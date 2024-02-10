Тео Эрнандес: «Роналду – эталон, икона футбола. Он очень помог мне в «Реале», это честь – делить с ним раздевалку»
Тео Эрнандес рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.
– Ориентиром для тебя был Криштиану Роналду. В свои 39 лет он забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в Саудовской Аравии. Является ли он примером?
– Криштиану больше, чем пример, он эталон, икона этого вида спорта.
Он очень помог мне, когда я перешел в «Реал», когда мне было всего 19 лет. Он был одним из игроков, которые наиболее внимательно относятся к самым молодым игрокам, стараясь, чтобы мы чувствовали себя максимально комфортно.
Я многому научился у него, и для меня было честью делить с ним раздевалку, – сказал защитник «Милана».
Как они оскорбились, когда Упомекано говорил, что ему сложнее против Дембеле играть, а не арга))
Ну да, они лучше Дайо знают, против кого ему сложнее
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