Рестлер «Гробовщик» представил трофей Riyadh Season Cup. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» Малкома в решающем матче

«Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» Малкома за Riyadh Season Cup.

« » уступил 0:2. На 17-й минуте Сергей Милинкович-Савич счет открыл, а на 30-й забил Салем Аль-Досари, которому ассистировал Малком.

У «Аль-Насра» с первых минут играл , на 54-й минуте получивший желтую карточку.

Примечательно, что перед началом матча трофей Riyadh Season Cup представил бывший американский рестлер Марк Кэлвей, известный под прозвищем «Гробовщик». Шоу вызвало у Роналду улыбку.