дортмунд .
Ну а Мбаппе . Да тоже не идеален , но постоянно держит стабильно высокий уровень , плюс чемпион Мира .
Возможно приход Мбаппе нарушит баланс в раздевалке , здесь вся надежда , что дядьки Реала не допустят этого .
+2
-1
+1
Ответ Tybalt
1. 65 в год, но зарплата 15 2. о соглашении будет объявлено, когда встреча клубов будет невозможна, но соглашение публикует пресса ( БиБиСи) 3. Мбаппе заключит 4. утверждается, что пока контракт не подписан если кто-то понял эту фантазию, то прошу разъяснить
1. 65 в год, но зарплата 15
---------
Плюс бонус в 150 млн на 5 лет. Это та же зарплата по сути, только названная бонусом.
15+30=45
Это прямым текстом указано.
Плюс процент от имиджевых прав. Цифры не указали, но видимо, не 5 копеек, а порядка 20 млн за сезон.
Что-то ещё могут накинуть за статистику, командные и личные трофеи (допустим, победа в голосовании на ЗМ).
0
0
0
Ответ wshnmn
Риго удалит аккаунт после этого подписания ))
Он уже страдает:) А вообще его даже жалко, потому что он прячется после каждого поражения Барсы и каждой победы Мадрида:)
+2
-2
0
Ответ Подкат Мальдини
Подписной бонус растягивается на длительность контракта, поэтому и 65. 15, это делают для зарплатной ведомости, т.к подписной бонус не учитывается.
-утверждается, что пока контракт не подписан
-Мбаппе заключит

мы на передаче " шоу экстрасенсов" ?
+1
-1
0
Ответ rigobersong
Да приходил уже один такой, 2 Ла Лиги с натяжкой за 9 лет:)) 5-0, 4-0, 3-0 и еще десяток вероломных унижений, малыш ты кого пугаешь, я 90е пережил:))
Комментарий удален модератором
Ответ Ночной кошмар Логинова
Bbc редко лажает с новостями. И их версия самая логичная.
в этой новости одна сплошная лажа с цифрами и предсказанием по типу " Мбаппе заключит"
так новость публикуют?
вот это что "утверждается, что пока контракт не подписан" ?
что за ахинея?
0
0
0
Ответ f0rmoceft
Перес грамотно сделал. Повысил подписной, но уменьшил зарплату. Теперь просить больше никто не будет. Гениально
Зато теперь все будут просить увеличить бонусы при продлении контракта.
+2
-2
0
Ответ Е.Р.
хаха. говорил же, что с таким зариком подписной будет 150-200. Там пишут 150, но уверен предусмотрены легкие бонусы и прочие допки ,которые доведут ценник до 200.
Да никто не сомневался что так и будет, ибо не зря Реал предлагал 180млн за год до истечения контракта
0
0
0
Ответ Silent2006
Интересно, как у журналиста с математикой? «Мбаппе будет получать в ПСЖ более 65 млн в год». 65 - это явно 15+50 (подписной бонус 150, деленный на 3). Но только 150 нужно делить на 5 (речь явно о пятилетнем контракте) - и получается 15+30=45.
вообще, так можно считать, но давайте откровенно, если контракт будет на 5 лет то делить нужно именно года на 3. Потому что через 3 года максимум, а может и через 2 будут заключать новый контракт чтоб не сидеть до последнего года и продлевать заранее. Так что да, 65 в год он будет получать, потом может и больше.
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Tybalt
1. 65 в год, но зарплата 15 2. о соглашении будет объявлено, когда встреча клубов будет невозможна, но соглашение публикует пресса ( БиБиСи) 3. Мбаппе заключит 4. утверждается, что пока контракт не подписан если кто-то понял эту фантазию, то прошу разъяснить
Подписной бонус растягивается на длительность контракта, поэтому и 65. 15, это делают для зарплатной ведомости, т.к подписной бонус не учитывается.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий