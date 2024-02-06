«Когда станете мужчинами, верните это мне». Моуринью после увольнения из «Ромы» оставил послание рядом с перстнем победителя ЛК, подаренным игроками
Стали известны новые подробности ухода Жозе Моуринью из «Ромы».
Напомним, римский клуб уволил Моуринью с поста главного тренера 16 января. Португалец работал с командой с 2021 года и выиграл Лигу конференций.
Ранее стало известно, что Жозе почувствовал себя преданным игроками и клубом. Моуринью оставил в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций.
Это было не единственное послание тренера игрокам. Как сообщает Goal со ссылкой на Il Messaggero, рядом с перстнем Моуринью оставил фотографию себя, поднимающего кубок Лиги чемпионов и другие трофеи. На фото было написано: «Когда станете мужчинами, верните это мне».
Отмечается, что некоторые игроки, включая Пеллегрини и Брайана Кристанте, пытались объяснить Моуринью, что они не знали об увольнении до последнего дня.
Утверждается, что Моуринью не считает предателями Пауло Дибалу, Джанлуку Манчини и Эдоардо Бове.
Это как с МЮ и их фанатами, которые нос воротили от "второсортного кубка ЛЕ" . Теперь и этого нету 😅
Но , за два года с ромой, которые всегда рядом но чего то не хватает. Взял еврокубок, во втором дошел до финала
Как мотиватор до сих пор он один из лучших, эти два финала считаю полностью его заслугой
Теперь он навсегда останется в истории Ромы как победитель .
И даже в истории со шкафчиком чувствуется , что ему небезразличен этот клуб и эти игроки .
P.S. "И тут Остапа понесло..."
Победа в еврокубке, праздновал весь Рим , это история , это будут помнить , он вписал своё имя в историю Ромы навсегда.
И группа лч , 4 место в чемпионате .... о да это куда важнее трофея .
Что за чушь про то , что рома хотела другого, до него они даже не приближались к такому , а с ним выиграли
А победителей не судят
Я так понимаю чего хочет Рома решаешь ты ?
Ты серьезно сравниваешь победу в еврокубке, с группой лч ?
Может Рома до моура каждый год брала ле или куефа?
Просто посмотри как праздновал Рим и фанаты ромы .
а затем найди видео и посмотри как празднуют попадание в группу лч , и ещё раз подумай что ты написал