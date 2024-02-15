Мбаппе в 25 лет обошел Неймара и Дель Пьеро в списке лучших бомбардиров ЛЧ и догнал Дрогба

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Дидье Дрогба Алессандро Дель Пьеро Реал Сосьедад Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА рейтинги Неймар Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе догнал Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов.

Во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) Мбаппе открыл счет на 58-й минуте и забил свой 44-й гол в турнире.

25-летний форвард обошел Неймара и Алессандро Дель Пьеро в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов и сравнялся с Дидье Дрогба.

Лучшим бомбардиром в истории ЛЧ является Криштиану Роналду – на его счету 141 гол в турнире. 2-е место со 129 голами занимает Лионель Месси, 3-е – Роберт Левандовски с 92 голами.

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87 комментариев
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Нынешний рекорд Криштиану выглядит почти недосягаемым.
+53
-4
+49
Мбаппе вчера, кстати, очень жадно играл. Сложилось ощущение, что он нанёс миллион ударов, а забил лишь с полуметра после гениальной скидки Маркиньоса спиной.

ПСЖ немного странная команда. Мбаппе лупит со всех позиций, Дембеле делает бесконечное число подач, а в запасе сидит 80 миллионный Коло-Муани, когда как тренер исповедует непонятный контроль мяча. Удивлён, что Сосьедад во втором тайме развалился, очень надеялся на итоговую ничью как минимум.
+36
-4
+32
Ответ Артур Артур
Вполне может побить рекорд Роналду
Ему уже 25 ,а у него пока только 1/3
Так что вряд ли
У Холланда больше шансов
+24
-4
+20
У Мбаппе в ЛЧ средняя результативность 0.65. Это довольно хороший, но не космический показатель. Роналду, Месси и Левандовски забивали в среднем 0.8 голов за игру. А космический показатель у Холанда - 1.1 за игру.
+17
-1
+16
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
Что не так с моим именем лег?
+14
-1
+13
с учётом реформы ЛЧ скоро все рекорды будут переписаны
+7
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+7
Ответ Marina_Greta
У него есть минимум 10 лет по хорошему, впринципе, если будет на ГЭ клепать много и в плей-офф доходить до финала периодически, шансы небольшие есть.
Самое главное здесь стабильность. Можно играть до самой старости но забивать голы стабильно удаётся только избранным, кем является Роналду!
+9
-2
+7
Ответ Бабур Туганов
Нынешний рекорд Криштиану выглядит почти недосягаемым.
У него есть минимум 10 лет по хорошему, впринципе, если будет на ГЭ клепать много и в плей-офф доходить до финала периодически, шансы небольшие есть.
+7
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+6
Ответ Илья Мурашов
Когда ЛЧ выиграет?
Когда в Реал перейдёт.
+8
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Дрогба в 25 только начал забивать в ЛЧ.

Какие разные бывают карьеры, конечно.
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Ответ Marina_Greta
Ну мнк кажется он и в 32-33 ещё сможет спокойно играть в ЛЧ и забивать ни мало.
С такими алчными родителями,он в 32-33 будет выступать в Азиятском ЛЧ
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Ответ Oleg
Голы должны приносить импакт, а не быть просто мусорной статистикой. У того же Лукаку на уровне сборных голов больше чем у Пеле, но кто Пеле, а кто Лукаку.
Разговор про голы в ЛЧ! Криш один из самых титулованных футболистов в ЛЧ и это факт. У него не просто статистика. Когда речь идёт про ЛЧ почти у всех идёт ассоциации с Роналду.
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Ответ Владимир Владимир
Мбаппе вчера, кстати, очень жадно играл. Сложилось ощущение, что он нанёс миллион ударов, а забил лишь с полуметра после гениальной скидки Маркиньоса спиной. ПСЖ немного странная команда. Мбаппе лупит со всех позиций, Дембеле делает бесконечное число подач, а в запасе сидит 80 миллионный Коло-Муани, когда как тренер исповедует непонятный контроль мяча. Удивлён, что Сосьедад во втором тайме развалился, очень надеялся на итоговую ничью как минимум.
Это не совсем так. Мбаппе в большинстве случаев делится с партнёрами и пасует им, когда это будет лучше для команды, но перестаёт это делать, если видит, что они плохо реализуют моменты - старается уже решать сам. Вчера он почти забил прямым ударом, вратарь чуть коснулся мяча.
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Ответ Бабур Туганов
Самое главное здесь стабильность. Можно играть до самой старости но забивать голы стабильно удаётся только избранным, кем является Роналду!
Эпоха Роналду и Месси позади, если Мбаппе хочет встать в один ряд с ними, ему предстоит огромная работа и много придется достичь, хотя мне кажется, он до из уровня все таки не дотянет, другие они)
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Ответ Araminho
У Мбаппе в ЛЧ средняя результативность 0.65. Это довольно хороший, но не космический показатель. Роналду, Месси и Левандовски забивали в среднем 0.8 голов за игру. А космический показатель у Холанда - 1.1 за игру.
ну сравнивать надо по итогам карьеры всеж..да и часто огромная разница игр
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Ответ Oleg
Да брось ты, разбушевались) Просто троллим вас, не более) После 18.12.2022 Месси в вечности, а кто то так и не добрался до вершины.
Кого вас? Мне все равно вообще)) Тебе,видимо, нечем заняться, раз уже 2-й год одни те же фразы написываешь))
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Ответ Артур Артур
Вполне может побить рекорд Роналду
Хоть я и фанат Месси,но Мбаппе даже рекорд Месси по голам в ЛЧ не пробьет.Роналду уже не досегаем в ЛЧ.Мбаппе креотивный и очень талантливый игрок,но за пять лет обогнать Роналду или Месси………с трудом верится
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Ответ Владимир Владимир
Мбаппе вчера, кстати, очень жадно играл. Сложилось ощущение, что он нанёс миллион ударов, а забил лишь с полуметра после гениальной скидки Маркиньоса спиной. ПСЖ немного странная команда. Мбаппе лупит со всех позиций, Дембеле делает бесконечное число подач, а в запасе сидит 80 миллионный Коло-Муани, когда как тренер исповедует непонятный контроль мяча. Удивлён, что Сосьедад во втором тайме развалился, очень надеялся на итоговую ничью как минимум.
В этом плане Мбаппе эгоист и набивать стату старается для себя, частенько он динамит партнёров в выгодном положении, когда можно отдать им пас, тут вы правы
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Даже надоело доказывать хейтерам, что Мбаппе еще с 2018 легенда футбола. А на данный момент это ещё очевиднее
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Ответ Marina_Greta
Ну мнк кажется он и в 32-33 ещё сможет спокойно играть в ЛЧ и забивать ни мало.
у него самая сильная сторона это скорость так что вряд-ли.
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Ему уже 25 ,а у него пока только 1/3 Так что вряд ли У Холланда больше шансов
У Криша до 25 было разы меньше чем у Мбпапе сейчас, а в итоге рекорд.
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Ответ Бабур Туганов
Нынешний рекорд Криштиану выглядит почти недосягаемым.
Выглядит. С другой стороны, Мбаппе к своему возрасту забил больше, чем Роналду в его годы.
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Странно конечно обсуждать побьёт ли чей-то рекорд, так сильно заранее. Это всё же не отставание Овечкина от Гретцки. Может, что угодно случится, в том числе травмы. Но видя какой характер у Мбаппе, скорее верится, что в какой-то момент его ни одна команда не захочет подписать ( из-за характера и финансовых запросов), и он лет в 30 отправится в Саудовскую Аравию.
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Мбаппе хорош, но Неймар был лучшим дриблером на протяжении десяти лет, в последние пару лет его обошел Винни
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Ответ Бабур Туганов
Что не так с моим именем лег?
Комментарий удален модератором
До рекорда Гретцки еще далеко.
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Ответ Slavnov
Эта лига чемпионов, по уровню, ниже кубка уефа,всяким людогорцам любой забьет,ну кроме цска
со Спартаком на аватарке про другие команды в еврокубках лучше вообще не шутить
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Ответ rigobersong
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Комментарий удален модератором
Ответ rigobersong
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Рижка, в том же Таджикистане 3G появилось на 2.5 года раньше чем в России..

Граница с Китаем и маленькая территория - идеальное сочетание на самом деле.
Тот же хуавей много технологий откатал в этой республике перед тем как внедрять их во всем мире.. Плюс к этому возможность покупать ноунеймовскую дешёвую, но тем не менее современную технику.. Поэтому про пентиумы и андроиды мимо..))

В Узбекистане вот был пару раз проездом, ничего не скажу про интернет. Но у них очень хорошие связи с Южной Кореей.. Поэтому вряд ли ситуация с технологиями и их доступностью намного хуже чем в России..

В общем, бапеш, Рижка..
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