Моуринью о Роналду: «Побеждаешь «Леванте» 5:0, говоришь ему отдохнуть, а он отвечает: «Нет-нет-нет, я могу забить еще!» С такими парнями просто позволяешь кораблю плыть»
Жозе Моуринью рассказал о работе с Криштиану Роналду.
«Есть такие парни, как Криштиану. Когда играешь против «Леванте», побеждаешь 5:0 и говоришь ему, чтобы он расслабился и отдохнул, а в ответ получаешь: «Нет, нет, нет, я могу забить еще один гол!»
Когда у тебя есть такие парни, ты знаешь, что корабль на воде, ты просто позволяешь ему плыть и в конце концов наслаждаешься битвой», – сказал экс-тренер «Реала» в интервью ютуб-каналу FIVE.
Ставил высокие цели и их достигал. Красавчик, как и его конкурент
У него просто аномальное здоровье, почти не лечился, хотя играл от звонка до звонка и только сильно после 30 начал иногда пропускать игры для восстановления. Так что здесь мимо.
Что касается голов - болельщики приходят смотреть футбол, а не считать очки в чемпионате (для этого матчи смотреть не обязательно). Чем больше голов - тем больше веселья и интереса к команде. Даже странно, что такие вещи надо объяснять.
Роналду плохой, потому что всегда стремился забивать, ага...
Это надо было у умудриться вывести из моего комментария тезис :" Роналду плохой ,потому что всегда стремился забивать..."))
Во-первых, адекватные болельщики клубов ( а не конкретных личностей) приходят смотреть на голы клуба , а не конкретных персонажей. Что плохого , например, если шестой гол Леванте забьет другой человек вместо Роналду. Например человек со скамейки, получивший шанс и игровую практику и вышедший на замену при уже сделанном результате?
И не надо рассказывать , что шестой гол валенсийцам может забить только великий Криштиану)
Во-вторых, тут Моур говорит о ситуациях, когда он , на правах тренера , просит его сбавить обороты для его же пользы , чтобы не дай бог не травмироваться.
Это слава богу, что Криш избежал травм в подобных ситуациях и мы можем говорить об этом , как о состоявшемся факте уже постфактум.
Это уже просьба/установка тренера, всё-таки, если бы тренер молчал , то это другое дело.
Мне вот например, как болельщику Барсы, абсолютно было плевать сколько забьет Месси, меня интересовала сколько забьет Барса и какой футбол она сыграет.
Расскажите мне хоть про одного топового футболиста , который столько раз бегал ,как угорелый, недовольно размихавия руками, когда партнеры не дают ему мяч....и всё это при счёте ( условно) 5:0 в обычном матче чемпионата за три очка ,против соперников из нижней части таблицы, а не против принципиальных соперников , вроде Барсы или Атлетико
Когда на тебя полетит с прямой ногой такой вот персонаж , то не спасет никакое здоровье. Кости, суставы и мышцы у Криштиану сделаны из того же материала , что у обычных людей , а не из титана или современных композитов