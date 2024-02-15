Александр Рыков: «Месси – техничный игровичок, Роналду – трудяга. Оба молодцы, много сделали работы в своем деле»

Хоккеист Александр Рыков поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

– Ты следишь за нашим футболом?

– Знаю, что «Краснодар» на первом месте, а «Зенит» закупает игроков. Все.

– А европейский футбол? Может, кто-то из игроков импонирует?

– Знаю Месси, Роналду, Мбаппе.

– Как отнесся к новостям о переходе Мбаппе в «Реал»?

– Это прикольно. Я, конечно, за футболом не слежу, но это забавно.

– Если выбирать между Месси и Роналду, кто тебе больше импонирует?

– Они оба молодцы, много сделали работы в своем деле. Месси – техничный игровичок, а Роналду – трудяга, – сказал хоккеист «Трактора» Александр Рыков.