Экс-судья Итурральде считает, что «Барса» нарушила правила перед 3-м голом «Гранаде»: «Ямаль сфолил на Кальехоне, отбирая мяч»

Теги Барселона Ла Лига судьи Хосе Кальехон Эдуардо Итурральде Гонсалес Гранада Мигель Анхель Ортис Арьяс Ламин Ямаль Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает ошибкой решение засчитать гол «Барселоны».

На 80-й минуте игры против «Гранады» (3:3) вингер «блауграны» на краю чужой штрафной отобрал мяч у Хосе Кальехона и точно пробил по воротам, сравняв счет. После столкновения с Ямалем 37-летний полузащитник упал на газон.

«Как по мне, Ямаль сфолил, отбирая мяч у Кальехона. Он сбил его с ног, ударил по ноге, а потом подхватил мяч.

Фол на Кальехоне не рассматривается ВАР, это не очевидная и явная ошибка. Кто-то увидит тут нарушение, кто-то же посчитает, что оснований дать свисток недостаточно», – сказал бывший арбитр.

Изображение: кадр из трансляции Bar TV

Игру обслуживала бригада судей под руководством Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса

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74 комментария
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Но виноваты всё равно судьи с матча «Реал» - «Альмерия»!)
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Да там всем ясно что это фол, лицо Ямала об этом говорит красноречивее всего.
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Что же скажет по этому поводу Хави?
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Любому смоченному жёлтой субстанцией сектанту бчк очевидно, что это другое. Беспредел судейский и фальсификация чемпионата это не про них, конечно же. Они всего лишь забивают после очевиднейших фолов, традиция такая, еще Суарес помнится просто вырубал лоу-киком Варана по ногам, подхватывал мяч и пасовал на ворота. Ни разу не видел от них жалоб на это. Ничего нового.
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Отобрал через ногу. Странное решение арбитра.
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Ответ Rosberg005
Что же скажет по этому поводу Хави?
Позор! Позор!
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+12
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Два раза отвечать на один коммент, вот что сильно)
+12
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+9
Ответ JENNINGS
Но виноваты всё равно судьи с матча «Реал» - «Альмерия»!)
Судья матча Реал - Альмерия испортил вообще-то весь сезон Барсы
+10
-3
+7
Бывший игрок Барсы выдал базу.
+11
-5
+6
С этим все понятно,чистый фол после которого брусок забил шальной гол и начался пиар ноунейма
А что по двум красным для Педри и Кубарси?
Давай Итуральда,раз начал адекватить то при до конца)
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Ну это же другое? Разве нет?😂
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Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Вышка бреда это любые комментарии от барсофанов после 3-3 против 19-й командой ла лиги))
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Хави, не забудь упомянуть об этом в следующем интервью. Ты любишь поболтать о судьях. Посмотрим на твое двуличие.
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Ответ Iamliam
Сегодня прям праздник у всех хейтеров Барсы, нашли спорный момент в матче в ее пользу) Вы бы так же старались бы после позорища Реала с Альмерией. А то в чужом глазу бактерию видите, а в своем бревно не замечаете.
Видно ждали долго, спустили всех ботов, которые все ветки уже загадили своим нытьем. Пытаются задефать позорище альмерийское 🤣
+5
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Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Так же как и с Атлетико)
+4
-1
+3
Ответ Iamliam
Комментарий скрыт
Ты опять два раза натолкнул и тот же комментарий отвечаешь, зачем? Ты в порядке? Быть болельщиком барсы непросто, я понимаю, но не настолько же)
+6
-3
+3
Оч смешно
То есть когда игрок в прошлом матче в подкате норм играл в мяч, а Роке шипами ему вдарил - местные рассказывали, что игрок сам виноват(про игру в мяч/что первым был - молчали). Причём сколько таких моментов у Гави и им ок - тож молчу

Здесь чувак скосил вчистую, так вдруг всё норм, он же в мяч играл, пхахах
То есть сыграл в мяч - дальше хоть через бедро кидай, все ок, если ты игрок Барсы
+3
-1
+2
Ответ The Evil Within
Любому смоченному жёлтой субстанцией сектанту бчк очевидно, что это другое. Беспредел судейский и фальсификация чемпионата это не про них, конечно же. Они всего лишь забивают после очевиднейших фолов, традиция такая, еще Суарес помнится просто вырубал лоу-киком Варана по ногам, подхватывал мяч и пасовал на ворота. Ни разу не видел от них жалоб на это. Ничего нового.
Да там шиза уже на запредельном уровне, без слёз не взглянешь и не стоит ничего ждать от этих людей
+3
-1
+2
Ответ Rosberg005
Что же скажет по этому поводу Хави?
Ничего
+2
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+2
Ответ Dmitriy D.
Сыграл в мяч, по ноге тоже попал, но не грубо. Видимо, судья посчитал контакт недостаточным для того, чтобы свиснуть фол.
Сыграл в ногу причем опорную, какой мяч ты повтор видел
+7
-5
+2
Ответ Максат Жумагулов
Сыграл в ногу причем опорную, какой мяч ты повтор видел
Любой повтор, какой ни посмотри покажет одно - игра в мяч и в ногу.
На усмотрение судьи в общем. А он какой-то запредельной грубости не усмотрел, поэтому фол не поставил.
+6
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Ответ Iamliam
Могу и 3 ответить) У тебя какие-то проблемы с этим? Так разнервничался)
Разнервничался сегодня Чаппи, но его спас ручной судейка, но даже так всего лишь ничья
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Ответ Dmitriy D.
Возможно, у мадридистов какая-то альтернативная математика, но Барса даже сыграв вничью приблизилась к Жироне. Не так сильно, как могла, но все-таки приблизилась )
ну расскажи мадридистам, что же такого с жироной то произошло в этом туре, что так вышло... аргумент - верх убожества
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Ответ 72bp4cq2tr
Ну ты же кайфовал ото всех судейских побед барсы раньше, сейчас-то чего вдруг смущаешься))
Ты меня с меренгами не путай
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Ответ Tristan...
Надо было отменять. После такого гола почувствовал себя фаном Реала. Неприятно... Нам судейские очки в стиле Реалв не нужны
Ну ты же кайфовал ото всех судейских побед барсы раньше, сейчас-то чего вдруг смущаешься))
+2
-2
0
Ответ Dmitriy D.
Любой повтор, какой ни посмотри покажет одно - игра в мяч и в ногу. На усмотрение судьи в общем. А он какой-то запредельной грубости не усмотрел, поэтому фол не поставил.
Ты какой повтор видишь там сначала в опорную ногу потом в мяч
0
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Ответ 72bp4cq2tr
Перес настолько крутой, что подкупил даже судью в матч Барса - Гранада, чтобы тот не зафиксировал фол и добавил 10500 минут к основному времени🤣
😁😁😁
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Ответ Роман
Чапи будет в камеру орать что это позор?
Так ничья же, достойный результат😁😁😁
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Ответ Dmitriy D.
Любой повтор, какой ни посмотри покажет одно - игра в мяч и в ногу. На усмотрение судьи в общем. А он какой-то запредельной грубости не усмотрел, поэтому фол не поставил.
то ли дело с альмерией, там на усмотрение судьи моментов не было, там вы разобрались за него! л лицемерие
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Ответ Гномович!
Каталонский кабинет в своем стиле.
Все знают что кабинет в Мадриде находится
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