Александр Рыков: «Месси – техничный игровичок, Роналду – трудяга. Оба молодцы, много сделали работы в своем деле»
Хоккеист Александр Рыков поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
– Ты следишь за нашим футболом?
– Знаю, что «Краснодар» на первом месте, а «Зенит» закупает игроков. Все.
– А европейский футбол? Может, кто-то из игроков импонирует?
– Знаю Месси, Роналду, Мбаппе.
– Как отнесся к новостям о переходе Мбаппе в «Реал»?
– Это прикольно. Я, конечно, за футболом не слежу, но это забавно.
– Если выбирать между Месси и Роналду, кто тебе больше импонирует?
– Они оба молодцы, много сделали работы в своем деле. Месси – техничный игровичок, а Роналду – трудяга, – сказал хоккеист «Трактора» Александр Рыков.
Вполне себе работа для такого возраста
Ни дриблинга, ни штрафных, ничего не осталось, кроме клатчей.
А Месси напротив, до совершенства довел пас, штрафные, плеймейкерские навыки.
65 гол+пас
35 летний Месси из 2022:
65 гол+пас
Так что эти голы важны только для детей, что являются его фанатами.
Месси в 35 лет выиграл величайший турнир в истории спорта ФИФА ЧМ , в 36 лет выиграл 8 ЗМ.
Что там у роналду в 35 и 36 лет?)
А вот Роналду наоборот с каждым годом становился все слабее и слабее, а с 2014 года - это обычный замыкатель, которому дико повезло с командой.
Месси - техничный игровичок,
Попробовал, ну вроде клубника
Криштиану трудяга паровоз
Начиная с перехода в МЮ, где была та ещё дедовщина и насмешки
А Месси в благоприятных тепличных условиях одной из лучших за историю команд начинал карьеру, где его сходу носили на руках
Какой стресс для него сменить хотя бы одну команду и чемпионат, мы видели в первый сезон в колхозной Л1, где в абсолютном гегемоне чемпа у него стата с 6 голами всего
звучит как девиз на гербе Мостового
Месси на чм 2022 - 5 пенальти (великий ультра дриблинг и мастер)
И куда там Месси, Джордану и Пеле до него, которые всю карьеру, все взлеты и падения, пережили в одной команде.
Это кстати сложнее, чем как кринж бегать по гегемонам лиг.
Какая трудность была у кринжа в Юве? Он же не Лацио поднял на вершину, а Юве - гегемон лиги угрохал, что его трансфер признали худшим в истории клуба.
Ладно бы кринж как Диего, что уже смешно, условный Наполи сделал Чемпионом, тогда можно было козырять.
А тут играл в МЮ САФа, который и без кринжа апл брал и в финале ЛЧ играл.
Реал в 2008 чемпионом лиги стал, так что опять переход кринжа не в проблемную команду, а чемпион, причем с самым влиятельным административным ресурсом.
Один ЗМ 2013 с переголосованием чего стоит.
Далее был Юве, опять гегемон лиги, но кринж сумел его угрохать)
Никогда он не был решающим элементом, что показал Реал в сезоне 21 - 22, когда взял лч чисто, без офсайдных голов.