Витор Роке: «Барселона» – самый большой клуб мира. Быть здесь – мечта, ставшая явью»

Витор Роке назвал «Барселону» самым большим клубом мира.

– «Барса» – такая, как ты ее себе представлял?

– Да, это самый большой клуб в мире, быть здесь – моя мечта, и я очень рад всему, что происходит.

– Она такая, как тебе рассказывали Рафинья и Араухо, или еще крупнее?

– Еще крупнее. Они со мной разговаривали, но когда я приехал сюда и увидел все своими глазами, понял, что это мечта, ставшая явью.

– Какие детали подчеркивают величие «Барсы»?

– Ее футболка, история. Здесь есть футболисты, за которых я играл в видеоиграх, а теперь они мои партнеры по команде. Я очень горжусь этим, – сказал 18-летний бразильский нападающий «Барселоны» .