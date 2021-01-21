Моуринью – лучший тренер XXI века, Лев – 2-й, Гвардиола и Фергюсон – на 3-м месте (IFFHS)

Главный тренер назван лучшим тренером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Организация составила классификацию на основе результатов своих ежегодных тренерских рейтингов. В список вошли специалисты, попадавшие в топ-20. Тренеру, занимавшему первое место в один из годов, начислялось 20 очков, второе – 19 и так далее.

Моуринью, также известный по работе с «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реалом», «Интером» и «Порту», набрал 226 баллов.

Второе место занял главный тренер сборной Германии Йоахим Лев (213 очков), третье место поделили экс-тренер Алекс Фергюсон и , возглавляющий и работавший с «Барселоной» и «Баварией» (183).

В десятку также вошли Арсен Венгер (181 очко), Карло Анчелотти (165), Висенте дель Боске (157), Диего Симеоне (152), Дидье Дешам (131) и Марсело Бьелса (121).