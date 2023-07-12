2075 зрителей пришли на матч «Црвена Звезда» – «Фенербахче» на «Смене». На игре «Зенита» на «Газпром Арене» было больше 35 тысяч болельщиков

Матч «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в Кубке PARI Премьер посетили чуть более 2000 зрителей.

Встреча команд состоялась на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге в рамках Кубка PARI Премьер. « » обыграла « » со счетом 3:1 и выиграла турнир, набрав 9 из 9 возможных очков.

На матче присутствовали 2075 зрителей. Общая вместимость стадиона «Смена» составляет 3 тысячи зрителей.

« » и «Фенербахче» на «Газпром Арене» в минувшее воскресенье посетили более 35 тысяч зрителей.