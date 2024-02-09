Моуринью хотел бы поработать с Месси: «Никто не может тренировать Лео – он сам все знает и может научить вас чему-то»

Теги Рома Даниэле де Росси Франческо Тотти Жозе Моуринью МЛС Лионель Месси серия А Италия Интер Майами Футбол

Жозе Моуринью хотел бы поработать с Лионелем Месси.

У португальского тренера спросили, с какими футболистами он хотел бы поработать.

«Например, мне не довелось тренировать Месси, но никто не может тренировать Лео. Абсурдно думать, что ты можешь его тренировать, потому что он родился со всем и уже все знает. Он может научить вас некоторым вещам. Вы можете только сказать, что удостоились чести иметь его в составе.

Чтобы не уходить от темы «Ромы», я бы хотел заполучить Даниэле де Росси в «Интер» и «Реал», но это было невозможно. Я также хотел видеть Тотти в «Интере», несмотря на его возраст на тот момент, но это тоже оказалось невозможным. Это игроки, которых я всегда хотел видеть в своей команде», – сказал экс-тренер «Ромы» и «Реала».

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32 комментария
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Вот это был бы дуэт 😄 Хотел бы я посмотреть, как у Маура изо рта пена идёт со злости, когда Лео не отрабатывает в обороне и команда из-за этого пропускает, но через 10 минут он гениальной передачей или ударом создаёт гол из ничего, и Маур такой: "Ну в целом - вышли в ноль, так что ок" 😄
+58
-8
+50
Ответ Леопардер
Вот это был бы дуэт 😄 Хотел бы я посмотреть, как у Маура изо рта пена идёт со злости, когда Лео не отрабатывает в обороне и команда из-за этого пропускает, но через 10 минут он гениальной передачей или ударом создаёт гол из ничего, и Маур такой: "Ну в целом - вышли в ноль, так что ок" 😄
Он уже тренировал Азара, при нем Аспиликуэта и Матич подчищали за ним по указке Моура
+23
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+22
Ответ Marina_Greta
Комментарий скрыт
Вообще-то, да😆 до конца дочитай новость, а не только заголовок, а потом пиши🤦🏼‍♂️
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Респект Моуру за тёплые слова в адрес Императора
+29
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Вилланова когда-то рассказывал, что после первой тренировки с Месси, они с Гвардиолой были настолько шокированы его уровнем игры, что не понимали, чему они могут его научить.

А вот что Пеп говорил уже в Сити :

«В этом сезоне все игроки будут бегать так, как я им скажу. Я говорю, что делать, и все слушают.
И только один футболист во всем мире не обязан это делать – Лионель Месси», – сказал Гвардиола.

Так что иногда даже Гвардиола с Моуриньо мыслят одинаково))
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+12
Лео он как Мостовой!
Добавил Йозе Марино
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И это на секундочку,говорит не аргентинец а португалец ! К слову Жозе,отныне ты не красивый человек 😅
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Ответ Vikeif
У Жозе так не бывает. Кто то давал интервью, по-моему Адебайор, и говорил что когда Реал выигрывал 2-0, в перерыве матча Моур рвал и метал, говоря как ужасно мы играем. А потом вспомнил, как в Арсенале они проигрывали какой-то матч и Венгер говорил в перерыве, что все отлично и продолжаем играть так же))
Так можно выигрывать и играть плохо. Можно проигрывать и играть хорошо.
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Моуринью конечно, последнее время терпит неудачи, хотя берёт трофеи какие никакие,, но все таки интересно на него было бы посмотреть ы сборной какой нибудь.
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Бэкс, твой выход.
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Лучше бы вместо Поча и Гальтье пригласили Моуриньо в ПСЖ.
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Ответ PIT-BUL
Лео он как Мостовой! Добавил Йозе Марино
чеканить умеет?)
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Ответ Dvin
Респект Моуру за тёплые слова в адрес Императора
Тут речь немного не про Адриано.
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Ответ PIT-BUL
Лео он как Мостовой! Добавил Йозе Марино
😂
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Херардо Мартинес напрягся....
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Ответ R. Giskard Reventlov
Как можно научить чему-то, что дано от природы? Если бы месси делал с собой хотя бы половину того, что делал Рон или Ибра, он был бы великим. А так... Слабенькая версия Аршавина или Роналдиньо
Чего ты несёшь?
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Ответ blaugrana_man
Моур бы пригодился сейчас Интер Майями, ибо непонятно что там Тата Мартино вообще строит. Но с другой стороны, Жозе не нужен тот латиноамериканский сброд, которым как раз закупается Интер.
Да Месси вроде норм еще
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Ответ Леопардер
Вот это был бы дуэт 😄 Хотел бы я посмотреть, как у Маура изо рта пена идёт со злости, когда Лео не отрабатывает в обороне и команда из-за этого пропускает, но через 10 минут он гениальной передачей или ударом создаёт гол из ничего, и Маур такой: "Ну в целом - вышли в ноль, так что ок" 😄
У Маура всегда были игроки которым необязательно надо было играть в обороне. В Челси Дрогба, в Интере Снейдер, в Реале Роналду, в Челси Азар.
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Жозе зачем? Он дурно пахнет
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Месси быстро отправил бы Маура в отставку с его антифутболом
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Моур бы пригодился сейчас Интер Майями, ибо непонятно что там Тата Мартино вообще строит. Но с другой стороны, Жозе не нужен тот латиноамериканский сброд, которым как раз закупается Интер.
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Особенный то шарит
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