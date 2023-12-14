Депутат Журова о песне «Катюша» фанатов «Црвены Звезды»: «Сербы одни в Европе держатся из последних сил, чтобы нас поддерживать, даже просить не надо. Это не спецпропаганда Кремля»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА высшая лига Сербия Црвена Звезда болельщики Светлана Журова Государственная дума Политика Футбол

Светлана Журова высказалась о том, что сербские болельщики пели «Катюшу».

Фанаты «Црвены Звезды» спели советскую песню во время матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:3). 

«Для меня нет ничего неожиданного, что сербские болельщики пели «Катюшу». Знаю, что сербы знают много наших песен. «Катюшу» они считают практически родной.

У меня были такие случаи в Сербии, когда они пели какую-то песню, которую даже я не знала, а потом они говорили, что это старая казачья песня. У меня было удивление. В свое время я сплавлялась по реке Тара, и наш рулевой пел русские народные песни.

Главное, чтобы сербов не наказали за эти скандирования. А так они молодцы. Мы за сербов болеем. Они одни в Европе держатся из последних сил, чтобы поддерживать нас. Они делают это искренне, даже просить не надо. Они сами все чувствуют.

Просто это их инициатива, если кто-то скажет, что это спецпропаганда Кремля, то они глубоко ошибаются», – сказала депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» во время матча с «Ман Сити» в ЛЧ

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25 комментариев
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Они одни в Европе держатся из последних сил, чтобы поддерживать нас. Они делают это искренне, даже просить не надо. (с)

не надо путать правое фанатьё с трибун, которое всегда дружило с фанатскими группировками российскими (такими же правыми), и сербское государство, которое на всех созывах ООН голосует против РФ, в один унисон с другими членами ЕС. просто пытаются сидеть на двух стульях, очень удобно доить и тех и других, Орбан с Эрдоганом не дадут соврать
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Сербы с таким же постимперским комплексом, выносят мозг всей бывшей Югославии
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Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
только есть одно НО ☝️
и там и тут ЗАПАД поддерживал страну подвергшуюся нападению ;)
+12
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Не надо путать ВОВ и то, что идёт сейчас. Это, как божий дар с яичницей...
+8
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Но раз начала... А где спецпропаганда?
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Ни разу сербы нас по-настоящему не поддерживали. Я русский, но я не считаю их "братушками" и не болею за них, так что не надо Журовой за всех говорить.
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Извиняюсь спросить,а кого просили?)Я бы послушал ответ..)
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А если не будут..., то отключим газ по самой низкой цене! - забыла досказать.
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Не надо ля-ля, Светка. Вукич на днях бумажку подписал. О смене экспортера по энергоносителям. Теперь вместе дяди Вовы добро будет гнать туда по трубам Алиев))
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А чего не говорит, что это не благодаря Газпрому, а только из-за дружбы с фанатами Спартака?
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Сербы в своём большинстве мечтают о ЕС
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Попрыгать с флажками - поддержать? Настоящая поддержка идет только от северокорейских, иранских и белорусских братьев.
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Сербы думает придёт добрый иван отвоююет Косово, но в свете последних событий, это вряд ли, и когда это станет ясно вся любоф пропадеть..
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своеобразная женщина, депутат спикер.
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Ответ BBshkin
Сербы с таким же постимперским комплексом, выносят мозг всей бывшей Югославии
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Понимаю, ты ж Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси
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Ответ BBshkin
Сербы с таким же постимперским комплексом, выносят мозг всей бывшей Югославии
Ты историю Балкан хотя бы примерно представляешь?
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Ответ Rio de Janeiro
Причём здесь правое фанатьё? По разным соцопросам подавляющее большинство сербов действительно за Россию.Да и вообще в Европе пророссийские силы стремительно растут (как левые так и правые).Просто заукраинцам типо вас больно признавать эту реальность
Опрос росстат проводил?
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Тем самым банда Тито — Ранковича еще раз подтвердила, что она покорно служит Трумэнам и Эйзенхауэрам, для которых Югославия и преступный титовский режим являются «важным элементом» в осуществлении агрессивных планов американского империализма на Балканах.

Белградские правители по указке из Вашингтона усиленно осуществляют милитаризацию страны, создав огромную армию, далеко превышающую все нормы простой «обороны». При помощи империалистов титовцы ведут лихорадочное строительство стратегических дорог и шоссе, аэродромов, военных укреплений и складов. Из года в год растет военный бюджет Югославии.
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