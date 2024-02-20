Фанат «Райо» показывал Винисиусу «обезьяньи» жесты во время матча с «Реалом» – момент попал на камеры. Ла Лига планирует подать в суд
Болельщика «Райо Вальекано» могут наказать за расизм в адрес Винисиуса Жуниора.
Во время воскресного матча Ла Лиги между «Райо» и «Реалом» (1:1) один из фанатов хозяев начал изображать обезьяну при помощи жестов и выкриков в момент, когда Винисиус подошел к кромке поля. Эпизод попал на камеры Movistar+.
Как сообщает Relevo, Ла Лига рассматривает возможность подачи судебного иска в отношении нарушителя.
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
В Ла Лиге чуть ли не в прошлом туре Эн-Несири из Севильи оскорбляли. И примеров куда больше. Просто не все касаются игроков Реала.
Винисиус и будучи белым был бы таким же обиженкой
необразованным теория дарвина о происхождении сапиенсов, что нож в сердце)
скоро и утверждение, что земля - шар, а не плоская, винисиусы будут считать оскорблением - на спортсе таких хоть пруд напрудь)