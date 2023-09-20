Ультрас «Янг Бойз»: «Црвена Звезда» и их спонсор «Газпром» показывают, что футбол сейчас более грязный бизнес, чем когда-либо»

Теги Янг Бойз высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда болельщики Газпром Политика контент Футбол

Болельщики «Янг Бойз» высказались о сотрудничестве «Црвены Звезды» с «Газпромом».

Команды вместе выступают в Лиге чемпионов в группе G. Они встретятся 4 октября и 28 ноября.

«Црвена Звезда» и их главный спонсор «Газпром» показывают, что футбол сейчас – это более грязный бизнес, чем когда-либо», – говорится в заявлении ультрас «Янг Бойз», опубликованном The Athletic.

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26 комментариев

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savik-A.M.
это не те швейцарцы которые хранили деньги нацистов , и золото изъятое у евреев? Да не , люди же святые , не может такого быть
+68
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Ебздрогыч
Сербы не стали отменять русских, теперь европейцы будут отменять сербов?
+31
-5
+26
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red hikkikomori
Gay boys
+22
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ottomann
ахахах,а Швейцария которая золото и деньга и фашистов, и капиталистов с запада одновременно принимала?

А компания NEstle, которая как говорили Американцы, в будни работает на союзников, а по выходным на фашистов)))
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Hong Kil
Был в Берне этом на матче Зенита. Ультрас не могли сделать такое заявление, они в Швейцарии живут, покуривают травку, ходят на футбол, кушают фондю, их не интересует политика. Шавермы там не купишь и минареты муслимские запрещены, и, действительно все решается демократично на референдуме. А не так, что демократы сами решают, что народу лучше.
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А я ясные дни оставляю себе
Это говорят швейцарцы, которые хранили в своих банках выдранные нацистами у трупов золотые зубы
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Tornado of Souls
Нашёл оригинал. Никакие это не "ультрас", а некая организация под названием Fossil Free Football. Из названия совершенно понятно, что это не болельщики, а очередной сливной бачок, заполненный левацко-"экологической" биомассой, который скорее всего даже малейшего отношения к Янг Бойз не имеет.

Спорц в своём стиле.
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Антимосковский
напомню, что некоторые игроки швейцарской сборной в свое время кидали зиги в немецкой лиге и показывали албанского орла в матчах со сборной упомянутой Сербии, что-то высокоморальная чистая швейцария не исключила и не отменила их, в своем глазу-то сложнее бревно увидеть)
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Алексей Ильин
В полку маразма прибыло
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Oleg Tsirushkin
З - Зависть
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Николай Кошкин
Ответ savik-A.M.
это не те швейцарцы которые хранили деньги нацистов , и золото изъятое у евреев? Да не , люди же святые , не может такого быть
Они наверняка скажут: «Это другое!»
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tolstiy
Ответ savik-A.M.
это не те швейцарцы которые хранили деньги нацистов , и золото изъятое у евреев? Да не , люди же святые , не может такого быть
не, эти швейцарцы птиц любят показывать....
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Lindeman
Ответ savik-A.M.
это не те швейцарцы которые хранили деньги нацистов , и золото изъятое у евреев? Да не , люди же святые , не может такого быть
Нет, не те. Сейчас в данный момент высказались ультрас ЯБ.
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deadjoker
Они это под радужными флагами скандировали?
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доктор Ливси
Кажется, чуваки не смотрели жеребьевку. У них в группе есть еще одна команда, на фоне которой Звезда с Газпромом — это образец честности и порядочности
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schwein
Интересно, а болельщикам янг бойз просто больше всех надо?
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Николай Кошкин
Завалите *****
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Циник Петербургский
Что делает эта чисто футбольная новость на нашем политическом сайте?
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AIBOLIT66
Очень заумно для ультрапс, спичрайтеры сочиняли...
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And-Rover
А это кто, люди из самой нейтральной страны мира шоле?
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ЛоуренсАравийский
Ответ savik-A.M.
это не те швейцарцы которые хранили деньги нацистов , и золото изъятое у евреев? Да не , люди же святые , не может такого быть
щас тебе люди со "светлыми" лицами скажут что нечего ворошить прошлое, было и было.
правда эти же люди требуют каяться за сталинские репрессии, голодомор и пр.
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flash166
Ответ red hikkikomori
Gay boys
это у Челси такая группировка есть
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DeltaForce
Ответ Hong Kil
Был в Берне этом на матче Зенита. Ультрас не могли сделать такое заявление, они в Швейцарии живут, покуривают травку, ходят на футбол, кушают фондю, их не интересует политика. Шавермы там не купишь и минареты муслимские запрещены, и, действительно все решается демократично на референдуме. А не так, что демократы сами решают, что народу лучше.
Вместо шавермы там есть кебаб)
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