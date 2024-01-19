«Дело «Сити» закончится понижением в классе, если обвинения докажут. Но я думаю, что их снимут: невозможно представить нужные доказательства». Экс-советник «горожан» о финансовых нарушениях

Финэксперт считает возможным понижение «Ман Сити» в классе из-за нарушений.

В феврале прошлого года АПЛ обвинила « » в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года. Слушания начнутся на следующей неделе.

Бывший финансовый консультант «Манчестер Сити» Стефан Борсон допустил, что «горожане» могут быть понижены в классе, если их признаю виновными, так как масштаб дела не сопоставим со случаями «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

«Здесь совершенно другой масштаб. Не может быть никаких сомнений в том, что это закончится как минимум понижением в классе – вопрос не будет стоять, если обвинения будут доказаны. Предполагаются скрытые дела на протяжении 10 лет.

предполагает, что основные спонсорские соглашения «Сити» заключались не на 50-60 миллионов фунтов, а на самом деле на 8 миллионов, и все это было фикцией. Что куча людей лгала, и куча руководителей из нескольких компаний были замешаны в этом, и что клуб также лгал множеству других сторон.

Если это будет доказано, это очень серьезно. Никто не станет с этим спорить. Сами «Сити» в своем заявлении – я вам это гарантирую, потому что они сказали это CAS – скажут, что это обвинение самого серьезного характера», – заявил Борсоy в эфире Talksport.

Тем не менее эксперт не думает, что клуб накажут.

«Но я думаю, что обвинения с «Сити» будут сняты. Дело такого рода должно иметь определенный уровень убедительных доказательств, которые, мне кажется, невозможно представить независимой комиссии.

Более того, маловероятно, что предполагаемое поведение имело место в течение 10-летнего периода с лицами из клуба и вовлеченных компаний. Это кажется крайне маловероятным, и это станет отправной точкой для любой независимой комиссии. Для любого квазисуда или трибунала будет очень сложно предположить, что такое количество людей было нечестным и лжесвидетельствовало», – считает Борсон.