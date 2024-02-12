Экс-судья Итурральде считает, что «Барса» нарушила правила перед 3-м голом «Гранаде»: «Ямаль сфолил на Кальехоне, отбирая мяч»
Эдуардо Итурральде Гонсалес считает ошибкой решение засчитать гол «Барселоны».
На 80-й минуте игры против «Гранады» (3:3) вингер «блауграны» на краю чужой штрафной отобрал мяч у Хосе Кальехона и точно пробил по воротам, сравняв счет. После столкновения с Ямалем 37-летний полузащитник упал на газон.
«Как по мне, Ямаль сфолил, отбирая мяч у Кальехона. Он сбил его с ног, ударил по ноге, а потом подхватил мяч.
Фол на Кальехоне не рассматривается ВАР, это не очевидная и явная ошибка. Кто-то увидит тут нарушение, кто-то же посчитает, что оснований дать свисток недостаточно», – сказал бывший арбитр.
Изображение: кадр из трансляции Bar TV
Игру обслуживала бригада судей под руководством Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса
А что по двум красным для Педри и Кубарси?
Давай Итуральда,раз начал адекватить то при до конца)
То есть когда игрок в прошлом матче в подкате норм играл в мяч, а Роке шипами ему вдарил - местные рассказывали, что игрок сам виноват(про игру в мяч/что первым был - молчали). Причём сколько таких моментов у Гави и им ок - тож молчу
Здесь чувак скосил вчистую, так вдруг всё норм, он же в мяч играл, пхахах
То есть сыграл в мяч - дальше хоть через бедро кидай, все ок, если ты игрок Барсы
На усмотрение судьи в общем. А он какой-то запредельной грубости не усмотрел, поэтому фол не поставил.