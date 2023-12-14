Депутат Журова о песне «Катюша» фанатов «Црвены Звезды»: «Сербы одни в Европе держатся из последних сил, чтобы нас поддерживать, даже просить не надо. Это не спецпропаганда Кремля»

Светлана Журова высказалась о том, что сербские болельщики пели «Катюшу».

Фанаты «Црвены Звезды» спели советскую песню во время матча против «Манчестер Сити» (2:3).

«Для меня нет ничего неожиданного, что сербские болельщики пели «Катюшу». Знаю, что сербы знают много наших песен. «Катюшу» они считают практически родной.

У меня были такие случаи в Сербии, когда они пели какую-то песню, которую даже я не знала, а потом они говорили, что это старая казачья песня. У меня было удивление. В свое время я сплавлялась по реке Тара, и наш рулевой пел русские народные песни.

Главное, чтобы сербов не наказали за эти скандирования. А так они молодцы. Мы за сербов болеем. Они одни в Европе держатся из последних сил, чтобы поддерживать нас. Они делают это искренне, даже просить не надо. Они сами все чувствуют.

Просто это их инициатива, если кто-то скажет, что это спецпропаганда Кремля, то они глубоко ошибаются», – сказала депутат и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» во время матча с «Ман Сити» в ЛЧ

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