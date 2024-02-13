Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Роналду – 17-й, Месси – 20-й

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Издание Goal обновило рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Goal представил новую версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Из первой двадцатки выбыли Трент Александер-Арнолд и Лерой Сане. 

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Килиан МбаппеПСЖ»)

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

4. Харри Кейн («Бавария»)

5. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

6. Родри («Манчестер Сити»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

10. Лаутаро Мартинес («Интер»)

11. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

12. Букайо Сака («Арсенал»)

13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

14. Родриго («Реал»)

15. Деклан Райс («Арсенал»)

16. Альваро Мората («Атлетико»)

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

18. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

19. Флориан Виртц («Байер»)

20. Лионель Месси («Интер Майами»).

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76 комментариев
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Ответ Илья Мурашов
Сейчас все рейтинги курам на смех. Понятно, что реальные претенденты будут после ЛЧ и ЧЕ/КА.
Впереди Кубок Америки. Пара пенок в ворота Панамы и готово.
+152
-20
+132
кстати, кто не в курсе, участие в копе дает +19 мест в рейтинге золотого мяча
+101
-24
+77
Сейчас все рейтинги курам на смех. Понятно, что реальные претенденты будут после ЛЧ и ЧЕ/КА.
+60
-3
+57
Это все ерунда, пару предобводок в матче против Боливии, и ЗМ в кармане у нашего Месси
+38
-11
+27
Хм, еще сезон не начался в МЛС, а человек уже в 20-ке лучших в мире. Каждые 5 матчей в году будут прибавлять по 5 мест автоматически. В общем все уже Goal знает, надо просто потихонечку приучать ширнармассы-)))
+25
-4
+21
Сразу понятно что Месси и Роналду добавляют ради хайпа
+18
-7
+11
Месси еще не играл, а уже 20-е место! А представьте, что начнется, когда он забьет 10 голов за Майами?)
+12
-2
+10
Ответ Сикарио
Бред очередной, Беллингем первый, а Винисиус должен быть вторым. ФОден это кто вообще?))
А Чуамавинга должен быть третьим.))
+11
-2
+9
Ответ stepspb
Мбаппе 2? За какие заслуги?
Сейчас ни у кого нет заслуг. Турниры еще идут. Это рейтинг исходя из личной статистики.
+10
-1
+9
Ответ mr kovalsky
кстати, кто не в курсе, участие в копе дает +19 мест в рейтинге золотого мяча
А олимпиада?)
+10
-2
+8
Ответ Ромарио
Хм, еще сезон не начался в МЛС, а человек уже в 20-ке лучших в мире. Каждые 5 матчей в году будут прибавлять по 5 мест автоматически. В общем все уже Goal знает, надо просто потихонечку приучать ширнармассы-)))
А как же реклама на супербоул?
+7
-1
+6
Ответ Sergey Kuznetsov
Наконец то Роналду обошел Месси в списке номинантов на ЗМ, ура)
53 гола Роналду - слабая лига. 1 гол в млс приз лучшему игроку. В очной встрече команда из слабой лиги 6:0 клубу млс
+9
-4
+5
Ответ Сикарио
Бред очередной, Беллингем первый, а Винисиус должен быть вторым. ФОден это кто вообще?))
Фоден - это Винисиус, который умеет не только финтить и орать что мячи у него отбирают защитники только потому что он черный.😏😂 В общем, советую посмотреть на мультифункционального парня.
Но... По всей видимости ты не считаешь футболистами никого кроме игроков Реала. Так что сам не знаю, зачем это писал. Лень удалять😁
+9
-4
+5
Ответ stepspb
Мбаппе 2? За какие заслуги?
За те же заслуги, что и Беллингем.
29 матчей за клуб, 36 результативных действий, победа в Суперкубке Франции, 1 место в Лиге 1 (чемпионат слабее, чем Ла Лига), выход в плей-офф ЛЧ из группы смерти.
На данном этапе сезона нет явных фаворитов, к концу сезона все может кардинально измениться, а летом ещё Евро и Кубок Америки.
+6
-2
+4
Месси забьет еще и 1 гол в барби лиге и 4 пенальти на Копа бомжей и станет главным фаворитом.
+12
-9
+3
Лео получит, за чемпионат мира
+7
-4
+3
Ладно допустим Роналду 17-й он хотябы голы забивает но как можно объяснить 20-е место Месси ???? За что ??? Опять будут говорить что футбол в долгу перед ним ?? Это уже не долг 💸 а какая-то ипотека причем под какой-то космический процент
+5
-2
+3
Ответ people people
так они не глупые. Месси два раза все награды дают только за турниры сборных
То есть, когда Роналдо получил ЗМ 1997 за КА и ЗМ 2002 за ЧМ это нормально? Ненормально только в случае с Месси?
+7
-4
+3
Ответ Птюч, Ёж.
Впереди Кубок Америки. Пара пенок в ворота Панамы и готово.
Подобные глупые шутки до сих пор плюсики собирают?
+7
-4
+3
Ответ Sergey Kuznetsov
горит?
у меня бы горели если меня звали серГей
+7
-4
+3
Ответ Iamliam
Давайте без истерии только, все же понимают, зачем Goal нужны здесь Месси и Роналду)
С Роналду все понятно! В 39 лет до сих пор фееерит,хоть и не в супер лиге,но все же! А этот пешеход вообще никакой! Его точно надо убирать с потенциальных претендентов! Или Копа Америки ждут и хотят опять дать ЗМ?!😂😂😂2
+8
-5
+3
Эдегор хде о0
+2
0
+2
Ответ Илья Мурашов
То есть, когда Роналдо получил ЗМ 1997 за КА и ЗМ 2002 за ЧМ это нормально? Ненормально только в случае с Месси?
После 2006 года кроме Месси за победы на турнирах сборных никому не давали ЗМ
+2
0
+2
Ответ Птюч, Ёж.
Впереди Кубок Америки. Пара пенок в ворота Панамы и готово.
Выход с 3 места, 4 пенки, скаканье на бровке в финале и ЗМ в кармане
+16
-14
+2
Самый прикол в том, что применительно к гениальному половинчатому The Best Беллингем не сделал вообще ничего (по задумке гениев, которые писали правила). Зато де Брюйне после травмы стартовал как ни в чем не бывало, ведь первой половины сезона не существует. Хотя и за ЗМ, честно говоря, многие голосуют по такой же логике: финал ЛЧ, развязка чемпионатов, и лишь потом все остальное.
+2
0
+2
Наконец то Роналду обошел Месси в списке номинантов на ЗМ, ура)
+12
-10
+2
Ответ Шамиль Агарагимов
Сразу понятно что Месси и Роналду добавляют ради хайпа
было понятно еще после награды the best 2023
+11
-10
+1
Ответ AF007
Все равно проиграет по итогу 8-6 😔
9-5
+1
0
+1
Ответ Птюч, Ёж.
Впереди Кубок Америки. Пара пенок в ворота Панамы и готово.
Ну если затащить Копу, то на пару с кубком США, который уже затащил аргентинец, в топ 10 на ЗМ он точно войдёт. Остальное будет зависеть от конкурентов, которые играют в топ лигах. Смотрите, вы уже 8 ЗМ накликали остроумными шутками, как бы снова не пришлось опростоволоситься.
+2
-1
+1
Вот что значит Реал)
+1
0
+1
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