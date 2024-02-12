«Барселона» отстала от «Реала» на 10 очков после 24-го тура Ла Лиги. До «Жироны» 5 баллов
«Барселона» сократила отставание от «Жироны» по итогам 24-го тура Ла Лиги.
Команда Хави сыграла вничью с «Гранадой» (3:3), а бело-красные уступили «Реалу» (0:4). Теперь эти команды разделяют 5 очков – 51 против 56.
Лидирует в чемпионате Испании «Реал». Мадридцы набрали 61 балл.
Также в топ-4 входит «Атлетико», на счету которого 48 очков. Догнать его может «Атлетик» (45 баллов при игре в запасе).
Ну да, это же не «Реал Мадрид»)
Хоть и не без помощи карманного судейки, но сохранили свое дежурное очко..
Это другое
так в игре Мадрида против Альмерии было 5 голов, и ты первым тут 🐔, что добавили очень много. Какие же болелы барсы жалкие))
Хави — о целях на следующий год: мы просто хотим завоёвывать трофеи.
12 февраля 2024:
Хави — мы просто хотим выиграть хоть один матч.
5 от Вильярреала
4 от Реала
4 от Жироны
4 от Бильбао
3 от Антверпена
3 от Гранады
Судьи ошибаются в обе стороны!!!
Как же жалко сегодня Гранаду,свисток тупо вышел убивать их сегодня)
Лицемерные мрази.