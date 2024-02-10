Витор Роке: «Барселона» – самый большой клуб мира. Быть здесь – мечта, ставшая явью»
Витор Роке назвал «Барселону» самым большим клубом мира.
– «Барса» – такая, как ты ее себе представлял?
– Да, это самый большой клуб в мире, быть здесь – моя мечта, и я очень рад всему, что происходит.
– Она такая, как тебе рассказывали Рафинья и Араухо, или еще крупнее?
– Еще крупнее. Они со мной разговаривали, но когда я приехал сюда и увидел все своими глазами, понял, что это мечта, ставшая явью.
– Какие детали подчеркивают величие «Барсы»?
– Ее футболка, история. Здесь есть футболисты, за которых я играл в видеоиграх, а теперь они мои партнеры по команде. Я очень горжусь этим, – сказал 18-летний бразильский нападающий «Барселоны» Роке.
«Реал Мадрид» самый дорогой клуб мира, самый популярный с соц.сетях клуб мира, самый титулованный клуб в ЛЧ... Все эти факты делают Мадрид самым крупным клубом мира. Соответственно и логично, играть за этот клуб мечта. Факт. Можешь зайти на ветки сливочных и увидеть, сколько там первых в новостях, перекрытых, представителей кринж — бригады глоров сине — гранатовых
У каждого клуба есть свои проблемные времена.
И Роке взрослел на матчах Барселоны, которая сделала 2 требла - поэтому он и считает клуб таковым.