Моуринью оставил Пеллегрини записку с пожеланием «стать более достойным человеком». Капитан «Ромы» позвонил тренеру и сказал, что не просил увольнять его, Жозе извинился

Теги Рома Даниэле де Росси Жозе Моуринью серия А Италия Лоренцо Пеллегрини Дэн Фридкин Футбол

Стали известны подробности последнего дня Жозе Моуринью в «Роме».

Напомним, в январе римский клуб уволил Моуринью с поста главного тренера. Его преемником стал Даниэле де Росси.

Как сообщает Il Romanista, утром 16 февраля владелец «Ромы» Дэн Фридкин вызвал тренера на разговор. Между ними состоялась напряженная 20-минутная беседа, в ходе которой глава клуба сообщил Моуринью об увольнении. 

Прибывшие на базу игроки здоровались с тренером и хотели с ним поговорить, но тот реагировал холодно и ограничивался лишь ответным приветствием. Когда команда отправилась на тренировку во второй половине дня, капитан римлян Лоренцо Пеллегрини нашел в своем шкафчике перстень Моуринью – игроки подарили его тренеру на 60-летие, а не в честь победы в Лиге конференций, как сообщалось ранее

Также в шкафчике лежала записка с таким текстом: «Я надеюсь, ты многое выиграешь в будущем. А еще я надеюсь, что ты станешь более достойным человеком». Пеллегрини был очень расстроен и не мог понять причины этого послания – он поддерживал Моуринью до последнего. 

Когда Лоренцо позвонил своему бывшему тренеру, тот сказал: «Мне сообщили, что это ты поговорил с президентом и сказал ему, что будет правильно снять меня и назначить де Росси». 

На это футболист ответил: «Тренер, вы меня разочаровываете. У меня даже в мыслях не было ничего подобного. Никто меня ни о чем не спрашивал, я приехал на базу сегодня утром, чтобы провести тренировку с вами. Это действительно так. Вы вольны верить во что хотите, но все произошло не так».

«Тогда я приношу извинения, если я тебя обидел, для меня на этом все заканчивается», – отреагировал Жозе.

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20 комментариев
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Будто прочитал какой то миф из книжки про древнюю Грецию)
Ох думаю Жозе и после завершения карьеры будет набрасывать керосина.
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Высокие отношения
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Прямо "переписка Энгельса с этим, как его, Каутским".
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У них прослушка стоит или откуда это берëтся?
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...утром, 16 февраля????
+2
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+2
Да любят тебя все, любят, любят, чего ты завелся?
+1
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Ответ Sergey Troshin
...утром, 16 февраля????
да, 3 три дня назад, все верно.
у вас все в порядке? :)
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Моуриньо все нервы потратил на тренерстве, похоже. Лишь бы на ТВ не ушел, это будет жесть.
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Сначала нахамил, а потом: "Ну, ладно, извини". В этом весь Моуриньо.
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Диалог однако
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Португальская мыльная опера какая-то
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Роман, который мне нравится больше всего читать на спортс))) конечно после Мостового и пользователя Романа
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У Жозе всегда кто-то виноват (игроки, судьи), но только не он
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– Тогда я приношу извинения, если я тебя обидел. Перстень не забудь вернуть.
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Ответ Sergey Troshin
...утром, 16 февраля????
назад в будущее
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Ответ Cptchet
У них прослушка стоит или откуда это берëтся?
Сливают игроки за деньги, хотя может и прослушка. Почитайте если интересно про пола Гаскойна и СМИ. И вообще про английское СМИ 90х , что они вытворяли, не удивлюсь если и сейчас подобное есть
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