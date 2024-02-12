«Барселона» отстала от «Реала» на 10 очков после 24-го тура Ла Лиги. До «Жироны» 5 баллов

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Бетис Хави Ла Лига Жирона Гранада Футбол

«Барселона» сократила отставание от «Жироны» по итогам 24-го тура Ла Лиги.

Команда Хави сыграла вничью с «Гранадой» (3:3), а бело-красные уступили «Реалу» (0:4). Теперь эти команды разделяют 5 очков – 51 против 56.

Лидирует в чемпионате Испании «Реал». Мадридцы набрали 61 балл.

Также в топ-4 входит «Атлетико», на счету которого 48 очков. Догнать его может «Атлетик» (45 баллов при игре в запасе).

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105 комментариев
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Спортс не будет писать о голе после нарушения на Кальехоне и добавленные аж 8 минут, правильно?!
Ну да, это же не «Реал Мадрид»)
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-17
+96
Один спорный момент у Реала 500 новостей,3 ошибки судьи в пользу барсы ноль новостей
+90
-15
+75
Респект Барсе за характер..
Хоть и не без помощи карманного судейки, но сохранили свое дежурное очко..
+55
-12
+43
Ответ Рустам Ахалавов
Один спорный момент у Реала 500 новостей,3 ошибки судьи в пользу барсы ноль новостей
Не забывай, что ты сидишь на сайте, где админы на главную выставили «Бабло победило» после финала ЛЧ-2014.
+43
-1
+42
Они хотели за два тура догнать Жирону )
+37
-5
+32
Где 100500 новостей о продажном судье, затащившем для барсы 1 очко против грозной Гранады? Или другими словами, отобравший у Гранады 2 очка против второй каталонской команды?
+34
-4
+30
Засчитали левейший гол Барсе, где был фол. Гранада должны была побеждать.
+36
-6
+30
Ответ Рустам Ахалавов
Один спорный момент у Реала 500 новостей,3 ошибки судьи в пользу барсы ноль новостей
Сейчас сделают, что вундеркинд Ямаль молодец сделал дубль, а Левандовски топ бомбардир забивает 10+ забивает 13 сезонов подряд..
Это другое
+35
-6
+29
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
ахаха

так в игре Мадрида против Альмерии было 5 голов, и ты первым тут 🐔, что добавили очень много. Какие же болелы барсы жалкие))
+32
-5
+27
21 декабря 2023:
Хави — о целях на следующий год: мы просто хотим завоёвывать трофеи.

12 февраля 2024:
Хави — мы просто хотим выиграть хоть один матч.
+23
-3
+20
Cпотифай в этом сезоне:

5 от Вильярреала
4 от Реала
4 от Жироны
4 от Бильбао
3 от Антверпена
3 от Гранады
+20
-1
+19
Жду завтра на главной заголовок, как Бара благодаря судьи отскочила и сыграла в ничью с Гранадой.
+24
-5
+19
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
Ты уже оклемался, или Ямаль тебе до сих пор Месси напоминает?))
+20
-4
+16
Даже комментатор на окко только что сказал , что барса после нарушения гол забила😏
+17
-1
+16
Ответ Гамаль Хайдаров
Комментарий скрыт
Ответная реакция всего-лишь, Барсе в своих надо было проблемах разбираться , а не жаловаться на матчи Реала
+17
-2
+15
Хави после 3 гола своей команды: Это позор, это позор!
+14
0
+14
После подобных матчей слушать нытьё Лапорты и Хави про судей совсем смешно конечно.
+14
-2
+12
Ппц, они ещё в 4ке?! Что судьи животворящие делают
+13
-2
+11
Судья сегодня не дал карточки Кубарси и Педри, когда те шипами работали, плюс третий гол Барсы забит после фола. Где же те ребята, которые писали, что Реалу помогают судьи, а Барсу топят? Вот вам и ответка...
Судьи ошибаются в обе стороны!!!
+15
-5
+10
Хоть кто-нибудь найдите моего друга Риго))😂 Лицо его представляю 😂
+12
-2
+10
Уже не могу дождаться Интервью топаря Чави)) Это для меня как сказка для детей на ночь)) Жду))
+13
-4
+9
Главный судья Ортис Мигель помог Барселоне сыграть вничью с Гранадой.
+17
-8
+9
У Гранады до этого матча было 10 поражений и 1 ничья на выезде)!! 1 очко за весь сезон на выезде! Слава Богу существует Барселона. Очко добыто на лайте. Но все-же Гранада рассчитывала на победу, но судья-кулес нагло украл первую заслуженную победу на выезде у Гранады)))
+8
0
+8
Если б не ручные свистки то отрыв от хозяина был б где-то в 20 очков
Как же жалко сегодня Гранаду,свисток тупо вышел убивать их сегодня)
+14
-6
+8
вроде везде становится потеплее а в каталонии все холоднее и холоднее
+11
-3
+8
Ответ Алексей Смолин
Хоть кто-нибудь найдите моего друга Риго))😂 Лицо его представляю 😂
он плачет, не трогай его)
+7
-1
+6
Ответ 3fz64j5nvq
Они хотели за два тура догнать Жирону )
задача остаётся прежней - за два тура ))
+6
0
+6
Барсе играть с левейшим судейством не в первой.
+10
-5
+5
Ответ JENNINGS
Спортс не будет писать о голе после нарушения на Кальехоне и добавленные аж 8 минут, правильно?! Ну да, это же не «Реал Мадрид»)
Сегодня и матрас пытались тянуть - это уже для судей «норма». Мерзкое судейство
+4
-1
+3
Ответ Полный адекват
Не забывай, что ты сидишь на сайте, где админы на главную выставили «Бабло победило» после финала ЛЧ-2014.
Помню, было дело.
Лицемерные мрази.
+4
-1
+3
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