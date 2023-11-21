Клубы АПЛ не договорились о запрете переходов между командами одного владельца на правах аренды – не хватило одного голоса

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«Ньюкаслу» не смогли запретить арендовать футболистов из других клубов PIF.

Как передает Daily Mail, клубы АПЛ сегодня обсуждали введение запрета на временные переходы между командами, принадлежащими одной и той же структуре.

В ходе голосования за такое ограничение выступили 13 клубов, против – 7. Необходимое большинство (две трети) обеспечено не было, поэтому правила не поменялись.

Таким образом, у «Ньюкасла» остается возможность подписывать футболистов из клубов Фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии («Аль-Наср», «Аль-Иттихад» и др.), у «Кристал Пэлас» – из «Лиона», у «Челси» – из «Страсбура» и так далее.

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11 комментариев

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Thomas Thomas
У них Сити с 116 футбол нарушениям, а они херней страдают
Просто смех
+11
-10
+1
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Ренат Губайдуллин
Ответ Анхолик
Выстреливших ? Видели мы как Антони, Хёйлунд, Горначо и так далее выстрельнули… 🤣🤣
Тебе про рояль, ты про балалайку
+2
-1
+1
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Xm.md
Мешки против
+2
-2
0
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Любезный Коссутий
у Ньюкасла остается шанс подписать Роналду, тем более, что 2 напа на травмах
0
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United_LP
1.Тоттенхэм - ENIC Group.
2.Сити - City Football Group.
3.Челси - BlueCo.
4.Нюкасл - фонд Саудовской Аравии.
5.Арсенал - Кронке.
6.Пелас - Джон Текстор (как совладелец других клубов).
А кто седьмой был против?
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Chelsea`s Lev
.. наверняка, речь шла о зимних арендах, посреди сезона. Летние заканчиваются и начинаются летом,по правилам УЭФА
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Да, та самая летучая мышь
Ответ United_LP
1.Тоттенхэм - ENIC Group. 2.Сити - City Football Group. 3.Челси - BlueCo. 4.Нюкасл - фонд Саудовской Аравии. 5.Арсенал - Кронке. 6.Пелас - Джон Текстор (как совладелец других клубов). А кто седьмой был против?
Думаю как минимум МЮ с Глейзерами, там почти новый руководящий Ретклифф владеет Ниццой
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