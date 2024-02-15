Моуринью о Роналду: «Побеждаешь «Леванте» 5:0, говоришь ему отдохнуть, а он отвечает: «Нет-нет-нет, я могу забить еще!» С такими парнями просто позволяешь кораблю плыть»

Жозе Моуринью рассказал о работе с Криштиану Роналду.

«Есть такие парни, как . Когда играешь против « », побеждаешь 5:0 и говоришь ему, чтобы он расслабился и отдохнул, а в ответ получаешь: «Нет, нет, нет, я могу забить еще один гол!»

Когда у тебя есть такие парни, ты знаешь, что корабль на воде, ты просто позволяешь ему плыть и в конце концов наслаждаешься битвой», – сказал экс-тренер « » в интервью ютуб-каналу FIVE.