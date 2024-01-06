На «Ман Сити» подали в суд за нарушение права на товарный знак. Бренд одежды Superdry требует запретить клубу использовать логотип пива Asahi Super Dry

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес происшествия игровая форма стиль Футбол

Бренд одежды Superdry подал иск к «Ман Сити» за нарушение права на товарный знак.

Как сообщает The Telegraph, претензии к клубу связаны с изображением на тренировочной форме логотипа пива Asahi Super Dry – его безалкогольной версии. Бренд Superdry считает, что «различия между товарными знаками настолько незначительны, что могут быть незаметны для среднестатистического потребителя».

15 декабря был зарегистрирован иск к «Манчестер Сити» с требованием запретить клубу использовать название Superdry. Кроме того, истец утверждает, что понес ущерб, однако в настоящий момент не в состоянии точно его оценить.

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24 комментария
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И разумеется, без фото в новости самих брендов)
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ну это ещё повод снять 10 очков с Эвертона
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Логотип пива, а виноват футбольный клуб?
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Думаю , договорятся с этой конторой и сделают, в дальнейшем ,колабу для игр АПЛ, выпустив логотип на майках, с новым девизом Сити:
Супердрай> . Супердрал>. Супербудудрать>
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Я подозреваю, что проблема в носителях. То есть название супердрай для напитков зарегистрировано у одной компании, а для одежды - у другой. Как в старом анекдоте - "банк не торгует семечками, я не даю взаймы".
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Ответ JENNINGS
И разумеется, без фото в новости самих брендов)
Вообще не похожи. У дочки есть рюкзак Супердрай, загуглил лого пива - совсем разные.
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О, а я пробовал и это пивко, и шмотки этого бренда заказывал раньше на ASOS)
Держу в курсе)
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116!
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давно пора расформировать мешок
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Неча на зеркало пенять, коли рожа крива.
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Ответ Евгений - 79
Очевидно, что обратились к владельцу рекламного носителя. В данном случае это МС. понятно, что те могут выставить регресс пивному бренду. Но с точки зрения закона - если было нарушение то вопросы будут сначала к клубу.
А если проблема в том, что на банке пива лого никого не смущает, и только на одежде типа "путает", как тогда разруливать будут. Скажут пивнарям, что им нельзя?
Форму можно сравнить просто с рекламным бордом
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Ответ #SharkTeam
Хотелось бы для начала пояснения, почему шмоточники обратились к футбольному клубу, который просто разместил рекламу, а не пивной компании
Потому что оригинальное лого этой пивной компании и то ,что изобразили на тренировочных майках Сити -- это не одно и тоже
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Ответ red hikkikomori
О, а я пробовал и это пивко, и шмотки этого бренда заказывал раньше на ASOS) Держу в курсе)
Ну и как пивко?
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Ответ Дороф
Ну и как пивко?
Да ничего особенного) Обычное среднестатистическое пиво, которого в магазинах полным-полно)
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Ответ red hikkikomori
Да ничего особенного) Обычное среднестатистическое пиво, которого в магазинах полным-полно)
Понятно
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