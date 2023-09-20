Ультрас «Янг Бойз»: «Црвена Звезда» и их спонсор «Газпром» показывают, что футбол сейчас более грязный бизнес, чем когда-либо»

Болельщики «Янг Бойз» высказались о сотрудничестве «Црвены Звезды» с «Газпромом».

Команды вместе выступают в Лиге чемпионов в группе G. Они встретятся 4 октября и 28 ноября.

« » и их главный спонсор « » показывают, что футбол сейчас – это более грязный бизнес, чем когда-либо», – говорится в заявлении ультрас « », опубликованном The Athletic.

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