2075 зрителей пришли на матч «Црвена Звезда» – «Фенербахче» на «Смене». На игре «Зенита» на «Газпром Арене» было больше 35 тысяч болельщиков

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция высшая лига Сербия Црвена Звезда болельщики стадионы Матч ТВ Кубок PARI Премьер Футбол

Матч «Црвены Звезды» и «Фенербахче» в Кубке PARI Премьер посетили чуть более 2000 зрителей.

Встреча команд состоялась на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге в рамках Кубка PARI Премьер. «Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» со счетом 3:1 и выиграла турнир, набрав 9 из 9 возможных очков.

На матче присутствовали 2075 зрителей. Общая вместимость стадиона «Смена» составляет 3 тысячи зрителей.

Матч «Зенита» и «Фенербахче» на «Газпром Арене» в минувшее воскресенье посетили более 35 тысяч зрителей.

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12 комментариев

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Александр Сырчин
Какая глупая новость. Вместимость 3 к, пришло 2 к. Неплохо для такой вместимости. А 35 к на таком стадионе никак не набрать. Так что упоминание посещаемости матчей Зенита вообще не к месту. Да и в принципе, кто в России пойдет на матч Фенер - ЦЗ в будний день? Да и в выходной в принципе тоже.
+24
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Spaten
Нормально, лига чемпионов на Смене
+17
-1
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Dj_dale
Отличное сравнение. А если бы на Турбостроителе играли, то ещё бы меньше народу пришло. 2к для Смены отличный показатель. Особенно для матча, о котором многие местные даже не знали.
+11
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Николай Кошкин
Ответ Александр Сырчин
Какая глупая новость. Вместимость 3 к, пришло 2 к. Неплохо для такой вместимости. А 35 к на таком стадионе никак не набрать. Так что упоминание посещаемости матчей Зенита вообще не к месту. Да и в принципе, кто в России пойдет на матч Фенер - ЦЗ в будний день? Да и в выходной в принципе тоже.
Нормально народа было, едем со стадика. Матч близких к топовым команд из-за рубежа. В эпоху еврокубкового бана, неплохая отдушина.
Црвена хороша, Фенер впечатлил меньше Зенита, Нефтчи объективно слабее, но тем интереснее, как закончится их дуэль с Фенером и отразиться ли на итоговом распределении мест).
Да и матч в будний день, в 19:30 совсем не плохо. Еще и летом)
+4
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Николай Кошкин
Ответ Dj_dale
Отличное сравнение. А если бы на Турбостроителе играли, то ещё бы меньше народу пришло. 2к для Смены отличный показатель. Особенно для матча, о котором многие местные даже не знали.
А если бы на «Красном треугольнике» то еще меньше)
+2
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Назар Игорь
Довольно глупое сравнение. Нехватало сравнить с посещаемостью Мараканы.
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Очки Дани Алвеса
Сам матч в разы круче был. И по скоростям, и по накалу, и по именам. У Фенера все основные звезды на поле вышли. У Црвены наверное тоже, хз кто у них там основная звезда😂
+2
-2
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А я ясные дни оставляю себе
"2075 зрителей пришли на матч «Црвена Звезда» – «Фенербахче» на «Смене». В Фермопильском сражении участвовало около 200 тысяч воинов."
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СемёнСемёныч
Ответ Рус Киссенжер
видно в Питере живёт 2000 югов и турок. а вообще, конечно,"было бы смешно, если б не было так грустно ". что называется"турнир так турнир".
Нормальный турни. Интерес есть как и зрители.
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