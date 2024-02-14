«Спартак» о 6 годах тюрьмы для Промеса: «Это не окончательное решение, будет апелляция»
«Спартак» дал комментарий о приговоре по делу Квинси Промеса.
Сегодня вингера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах. Он признан виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м.
«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», – заявил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.
А теперь "Это Антоша! Он хароший!"
В любом случае, аннулировать рабочую визу могут без всякого Интерпола. Пора рецидивисту "Антошке" сушить сухари или присматривать запасной аэродром в странах, откуда нет выдачи в принципе.
За это Спартак расформировать надо.
Кокорина с Мамаевым за хулиганство (213 статья) в прессе и по телевизору просто размотали еще до всяких решений суда. Ток шоу устраивали. Видео с камер публиковали. И мочили так год. Целенаправленно.
С Промесом крупная нарко-схема, вынесено решение суда. Но скорее всё ограничится массовой перепечаткой заявления пресс-службы Спартака. И затихнет за неделю. Потому как наша пресса ангажированная, самые крикуны в ней сочувствующие КБ-журналисты, а остальным "не уплочено".
А вот по Кокорину - было "уплочено", да и многие просто накидывали по доброте душевной против игрока Зенита.
Сегодня история повторяется. Кто теперь будет отмазывать уголовиков в этом клубе, про который даже упоминать стыдно в прессе.