«Дело «Сити» закончится понижением в классе, если обвинения докажут. Но я думаю, что их снимут: невозможно представить нужные доказательства». Экс-советник «горожан» о финансовых нарушениях

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес деньги Футбол

Финэксперт считает возможным понижение «Ман Сити» в классе из-за нарушений.

В феврале прошлого года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года. Слушания начнутся на следующей неделе.

Бывший финансовый консультант «Манчестер Сити» Стефан Борсон допустил, что «горожане» могут быть понижены в классе, если их признаю виновными, так как масштаб дела не сопоставим со случаями «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

«Здесь совершенно другой масштаб. Не может быть никаких сомнений в том, что это закончится как минимум понижением в классе – вопрос не будет стоять, если обвинения будут доказаны. Предполагаются скрытые дела на протяжении 10 лет.

АПЛ предполагает, что основные спонсорские соглашения «Сити» заключались не на 50-60 миллионов фунтов, а на самом деле на 8 миллионов, и все это было фикцией. Что куча людей лгала, и куча руководителей из нескольких компаний были замешаны в этом, и что клуб также лгал множеству других сторон.

Если это будет доказано, это очень серьезно. Никто не станет с этим спорить. Сами «Сити» в своем заявлении – я вам это гарантирую, потому что они сказали это CAS – скажут, что это обвинение самого серьезного характера», – заявил Борсоy в эфире Talksport.

Тем не менее эксперт не думает, что клуб накажут.

«Но я думаю, что обвинения с «Сити» будут сняты. Дело такого рода должно иметь определенный уровень убедительных доказательств, которые, мне кажется, невозможно представить независимой комиссии.

Более того, маловероятно, что предполагаемое поведение имело место в течение 10-летнего периода с лицами из клуба и вовлеченных компаний. Это кажется крайне маловероятным, и это станет отправной точкой для любой независимой комиссии. Для любого квазисуда или трибунала будет очень сложно предположить, что такое количество людей было нечестным и лжесвидетельствовало», – считает Борсон.

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72 комментария
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Дело закончится снятием еще 10 очков с Эвертона
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Да ничего им не сделают, просто штраф на пару млн или закроют трансферное окно с отсрочкой на 2-3 года,чтобы закупиться смогли после приговора
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Ответ Артур Мкртычян
Комментарий скрыт
Липа – это спонсоры Сити.
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Ответ ман сити фейк
Комментарий скрыт
Это уже доказано четыре года назад, когда за завышение спонсорских доходов Сити забанили на два года в еврокубках и присудили выплатить денежный штраф, но после апелляции CAS смягчил решение: бан отменили, штраф снизили с 30 млн до 10 млн.
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+17
Ответ ман сити фейк
Комментарий скрыт
Ничего Сити не выиграл; не подменяйте желаемое за действительное. Им смягчили приговор, а не отменили. Они доказали, что расследование основывалось на слитых документах, что по некоторым обвинениям истек срок годности, а другие не полностью доказаны. Всё.
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В любом случае пострадает Эвертон
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Ответ Фут.Боль
Сначала набросил так, что Сити точно понизят в классе, а потом "эксперт не думает, что клуб накажут".Налил воды "эксперт".
Понизят , если докажут вину , но вряд ли найдут доказательства. Читайте внимательней!
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Ответ ман сити фейк
Это не отменяет тот факт что Эвертон нарушили ФФП. А Сити обвиняют в другом. Это не одно и тоже
а завышенные спонсорские контракты разве не метод обхода ффп ?
+5
-1
+4
Да ничего с ними не будет
Максимум штрафанут
+5
-2
+3
Бабло побеждает добро
+3
0
+3
Ответ qvykwxkh28
В любом случае пострадает Эвертон
Это не отменяет тот факт что Эвертон нарушили ФФП. А Сити обвиняют в другом. Это не одно и тоже
+10
-8
+2
Doesn’t "highly likely" work anymore?
+2
0
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Ответ ман сити фейк
1. Апелляция, поданная 24 февраля 2020 года компанией Manchester City Football Club Limited на решение, вынесенное 14 февраля 2020 года Судебной палатой Органа финансового контроля клубов Союза европейских футбольных ассоциаций, частично удовлетворена. 2. Решение, вынесенное 14 февраля 2020 года Судебной палатой Органа финансового контроля клубов Союза европейских футбольных ассоциаций, отменяется и заменяется следующим: а. Manchester City Football Club Limited нарушил статью 56 Правил лицензирования клубов и финансового фэйр-плей. б. Manchester City Football Club Limited уплатит штраф в размере 10 000 000 евро Союзу европейских футбольных ассоциаций в течение 30 дней с даты вынесения настоящего арбитражного решения. C. Manchester City Football Club Limited должен выплатить сумму в размере 100 000 евро Союзу европейских футбольных ассоциаций в счет судебных издержек, понесенных CFCB до вынесения решения, вынесенного 14 февраля 2020 года Судебной палатой Орган финансового контроля клубов Союза европейских футбольных ассоциаций в течение 30 дней с даты вынесения настоящего арбитражного решения. 3. Арбитражные расходы, определяемые и доставляемые Сторонам Судом CAS, несут обе Стороны в равных долях. 4. Каждая Сторона несет свои собственные судебные издержки и другие расходы, понесенные в связи с настоящим апелляционным арбитражным разбирательством. 5. Все остальные и дальнейшие ходатайства или молитвы о помощи отклоняются. Место арбитража: Лозанна, Швейцария. Дата: 13 июля 2020 г. Ахаха. Тут ни слова про спонсоров. Сити оплатили штраф за нарушения ФФП и за судебных издержек.
Ну так в определение ФФП входит широкий круг понятий, а УЕФА именно что обвинял Сити в завышении спонсорских доходов.
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Это уже доказано четыре года назад, когда за завышение спонсорских доходов Сити забанили на два года в еврокубках и присудили выплатить денежный штраф, но после апелляции CAS смягчил решение: бан отменили, штраф снизили с 30 млн до 10 млн.
Вот правда, то, что Сити признан виновным, многие благополучно забыли.
А зря.
Штраф оплачен - значит виноваты Сити, сами признали это.
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Не исключено, что мы смотрим из разных источников. В том, к которому обращаюсь я, сказано, что CAS не оправдал, а смягчил Сити приговор: отмена бана и снижение штрафа с 30 млн до 10 млн.
не надо никаких источников смотреть. на сайт cas зацди и скачай вердикт. там собственно все написано.
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Ответ Артур Мкртычян
ну вот ты и доказал свою некомпетентность. cas полностью оправдал сити. а штраф выписан за отказ от сотрудничества с УЕФА. можешь зайти в интернет и почитать. даже вердикт cas доступен для скачивания, чтобы такие одаренные персонажи как вы могли почитать и не позориться.
Не исключено, что мы смотрим из разных источников. В том, к которому обращаюсь я, сказано, что CAS не оправдал, а смягчил Сити приговор: отмена бана и снижение штрафа с 30 млн до 10 млн.
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На всякий случай ещё раз "Эвертон" накажут. Ибо ## ###
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Ответ Артур Мкртычян
этот человек работал на УЕФА. и в деле против сити участвовал. и в судах. он знает многое. из того что он говорит, очевидно что дело против сити просто липа. альтернатива в том что сотни людей и компаний лгали. и за десяток лет никто не раскололся. это просто невозможно.
Да да да. Все мы верим в кристально чистый сити
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Понизят в классе Эвертон, и дело закрыто)
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Зачем наказывать МС, если можно просто снять очки с Эвертона?)
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ничего с ними не будет. Там же не идёт речь о договорных матчах или подкупе судей. К футболистам претензий нет, так что у них никто ничего не отберёт.
А когда снимали очки с Эвертона, там наверное дело было в договорных матчах и подкупе судей, правильно?
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Оригинальный комментарий
так ведь правда
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Ответ AndrewBegoun
У меня сразу вопрос: что будет с чемпионствами последних лет, ну и прочими регалиями?
Ничего с ними не будет. Там же не идёт речь о договорных матчах или подкупе судей. К футболистам претензий нет, так что у них никто ничего не отберёт.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да, у Сити великий Копенгаген в 1/8 лч. Точно дальше не пройдут. А вот Реал Лейпциг может и не пройти. Опенда закинет на контрах пару тройку голешников, и поедете домой с мыслями о том, что чемпионат Испании тоже престижный турнир.
Уж точно престижнее чем унылая островная лига, уровень которуй испанцы показывают в еврокубках, регулярно вытирая ноги))
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Матч с Реалом еще надо заслужить. Ситя для начала 1/8 надо пройти и потом молиться, чтобы не выпал Реал.
Да, у Сити великий Копенгаген в 1/8 лч. Точно дальше не пройдут. А вот Реал Лейпциг может и не пройти. Опенда закинет на контрах пару тройку голешников, и поедете домой с мыслями о том, что чемпионат Испании тоже престижный турнир.
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Ответ Родри
Сити скорее всего ничего не будет, а если даже вылетят в ШИП на один сезон то ничего страшного, отдохнут сезон да и все ...
В шире уже объявили, что не примут их к себя, как и первая лига
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Ответ Nikuz
Сначала эсперт крупно набросил на вентилятор, а потом сам же сожалеет что доказательств мало или их вообще нет. Зачем, хайпануть?
он просто сказал что грозит в самом худшем случае. но нет никаких шансов что это произойдёт. невозможно доказать
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Ответ Kien_6
Понизят , если докажут вину , но вряд ли найдут доказательства. Читайте внимательней!
Ну я и пишу, что воды налил. Если докажут, то понизят, а если не докажут, то не понизят.
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Ответ ман сити фейк
Это не отменяет тот факт что Эвертон нарушили ФФП. А Сити обвиняют в другом. Это не одно и тоже
А для чего Сити завышал суммы контрактов со спонсорами ? Ради красивых циферок ? А может для того, чтобы не нарушать ФФП ? ))
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Ответ qvykwxkh28
В любом случае пострадает Эвертон
Или Ноттингем
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