«Когда станете мужчинами, верните это мне». Моуринью после увольнения из «Ромы» оставил послание рядом с перстнем победителя ЛК, подаренным игроками

Стали известны новые подробности ухода Жозе Моуринью из «Ромы».

Напомним, римский клуб уволил Моуринью с поста главного тренера 16 января. Португалец работал с командой с 2021 года и выиграл конференций.

Ранее стало известно, что почувствовал себя преданным игроками и клубом. Моуринью оставил в шкафчике капитана команды подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций.

Это было не единственное послание тренера игрокам. Как сообщает Goal со ссылкой на Il Messaggero, рядом с перстнем Моуринью оставил фотографию себя, поднимающего кубок Лиги чемпионов и другие трофеи. На фото было написано: «Когда станете мужчинами, верните это мне».

Отмечается, что некоторые игроки, включая Пеллегрини и Брайана Кристанте, пытались объяснить Моуринью, что они не знали об увольнении до последнего дня.

Утверждается, что Моуринью не считает предателями , и Эдоардо Бове.