Губерниев о 6 годах тюрьмы для Промеса: «Преступник будет скрываться от правосудия и приносить пользу «Спартаку» – порадуемся за российский футбол! Хорошо, что гражданство хватило ума не присваивать»

Дмитрий Губерниев высказался об обвинительном приговоре Квинси Промесу.

Сегодня суд в Нидерландах признал футболиста « » виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м. Промеса заочно приговорили к 6 годам тюремного заключения, хотя изначально прокуратура запрашивала для Квинси 9 лет тюрьмы.

– – уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу «Спартаку».

Ура! Радость переполняет нас, и слезы радости заливают декольте. Мы молодцы! Хорошо хоть ума хватило гражданство ему не присваивать.

– Выпустят ли его из ОАЭ?

– Это вопрос к властям ОАЭ. Футболист он, конечно хороший, но пятно неизгладимое с моей точки зрения. Было понятно, что у себя на родине он уголовный преступник и играет у нас не потому, что любит Россию и российские деньги, а из-за того, что скрывается от нидерландского правосудия у нас в стране.

Мы молодцы! Он играет в футбол нормально. А по всему остальному включается рубрика «как с гуся вода», – сказал комментатор и телеведущий «Матч ТВ».

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!