Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Роналду – 17-й, Месси – 20-й

Издание Goal обновило рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Goal представил новую версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Из первой двадцатки выбыли Трент Александер-Арнолд и Лерой Сане.

Топ-20 претендентов на « »-2024 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. (« »)

3. («Манчестер Сити»)

4. («Бавария»)

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

10. Лаутаро Мартинес («Интер»)

11. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

12. Букайо Сака («Арсенал»)

13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

14. Родриго («Реал»)

15. Деклан Райс («Арсенал»)

16. Альваро Мората («Атлетико»)

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

18. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

19. Флориан Виртц («Байер»)

20. Лионель Месси («Интер Майами»).