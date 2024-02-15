Моуринью о Снейдере и «Золотом мяче»-2010: «Игроки поколения Месси и Роналду не могут называть себя ограбленными. Уэсли заслуженно попал в топ-3»

Теги Интер Криштиану Роналду Жозе Моуринью Уэсли Снейдер Лионель Месси серия А Италия Золотой мяч Футбол

Жозе Моуринью высказался о том, что Уэсли Снейдер не получил «Золотой мяч»-2010.

Снейдер дошел до финала ЧМ-2010 со сборной Нидерландов. Также он сделал требл в составе «Интера», выиграв чемпионат Серии А, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Миланской командой руководил Моуринью

«Золотой мяч» по итогам года достался Лионелю Месси – он выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании с «Барселоной». 

«Я не думаю, что его ограбили, вручив приз Месси. Но он выиграл Лигу чемпионов, он выиграл требл, он вышел в финал чемпионата мира, и он заслуженно попал в топ-3.

Но игроки поколения Месси и Роналду не могут называть себя ограбленными», – сказал бывший тренер «Интера», «Реала» и «Ромы» в эфире ютуб-канала Five. 

Уэсли Снейдер: «Немного несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч» в 2010 году, а я нет. Но я не плачу из-за этого»

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62 комментария
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Вообще-то, Снейдер не попал в топ-3. Там были Месси, Хави и Иньеста.
+36
-4
+32
Ответ Илья Мурашов
Вообще-то, Снейдер не попал в топ-3. Там были Месси, Хави и Иньеста.
А Милито даже в расширенный список не попал. Полное обесценивание успехов того Интера
+38
-7
+31
Абсолютно липовый ЗМ тогда вручили Месси, надо признать. Сделать выбор между треблом с Интером плюс финалом ЧМ и Ла Лигой, в пользу последнего, это быть наглухо неадекватными или продажными. Даже Иньеста, Милито или Форлан куда больше заслуживали выиграть награду, чем Месси.
+36
-21
+15
Ответ Гроссмейстер Д
Абсолютно липовый ЗМ тогда вручили Месси, надо признать. Сделать выбор между треблом с Интером плюс финалом ЧМ и Ла Лигой, в пользу последнего, это быть наглухо неадекватными или продажными. Даже Иньеста, Милито или Форлан куда больше заслуживали выиграть награду, чем Месси.
Почему? Изза командных трофеев? Но ведь ЗМ индивидуальная награда) А индивидуально Месси был лучшим в том году.

Снейдер - 13+11 очков
Месси - 60 + 19 (кроме самого Месси никто столько не делал в 21 веке)
+14
-4
+10
Ответ Гроссмейстер Д
Абсолютно липовый ЗМ тогда вручили Месси, надо признать. Сделать выбор между треблом с Интером плюс финалом ЧМ и Ла Лигой, в пользу последнего, это быть наглухо неадекватными или продажными. Даже Иньеста, Милито или Форлан куда больше заслуживали выиграть награду, чем Месси.
Да кто угодно, лишь бы не Месси)
+16
-9
+7
Он мог бы быть в тройке, но вместо кого?
Хави(7+17 по гол+пас) и Иниеста(8+11) выиграли ЧМ, играли в 1/2 ЛЧ, стали чемпионами в ЛаЛиге.
У Месси было 60+19 очков(3й или 4й результат в истории), 1/2 ЛЧ, чемпионство в ЛаЛиге.
У самого Снейдера было 13+11 по гол+пас, ЛЧ, чемпионство в Серии и Кубок и финал ЧМ.
ЗМ всегда будет вызывать резонанс, потому что даже 3х лучших не всегда можно выделить.
+14
-7
+7
Ответ Гроссмейстер Д
Абсолютно липовый ЗМ тогда вручили Месси, надо признать. Сделать выбор между треблом с Интером плюс финалом ЧМ и Ла Лигой, в пользу последнего, это быть наглухо неадекватными или продажными. Даже Иньеста, Милито или Форлан куда больше заслуживали выиграть награду, чем Месси.
да вот так зайдешь почитать спортс и тут Месси окажется вообще бездарем пешеходом.чего только не напишут
+13
-7
+6
Ответ JENNINGS
Истинный обладатель «Золотого мяча» 2010! - ключевой игрок «Интера» и сборной Нидерландов, - требл с миланским клубом - серебро со сборной на ЧМ - входит в состав сборной ФИФПРО: 2010 - лучший ассистент Лиги чемпионов 2009/10 - лучший полузащитник года по версии УЕФА: 2010 - команда года по версии УЕФА: 2010 - один из лучших бомбардиров ЧМ 2010 - обладатель «Серебряного мяча» ЧМ 2010 - символическая сборная чемпионата мира 2010 года по версии FIFA Как это не «Золотой мяч»???
Прошлый раз Фанаты Рона убеждали меня что ЗМ-2010 заслужил Иньеста,потом говорили про Хави.Вы определитесь уже господи
+20
-14
+6
Истинный обладатель «Золотого мяча» 2010!
- ключевой игрок «Интера» и сборной Нидерландов,
- требл с миланским клубом
- серебро со сборной на ЧМ
- входит в состав сборной ФИФПРО: 2010
- лучший ассистент Лиги чемпионов 2009/10
- лучший полузащитник года по версии УЕФА: 2010
- команда года по версии УЕФА: 2010
- один из лучших бомбардиров ЧМ 2010
- обладатель «Серебряного мяча» ЧМ 2010
- символическая сборная чемпионата мира 2010 года по версии FIFA
Как это не «Золотой мяч»???
+34
-29
+5
Ответ cmirnovalexander
Ок, что тогда на счёт ЗМ, когда Месси взял ЧМ, разве индивидуально был лучше Холланда?
Месси и Холанд по 60 очков по гол/пас в сезоне 22 - 23.
Месси обошел по ассистам, холанд по голам.
+4
0
+4
Ответ morphvirg
А как же главный турнир в истории спорта( по версии Олега), где Месси ничего не показал?))
Так Снейдер не выиграл ЧМ, о чем речь?
+6
-2
+4
Ответ cmirnovalexander
Ок, что тогда на счёт ЗМ, когда Месси взял ЧМ, разве индивидуально был лучше Холланда?
Нет, не был, но там разница была в несколько очков, а не в разы, как в 2010м.
+4
-1
+3
Ответ JENNINGS
Истинный обладатель «Золотого мяча» 2010! - ключевой игрок «Интера» и сборной Нидерландов, - требл с миланским клубом - серебро со сборной на ЧМ - входит в состав сборной ФИФПРО: 2010 - лучший ассистент Лиги чемпионов 2009/10 - лучший полузащитник года по версии УЕФА: 2010 - команда года по версии УЕФА: 2010 - один из лучших бомбардиров ЧМ 2010 - обладатель «Серебряного мяча» ЧМ 2010 - символическая сборная чемпионата мира 2010 года по версии FIFA Как это не «Золотой мяч»???
По крайне мере победитель того года не подключал агентов и президента клуба, чтобы те заставили Блаттера извиниться и в качестве этих извинений перенести голосование из-за стыков ЧМ (тем самым делая акцент, что победа в стыках достойна ЗМ) и не передавал капитанскую повязку товарищу, чтобы тот проголосовал за него.

Т.е вопросы по победителю того года не к самому счастливчику, а к тем кто за него голосовал.
+13
-10
+3
Ответ Cearvm
Снейдер был на первом месте по голосованию журналистов, на десятые обогнал Иньесту - вот двое, кто заслуживал ЗМ-2010. Месси выиграл в 2010-м из-за капитанов и сборных (среди профи-журналистов только 4-й, даже ниже Хави), типа яркий молодой талант и не страшно, что ничего не выиграл. Жаль, только что последние несколько лет для новых звезд и игроков с топ-сезонами эти тезисы перестали работать. Когда надо - фанаты предъявляют трофеи, когда надо - талант, но результат всегда один, а игроки с треблами и индивидуально одними из лучших сезонов в истории сидят в топ-3.
60+19 за год это не яркий молодой талант это историческое событие и феномен.

Согласен что если бы Иниеста получил ЗМ, было бы меньше разговоров, да и хейтерам Месси жилось бы попроще)

Повторюсь, нет смысла искать логики в этих наградах, во-первых потому что это голосование, во-вторых потому что часто бывает несколько достойных этой награды(как в 2010).
+3
0
+3
Жозе маленько охладил пыл ярых адептов ЗМ У.Снейдера.
+3
-1
+2
Ответ JENNINGS
Истинный обладатель «Золотого мяча» 2010! - ключевой игрок «Интера» и сборной Нидерландов, - требл с миланским клубом - серебро со сборной на ЧМ - входит в состав сборной ФИФПРО: 2010 - лучший ассистент Лиги чемпионов 2009/10 - лучший полузащитник года по версии УЕФА: 2010 - команда года по версии УЕФА: 2010 - один из лучших бомбардиров ЧМ 2010 - обладатель «Серебряного мяча» ЧМ 2010 - символическая сборная чемпионата мира 2010 года по версии FIFA Как это не «Золотой мяч»???
А Милито, который был лучшим игроком Серии А 2010, ЛЧ 2010, финала ЛЧ 2010, клубный футболист года 2010?
+3
-1
+2
Ответ mr.birik
Что верно - то верно …
что там верно? абсолютная чушь! Уэсли заслуживал эту награду.
+5
-3
+2
Ответ Вечно Молодой
как потом заслуживали Рибери и Левандовски.
Левандрвски за вылет в 1/8 ЛЧ и последнее место в группе на Евро?)
+3
-1
+2
Ответ Cearvm
Снейдер был на первом месте по голосованию журналистов, на десятые обогнал Иньесту - вот двое, кто заслуживал ЗМ-2010. Месси выиграл в 2010-м из-за капитанов и сборных (среди профи-журналистов только 4-й, даже ниже Хави), типа яркий молодой талант и не страшно, что ничего не выиграл. Жаль, только что последние несколько лет для новых звезд и игроков с топ-сезонами эти тезисы перестали работать. Когда надо - фанаты предъявляют трофеи, когда надо - талант, но результат всегда один, а игроки с треблами и индивидуально одними из лучших сезонов в истории сидят в топ-3.
Игрокам с треблами надо выводить сборные на главный турнир в истории ФИФА ЧМ, а некоторым из группы выходить со сборной номер 1 рейтинга на ноябрь 2022 года.
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Ответ сларк
Комментарий удален модератором
что это такое родриго?
+2
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Ответ Вечно Молодой
персофану смысла нет отвечать, но все же, твоему кумиру самому неловко было в тот день, когда речь толкал со сцены.
Неловко?
Месси тогда выиграл континент, стал Чемпионом.
Левандрвски на таком же континентальном турнире занял последнее место в группе, ниже аж самой Словакии.
В ЛЧ поляк вылетел в 1/8 от самого Вильяреала)))
Причем тут персофан?
Тебе банально нечем крыть, если зацепишь статку, то тут же спросят за 2010, где Месси по статке уделал всех в мире.
Поэтому льешь только воду, без конкретики)
+1
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Да Снейдер там и близко к Месси не играл. Также, как он и не был лучше Иньесты и Хави, но это не перечеркивает, что сезон он провел космический.
Про грабеж может написать только не объективный фанат Роналду.
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Месси,Хави и Иньеста из Реала месят тесто!
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Если помнить как играла та же Барса и Интер в 2010 вне зависимости от того, что они выиграли, то это неба и земля и там не выделяется ни Снейдер(стата средняя), ни сам Интер, который играл в невзрачный автобусный футбол.

Все разговоры о Снейдере поддерживаются изза 2 вещей: командные трофеи Интера и хейтерство Месси.

Адекватным людям должно быть понятно, если бы не отскок Интера в ЛЧ в матче с Барсой, то про Снейдера вспоминали бы только изза ЧМ, но Нидерланды не проиграли свой финал.
+2
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Снейдер уделал Месси в личке. Трудно забыть, что сделала молодая Германия во главе Мюллера и Озила с Аргентиной. Месси в том матче по классике просто исчез. И получил свой ЗМ за красивые цифры в чемпионате Испании. Снейдер или кто-то из сборной Испании должны были забирать ЗМ. Уэсли просто разрывал в плей-офф ЛЧ и ЧМ
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Ответ kikujiro
Кривоногий Робен не реализовал два выхода один на один в финале с Испанией. Одним словом, лузер
Один выход был с паса Снейдера))
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Ответ сларк
Комментарий удален модератором
Это не тот родриго что похоронил шансы Бразилии против Хорватии на ЧМ?)))
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Ответ сларк
Комментарий удален модератором
Гегемон
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Ответ Scaryclown125
что это такое родриго?
Комментарий удален модератором
Умно поступил жозе ) сейчас уже нет смысла заявлять что лео не достоин этим зм не станет снейдера , но по фактам вручать зм за победу в ЛЛ и в Суперкубке хоть лео и был лучшим почти в каждых матчах это абсурд , те же хави или Иньеста заслуживали приз намного больше чем лео они выиграли Чм (по логике 2022 года) они должны были выиграть или минимум снейдер или же милито ) но увы фифа и франс футбол коррумпированы и как раз таки тогдашний президент фифа очень любил Лео и не скрывал об этом )
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-3
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