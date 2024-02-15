Мбаппе в 25 лет обошел Неймара и Дель Пьеро в списке лучших бомбардиров ЛЧ и догнал Дрогба

Килиан Мбаппе догнал Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов.

Во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов « » обыграл « » (2:0) открыл счет на 58-й минуте и забил свой 44-й гол в турнире.

25-летний форвард обошел и в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов и сравнялся с Дидье Дрогба.

Лучшим бомбардиром в истории ЛЧ является Криштиану Роналду – на его счету 141 гол в турнире. 2-е место со 129 голами занимает Лионель Месси, 3-е – Роберт Левандовски с 92 голами.