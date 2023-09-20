Ультрас «Янг Бойз»: «Црвена Звезда» и их спонсор «Газпром» показывают, что футбол сейчас более грязный бизнес, чем когда-либо»
Болельщики «Янг Бойз» высказались о сотрудничестве «Црвены Звезды» с «Газпромом».
Команды вместе выступают в Лиге чемпионов в группе G. Они встретятся 4 октября и 28 ноября.
«Црвена Звезда» и их главный спонсор «Газпром» показывают, что футбол сейчас – это более грязный бизнес, чем когда-либо», – говорится в заявлении ультрас «Янг Бойз», опубликованном The Athletic.
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А компания NEstle, которая как говорили Американцы, в будни работает на союзников, а по выходным на фашистов)))
Спорц в своём стиле.
правда эти же люди требуют каяться за сталинские репрессии, голодомор и пр.