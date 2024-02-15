Жозе Моуринью: «Ты не тренируешь Роналду, не учишь, не даешь мотивацию и амбиции. Просто вносишь несколько тактических правок, и он счастлив. В «Реале» Криштиану стал бомбардиром»

Теги Криштиану Роналду Жозе Моуринью Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Жозе Моуринью высказался о Криштиану Роналду.

– Каково это – тренировать Роналду каждый день?

– Ты не тренируешь его, не учишь его. Главное – чтобы он был счастливым. Нужно создавать тактические условия, в которых игрок может проявить себя.

«Реал» был переходным периодом для него. Для всех он был вингером – левым вингером, правым вингером, дриблером, обыгрывающим других. Однако в «Реале» он стал в большей степени бомбардиром, которым был до конца карьеры.

На самом деле, вероятно, первый раз, когда он сыграл большой матч в качестве нападающего – игра с «Барселоной» в финале Кубка, где он забил удивительный гол потрясающим ударом головой в дополнительное время.

Вероятно, именно тогда у людей впервые возникло ощущение, что зверь может быть бомбардиром, а не просто чистым вингером. Мотивацию ему давать не нужно. Амбиции – тоже. Технику – не нужно. Внесите несколько тактических корректировок, и пусть парень будет счастлив, – сказал экс-тренер «Реала».

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55 комментариев
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Моуринью конечно великий тренер, кто бы что ни говорил!
Удачи Жозе ❤️
+59
-5
+54
Ответ Tigo_Volchara93
Моуринью конечно великий тренер, кто бы что ни говорил! Удачи Жозе ❤️
✔️ Взять ЛЧ с Порту и Интером
✔️ Выиграть Лигу Европы с МЮ (Тен Хагу и не снилось, а Сульшер проиграл в финале)
✔️ Довести Рому до 2 финалов Еврокубков (ЛК выиграл)
✔️ Выиграть с Челси 2 АПЛ подряд в эпоху Фергюсона и выбить Барсу Роналдиньо из ЛЧ (4:2)

✔️ Вернуть Реалу уверенность в том, что они могут выиграть ЛЧ и играть на равных с Барселонлй

Жозе - Легендарный тренер, кто бы что ни говорил
+56
-6
+50
Как же я иногда скучаю по тому «Реалу» 2011/12. При всём уважении к Зидану, Папе Карло, но именно тот «Мадрид» - сильнейший на моей памяти. И сколько бы кубков ЛЧ не выигрывал «Реал» сейчас и после, та рана от максимально обидного вылета от «Баварии» не заживёт никогда, это была просто несправедливость: лучшая команда сезоне без кубка ЛЧ
+44
-11
+33
Величайший португальский тренер, о величайшем португальском футболисте.
Здорово, что они пересеклись в Реале.
Смотрел за матчами той Барселоны с тики такой и у меня даже через экран телевизора была безысходность, у них просто нельзя было забрать мяч. Лишь особенный мог противостоять им, сначала в Интере, а потом уже в Мадриде. Классико тех времен было не футболом, это было битвой.
+17
-6
+11
Ответ Scaryclown125
Комментарий скрыт
😂😂😂😂Очень сложно находиться в тени карлика! От него и тени то толком нет😂😂😂😂
+11
-2
+9
Ответ JENNINGS
Как же я иногда скучаю по тому «Реалу» 2011/12. При всём уважении к Зидану, Папе Карло, но именно тот «Мадрид» - сильнейший на моей памяти. И сколько бы кубков ЛЧ не выигрывал «Реал» сейчас и после, та рана от максимально обидного вылета от «Баварии» не заживёт никогда, это была просто несправедливость: лучшая команда сезоне без кубка ЛЧ
О да, эта команда была просто монстром. Не пройти Баварию было трагедией для меня.
+11
-3
+8
Ответ JENNINGS
Как же я иногда скучаю по тому «Реалу» 2011/12. При всём уважении к Зидану, Папе Карло, но именно тот «Мадрид» - сильнейший на моей памяти. И сколько бы кубков ЛЧ не выигрывал «Реал» сейчас и после, та рана от максимально обидного вылета от «Баварии» не заживёт никогда, это была просто несправедливость: лучшая команда сезоне без кубка ЛЧ
Бавария прошла чтобы опозорится дома
+10
-3
+7
Нынешние класико уже не вызывают те эмоций, что были с 2010 по 2013. Каждый матч тогда был просто огненным. На поле выходили только самые лучшие на своих позициях. Каждое класико запоминалось каким неожиданным тактическим ходом, событием. Пепе в опорке, Роналду центровой, Ласс вместе с Хаби и тд. Это был просто лучший футбол в исполнении самых лучших
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Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Странно что Ригоберки ещё нет в этой новости.
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+6
Ответ Globe Soccer Awards
✔️ Взять ЛЧ с Порту и Интером ✔️ Выиграть Лигу Европы с МЮ (Тен Хагу и не снилось, а Сульшер проиграл в финале) ✔️ Довести Рому до 2 финалов Еврокубков (ЛК выиграл) ✔️ Выиграть с Челси 2 АПЛ подряд в эпоху Фергюсона и выбить Барсу Роналдиньо из ЛЧ (4:2) ✔️ Вернуть Реалу уверенность в том, что они могут выиграть ЛЧ и играть на равных с Барселонлй Жозе - Легендарный тренер, кто бы что ни говорил
До Жозе Реал 7 лет не мог пройти стадию 1/8 . С Жозе три полуфинала кажется
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+2
Роналду времени Моуриньо какой-то не человек, киборг, машина, конечно при Зидане Криш тоже был смертоносным, но при Моуре нет слов
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Ответ ShamilK
Нынешние класико уже не вызывают те эмоций, что были с 2010 по 2013. Каждый матч тогда был просто огненным. На поле выходили только самые лучшие на своих позициях. Каждое класико запоминалось каким неожиданным тактическим ходом, событием. Пепе в опорке, Роналду центровой, Ласс вместе с Хаби и тд. Это был просто лучший футбол в исполнении самых лучших
Каждый матч заканчивался катарсисом. Никогда не будет такого наплыва с двух сторон в Эль-Классико. Лучшая в мире Барса и Реал, который только собирался.
+1
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+1
Ответ JENNINGS
Как же я иногда скучаю по тому «Реалу» 2011/12. При всём уважении к Зидану, Папе Карло, но именно тот «Мадрид» - сильнейший на моей памяти. И сколько бы кубков ЛЧ не выигрывал «Реал» сейчас и после, та рана от максимально обидного вылета от «Баварии» не заживёт никогда, это была просто несправедливость: лучшая команда сезоне без кубка ЛЧ
Давай рассказывай про рану фанатам Челси, когда ту барсу тащили в 2009 году в лч,, это вообще не забывается.
+3
-2
+1
Ответ JENNINGS
Как же я иногда скучаю по тому «Реалу» 2011/12. При всём уважении к Зидану, Папе Карло, но именно тот «Мадрид» - сильнейший на моей памяти. И сколько бы кубков ЛЧ не выигрывал «Реал» сейчас и после, та рана от максимально обидного вылета от «Баварии» не заживёт никогда, это была просто несправедливость: лучшая команда сезоне без кубка ЛЧ
100 очков в Ла Лиге (потом только барса смогла повторить), 121 голов в Ла Лиге (до сих пор не побит)
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Комментарий удален пользователем
Он особенный кто бы что не говорил
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Ответ Leganessi
5 пенок в кубке Катара это конечно не плохо, но у меня настоящие приоритеты в выявлении лучшего в истории : Это вся 20-летняя карьера и успехи в ней, а именно : Роналду отбожил в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, а также плей-офф главного сложнейшего турнира ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов, мышонок 18 . Месси даже не топовый футболист, ибо чисто логически, без привязанностей к цацкам МУз-ТВ и оскаров, анализируя всю карьеру, становится понятно что Мопси это обычный игрок, который вне тепличной барсы оказался настоящим профнепригодным футболистом, который стал худшим игроком в фермер лиге. Это позор даже похлеще чем у Азара в Реале). Есть Роналду - самый совершенный футболист в истории, и есть все остальные.
Да конечно рончик самый совершенный, самый самый)
Лучше не бывает)
Сиуууу.
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Ответ Oleg
Ты же раньше был под ником лекс) Забанили?) Жаль, хотел бы посмотреть появлялся ты на сайте в декабре 2022 или нет🤣
5 пенок в кубке Катара это конечно не плохо, но у меня настоящие приоритеты в выявлении лучшего в истории : Это вся 20-летняя карьера и успехи в ней, а именно :
Роналду отбожил в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, а также плей-офф главного сложнейшего турнира ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов, мышонок 18 .
Месси даже не топовый футболист, ибо чисто логически, без привязанностей к цацкам МУз-ТВ и оскаров, анализируя всю карьеру, становится понятно что Мопси это обычный игрок, который вне тепличной барсы оказался настоящим профнепригодным футболистом, который стал худшим игроком в фермер лиге. Это позор даже похлеще чем у Азара в Реале).
Есть Роналду - самый совершенный футболист в истории, и есть все остальные.
+1
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Ответ Leganessi
Не дочитал ибо заревел алег)) Психология побежденных как и их кумира Мопси)
Ты же раньше был под ником лекс)
Забанили?)
Жаль, хотел бы посмотреть появлялся ты на сайте в декабре 2022 или нет🤣
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Ответ Leganessi
Не дочитал ибо заревел алег)) Психология побежденных как и их кумира Мопси)
Ладно над твоей писаниной можно поугорать)
Но у меня вопрос, как ты пережил 18.12.2022 ?)
Хотя я знаю как, у меня друг фанат кринжа, он пропал на неделю🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Ответ los merengues
Почему опозорится? К чему такие громкие необоснованные слова?
Играли дома против Челси, который тогда занял 6-е место в АПЛ, который непонятно как отскочил с Барсой, у которого не было Терри в финале, у которого в основе играл Райан Бертран, у лидеров которого наступил закат карьеры (Дрогда и Лэмпарду было по 34), нанесли 35 ударов (1 гол), подали 20 угловых (ни одного результативного), Роббен совершенно бездарно исполнил пенальти в дополнительное время.

Можно списывать на фарт Челси, но пройти праймовый Реал Моуриньо, чтобы потом в домашнем финале обосраться с командой, чьё поколение уже видело свет в конце тоннеля... чем не позор?
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Ответ Oleg
До конца не читал твою простыню, но хочу сделать поправку по первому предложению. Рончик пол карьеры был вратарем, потом опроником, а уж потом полузащитником. Факт.
Не дочитал ибо заревел алег)) Психология побежденных как и их кумира Мопси)
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Ответ S. A.
Играли дома против Челси, который тогда занял 6-е место в АПЛ, который непонятно как отскочил с Барсой, у которого не было Терри в финале, у которого в основе играл Райан Бертран, у лидеров которого наступил закат карьеры (Дрогда и Лэмпарду было по 34), нанесли 35 ударов (1 гол), подали 20 угловых (ни одного результативного), Роббен совершенно бездарно исполнил пенальти в дополнительное время. Можно списывать на фарт Челси, но пройти праймовый Реал Моуриньо, чтобы потом в домашнем финале обосраться с командой, чьё поколение уже видело свет в конце тоннеля... чем не позор?
В том сезоне Абрамович просто жертвоприношение сатане принёс чтобы ЛЧ выиграть. В каждом матче плей-офф они были гораздо хуже соперников, и каждый раз как-то пролезали дальше
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Ответ Артём Поддубный
Всё верно Жозе, оставалось найти правильную атмосферу в раздевалке и ЛЧ была бы твоя. Собственно это и сделал Карло Анчелотти.
Ну ещё превратил ДиМу из вингера в нечто большее и получил пикового Бэйла, который ни разу не сломался в сезоне.
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Ответ Leganessi
Роналду пол карьеры был полузащитником, когда хасбик всю карьеру от начала до конца был форвардом. + Рон разностороннее и отбожил в 3 сильнейших чемпионатов, вечно адаптируясь что и повлияло на стату. Тот же Месси после барсы полностью провалился в легчайшей лиге, забив жалкие 22 гола за 2 года). То есть если бы Месси отыграл в АПЛ, Ла Лиге и Серии А, он был бы позади какого-нибудь Бейла по голам, не говоря уже о лучшем бомбардире в истории. Месси - тепличный котенок одного клуба, который стал худшим игроком вне барсы в фермер лиге.
До конца не читал твою простыню, но хочу сделать поправку по первому предложению.
Рончик пол карьеры был вратарем, потом опроником, а уж потом полузащитником.
Факт.
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Ответ аноним анонимович
нееее один живёт
Месси должен быть горд своей фан базой во главе с Климовым. Поступки достойные настоящего мужчины и истинного болельщика.
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Почему нельзя полностью опубликовать интервью с Моуриньо? До весны будем читать его отдельными статьями?
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Ответ ShamilK
Нынешние класико уже не вызывают те эмоций, что были с 2010 по 2013. Каждый матч тогда был просто огненным. На поле выходили только самые лучшие на своих позициях. Каждое класико запоминалось каким неожиданным тактическим ходом, событием. Пепе в опорке, Роналду центровой, Ласс вместе с Хаби и тд. Это был просто лучший футбол в исполнении самых лучших
мне запомнились 4 классико подряд, в 2011 вроде. лч, чемпионат и кубок друг за другом
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