Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Роналду – 17-й, Месси – 20-й
Издание Goal обновило рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Goal представил новую версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Из первой двадцатки выбыли Трент Александер-Арнолд и Лерой Сане.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал»)
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
4. Харри Кейн («Бавария»)
5. Филип Фоден («Манчестер Сити»)
6. Родри («Манчестер Сити»)
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
8. Винисиус Жуниор («Реал»)
9. Антуан Гризманн («Атлетико»)
10. Лаутаро Мартинес («Интер»)
11. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
12. Букайо Сака («Арсенал»)
13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
14. Родриго («Реал»)
15. Деклан Райс («Арсенал»)
16. Альваро Мората («Атлетико»)
17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
18. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
19. Флориан Виртц («Байер»)
20. Лионель Месси («Интер Майами»).
Но... По всей видимости ты не считаешь футболистами никого кроме игроков Реала. Так что сам не знаю, зачем это писал. Лень удалять😁
29 матчей за клуб, 36 результативных действий, победа в Суперкубке Франции, 1 место в Лиге 1 (чемпионат слабее, чем Ла Лига), выход в плей-офф ЛЧ из группы смерти.
На данном этапе сезона нет явных фаворитов, к концу сезона все может кардинально измениться, а летом ещё Евро и Кубок Америки.