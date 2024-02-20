Зарплата Мбаппе в «Реале» – 15 млн евро в год, подписной бонус – 150 млн. О соглашении могут объявить, когда встреча мадридцев с «ПСЖ» в ЛЧ станет невозможна (BBC)
Килиан Мбаппе будет получать в «Реале» свыше 65 млн евро в год.
Как сообщает BBC, форвард заключит с мадридцами пятилетний контракт, согласно которому его зарплата составит 15 млн за сезон.
Также испанский клуб на пять лет растянет выплату 150 млн евро, причитающихся французскому футболисту в виде бонуса за подписание договора.
Вдобавок Мбаппе будет получать определенный процент в результате использования его имиджевых прав.
Утверждается, что пока контракт не подписан. О соглашении может быть объявлено тогда, когда встреча «Реала» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов станет невозможна.
Статистику 25-летнего футболиста можно изучить здесь.
Ты под чем?
говорил же, что с таким зариком подписной будет 150-200.
Там пишут 150, но уверен предусмотрены легкие бонусы и прочие допки ,которые доведут ценник до 200.
В сериале: «Мбаппе, Начало»
Если Катар потратил на проведение ЧМ 2022 более 330 миллиардов, то выжать из них можно больше.
Смешно то, что эту ерунду опубликовало ББС
35-50 будет
В последних играх видно , что поймал звезду , не дорабатывает , жестикулирует судьям , соперникам и одноклубникам . Это было еще заметно в играх за Дортмунд .
Ну а Мбаппе . Да тоже не идеален , но постоянно держит стабильно высокий уровень , плюс чемпион Мира .
Возможно приход Мбаппе нарушит баланс в раздевалке , здесь вся надежда , что дядьки Реала не допустят этого .
---------
Плюс бонус в 150 млн на 5 лет. Это та же зарплата по сути, только названная бонусом.
15+30=45
Это прямым текстом указано.
Плюс процент от имиджевых прав. Цифры не указали, но видимо, не 5 копеек, а порядка 20 млн за сезон.
Что-то ещё могут накинуть за статистику, командные и личные трофеи (допустим, победа в голосовании на ЗМ).
-Мбаппе заключит
мы на передаче " шоу экстрасенсов" ?
так новость публикуют?
вот это что "утверждается, что пока контракт не подписан" ?
что за ахинея?