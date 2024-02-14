Губерниев о 6 годах тюрьмы для Промеса: «Преступник будет скрываться от правосудия и приносить пользу «Спартаку» – порадуемся за российский футбол! Хорошо, что гражданство хватило ума не присваивать»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Дмитрий Губерниев Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев высказался об обвинительном приговоре Квинси Промесу.

Сегодня суд в Нидерландах признал футболиста «Спартака» виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м. Промеса заочно приговорили к 6 годам тюремного заключения, хотя изначально прокуратура запрашивала для Квинси 9 лет тюрьмы.

Квинси Промес – уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу «Спартаку».

Ура! Радость переполняет нас, и слезы радости заливают декольте. Мы молодцы! Хорошо хоть ума хватило гражданство ему не присваивать.

– Выпустят ли его из ОАЭ?

– Это вопрос к властям ОАЭ. Футболист он, конечно хороший, но пятно неизгладимое с моей точки зрения. Было понятно, что у себя на родине он уголовный преступник и играет у нас не потому, что любит Россию и российские деньги, а из-за того, что скрывается от нидерландского правосудия у нас в стране.

Мы молодцы! Он играет в футбол нормально. А по всему остальному включается рубрика «как с гуся вода», – сказал комментатор и телеведущий «Матч ТВ».

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

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111 комментариев
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Как бы там ни было, а губер все равно самый омерзительный персонаж в российском спорте))
+102
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Ответ Вячеслав Припузов
Осталось узнать мнение депутатов когда им методички выдадут....
Предвзятое решение суда, неприкрытая русофобия)
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А в чём он не прав? Самое смешное, что Спартак продолжит платить дикие деньги Промесу, несмотря на его безвыходное состояние. Но если он останется, то должен играть уже просто за еду, лишь бы его не выдали
+44
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+41
А можно губошлёпа куда-нибудь обменять?))
+42
-12
+30
Осталось узнать мнение депутатов когда им методички выдадут....
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Ответ MagicWithoutBorders
Как бы там ни было, а губер все равно самый омерзительный персонаж в российском спорте))
как бы там не было, но до этого комента Губера ты (болельщик спартака) своего мнения по Губеру не высказывал
+27
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+18
Эта история изначально ударила и продолжает бить по имиджу Спартака! Было время, чтобы технично избавиться от Промеса еще в самом начале этих уголовных дел, без излишней шумихи в СМИ. Время упущено, и теперь Спартак выглядит как прибежище уголовников, кто бы что не говорил!
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0
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Заговор «коллективного Запада» по развалу тактичеакой схемы Спартака?
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+12
Футболист он, конечно хороший, но пятно неизгладимое с моей точки зрения.
=============
Это с любой точки зрения......если Спартаку не нужно пятно на клубе, от Антоши им нужно избавляться
+16
-7
+9
Ответ Хамлет датский
Футболист он, конечно хороший, но пятно неизгладимое с моей точки зрения. ============= Это с любой точки зрения......если Спартаку не нужно пятно на клубе, от Антоши им нужно избавляться
Так и вижу,как Спартаку с Ростовом предъявляют за игру Еременко. Какое пятно? О чем ты? Поговорят месяц и забудут. Пятно!
+11
-3
+8
Губерниева терпеть не могу, но он "выдал базу". Особенно странно будет смотреться, если Промес таки получит гражданство РФ после двух приговоров суда, пускай и находящихся в стадии апелляции.

В РФ отклоняют прошение на выдачу гражданства по тысячам менее серьезных причин. Будет очень странно, если Промес получит гражданство только потому, "что мы своих не выдаём".

Так потому и не выдаём, что СВОИМ не каждый может стать :)
+7
0
+7
Ответ Мыкола
А можно губошлёпа куда-нибудь обменять?))
Обменяли хулигана
На Луиса Карволана
Где б найти такую гладь
Чтоб Губерниева сменять.
+8
-3
+5
А чего собственно не дать гражданство и не оформить депутатом? Одним уголовником больше или меньше 😕
+6
-1
+5
Ещё не вечер! Присвоим.
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+4
Так не за горами и гражданство, Дима)
+4
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Ответ Циник Петербургский
Спартаку поздно заботиться о репутации. И дело даже не в Промесе, которого нельзя было оставлять в клубе еще в тот момент, когда стало известно, что он фигурант уголовных дел о поножовщине и наркотрафике. Дело в допинговом скандале 20-летней давности, когда Спартак "волшебством" отмазался (и "волшебством" продолжает отмазываться по сей день!) от расследования своего допингового мошенничества...
Да то что было...прошлое, я про данную ситуацию, но думаю сейчас пойдут крики типа....Антоша не Вынуваттттттт!!!
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Ответ FinishedBreakfast
А в чём он не прав? Самое смешное, что Спартак продолжит платить дикие деньги Промесу, несмотря на его безвыходное состояние. Но если он останется, то должен играть уже просто за еду, лишь бы его не выдали
> Но если он останется, то должен играть уже просто за еду, лишь бы его не выдали.

Не соглашусь. Если есть что-то более лицемерное, чем оставлять в команде преступника, и рассказывать истории о том, что «мы не признаем нидерландское правосудие», то это оставлять в команде преступника, да еще и выкручивать ему яйца, пользуясь тем, что он преступник.
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Губерниев, судя по всему,носит декольте.Порадуемся за него
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Ответ Антон Киселёв
Нет, ёпта, давайте Антоху барину выдадим, пока барин укрывает у себя недобитых гитлеровцев (Канада отказала в экстрадиции хуньки, того самого, который в парламенте у них выступал) А "Королевство Нидерланды" пусть для начала вернёт крымское золото в Крым
Выдать наркоторговца-оптовика дело богоугодное при любом раскладе. Это натурально убийца.
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Ну как бы он у нас в стране не первый, кто скрывается от правосудия☝️
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Переименовался --Квинси Провез но Спалили..
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Главный моральный камертон высказался.
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давно губеру Славка Малафеев не звонил, спесь с него не сбивал😂😂😂
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Официальный Наркоконтранбандист на поле, может тогда уже и пивко с кокаином на стадиках разрешат?
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Декольте́ — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями. Дима, носи мужскую одежду
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Ответ Спартаковец навсегда
Комментарий скрыт
Чел, ты наверно клиент промеса.
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Да у нас таких промесов и похуже полно на сво

И они у нас законы нарушили

Убил семью, дали 20 лет, сходил на сво, дали орден и минуту славы на ТВ, снова убил - и так пока жизнь героически не закончится. А чувства родственников убитых дело десятое - Господь терпел и вам велел

А уж вип-дилеров на Новой Риге и в Барвихе вообще не трогают - там крыша ого-го

Касательно Промеса, то дело на обжалование подали
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интересно ,что" доверенное лицо" думает про Красикова
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Губер не трогай Спартак, скажи лучше почему муд.... Киркора не накажут если ты такой умный.
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Губерниев видимо тоже захотел в Бочину
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