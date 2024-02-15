Моуринью о Роналду: «Побеждаешь «Леванте» 5:0, говоришь ему отдохнуть, а он отвечает: «Нет-нет-нет, я могу забить еще!» С такими парнями просто позволяешь кораблю плыть»

Теги Криштиану Роналду Жозе Моуринью Реал Мадрид Леванте Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Жозе Моуринью рассказал о работе с Криштиану Роналду.

«Есть такие парни, как Криштиану. Когда играешь против «Леванте», побеждаешь 5:0 и говоришь ему, чтобы он расслабился и отдохнул, а в ответ получаешь: «Нет, нет, нет, я могу забить еще один гол!»

Когда у тебя есть такие парни, ты знаешь, что корабль на воде, ты просто позволяешь ему плыть и в конце концов наслаждаешься битвой», – сказал экс-тренер «Реала» в интервью ютуб-каналу FIVE.

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33 комментария
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Жаль что они ЛЧ не выиграли тогда.
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Ну целеустремленности Роналду не занимать это уж точно. Амбиции быть лучшим возведены у него в абсолют. В психологии это называют духом покорения вершин. Порой это вредит, но именно благодаря этому он и достиг огромного успеха в мире футбола.
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Ответ Илез Великий
Жаль что они ЛЧ не выиграли тогда.
Чуть не повезло, не дотянули до требла (
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Ответ voka25
Нет-нет а вдруг пенальти будет, некому же бить.
сказал месси, когда ехал на ЧМ 2022
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Хотел оставить свое имя в истории этим…
Ставил высокие цели и их достигал. Красавчик, как и его конкурент
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Эвра кажется рассказывал, как КриРо пригласил его на ужин домой. Угощением была курица и вода, после чего Роналду предложил еще пойти потренироваться.
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Ответ Собиратель хаоса
Комментарий скрыт
Забитые голы - всегда польза для клуба!
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Реал образца 2011/2012 - это лучший Мадрид на моей памяти. В лиге просто выходили и громили всех подряд. Ураганная атака была у того Мадрида. Озил раздавал пасы на любой вкус, Ди Мария выжигал правую бровку, а нападающие забивали шикарные голы. Такая великолепная команда была. Хотя помню, что в начале той компании как раз проиграли этому Леванте 1-0
+5
-2
+3
Ответ Ivang King
Чуть не повезло, не дотянули до требла (
Это в каком сезоне?
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+2
Лучший тренер XXI века о лучшем игроке XXI века
+11
-9
+2
Ответ S.Laposter
Комментарий скрыт
ну месси выиграл же как-то))))
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Ничего не понял. Психодел какой то написали
Так тебе понимать не надо, ему написал через тебя, потому что он ограничил ответы
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Ответ corazon blanco
Ну целеустремленности Роналду не занимать это уж точно. Амбиции быть лучшим возведены у него в абсолют. В психологии это называют духом покорения вершин. Порой это вредит, но именно благодаря этому он и достиг огромного успеха в мире футбола.
Только стихи все возводят возводят в абсолют
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Я в шоке. Всю статью поместили в заголовок.
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Ответ Ivang King
Чуть не повезло, не дотянули до требла (
Ксли вы о сезоне 11/12, то они не могли бы сделать требл.
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Ответ BarCa
Ксли вы о сезоне 11/12, то они не могли бы сделать требл.
Первый сезон - кубок, второй - чемпионат, третий - ничего. Может он имеет ввиду, если бы в последнем ЛЧ было бы, то требл за три года.
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Это в каком сезоне?
Комментарий удален модератором
Ответ Кефтеме
Комментарий удален модератором
Ничего не понял. Психодел какой то написали
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А как он Нани с Андерсоном в 6 возил на тренировку и они спали там, пока он тренировался и остальные не подъехали ))
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Ответ Леван Мкртчян
При счёте 5:0 в игре чемпионата, где за победу дают 3 очка, а в Испании забитые мячи даже не второй критерий в распределении мест по турнирной таблице-- это сомнительная польза для команды. Скорее даже вред, учитывая как часто жестко играют команды вроде всяких Хетафе, Леванте и прочих Кадисов ,и сопутствующией вероятности получения бессмысленной травмы. Я вот не помню, что бы хоть раз за карьеру Криштиану в Испании пришлось считать разницу забитых//пропущенных, чтобы определить место Реала в таблице. Человек просто одержим своей личной статистикой -- вот и всё, ни какой глобальной пользы для команды лишний гол Криша при счёте 5:0 уже не несёт
Много Роналду травм за карьеру получил?
У него просто аномальное здоровье, почти не лечился, хотя играл от звонка до звонка и только сильно после 30 начал иногда пропускать игры для восстановления. Так что здесь мимо.

Что касается голов - болельщики приходят смотреть футбол, а не считать очки в чемпионате (для этого матчи смотреть не обязательно). Чем больше голов - тем больше веселья и интереса к команде. Даже странно, что такие вещи надо объяснять.
Роналду плохой, потому что всегда стремился забивать, ага...
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Ответ Nothern Lord
Много Роналду травм за карьеру получил? У него просто аномальное здоровье, почти не лечился, хотя играл от звонка до звонка и только сильно после 30 начал иногда пропускать игры для восстановления. Так что здесь мимо. Что касается голов - болельщики приходят смотреть футбол, а не считать очки в чемпионате (для этого матчи смотреть не обязательно). Чем больше голов - тем больше веселья и интереса к команде. Даже странно, что такие вещи надо объяснять. Роналду плохой, потому что всегда стремился забивать, ага...
Только персофоны могут так выворачивать слова оппонента)
Это надо было у умудриться вывести из моего комментария тезис :" Роналду плохой ,потому что всегда стремился забивать..."))

Во-первых, адекватные болельщики клубов ( а не конкретных личностей) приходят смотреть на голы клуба , а не конкретных персонажей. Что плохого , например, если шестой гол Леванте забьет другой человек вместо Роналду. Например человек со скамейки, получивший шанс и игровую практику и вышедший на замену при уже сделанном результате?
И не надо рассказывать , что шестой гол валенсийцам может забить только великий Криштиану)
Во-вторых, тут Моур говорит о ситуациях, когда он , на правах тренера , просит его сбавить обороты для его же пользы , чтобы не дай бог не травмироваться.
Это слава богу, что Криш избежал травм в подобных ситуациях и мы можем говорить об этом , как о состоявшемся факте уже постфактум.
Это уже просьба/установка тренера, всё-таки, если бы тренер молчал , то это другое дело.
Мне вот например, как болельщику Барсы, абсолютно было плевать сколько забьет Месси, меня интересовала сколько забьет Барса и какой футбол она сыграет.
Расскажите мне хоть про одного топового футболиста , который столько раз бегал ,как угорелый, недовольно размихавия руками, когда партнеры не дают ему мяч....и всё это при счёте ( условно) 5:0 в обычном матче чемпионата за три очка ,против соперников из нижней части таблицы, а не против принципиальных соперников , вроде Барсы или Атлетико
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Ответ Nothern Lord
Много Роналду травм за карьеру получил? У него просто аномальное здоровье, почти не лечился, хотя играл от звонка до звонка и только сильно после 30 начал иногда пропускать игры для восстановления. Так что здесь мимо. Что касается голов - болельщики приходят смотреть футбол, а не считать очки в чемпионате (для этого матчи смотреть не обязательно). Чем больше голов - тем больше веселья и интереса к команде. Даже странно, что такие вещи надо объяснять. Роналду плохой, потому что всегда стремился забивать, ага...
Кстати, забыл еще сказать, что многим испанским костоломам из всяких Хетафе абсолютно плевать на здоровье Роналду.
Когда на тебя полетит с прямой ногой такой вот персонаж , то не спасет никакое здоровье. Кости, суставы и мышцы у Криштиану сделаны из того же материала , что у обычных людей , а не из титана или современных композитов
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Ответ Иван Лапин
сказал месси, когда ехал на ЧМ 2022
С кончиком волос
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