Моуринью об увольнении из «Ромы»: «Неожиданное и несправедливое. Меня убрали люди, которые мало что знают о футболе»
Жозе Моуринью назвал свое увольнение из «Ромы» неожиданным и несправедливым.
Португальский специалист покинул пост главного тренера римлян 16 января.
«Вот-вот начнутся еврокубки, в частности Лига чемпионов – возможно, самое важное соревнование в мировом календаре. Я не буду участвовать в финальных этапах не потому, что я уже вылетел, а потому, что меня «выбили» люди, которые мало что знают о футболе.
Такова жизнь, полная взлетов и падений, и я расту, несмотря на неожиданное и несправедливое увольнение. Но я вернусь, и с еще большим энтузиазмом и уверенностью, к этим матчам по эгидой УЕФА», – сказал Моуринью в интервью Football.com.
Моур же выводил Тоттенхэм в финал кубка Англии, в котором мог победить, но его уволили, не дав ему шанса это сделать.
Просто в руководстве Ромы и Тоттенхэма - одно ссыкло, в прочем как и футболисты в этих вечно лузерских, бестрофеных клубах, которые сливали тренера, из-за того, что он с ними не сюсюкался