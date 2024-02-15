Александр Рыков: «Месси – техничный игровичок, Роналду – трудяга. Оба молодцы, много сделали работы в своем деле»

Теги Зенит Трактор Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия КХЛ Аль-Наср Эр-Рияд Краснодар Килиан Мбаппе Интер Майами Александр Рыков Хоккей

Хоккеист Александр Рыков поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

 – Ты следишь за нашим футболом?

– Знаю, что «Краснодар» на первом месте, а «Зенит» закупает игроков. Все.

– А европейский футбол? Может, кто-то из игроков импонирует?

– Знаю Месси, Роналду, Мбаппе.

– Как отнесся к новостям о переходе Мбаппе в «Реал»?

– Это прикольно. Я, конечно, за футболом не слежу, но это забавно.

– Если выбирать между Месси и Роналду, кто тебе больше импонирует?

– Они оба молодцы, много сделали работы в своем деле. Месси – техничный игровичок, а Роналду – трудяга, – сказал хоккеист «Трактора» Александр Рыков.

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74 комментария
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Даже не представляю как играл бы Месси, если бы всю свою карьеру не курил бы бамбук на печи
+46
-3
+43
ага, Месси не впахивал чтобы 15 лет быть на вершине, а Роналду не одарён от природы, чтобы 15 лет быть на вершине)
+34
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+34
Ответ Oleg
Скажите пожалуйста, а над чем трудится так упорно роналду, если растерял все скиллы, которые у него ранее были?) Ни дриблинга, ни штрафных, ничего не осталось, кроме клатчей. А Месси напротив, до совершенства довел пас, штрафные, плеймейкерские навыки.
Например в возрасте Месси, переехавшего в США, Роналду играл в Италии, забил 50 голов в 61 матче, повторил рекорд Батистуты по голам подряд в Серии А. Ну там много чего.
Вполне себе работа для такого возраста
+41
-11
+30
Ответ gnh6zkspng
Даже не представляю как играл бы Месси, если бы всю свою карьеру не курил бы бамбук на печи
Да вообще. Осталась какая-то недосказанность в карьере Месси. )
+18
-2
+16
Скажите пожалуйста, а над чем трудится так упорно роналду, если растерял все скиллы, которые у него ранее были?)
Ни дриблинга, ни штрафных, ничего не осталось, кроме клатчей.

А Месси напротив, до совершенства довел пас, штрафные, плеймейкерские навыки.
+41
-27
+14
Игровичок? Да, он все делал на поле в атаке, от пасов и слаломного дриблинга до ударов из-за штрафной и огромного количества голов с дальних ударов. Игровичок - это не про Месси. И Криш и Лео - трудяги и генетически одаренные ребята. Без этого они бы не играли на таком уровне столько лет без серьезных травм.
+12
-2
+10
Ответ VERBLYUD
По факту Месси с каждым годом индивидуально становился все сильнее и сильнее. Месси 2012 > Месси 2011 > Месси 2010 > Месси 2009 > Месси 2008. Если бы не травма в 2013, то он побил бы свой рекорд 2012 года по голам за сезон. А вот версия Лео с 2014 по 2019 - это самый разносторонний игрок в истории. Голы, голевые передачи, дриблинг, плеймейкинг, штрафные удары - он умел делать все и на самом высшем уровне. А вот Роналду наоборот с каждым годом становился все слабее и слабее, а с 2014 года - это обычный замыкатель, которому дико повезло с командой.
Прайм Роналду из 2017:
65 гол+пас
35 летний Месси из 2022:
65 гол+пас
+8
-1
+7
Ответ re-gree
Например в возрасте Месси, переехавшего в США, Роналду играл в Италии, забил 50 голов в 61 матче, повторил рекорд Батистуты по голам подряд в Серии А. Ну там много чего. Вполне себе работа для такого возраста
Ну его трансфер в Юве официально признали худшим в истории клуба.
Так что эти голы важны только для детей, что являются его фанатами.
Месси в 35 лет выиграл величайший турнир в истории спорта ФИФА ЧМ , в 36 лет выиграл 8 ЗМ.

Что там у роналду в 35 и 36 лет?)
+17
-12
+5
Игровичок - чемпион мира, а трудяга - посмешище кубков мира.жаль ботокс вместо мозгов нельзя закачать, где-то в Аравии покатилась скупая слеза)))
+15
-11
+4
Ответ gnh6zkspng
Даже не представляю как играл бы Месси, если бы всю свою карьеру не курил бы бамбук на печи
Это только со стороны кажется, что Месси не напрягается, на самом деле постоянно работает над собой на тренировках в отличие от наших, не опускает планку и не почивает на лаврах как Джикия...
+4
-1
+3
Ответ Oleg
Скажите пожалуйста, а над чем трудится так упорно роналду, если растерял все скиллы, которые у него ранее были?) Ни дриблинга, ни штрафных, ничего не осталось, кроме клатчей. А Месси напротив, до совершенства довел пас, штрафные, плеймейкерские навыки.
Над чем так трудится олежка в комментариях под новостью о роналду, если по его мнению спор о том, кто лучше, окончен 18.12 2022?
+18
-15
+3
… осподи да что вы коменты наяриваете на какого то болвана?? Хорошо что его не спросили про принцессу Диану, ответ был бы примерно « та ещё штучка»
+2
0
+2
Игровичок. Такого слова я ещё не слышал. Да ещё так о Месси сказать, ума палата, видимо
+3
-1
+2
По факту Месси с каждым годом индивидуально становился все сильнее и сильнее. Месси 2012 > Месси 2011 > Месси 2010 > Месси 2009 > Месси 2008. Если бы не травма в 2013, то он побил бы свой рекорд 2012 года по голам за сезон. А вот версия Лео с 2014 по 2019 - это самый разносторонний игрок в истории. Голы, голевые передачи, дриблинг, плеймейкинг, штрафные удары - он умел делать все и на самом высшем уровне.

А вот Роналду наоборот с каждым годом становился все слабее и слабее, а с 2014 года - это обычный замыкатель, которому дико повезло с командой.
+10
-8
+2
Ответ heivani
Упс,. не туда зашёл:думал хоккейная ветка.
Ну ты это, заходи если что.
+2
0
+2
Натёр с ладошек ручничок
Месси - техничный игровичок,
Попробовал, ну вроде клубника
Криштиану трудяга паровоз
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0
+2
Ответ Oleg
Скажите пожалуйста, а над чем трудится так упорно роналду, если растерял все скиллы, которые у него ранее были?) Ни дриблинга, ни штрафных, ничего не осталось, кроме клатчей. А Месси напротив, до совершенства довел пас, штрафные, плеймейкерские навыки.
Как минимум Роналду в нескольких чемпионатах и командах адаптировался и сохранял топ уровень

Начиная с перехода в МЮ, где была та ещё дедовщина и насмешки
А Месси в благоприятных тепличных условиях одной из лучших за историю команд начинал карьеру, где его сходу носили на руках
Какой стресс для него сменить хотя бы одну команду и чемпионат, мы видели в первый сезон в колхозной Л1, где в абсолютном гегемоне чемпа у него стата с 6 голами всего
+6
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– Это прикольно. Я, конечно, за футболом не слежу, но это забавно (c)

звучит как девиз на гербе Мостового
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Ответ Shuba Jr.
ты дура тут не гони. они до ЧМ ещё его освистывали. чушь несёшь. ты и правда 🤡🤡🤡
Чел уже просто свихнулся на этой теме. Он уже 2-й год пишет одни и те же фразы.
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трудился 24 на 7 чтобы клепать с метра в пустые и с левых пенок сиуууу
+6
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Ответ fussballer
Месси с 2020 по 2024 - позор футбола.
Не позорь Спартак, так как именно Месси олицетворение истинно спартаковского стиля игры. Между ним и Черенковым много общего. А Роналду, это типичный футболист Динамо Киев. Хотя, могу предположить, что ты никогда не видел истинно спартаковской игры в исполнении Феди и противостояние Спартака с Динамо Киев тебе вообще ничего не говорит. Стыдно за таких болельщиков КБ.
+4
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+1
Ответ Фут.Боль
Ну ты это, заходи если что.
😀👍!
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Ответ qiqe
трудился 24 на 7 чтобы клепать с метра в пустые и с левых пенок сиуууу
Роналду за 5 чм - 3 пенальти (пеналду)
Месси на чм 2022 - 5 пенальти (великий ультра дриблинг и мастер)
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Ответ King_X
Как минимум Роналду в нескольких чемпионатах и командах адаптировался и сохранял топ уровень Начиная с перехода в МЮ, где была та ещё дедовщина и насмешки А Месси в благоприятных тепличных условиях одной из лучших за историю команд начинал карьеру, где его сходу носили на руках Какой стресс для него сменить хотя бы одну команду и чемпионат, мы видели в первый сезон в колхозной Л1, где в абсолютном гегемоне чемпа у него стата с 6 голами всего
Ну а если величие заключается в адаптации под разные команды, то Златан король спорта)
И куда там Месси, Джордану и Пеле до него, которые всю карьеру, все взлеты и падения, пережили в одной команде.
Это кстати сложнее, чем как кринж бегать по гегемонам лиг.
Какая трудность была у кринжа в Юве? Он же не Лацио поднял на вершину, а Юве - гегемон лиги угрохал, что его трансфер признали худшим в истории клуба.
Ладно бы кринж как Диего, что уже смешно, условный Наполи сделал Чемпионом, тогда можно было козырять.
А тут играл в МЮ САФа, который и без кринжа апл брал и в финале ЛЧ играл.
Реал в 2008 чемпионом лиги стал, так что опять переход кринжа не в проблемную команду, а чемпион, причем с самым влиятельным административным ресурсом.
Один ЗМ 2013 с переголосованием чего стоит.
Далее был Юве, опять гегемон лиги, но кринж сумел его угрохать)
Никогда он не был решающим элементом, что показал Реал в сезоне 21 - 22, когда взял лч чисто, без офсайдных голов.
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Ответ King_X
Как минимум Роналду в нескольких чемпионатах и командах адаптировался и сохранял топ уровень Начиная с перехода в МЮ, где была та ещё дедовщина и насмешки А Месси в благоприятных тепличных условиях одной из лучших за историю команд начинал карьеру, где его сходу носили на руках Какой стресс для него сменить хотя бы одну команду и чемпионат, мы видели в первый сезон в колхозной Л1, где в абсолютном гегемоне чемпа у него стата с 6 голами всего
Зачем адаптироваться палке-ковырялке, чья работа заключается в том, чтобы стоять в штрафной и шакалить всё, что летит в сторону ворот, в том числе и бесконтактными волосами? Кстати, не напомнишь, что там произошло с обещанием взять ЛЧ для Юве на «эффекте клубники»? Кажется, произошёл уворов от штрафного в стенке🤓
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Ответ Oleg
У какого то Ильича есть морской котик) Зачем мне это?🤣 Ты чай что ли выпей, поспи, успокойся.
Ну как же, Лионель Ильич Брежнев, которому дают всяческие награды в последнее время просто потому, что он существует.
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Игровичок, прикольно, забавно.
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Если бы Месси не был трудягой, то у него карьера сложилась бы как у Неймара.
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Ответ Заборостроитель
И ведь поразительно точно сказал "техничный игровичок". Не более чем.
А Роналду - трудовичок.
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Ответ Заборостроитель
И ведь поразительно точно сказал "техничный игровичок". Не более чем.
Для фаната реала, так и есть, так как никогда не забудете как Месси вас в хвост и в гриву драл. Травма на всю оставшуюся жизнь.
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