«Англичане неслись, как носороги». Президент 2Drots Некит о том, как ему разбили голову на Евро-2016

Никита Панасюк рассказал о том, как ему разбили лоб на Евро-2016.

«Мы сидели с Женьком (Евгений Бабенко, второй президент 2Drots – Sports.ru) в кафе, был просто очередной день. Вдруг произошел какой-то взрыв – громадная толпа англичан куда-то несется. Это выглядело, как сафари – носороги бегут.

У меня была камера, я снимал репортаж. Я встаю на лавку, поворачиваюсь на эту толпу, и англичанин с дикими глазами бьет мне по камере. А железная часть штатива от камеры отлетает мне в лоб.

Я падаю с лавочки. Он встает надо мной. Я думал, что он сейчас начнет меня месить. Но он просто посмотрел дико на меня и пошел дальше», – рассказал президент 2Drots.