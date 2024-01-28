Геннадий Орлов: «Уход Кругового мало что значит для «Зенита». Он не игрок основы. Вот неприход Тикнизяна – да»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Зенит-2 Данил Круговой Наир Тикнизян Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов оценил ситуацию с уходом Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

– Перейдет ли Круговой в ЦСКА уже зимой?

– Тут все зависит от армейцев. Договорятся ли клубы? Вот в чем вопрос. Круговой нужен Федотову прямо сейчас. Но для этого ЦСКА необходимо заплатить какую-то сумму. Понимаете, «Зенит» согласился на уход Кругового, но рассчитывал, что кого-то приобретут. С Тикнизяном не получилось.

Какой смысл держать Кругового в «Зените-2»? Повторюсь, если ЦСКА заинтересован в нем здесь и сейчас, то должен выйти на «Зенит» с предложением.

А оставлять Кругового в основном составе смысла нет. Зачем на него рассчитывать, если летом он уходит? Гораздо логичнее наигрывать на этой позиции другого футболиста, молодого. Нужно же думать о будущем.

По большому счету, уход Кругового мало что значит для «Зенита». Согласитесь, он не являлся игроком основы. Вот неприход Тикнизяна – это да, – сказал комментатор и журналист.

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11 комментариев
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Да тикнизян конечно же посадил бы Дугласа на лавку ))))
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позорное поведение однозначно...поэтому наверное зенит так судорожно пытается всех подряд подписать на левый фланг, что уход игрока ничего не значит....
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Уход Кругового, равно как и неприход Тикнизяна, ровным счётом мало что значит... Остынет сиденье на том месте, где сидел Круговой, больше ничего.
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Ответ </c/>
позорное поведение однозначно...поэтому наверное зенит так судорожно пытается всех подряд подписать на левый фланг, что уход игрока ничего не значит....
привет с-ка (типа Володь-ка), это спартак, который любит тебя...
нам нужна твоя помощь в битве против позорных позоров (зенит) и позорнейших позорников (судьи)...
наш спецпредставитель будет ждать тебя в купчино у карьера...
повесь на шею табличку со своими цитатами со спортс.ру, что бы он узнал тебя...
если заблудишься, покажи местным её и спроси:
"а, где у вас здесь пруд?"
они тебя проводят
привяжи к ноге поплавок, нам так проще будет тебя найти
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ведь он игрок основы конкурента - добавил Орлов
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