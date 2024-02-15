Жозе Моуринью: «Ты не тренируешь Роналду, не учишь, не даешь мотивацию и амбиции. Просто вносишь несколько тактических правок, и он счастлив. В «Реале» Криштиану стал бомбардиром»

Жозе Моуринью высказался о Криштиану Роналду.

– Каково это – тренировать Роналду каждый день?

– Ты не тренируешь его, не учишь его. Главное – чтобы он был счастливым. Нужно создавать тактические условия, в которых игрок может проявить себя.

«Реал» был переходным периодом для него. Для всех он был вингером – левым вингером, правым вингером, дриблером, обыгрывающим других. Однако в «Реале» он стал в большей степени бомбардиром, которым был до конца карьеры.

На самом деле, вероятно, первый раз, когда он сыграл большой матч в качестве нападающего – игра с «Барселоной» в финале Кубка, где он забил удивительный гол потрясающим ударом головой в дополнительное время.

Вероятно, именно тогда у людей впервые возникло ощущение, что зверь может быть бомбардиром, а не просто чистым вингером. Мотивацию ему давать не нужно. Амбиции – тоже. Технику – не нужно. Внесите несколько тактических корректировок, и пусть парень будет счастлив, – сказал экс-тренер «Реала».