«Спартак» о 6 годах тюрьмы для Промеса: «Это не окончательное решение, будет апелляция»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» дал комментарий о приговоре по делу Квинси Промеса.

Сегодня вингера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах. Он признан виновным по делу о контрабанде двух партий кокаина общим весом в 1362 кг, которую полиция перехватила в порту бельгийского Антверпена в 2020-м.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», – заявил пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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105 комментариев
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Что и требовалось доказать. Морда кирпичом и всё в порядке у них.
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А после апелялции что будут комментировать?
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Виноват окажется дедушка Промеса придумавший новый рецепт пирожных.
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Ответ rarog
А после апелялции что будут комментировать?
Повторная апелляция
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Спартакус, где же ты? Где твои столь "изящные" и "тонкие" шутки в комментариях?
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Какой позор🙈
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А помните, как спартаковские поборники морали осуждали Кокорина?
А теперь "Это Антоша! Он хароший!"
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Ответ Владислав88
Что и требовалось доказать. Морда кирпичом и всё в порядке у них.
Спартак в доле, на крышу копят
+27
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Ответ rarog
А после апелялции что будут комментировать?
Будет кассация. После кассации будет европейский суд по правам человека. Потом Верховный суд РФ))
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🤡🤦
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Позорище просто. Впрочем, я от этого клубца ничего другого не ожидал.
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А на преступления, глаза закрыть? Пред законом все равны, тем более у Промеса тяжёлые статьи, по российскому законодательству
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За одни только наркотики прямо из ОАЭ в Нидерланды,позорище такое защищать и оправдывать.
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МЮ от Гринвуда избавились, а тут маньяка и наркоторговца в промышленных масштабах на руках носят, о времена, о нравы)
+13
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Ответ Никита Давыдкин
так а что Спартаку делать? Договора об экстрадиции с Нидерландами нет, да и в текущих условиях даже при его наличии никто промеса бы не выслал
Если бы у спартаковского руководства была бы хоть капля чести или совести, они должны были бы прилюдно покаяться и расформировать Спартак.
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Ответ Костя Кот
Что брат Промеса напал на него под наркотой.
По личному указанию Миллера.
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По борьбе с наркотрафиком и детской порнографией взаимодействие РФ с Интерполом идёт даже в нынешних условиях. И экстрадиция работает. В обоих направлениях.

В любом случае, аннулировать рабочую визу могут без всякого Интерпола. Пора рецидивисту "Антошке" сушить сухари или присматривать запасной аэродром в странах, откуда нет выдачи в принципе.
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Ответ Никита Давыдкин
так а что Спартаку делать? Договора об экстрадиции с Нидерландами нет, да и в текущих условиях даже при его наличии никто промеса бы не выслал
ну обычно преступников хотя бы отстроняют нормальные клубы
+9
-1
+8
Так вляпаться нужно суметь, Промес гений
+8
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Ответ Утя Ваткин
Виноват окажется дедушка Промеса придумавший новый рецепт пирожных.
С какосовой пудрой
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Позорники! Галицкий сразу с Мамаевым контракт расторг не смотря что игрок стартового состава был, что бы дети из академии понимали и знали что есть хорошо а что плохо, а тут "народная блин команда"
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Стыд какой. До последнего за эту мерзость цепляются. Ладно, там уже скоро по первому приговору апелляция. Посмотрим что тогда Спартак и местные кб будут говорить и как выкручиваться.
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Институт репутации в стране отсутствует напрочь! А в Спартаке как обычно всё доведут до абсурда.
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Со времён убийства Нечаевой ничего не изменилось - Спартак как был сборищем #######, так и остаётся им.
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И эти "люди" учат нас не ковыряться в носу. Больше тонны кокаина!!!
За это Спартак расформировать надо.
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Ответ Владислав Романов
МЮ от Гринвуда избавились, а тут маньяка и наркоторговца в промышленных масштабах на руках носят, о времена, о нравы)
Ну,так где МЮ и где бромантаново-уголовный тушинский клуб...
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Посмотрим какая будет реакция в Медиа по Промесу.

Кокорина с Мамаевым за хулиганство (213 статья) в прессе и по телевизору просто размотали еще до всяких решений суда. Ток шоу устраивали. Видео с камер публиковали. И мочили так год. Целенаправленно.

С Промесом крупная нарко-схема, вынесено решение суда. Но скорее всё ограничится массовой перепечаткой заявления пресс-службы Спартака. И затихнет за неделю. Потому как наша пресса ангажированная, самые крикуны в ней сочувствующие КБ-журналисты, а остальным "не уплочено".

А вот по Кокорину - было "уплочено", да и многие просто накидывали по доброте душевной против игрока Зенита.
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Кто болеет за Спартак — тот кокосу будет рад!
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«Спартак» о 3 туре: «Это не окончательное чемпионство, будет апелляция»
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В советское время при Хрущеве начали отбеливать к.б. воровской клуб уголовников. Где воровство было поставленно на поток крупными партиями продовольствия во время Великой Отечественной Войны у своих же, у Красной армии.
Сегодня история повторяется. Кто теперь будет отмазывать уголовиков в этом клубе, про который даже упоминать стыдно в прессе.
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