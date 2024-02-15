Моуринью о Снейдере и «Золотом мяче»-2010: «Игроки поколения Месси и Роналду не могут называть себя ограбленными. Уэсли заслуженно попал в топ-3»

Жозе Моуринью высказался о том, что Уэсли Снейдер не получил «Золотой мяч»-2010.

Снейдер дошел до финала ЧМ-2010 со сборной Нидерландов. Также он сделал требл в составе « », выиграв чемпионат Серии А, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Миланской командой руководил .

«Золотой мяч» по итогам года достался Лионелю Месси – он выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании с «Барселоной».

«Я не думаю, что его ограбили, вручив приз Месси. Но он выиграл Лигу чемпионов, он выиграл требл, он вышел в финал чемпионата мира, и он заслуженно попал в топ-3.

Но игроки поколения Месси и не могут называть себя ограбленными», – сказал бывший тренер «Интера», «Реала» и «Ромы» в эфире ютуб-канала Five.

Уэсли Снейдер: «Немного несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч» в 2010 году, а я нет. Но я не плачу из-за этого»