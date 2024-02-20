Зарплата Мбаппе в «Реале» – 15 млн евро в год, подписной бонус – 150 млн. О соглашении могут объявить, когда встреча мадридцев с «ПСЖ» в ЛЧ станет невозможна (BBC)

Килиан Мбаппе будет получать в «Реале» свыше 65 млн евро в год.

Как сообщает BBC, форвард заключит с мадридцами пятилетний контракт, согласно которому его зарплата составит 15 млн за сезон.

Также испанский клуб на пять лет растянет выплату 150 млн евро, причитающихся французскому футболисту в виде бонуса за подписание договора.

Вдобавок Мбаппе будет получать определенный процент в результате использования его имиджевых прав.

Утверждается, что пока контракт не подписан. О соглашении может быть объявлено тогда, когда встреча « » и « » в станет невозможна.

Статистику 25-летнего футболиста можно изучить здесь.