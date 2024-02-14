Губерниев о 6 годах тюрьмы для Промеса: «Преступник будет скрываться от правосудия и приносить пользу «Спартаку» – порадуемся за российский футбол! Хорошо, что гражданство хватило ума не присваивать»
Дмитрий Губерниев высказался об обвинительном приговоре Квинси Промесу.
Сегодня суд в Нидерландах признал футболиста «Спартака» виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м. Промеса заочно приговорили к 6 годам тюремного заключения, хотя изначально прокуратура запрашивала для Квинси 9 лет тюрьмы.
– Квинси Промес – уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу «Спартаку».
Ура! Радость переполняет нас, и слезы радости заливают декольте. Мы молодцы! Хорошо хоть ума хватило гражданство ему не присваивать.
– Выпустят ли его из ОАЭ?
– Это вопрос к властям ОАЭ. Футболист он, конечно хороший, но пятно неизгладимое с моей точки зрения. Было понятно, что у себя на родине он уголовный преступник и играет у нас не потому, что любит Россию и российские деньги, а из-за того, что скрывается от нидерландского правосудия у нас в стране.
Мы молодцы! Он играет в футбол нормально. А по всему остальному включается рубрика «как с гуся вода», – сказал комментатор и телеведущий «Матч ТВ».
😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!
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Это с любой точки зрения......если Спартаку не нужно пятно на клубе, от Антоши им нужно избавляться
В РФ отклоняют прошение на выдачу гражданства по тысячам менее серьезных причин. Будет очень странно, если Промес получит гражданство только потому, "что мы своих не выдаём".
Так потому и не выдаём, что СВОИМ не каждый может стать :)
На Луиса Карволана
Где б найти такую гладь
Чтоб Губерниева сменять.
Не соглашусь. Если есть что-то более лицемерное, чем оставлять в команде преступника, и рассказывать истории о том, что «мы не признаем нидерландское правосудие», то это оставлять в команде преступника, да еще и выкручивать ему яйца, пользуясь тем, что он преступник.
И они у нас законы нарушили
Убил семью, дали 20 лет, сходил на сво, дали орден и минуту славы на ТВ, снова убил - и так пока жизнь героически не закончится. А чувства родственников убитых дело десятое - Господь терпел и вам велел
А уж вип-дилеров на Новой Риге и в Барвихе вообще не трогают - там крыша ого-го
Касательно Промеса, то дело на обжалование подали