Рестлер «Гробовщик» представил трофей Riyadh Season Cup. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» Малкома в решающем матче
«Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» Малкома за Riyadh Season Cup.
«Аль-Наср» уступил 0:2. На 17-й минуте Сергей Милинкович-Савич счет открыл, а на 30-й забил Салем Аль-Досари, которому ассистировал Малком.
У «Аль-Насра» с первых минут играл Криштиану Роналду, на 54-й минуте получивший желтую карточку.
Примечательно, что перед началом матча трофей Riyadh Season Cup представил бывший американский рестлер Марк Кэлвей, известный под прозвищем «Гробовщик». Шоу вызвало у Роналду улыбку.
Аль-Хиляль выиграл у Майами - 320 комментов
Аль Наср (без Роналду) выиграл у Майами - 1100 комментов
Аль-Хиляль выиграл у Аль-Насра (с Роналду) - 100 не наберется.
А нам говорили, что Роналду самый популярный футболист))
https://youtu.be/rH_Z1iYbx4A?si=9GZBCTdZ48s-Etle&t=3
Интер не играл 4 месяца)
Межсезонье в млс.
Просто оставлю это здесь. А как лыбился на матче с Майами.
Б0т0в он скупает с завидной частотой, они и заняты тем, что строчат гоат без на то причин.
Только вот реальный гоат больше всех в мире продает атрибутики со своим именем.
Вот это мерило популярности, а не накрученая подписота в соц.сетях.
А если он ещё и фирменный выход сделал, с музыкой и монахами, и закатил глаза... там и обделаться могли некоторые, и на поле, и на трибунах😎😁