«Барселона» отстала от «Реала» на 10 очков после 24-го тура Ла Лиги. До «Жироны» 5 баллов

«Барселона» сократила отставание от «Жироны» по итогам 24-го тура Ла Лиги.

Команда Хави сыграла вничью с «Гранадой» (3:3), а бело-красные уступили « » (0:4). Теперь эти команды разделяют 5 очков – 51 против 56.

Лидирует в чемпионате «Реал». Мадридцы набрали 61 балл.

Также в топ-4 входит « », на счету которого 48 очков. Догнать его может «Атлетик» (45 баллов при игре в запасе).