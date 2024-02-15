Моуринью об увольнении из «Ромы»: «Неожиданное и несправедливое. Меня убрали люди, которые мало что знают о футболе»

Жозе Моуринью назвал свое увольнение из «Ромы» неожиданным и несправедливым.

Португальский специалист покинул пост главного тренера римлян 16 января.

«Вот-вот начнутся еврокубки, в частности Лига чемпионов – возможно, самое важное соревнование в мировом календаре. Я не буду участвовать в финальных этапах не потому, что я уже вылетел, а потому, что меня «выбили» люди, которые мало что знают о футболе.

Такова жизнь, полная взлетов и падений, и я расту, несмотря на неожиданное и несправедливое увольнение. Но я вернусь, и с еще большим энтузиазмом и уверенностью, к этим матчам по эгидой УЕФА», – сказал в интервью Football.com.