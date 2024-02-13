Моуринью оставил Пеллегрини записку с пожеланием «стать более достойным человеком». Капитан «Ромы» позвонил тренеру и сказал, что не просил увольнять его, Жозе извинился

Стали известны подробности последнего дня Жозе Моуринью в «Роме».

Напомним, в январе римский клуб уволил Моуринью с поста главного тренера. Его преемником стал Даниэле де Росси.

Как сообщает Il Romanista, утром 16 февраля владелец «Ромы» вызвал тренера на разговор. Между ними состоялась напряженная 20-минутная беседа, в ходе которой глава клуба сообщил Моуринью об увольнении.

Прибывшие на базу игроки здоровались с тренером и хотели с ним поговорить, но тот реагировал холодно и ограничивался лишь ответным приветствием. Когда команда отправилась на тренировку во второй половине дня, капитан римлян нашел в своем шкафчике перстень Моуринью – игроки подарили его тренеру на 60-летие, а не в честь победы в Лиге конференций, как сообщалось ранее.

Также в шкафчике лежала записка с таким текстом: «Я надеюсь, ты многое выиграешь в будущем. А еще я надеюсь, что ты станешь более достойным человеком». Пеллегрини был очень расстроен и не мог понять причины этого послания – он поддерживал до последнего.

Когда Лоренцо позвонил своему бывшему тренеру, тот сказал: «Мне сообщили, что это ты поговорил с президентом и сказал ему, что будет правильно снять меня и назначить де Росси».

На это футболист ответил: «Тренер, вы меня разочаровываете. У меня даже в мыслях не было ничего подобного. Никто меня ни о чем не спрашивал, я приехал на базу сегодня утром, чтобы провести тренировку с вами. Это действительно так. Вы вольны верить во что хотите, но все произошло не так».

«Тогда я приношу извинения, если я тебя обидел, для меня на этом все заканчивается», – отреагировал Жозе.