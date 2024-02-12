Экс-судья Итурральде считает, что «Барса» нарушила правила перед 3-м голом «Гранаде»: «Ямаль сфолил на Кальехоне, отбирая мяч»

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает ошибкой решение засчитать гол «Барселоны».

На 80-й минуте игры против «Гранады» (3:3) вингер «блауграны» на краю чужой штрафной отобрал мяч у и точно пробил по воротам, сравняв счет. После столкновения с 37-летний полузащитник упал на газон.

«Как по мне, Ямаль сфолил, отбирая мяч у Кальехона. Он сбил его с ног, ударил по ноге, а потом подхватил мяч.

Фол на Кальехоне не рассматривается ВАР, это не очевидная и явная ошибка. Кто-то увидит тут нарушение, кто-то же посчитает, что оснований дать свисток недостаточно», – сказал бывший арбитр.

Изображение: кадр из трансляции Bar TV

Игру обслуживала бригада судей под руководством Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса