Витор Роке: «Барселона» – самый большой клуб мира. Быть здесь – мечта, ставшая явью»

Теги Барселона Ла Лига Витор Роке Футбол

Витор Роке назвал «Барселону» самым большим клубом мира.

– «Барса» – такая, как ты ее себе представлял?

– Да, это самый большой клуб в мире, быть здесь – моя мечта, и я очень рад всему, что происходит.

– Она такая, как тебе рассказывали Рафинья и Араухо, или еще крупнее?

– Еще крупнее. Они со мной разговаривали, но когда я приехал сюда и увидел все своими глазами, понял, что это мечта, ставшая явью.

– Какие детали подчеркивают величие «Барсы»?

– Ее футболка, история. Здесь есть футболисты, за которых я играл в видеоиграх, а теперь они мои партнеры по команде. Я очень горжусь этим, – сказал 18-летний бразильский нападающий «Барселоны» Роке

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37 комментариев
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Сколько бы не было споров в комментах на спортсе, есть Реал и Барса, а дальше все остальные.
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лол, разбудите этого незнайку
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Ответ Isa Babaev
А ты болела мадрида прибежал первым как ущемленный, Роке наверное надо было сказать, что Реал самый крупный клуб и мечта
Ну вот смотри...
«Реал Мадрид» самый дорогой клуб мира, самый популярный с соц.сетях клуб мира, самый титулованный клуб в ЛЧ... Все эти факты делают Мадрид самым крупным клубом мира. Соответственно и логично, играть за этот клуб мечта. Факт. Можешь зайти на ветки сливочных и увидеть, сколько там первых в новостях, перекрытых, представителей кринж — бригады глоров сине — гранатовых
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Ответ Иван Лапин
Сколько бы не было споров в комментах на спортсе, есть Реал и Барса, а дальше все остальные.
Расскажи например чем Ливерпуль уступает Барселоне настолько, что он относительно нее «все остальные»?
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Ответ Кирилл
На мой скромный взгляд, вылет из 1/8 ЛЧ для любого крупного клуба равен игре в ЛЕ.
это футболто, тут может быть всякое. а вот вылетать на первых стадиях ле - вот это позор
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Ответ Streetbor
А что за вспышки в районе Мадрида 🤣
что за вспышки? там +8 градусов по Цельсию
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Ответ ljolik888
Барселона была , есть и будет . А все остальное ерунда . Роке успехов - много голов , ну и парочку золотых мячей !
Когда она была? С 91го по 2015?
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Ответ Isa Babaev
А ты болела мадрида прибежал первым как ущемленный, Роке наверное надо было сказать, что Реал самый крупный клуб и мечта
Ну да, хоть бы правду сказал адекватно.
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Аааххааахах 🤣🤣🤣 да мы знаем как гейселона с 2001-2018 платила Негрейра 7,5 миллионов
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Приличный аутотренинг.
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Если стараться будет, может и сам стать частью истории. Удачи парнишке!
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Ответ Isa Babaev
А ты болела мадрида прибежал первым как ущемленный, Роке наверное надо было сказать, что Реал самый крупный клуб и мечта
Иса, сполоснись.
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Ответ войд
Он на полном серьёзе считает покорителей ЛЕ крупнейшим клубом мира? 😄 Мало того что брусок,так походу ещё и тупой)
А когда Реал версии «Галактикос» на протяжении 6 сезонов не проходил стадию 1/8 финала ЛЧ - тогда болельщики Реала тоже зря считали свой клуб лучшим ?)

У каждого клуба есть свои проблемные времена.
И Роке взрослел на матчах Барселоны, которая сделала 2 требла - поэтому он и считает клуб таковым.
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Ответ Кирилл
А когда Реал версии «Галактикос» на протяжении 6 сезонов не проходил стадию 1/8 финала ЛЧ - тогда болельщики Реала тоже зря считали свой клуб лучшим ?) У каждого клуба есть свои проблемные времена. И Роке взрослел на матчах Барселоны, которая сделала 2 требла - поэтому он и считает клуб таковым.
а Реал тогда разве в ЛЕ играл? странное сравнение
+1
-1
0
Барселона была , есть и будет . А все остальное ерунда . Роке успехов - много голов , ну и парочку золотых мячей !
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-18
0
Ответ Иван Лапин
Сколько бы не было споров в комментах на спортсе, есть Реал и Барса, а дальше все остальные.
Полностью согласен. Удивляюсь, сколько вообще здесь таких неадекватов, что принижают такие великие клубы)
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