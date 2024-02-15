Моуринью об увольнении из «Ромы»: «Неожиданное и несправедливое. Меня убрали люди, которые мало что знают о футболе»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью назвал свое увольнение из «Ромы» неожиданным и несправедливым.

Португальский специалист покинул пост главного тренера римлян 16 января. 

«Вот-вот начнутся еврокубки, в частности Лига чемпионов – возможно, самое важное соревнование в мировом календаре. Я не буду участвовать в финальных этапах не потому, что я уже вылетел, а потому, что меня «выбили» люди, которые мало что знают о футболе.

Такова жизнь, полная взлетов и падений, и я расту, несмотря на неожиданное и несправедливое увольнение. Но я вернусь, и с еще большим энтузиазмом и уверенностью, к этим матчам по эгидой УЕФА», – сказал Моуринью в интервью Football.com.

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34 комментария
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Последние увольнения великого Йозе Марино были исключительно из-за плохих результатов команд и блеклой игры, боссы еще тянули с этим решением, видимо из-за огромных неустоек при расторжении контракта…
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Жозе, давай в Порту как место освободится
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Ответ Niko [Ars]
Моуриньо хоть раз признавал, что дело в нём?
А зачем ему это признавать, если он так не считает? И не только он?
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Жозе, ну давай честно - проект "Рома" оказался не таким удачным, как тебе хотелось бы. Зачем ты в очередной раз начинаешь выносить сор из избы?
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Руководство виновато, что Рома завалила предсезонку и начало сезона, сливая аутсайдерам. Руководство виновато, что Рома не играла в футбол, а только отбивалась против топов. Руководство виновато, что Рома за два года в топ-4 не пробилась
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Жозе,после таких трансферов и травмы лидеров по ходу сезона это более чем достойный результат за 2,5 года!!!
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Ты никому не интересен со своей Ромой. Сейчас всех интересует только Промес с его наркотой.
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Хорошо хоть не «Меня убрали люди, которые и мяч остановить не могут»
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Походу Моур не прочь в сериАле остаться. И мстить ))
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Полное заглавие : "Моуринью об увольнении из «Ромы» "Тотенхема", "МЮ", "Челси": «Неожиданное и несправедливое. Меня убрали люди, которые мало что знают о футболе»
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Плак плак нытик
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Они знают меньше чем Жозе-это уж точно
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Мы это поняли, когда они назначали тебя)
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Жозе,хорошо что ты есть.Твоя харизма в этом весь ты!💪
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Жозе ,а где ты видел справедливость?Если команда идёт не на том месте ,что должна по мнению руководства клуба,тренера увольняют,независимо на его заслуги.Так-что отдохни и жди новых предложений.
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Йозе, сейчас интересны только комментарии в темах про Промеса и наркоту
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Как сказал бы Мостовой: «они даже чеканить не умеют!»
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Де Брюйне, Лукаку, Салах, Щева и многие другие были честно?
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По критериям Мостового сам Маур не может разбираться в футболе, так как он в него не играл и не умеет чеканить
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В Реале моуриньо уже начал какать
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Согласен. Моур подарил Роме первый трофей за долгое время + финал ЛЕ, где играли не хуже Севильи.
Моур же выводил Тоттенхэм в финал кубка Англии, в котором мог победить, но его уволили, не дав ему шанса это сделать.
Просто в руководстве Ромы и Тоттенхэма - одно ссыкло, в прочем как и футболисты в этих вечно лузерских, бестрофеных клубах, которые сливали тренера, из-за того, что он с ними не сюсюкался
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Жозе ест тяжелый тренерский хлеб более 35 лет, уж ему ли не знать что футбольный тренер игрушка в руках владельцев клубов. Сэр Алекс исключение.
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Ответ Niko [Ars]
То есть считаешь, что его все разы увольняли незаслуженно?
При чем тут я? Речь о нем. Если ты считаешь, что заслуженно, а он нет, то его мнение о этом не станет менее значимым, а уж о предмете разговора, он точно знает больше.
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Ответ arspurs9
Да, он и его поехавшая секта
У Жозе нет секты. Есть хейтеры и те, кто смотрит футбол.
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Ответ Александр Кот
Жозе,после таких трансферов и травмы лидеров по ходу сезона это более чем достойный результат за 2,5 года!!!
достойный результат - это ни разу не попасть в топ4 имея третью платёжку в чемпионате и вторую личную зарплату?
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Ответ Xabi Alonso78
Согласен. Моур подарил Роме первый трофей за долгое время + финал ЛЕ, где играли не хуже Севильи. Моур же выводил Тоттенхэм в финал кубка Англии, в котором мог победить, но его уволили, не дав ему шанса это сделать. Просто в руководстве Ромы и Тоттенхэма - одно ссыкло, в прочем как и футболисты в этих вечно лузерских, бестрофеных клубах
Тоттенхэм он выводил в финал кубка Лиги. Леви не дал его сыграть.
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