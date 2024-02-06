«Когда станете мужчинами, верните это мне». Моуринью после увольнения из «Ромы» оставил послание рядом с перстнем победителя ЛК, подаренным игроками

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Брайан Кристанте Пауло Дибала Лоренцо Пеллегрини Джанлука Манчини Лига Конференций УЕФА Эдоардо Бове Футбол

Стали известны новые подробности ухода Жозе Моуринью из «Ромы».

Напомним, римский клуб уволил Моуринью с поста главного тренера 16 января. Португалец работал с командой с 2021 года и выиграл Лигу конференций.

Ранее стало известно, что Жозе почувствовал себя преданным игроками и клубом. Моуринью оставил в шкафчике капитана команды Лоренцо Пеллегрини подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций.

Это было не единственное послание тренера игрокам. Как сообщает Goal со ссылкой на Il Messaggero, рядом с перстнем Моуринью оставил фотографию себя, поднимающего кубок Лиги чемпионов и другие трофеи. На фото было написано: «Когда станете мужчинами, верните это мне».

Отмечается, что некоторые игроки, включая Пеллегрини и Брайана Кристанте, пытались объяснить Моуринью, что они не знали об увольнении до последнего дня.

Утверждается, что Моуринью не считает предателями Пауло ДибалуДжанлуку Манчини и Эдоардо Бове.

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59 комментариев
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Это какая-то новая серия Теда Лассо?
+71
-2
+69
Ну Моур, ну артист
+62
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+57
толмач бы ещё в шкафчик нахезал
+44
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+35
У этого, как всегда, все виноваты, сплошные заговоры и пятая колонна
+63
-31
+32
Игроки ответили 4я победами подряд
+34
-12
+22
Ответ Killiannnn
Игроки ответили 4я победами подряд
Ну там смысл в этом и был, что некоторые заранее знали что его уволят после серии сложных матчей, чтобы когда придет де Росси одержать победы над аутсайдерами
+27
-5
+22
Какое-то ребячество. Обиды, пафос, вечный поиск виноватых. Очень странно это все выглядит
+21
-4
+17
Ответ Roman
У этого, как всегда, все виноваты, сплошные заговоры и пятая колонна
Сейчас тебе скажут, что моуриньо до сих пор топ, а лига конференций престижнее лч ,и вообще моур выжал всё из этого состава
+36
-20
+16
Футболисты выбросили фото в мусорку, перстень отнесли в комиссионку.
+24
-8
+16
А сам уже заявление в полицию пишет "проверьте шкафчик Пеллегрини, у меня перстень пропал!"
+11
-3
+8
Ответ Roman
У этого, как всегда, все виноваты, сплошные заговоры и пятая колонна
Моуриньо до сих пор топ, а лига конференций престижнее лч, и вообще Моур выжал всё из этого состава
+13
-6
+7
Ответ 10ztv
этот еврокубок и не существовал при других тренерах Ромы. Пройти буде-глимт и фейнорд с составом Ромы - это явно не подвиг. Роме хотелось в ЛЧ поиграть, заняв хоть 4 место в одном сезоне, но 6 это максимум при Моуре - это факт
Теперь и этого не достигнут.

Это как с МЮ и их фанатами, которые нос воротили от "второсортного кубка ЛЕ" . Теперь и этого нету 😅
+8
-2
+6
Ответ pit4er
Это какая-то новая серия Теда Лассо?
Спин-офф.
+6
-2
+4
Жозе в своем стиле) Вообще, конечно, это увольнение странное. Из такого состава вряд ли кто то выжал бы большее. И все что может Рома, это цепляться за кубки. И при этом уволили одного из лучших кубковых тренеров всех времен.
+13
-9
+4
Ответ Valik Slovo
На данный момент как тренер он не топ сто процентов Но , за два года с ромой, которые всегда рядом но чего то не хватает. Взял еврокубок, во втором дошел до финала Как мотиватор до сих пор он один из лучших, эти два финала считаю полностью его заслугой Теперь он навсегда останется в истории Ромы как победитель . И даже в истории со шкафчиком чувствуется , что ему небезразличен этот клуб и эти игроки .
этот еврокубок и не существовал при других тренерах Ромы. Пройти буде-глимт и фейнорд с составом Ромы - это явно не подвиг. Роме хотелось в ЛЧ поиграть, заняв хоть 4 место в одном сезоне, но 6 это максимум при Моуре - это факт
+7
-4
+3
Ответ 10ztv
Сейчас тебе скажут, что моуриньо до сих пор топ, а лига конференций престижнее лч ,и вообще моур выжал всё из этого состава
На данный момент как тренер он не топ сто процентов
Но , за два года с ромой, которые всегда рядом но чего то не хватает. Взял еврокубок, во втором дошел до финала
Как мотиватор до сих пор он один из лучших, эти два финала считаю полностью его заслугой
Теперь он навсегда останется в истории Ромы как победитель .
И даже в истории со шкафчиком чувствуется , что ему небезразличен этот клуб и эти игроки .
+5
-2
+3
Ответ Roman
У этого, как всегда, все виноваты, сплошные заговоры и пятая колонна
Такой человек
+5
-2
+3
Маур - один из самых мемных тренеров
+3
-1
+2
Походу Маур остался без перстня
+5
-3
+2
Ну, нахрена, спрашивается?? :-0

P.S. "И тут Остапа понесло..."
+4
-2
+2
Моур как всегда. Увольняют и он всех вокруг обвиняет. Тяжёлый человек.
+2
-1
+1
Жозе! Будь мужиком,встань молча и уйди. К чему весь этот цирк.
+3
-2
+1
drama queen
+2
-1
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Ответ Kubinec_
толмач бы ещё в шкафчик нахезал
Конкретно Пеллегрини в шкафчик мог и нахезать, зачехлил его плотно в этом сезоне))
+1
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+1
Ответ Михо
Пафоса все больше, результатов все меньше.
Ну да, ведь до Моура Рома трофеи каждый год брала…)) Он с середняком выше головы прыгнул.
+3
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0
Ответ 10ztv
Сейчас тебе скажут, что моуриньо до сих пор топ, а лига конференций престижнее лч ,и вообще моур выжал всё из этого состава
Моуринью в нынешнее время далеко не топ. Но безусловно он выжал из этого состава максимум, и с этим составом нечего делать в ЛЧ.
+3
-3
0
Ответ 10ztv
этот еврокубок и не существовал при других тренерах Ромы. Пройти буде-глимт и фейнорд с составом Ромы - это явно не подвиг. Роме хотелось в ЛЧ поиграть, заняв хоть 4 место в одном сезоне, но 6 это максимум при Моуре - это факт
Серьезно ?
Победа в еврокубке, праздновал весь Рим , это история , это будут помнить , он вписал своё имя в историю Ромы навсегда.
И группа лч , 4 место в чемпионате .... о да это куда важнее трофея .
Что за чушь про то , что рома хотела другого, до него они даже не приближались к такому , а с ним выиграли
А победителей не судят
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Ответ Roman
У этого, как всегда, все виноваты, сплошные заговоры и пятая колонна
Массоны,все дела.
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Ответ Roman
У этого, как всегда, все виноваты, сплошные заговоры и пятая колонна
Поработай с тряпками и нытиками в одном коллективе, с людьми, которым от жизни ничего не надо вообще, а потом еще и будет слит в который раз такими личностями. Моур не прав лишь в том, что он не может понять, в каком мире сейчас живет. Он помнит Лэмпарда, который после смерти мамы забивал в финале ЛЧ и капитанил с 20 лет, помнит Дрогба и прочих. После работы с нормальными людьми смириться с такими додиками в своем окружении не просто.
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Ответ 10ztv
этот еврокубок и не существовал при других тренерах Ромы. Пройти буде-глимт и фейнорд с составом Ромы - это явно не подвиг. Роме хотелось в ЛЧ поиграть, заняв хоть 4 место в одном сезоне, но 6 это максимум при Моуре - это факт
Рома хотелось ?
Я так понимаю чего хочет Рома решаешь ты ?
Ты серьезно сравниваешь победу в еврокубке, с группой лч ?
Может Рома до моура каждый год брала ле или куефа?
Просто посмотри как праздновал Рим и фанаты ромы .
а затем найди видео и посмотри как празднуют попадание в группу лч , и ещё раз подумай что ты написал
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