Моуринью хотел бы поработать с Месси: «Никто не может тренировать Лео – он сам все знает и может научить вас чему-то»

Жозе Моуринью хотел бы поработать с Лионелем Месси.

У португальского тренера спросили, с какими футболистами он хотел бы поработать.

«Например, мне не довелось тренировать , но никто не может тренировать Лео. Абсурдно думать, что ты можешь его тренировать, потому что он родился со всем и уже все знает. Он может научить вас некоторым вещам. Вы можете только сказать, что удостоились чести иметь его в составе.

Чтобы не уходить от темы «Ромы», я бы хотел заполучить де Росси в « » и «Реал», но это было невозможно. Я также хотел видеть в «Интере», несмотря на его возраст на тот момент, но это тоже оказалось невозможным. Это игроки, которых я всегда хотел видеть в своей команде», – сказал экс-тренер «Ромы» и «Реала».