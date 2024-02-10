Тео Эрнандес: «Роналду – эталон, икона футбола. Он очень помог мне в «Реале», это честь – делить с ним раздевалку»

Тео Эрнандес рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

– Ориентиром для тебя был . В свои 39 лет он забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в Саудовской Аравии. Является ли он примером?

– Криштиану больше, чем пример, он эталон, икона этого вида спорта.

Он очень помог мне, когда я перешел в « », когда мне было всего 19 лет. Он был одним из игроков, которые наиболее внимательно относятся к самым молодым игрокам, стараясь, чтобы мы чувствовали себя максимально комфортно.

Я многому научился у него, и для меня было честью делить с ним раздевалку, – сказал защитник « ».