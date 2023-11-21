Клубы АПЛ не договорились о запрете переходов между командами одного владельца на правах аренды – не хватило одного голоса

«Ньюкаслу» не смогли запретить арендовать футболистов из других клубов PIF.

Как передает Daily Mail, клубы сегодня обсуждали введение запрета на временные переходы между командами, принадлежащими одной и той же структуре.

В ходе голосования за такое ограничение выступили 13 клубов, против – 7. Необходимое большинство (две трети) обеспечено не было, поэтому правила не поменялись.

Таким образом, у « » остается возможность подписывать футболистов из клубов Фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии («Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и др.), у « » – из «Лиона», у « » – из «Страсбура» и так далее.

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