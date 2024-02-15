Мбаппе в 25 лет обошел Неймара и Дель Пьеро в списке лучших бомбардиров ЛЧ и догнал Дрогба
Килиан Мбаппе догнал Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов.
Во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) Мбаппе открыл счет на 58-й минуте и забил свой 44-й гол в турнире.
25-летний форвард обошел Неймара и Алессандро Дель Пьеро в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов и сравнялся с Дидье Дрогба.
Лучшим бомбардиром в истории ЛЧ является Криштиану Роналду – на его счету 141 гол в турнире. 2-е место со 129 голами занимает Лионель Месси, 3-е – Роберт Левандовски с 92 голами.
ПСЖ немного странная команда. Мбаппе лупит со всех позиций, Дембеле делает бесконечное число подач, а в запасе сидит 80 миллионный Коло-Муани, когда как тренер исповедует непонятный контроль мяча. Удивлён, что Сосьедад во втором тайме развалился, очень надеялся на итоговую ничью как минимум.
Так что вряд ли
У Холланда больше шансов
Какие разные бывают карьеры, конечно.
Граница с Китаем и маленькая территория - идеальное сочетание на самом деле.
Тот же хуавей много технологий откатал в этой республике перед тем как внедрять их во всем мире.. Плюс к этому возможность покупать ноунеймовскую дешёвую, но тем не менее современную технику.. Поэтому про пентиумы и андроиды мимо..))
В Узбекистане вот был пару раз проездом, ничего не скажу про интернет. Но у них очень хорошие связи с Южной Кореей.. Поэтому вряд ли ситуация с технологиями и их доступностью намного хуже чем в России..
В общем, бапеш, Рижка..