Моуринью о Снейдере и «Золотом мяче»-2010: «Игроки поколения Месси и Роналду не могут называть себя ограбленными. Уэсли заслуженно попал в топ-3»
Жозе Моуринью высказался о том, что Уэсли Снейдер не получил «Золотой мяч»-2010.
Снейдер дошел до финала ЧМ-2010 со сборной Нидерландов. Также он сделал требл в составе «Интера», выиграв чемпионат Серии А, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Миланской командой руководил Моуринью.
«Золотой мяч» по итогам года достался Лионелю Месси – он выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании с «Барселоной».
«Я не думаю, что его ограбили, вручив приз Месси. Но он выиграл Лигу чемпионов, он выиграл требл, он вышел в финал чемпионата мира, и он заслуженно попал в топ-3.
Но игроки поколения Месси и Роналду не могут называть себя ограбленными», – сказал бывший тренер «Интера», «Реала» и «Ромы» в эфире ютуб-канала Five.
Уэсли Снейдер: «Немного несправедливо, что Месси получил «Золотой мяч» в 2010 году, а я нет. Но я не плачу из-за этого»
Снейдер - 13+11 очков
Месси - 60 + 19 (кроме самого Месси никто столько не делал в 21 веке)
Хави(7+17 по гол+пас) и Иниеста(8+11) выиграли ЧМ, играли в 1/2 ЛЧ, стали чемпионами в ЛаЛиге.
У Месси было 60+19 очков(3й или 4й результат в истории), 1/2 ЛЧ, чемпионство в ЛаЛиге.
У самого Снейдера было 13+11 по гол+пас, ЛЧ, чемпионство в Серии и Кубок и финал ЧМ.
ЗМ всегда будет вызывать резонанс, потому что даже 3х лучших не всегда можно выделить.
- ключевой игрок «Интера» и сборной Нидерландов,
- требл с миланским клубом
- серебро со сборной на ЧМ
- входит в состав сборной ФИФПРО: 2010
- лучший ассистент Лиги чемпионов 2009/10
- лучший полузащитник года по версии УЕФА: 2010
- команда года по версии УЕФА: 2010
- один из лучших бомбардиров ЧМ 2010
- обладатель «Серебряного мяча» ЧМ 2010
- символическая сборная чемпионата мира 2010 года по версии FIFA
Как это не «Золотой мяч»???
Месси обошел по ассистам, холанд по голам.
Т.е вопросы по победителю того года не к самому счастливчику, а к тем кто за него голосовал.
Согласен что если бы Иниеста получил ЗМ, было бы меньше разговоров, да и хейтерам Месси жилось бы попроще)
Повторюсь, нет смысла искать логики в этих наградах, во-первых потому что это голосование, во-вторых потому что часто бывает несколько достойных этой награды(как в 2010).
Месси тогда выиграл континент, стал Чемпионом.
Левандрвски на таком же континентальном турнире занял последнее место в группе, ниже аж самой Словакии.
В ЛЧ поляк вылетел в 1/8 от самого Вильяреала)))
Причем тут персофан?
Тебе банально нечем крыть, если зацепишь статку, то тут же спросят за 2010, где Месси по статке уделал всех в мире.
Поэтому льешь только воду, без конкретики)
Про грабеж может написать только не объективный фанат Роналду.
Все разговоры о Снейдере поддерживаются изза 2 вещей: командные трофеи Интера и хейтерство Месси.
Адекватным людям должно быть понятно, если бы не отскок Интера в ЛЧ в матче с Барсой, то про Снейдера вспоминали бы только изза ЧМ, но Нидерланды не проиграли свой финал.