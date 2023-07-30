«Англичане неслись, как носороги». Президент 2Drots Некит о том, как ему разбили голову на Евро-2016

Теги Сборная Англии по футболу болельщики Евро-2016 2Drots «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Никита Панасюк рассказал о том, как ему разбили лоб на Евро-2016.

«Мы сидели с Женьком (Евгений Бабенко, второй президент 2Drots – Sports.ru) в кафе, был просто очередной день. Вдруг произошел какой-то взрыв – громадная толпа англичан куда-то несется. Это выглядело, как сафари – носороги бегут.

У меня была камера, я снимал репортаж. Я встаю на лавку, поворачиваюсь на эту толпу, и англичанин с дикими глазами бьет мне по камере. А железная часть штатива от камеры отлетает мне в лоб.

Я падаю с лавочки. Он встает надо мной. Я думал, что он сейчас начнет меня месить. Но он просто посмотрел дико на меня и пошел дальше», – рассказал президент 2Drots.

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6 комментариев

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goodok
Когда уже спортс добавит отключение по тэгам и можно будет выключить медиалигу, Мостового и Зарему ?
+8
0
+8
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Магомед Саид Амирханов
А я всё это на камеру снимал!
+3
0
+3
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Пикачу82
Наши ребята потом встретили этих героев и кто не успел сбежать очень сильно пострадал, англичане а оффе полные нули
+4
-2
+2
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T622222
Очень информативно. Больше такого в ленту 🤣
0
0
0
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Ярик01
Ответ goodok
Когда уже спортс добавит отключение по тэгам и можно будет выключить медиалигу, Мостового и Зарему ?
Платно, за 199 евро в месяц тебе настроит фильтры даже средненький сисадмин
0
0
0
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