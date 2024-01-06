На «Ман Сити» подали в суд за нарушение права на товарный знак. Бренд одежды Superdry требует запретить клубу использовать логотип пива Asahi Super Dry

Бренд одежды Superdry подал иск к «Ман Сити» за нарушение права на товарный знак.

Как сообщает The Telegraph, претензии к клубу связаны с изображением на тренировочной форме логотипа пива Asahi Super Dry – его безалкогольной версии. Бренд Superdry считает, что «различия между товарными знаками настолько незначительны, что могут быть незаметны для среднестатистического потребителя».

15 декабря был зарегистрирован иск к « » с требованием запретить клубу использовать название Superdry. Кроме того, истец утверждает, что понес ущерб, однако в настоящий момент не в состоянии точно его оценить.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам