  УЕФА не изменит формат ЛЧ, несмотря на предложения организаторов Суперлиги: «Беседы не принесли результатов»
12

УЕФА не изменит формат ЛЧ, несмотря на предложения организаторов Суперлиги: «Беседы не принесли результатов»

УЕФА не изменит формат Лиги чемпионов, несмотря на предложения.

Ранее стало известно, что организаторы Суперлиги предложили УЕФА изменить Лигу чемпионов: делить клубы на две группы в зависимости от рейтинга на первом этапе и показывать матчи на бесплатной платформе.

УЕФА подтвердил переговоры с организующей Суперлигу компанией А22, но отметил, что изменения не планируются.

«Мы можем подтвердить сообщения о том, что генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис несколько раз встречался с соучредителем A22 Sports Management Анасом Лаграри в публичных местах. Официальных результатов эти беседы не принесли.

Мы категорически заявляем, что никаких планов по изменению формата Лиги чемпионов УЕФА не предусмотрено», – заявили в пресс-службе УЕФА.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Reuters
