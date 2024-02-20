Фанат «Райо» показывал Винисиусу «обезьяньи» жесты во время матча с «Реалом» – момент попал на камеры. Ла Лига планирует подать в суд

Болельщика «Райо Вальекано» могут наказать за расизм в адрес Винисиуса Жуниора.

Во время воскресного матча между « » и « » (1:1) один из фанатов хозяев начал изображать обезьяну при помощи жестов и выкриков в момент, когда подошел к кромке поля. Эпизод попал на камеры Movistar+.

Как сообщает Relevo, Ла Лига рассматривает возможность подачи судебного иска в отношении нарушителя.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+