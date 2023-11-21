Клубы АПЛ не договорились о запрете переходов между командами одного владельца на правах аренды – не хватило одного голоса
«Ньюкаслу» не смогли запретить арендовать футболистов из других клубов PIF.
Как передает Daily Mail, клубы АПЛ сегодня обсуждали введение запрета на временные переходы между командами, принадлежащими одной и той же структуре.
В ходе голосования за такое ограничение выступили 13 клубов, против – 7. Необходимое большинство (две трети) обеспечено не было, поэтому правила не поменялись.
Таким образом, у «Ньюкасла» остается возможность подписывать футболистов из клубов Фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии («Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и др.), у «Кристал Пэлас» – из «Лиона», у «Челси» – из «Страсбура» и так далее.
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2.Сити - City Football Group.
3.Челси - BlueCo.
4.Нюкасл - фонд Саудовской Аравии.
5.Арсенал - Кронке.
6.Пелас - Джон Текстор (как совладелец других клубов).
А кто седьмой был против?