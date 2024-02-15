Жозе Моуринью: «Ты не тренируешь Роналду, не учишь, не даешь мотивацию и амбиции. Просто вносишь несколько тактических правок, и он счастлив. В «Реале» Криштиану стал бомбардиром»
Жозе Моуринью высказался о Криштиану Роналду.
– Каково это – тренировать Роналду каждый день?
– Ты не тренируешь его, не учишь его. Главное – чтобы он был счастливым. Нужно создавать тактические условия, в которых игрок может проявить себя.
«Реал» был переходным периодом для него. Для всех он был вингером – левым вингером, правым вингером, дриблером, обыгрывающим других. Однако в «Реале» он стал в большей степени бомбардиром, которым был до конца карьеры.
На самом деле, вероятно, первый раз, когда он сыграл большой матч в качестве нападающего – игра с «Барселоной» в финале Кубка, где он забил удивительный гол потрясающим ударом головой в дополнительное время.
Вероятно, именно тогда у людей впервые возникло ощущение, что зверь может быть бомбардиром, а не просто чистым вингером. Мотивацию ему давать не нужно. Амбиции – тоже. Технику – не нужно. Внесите несколько тактических корректировок, и пусть парень будет счастлив, – сказал экс-тренер «Реала».
Удачи Жозе ❤️
✔️ Выиграть Лигу Европы с МЮ (Тен Хагу и не снилось, а Сульшер проиграл в финале)
✔️ Довести Рому до 2 финалов Еврокубков (ЛК выиграл)
✔️ Выиграть с Челси 2 АПЛ подряд в эпоху Фергюсона и выбить Барсу Роналдиньо из ЛЧ (4:2)
✔️ Вернуть Реалу уверенность в том, что они могут выиграть ЛЧ и играть на равных с Барселонлй
Жозе - Легендарный тренер, кто бы что ни говорил
Здорово, что они пересеклись в Реале.
Смотрел за матчами той Барселоны с тики такой и у меня даже через экран телевизора была безысходность, у них просто нельзя было забрать мяч. Лишь особенный мог противостоять им, сначала в Интере, а потом уже в Мадриде. Классико тех времен было не футболом, это было битвой.
Лучше не бывает)
Сиуууу.
Роналду отбожил в 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, а также плей-офф главного сложнейшего турнира ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов, мышонок 18 .
Месси даже не топовый футболист, ибо чисто логически, без привязанностей к цацкам МУз-ТВ и оскаров, анализируя всю карьеру, становится понятно что Мопси это обычный игрок, который вне тепличной барсы оказался настоящим профнепригодным футболистом, который стал худшим игроком в фермер лиге. Это позор даже похлеще чем у Азара в Реале).
Есть Роналду - самый совершенный футболист в истории, и есть все остальные.
Забанили?)
Жаль, хотел бы посмотреть появлялся ты на сайте в декабре 2022 или нет🤣
Но у меня вопрос, как ты пережил 18.12.2022 ?)
Хотя я знаю как, у меня друг фанат кринжа, он пропал на неделю🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Можно списывать на фарт Челси, но пройти праймовый Реал Моуриньо, чтобы потом в домашнем финале обосраться с командой, чьё поколение уже видело свет в конце тоннеля... чем не позор?
Рончик пол карьеры был вратарем, потом опроником, а уж потом полузащитником.
Факт.