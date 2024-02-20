Фанат «Райо» показывал Винисиусу «обезьяньи» жесты во время матча с «Реалом» – момент попал на камеры. Ла Лига планирует подать в суд

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия болельщики Райо Вальекано Кампо де Вальекас Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Болельщика «Райо Вальекано» могут наказать за расизм в адрес Винисиуса Жуниора.

Во время воскресного матча Ла Лиги между «Райо» и «Реалом» (1:1) один из фанатов хозяев начал изображать обезьяну при помощи жестов и выкриков в момент, когда Винисиус подошел к кромке поля. Эпизод попал на камеры Movistar+.

Как сообщает Relevo, Ла Лига рассматривает возможность подачи судебного иска в отношении нарушителя.

 

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

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49 комментариев
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Отличное размытое пятно, я считаю это шедевр!
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Может болельщик в крокодила играл?))
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Ответ Valery Bespalov
Отличное размытое пятно, я считаю это шедевр!
По такому фото сообщниками ещё 3 минимум пойдут. Получится уже ОПГ.
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Ответ Илья Мурашов
Негров много, но "расизму" подвергается один Винисиус. Может, уже стоит признать, что не в цвете кожи дело?
Зачем вы врёте про одного Винисиуса? Недавно был случай с вратарём Милана Меньяном.

В Ла Лиге чуть ли не в прошлом туре Эн-Несири из Севильи оскорбляли. И примеров куда больше. Просто не все касаются игроков Реала.
+26
-17
+9
Если ты не можешь найти другого способа, как оскорбить неприятного тебе игрока, кроме как с помощью расистских жестов, то ты, весьма вероятно, всё же расист. Чёт за средние пальцы в сторону игроков никого не банят и не штрафуют.
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+6
Ответ Хан Сахан
Почему фанаты не делали подобного в отношении, например, Идриса Эльбы, Моргана Фримена, Дензела Вашингтона или, я не знаю, Снуп Догга?
Сейчас переглядывал вчерашнюю игру Атлетика с Жироной - пытался вспомнить, жаловались ли на расизм когда-нибудь Нико и Ияки Вильямсы (и не смог)
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Ответ Игорь Новиков
Как проблема может быть не в расизме, если его оскорбляют на расовой почве? Оскорбляли бы иначе - без вопросов.
Потому что расизм говорит, что люди с другим цветом кожи хуже.
Винисиус и будучи белым был бы таким же обиженкой
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Ответ Jesse Boy
Почему обезьяна - это расизм? При чём тут раса? И почему сравнение с обезьяной - это априори оскорбительно?
дело в отсутствии школьного образования,
необразованным теория дарвина о происхождении сапиенсов, что нож в сердце)
скоро и утверждение, что земля - шар, а не плоская, винисиусы будут считать оскорблением - на спортсе таких хоть пруд напрудь)
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Ответ Pires73
Никак не могу понять , что тут оскорбительное?? Ведь согласно теории Чарльза Дарвина, мы произошли от обезьян)
Вряд ли Винисиус слышал об этой теории
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Что с фанатами Райо? То палец суют в попу, то обезьянку показывают... какое-то быдло, хоть и из столицы)
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Ответ Игорь Новиков
Потому что он ведётся, очевидно. А так и с Рюдигером была история.
Молодец, признал, что не в расизме причина
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Ответ Чебурашка наш
Вряд ли Винисиус слышал об этой теории
Его наверное инопланетяне 👽 подбросили)))
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Кадр дня..,да что там дня..кадр года!!!
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Ответ qiqe
уже конец года у этого дна 7 голов
Крутая аватарка! Спасибо тебе! Сразу понятно - срочно в блок и навсегда )
+2
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Ответ Игорь Новиков
Бред собачий. Это был бы другой человек вообще.
Вот это - расизм)))))
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Ответ Игорь Новиков
Потому что он ведётся, очевидно. А так и с Рюдигером была история.
Ну так Рудигер не повелся и конец истории. Может в твоем радужно-блэклайфсметерском мирке это кажется странным , но мир так устроен - и зрелый человек сможет не вестись на провокации , а если ты не готов психологически к давлению - не играй , это твоя работа за которую ты получаешь миллионы уж изволь не быть изнеженным маменькиным сынком , потому что соперник будет делать все , чтобы тебя остановить
+3
-3
0
Ответ Илья Мурашов
Негров много, но "расизму" подвергается один Винисиус. Может, уже стоит признать, что не в цвете кожи дело?
Ну ка расскажи про плохой поступок Вини в каком-нибудь матче с Вальекано.
+3
-3
0
Ответ Игорь Новиков
Зачем вы врёте про одного Винисиуса? Недавно был случай с вратарём Милана Меньяном. В Ла Лиге чуть ли не в прошлом туре Эн-Несири из Севильи оскорбляли. И примеров куда больше. Просто не все касаются игроков Реала.
У РМ почти вся основа чернокожие, но только почему-то винисиуса задевают((((
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Ответ Jesse Boy
Почему обезьяна - это расизм? При чём тут раса? И почему сравнение с обезьяной - это априори оскорбительно?
Месси наверно тоже так думал после случая с Эдгаром Давидсом и ФИФА его в это поддержало☝️
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Иллюстрация - блеск ! Все видно и понятно ! Больше таких иллюстраций , спортц!
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показали фото где все главное затерто... а зачем? чтобы показать что?
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Среди болел райо дебилов хватает. Недавно оскандалились в матче с севильей: одного дразнили обезьяной, окампосу пальцем в зад ткнули
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Ничего не понятно. Но, ради судьи можно на фотку посмотреть
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... скотский клуб и болельщики. Таким не место в Примере! Надеюсь вылетят в Сегунду, и мартыхи на трибунах будут лицезреть на картахены, мирандесы и прочие албасеты в след сезоне
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Круто ты попал на ТV
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Это те самые фанаты, которые хвалились своими антифашистскими взглядами. Оказались просто быдлом
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уже конец года у этого дна 7 голов
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не может такого быть в толерантной европе
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