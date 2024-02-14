«Спартак» о 6 годах тюрьмы для Промеса: «Это не окончательное решение, будет апелляция»

«Спартак» дал комментарий о приговоре по делу Квинси Промеса.

Сегодня вингера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах. Он признан виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», – заявил пресс-атташе « » .