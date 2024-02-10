Тео Эрнандес: «Роналду – эталон, икона футбола. Он очень помог мне в «Реале», это честь – делить с ним раздевалку»

Теги Милан Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Тео Эрнандес Футбол

Тео Эрнандес рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду.

– Ориентиром для тебя был Криштиану Роналду. В свои 39 лет он забил 20 голов и отдал 9 результативных передач в Саудовской Аравии. Является ли он примером?

– Криштиану больше, чем пример, он эталон, икона этого вида спорта.

Он очень помог мне, когда я перешел в «Реал», когда мне было всего 19 лет. Он был одним из игроков, которые наиболее внимательно относятся к самым молодым игрокам, стараясь, чтобы мы чувствовали себя максимально комфортно.

Я многому научился у него, и для меня было честью делить с ним раздевалку, – сказал защитник «Милана». 

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44 комментария
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Сейчас придут фанаты одного гения и оскорбятся, будут жилы рвать😂
Как они оскорбились, когда Упомекано говорил, что ему сложнее против Дембеле играть, а не арга))
Ну да, они лучше Дайо знают, против кого ему сложнее
+83
-32
+51
Квинси Промес:" Пабло Эскобар для меня эталон, для меня честь , что мы коллеги, мне ещё многому у него надо поучиться".
+37
-8
+29
Джанни Инфантино: «Это честь – делить с Месси кабинет»
+38
-21
+17
Шарф: "Роналду – эталон, икона футбола. Он очень помог мне, когда болельщики выбросили меня с трибуны к нему под ноги, для меня было честью делить с ним его трусы"
+25
-9
+16
Ответ King_X
Сейчас придут фанаты одного гения и оскорбятся, будут жилы рвать😂 Как они оскорбились, когда Упомекано говорил, что ему сложнее против Дембеле играть, а не арга)) Ну да, они лучше Дайо знают, против кого ему сложнее
Комплексы…
+23
-10
+13
Ответ Вальдано
Комментарий скрыт
Вы действительно думаете, что Тео это сказал только лишь потому, что проиграл финал Чемпионата мира? Почему если к Роналду кто-то относится хорошо и высказывается в том же ключе, он автоматически не правильный для Вас? Вряд ли бы Тео стал выдумывать, тем более спустя столько лет.
+16
-4
+12
А теперь Тео играет за Милан и сам является иконой для фанатов
+11
-3
+8
Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий скрыт
Потому что это был шарф Ригоберки и любой нормальный человек поступил бы так, как Роналду в данной ситуации
+14
-7
+7
дураки только могут спорить про Месси и Роналду. два гения, каждый гениален по своему, что ещё можно обсуждать? ну а то,что мир разделился, обсуждая их, ну это нормальная ,рабочая ситуация) те,кто кого то из них поливают помоями, просто недалекие люди, которые не стоят внимания.
+6
0
+6
Ответ King_X
Сейчас придут фанаты одного гения и оскорбятся, будут жилы рвать😂 Как они оскорбились, когда Упомекано говорил, что ему сложнее против Дембеле играть, а не арга)) Ну да, они лучше Дайо знают, против кого ему сложнее
Я являюсь поклонником Милана и Лео,но ничего не имею против Рона.К чему эти сопоставления и прочее.Они оба среди лучших и у каждого есть своя огромная фан база.Тео все верно говорит
+4
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+4
Ответ Oleg
Все эти истории с шарфами по одной причине: есть те, чье величие больше) Не случайно кринж комплексует, когда ему кричат имя Чемпиона Мира.
Слова тебе подобных имеют гораздо меньший вес, чем искреннее уважение от профессиональных футболистов. Я об этом и говорю. Ты тратишь все свободное время на написание комментов о Роналду, но о тебе никто в мире футбола не узнает. А слова того же Тео разлетятся по всем СМИ
+9
-6
+3
Агуэро: “Месси очень помог мне. Это честь - делить с ним одну постель»

https://sun9-10.userapi.com/impf/6JxQe-lfSRFjJmKcDNvTr2yGj4b3035IdB-PpQ/vS1nBam_Ekw.jpg?size=318x262&quality=96&sign=5c00c9808746185ec3c87807b50361bf&type=album
+11
-8
+3
Все, кто с Роналду играл, положительно о нём отзываются. И в плане игровых качеств, и в плане человеческих качеств.
+5
-2
+3
Ответ King_X
Сейчас придут фанаты одного гения и оскорбятся, будут жилы рвать😂 Как они оскорбились, когда Упомекано говорил, что ему сложнее против Дембеле играть, а не арга)) Ну да, они лучше Дайо знают, против кого ему сложнее
вот только Месси вынес дембеле с упамекано на чм, остальное лирика
+8
-6
+2
Ответ King_X
Сейчас придут фанаты одного гения и оскорбятся, будут жилы рвать😂 Как они оскорбились, когда Упомекано говорил, что ему сложнее против Дембеле играть, а не арга)) Ну да, они лучше Дайо знают, против кого ему сложнее
Оскорбился вчера один португез в матче с Аль-Хилялем от кричалок с трибун)
+5
-3
+2
Это уже не база а Генштаб
+2
0
+2
Роналду добился всего сам.Месси помогли в кабинетах Уефа,Фифа.Последние призы месси за игру в лиге официантов и уборщиков тому подтверждение.
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+1
Кто Кто, но Эрнандес сам сделал свое имя
+1
0
+1
Ответ King_X
Сейчас придут фанаты одного гения и оскорбятся, будут жилы рвать😂 Как они оскорбились, когда Упомекано говорил, что ему сложнее против Дембеле играть, а не арга)) Ну да, они лучше Дайо знают, против кого ему сложнее
Казалось бы , тут и слова не было о Месси , плюсики хапаешь )))?
+4
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Ответ Родри
А теперь Тео играет за Милан и сам является иконой для фанатов
Хороший пример тоже бывает заразительным. Жаль, что не для всех!
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+1
Без шуток, что бы Роналду не творил под конец карьеры, но то сколько игроков мирового уровня выражают ему признание и ставят его себе в эталон вызывает искреннее уважение. Все эти истории с шарфами забудутся и будут вспоминаться разве что с улыбкой, а величие останется. На спортсе в комментах его хейтеры пишут, что якобы вся его слава выдумана, но о чем тут вообще говорить, когда уже все новое поколение игроков в открытую им восхищается ?)
+10
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+1
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
почему любая новость про Месси или про Роналду так сразу же срачи с упоминанием 6:0 или 18.12.2022 Людям реально не о чем больше говорить ?
У глоров Месси самый важный день в жизни просто.
+2
-1
+1
Ответ King_X
Сейчас придут фанаты одного гения и оскорбятся, будут жилы рвать😂 Как они оскорбились, когда Упомекано говорил, что ему сложнее против Дембеле играть, а не арга)) Ну да, они лучше Дайо знают, против кого ему сложнее
Так они ещё пришли, а ты уже оскорбился
+2
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Величайший игрок, настоящая икона футбола и достойный пример для молодёжи!🐐🇵🇹
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0
Ответ King_X
Сейчас придут фанаты одного гения и оскорбятся, будут жилы рвать😂 Как они оскорбились, когда Упомекано говорил, что ему сложнее против Дембеле играть, а не арга)) Ну да, они лучше Дайо знают, против кого ему сложнее
Сейчас бы сравнивать Месси в ПСЖ и Дембеле в расцвете сил.
0
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0
Ответ Vladimir Zinkov
Квинси Промес:" Пабло Эскобар для меня эталон, для меня честь , что мы коллеги, мне ещё многому у него надо поучиться".
Как провозить и не попадаться?
0
0
0
Ответ Vladimir Zinkov
Квинси Промес:" Пабло Эскобар для меня эталон, для меня честь , что мы коллеги, мне ещё многому у него надо поучиться".
Персофаны Грисельды Бланко сейчас в тильте
0
0
0
Ответ Гномович!
Джанни Инфантино: «Это честь – делить с Месси кабинет»
Комментарий удален модератором
Сейчас школота прибежит и скажет а месси чемпион мира и т.д ха -ха
+8
-8
0
Ответ Дай чуть!
дураки только могут спорить про Месси и Роналду. два гения, каждый гениален по своему, что ещё можно обсуждать? ну а то,что мир разделился, обсуждая их, ну это нормальная ,рабочая ситуация) те,кто кого то из них поливают помоями, просто недалекие люди, которые не стоят внимания.
ну сравнивать всегда будут. Это как Уэйн и Марио. Два гения, но совершенно разноплановые игроки, но сравнивать будут всегда
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