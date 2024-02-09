Рестлер «Гробовщик» представил трофей Riyadh Season Cup. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» Малкома в решающем матче

Теги Криштиану Роналду видео высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд рестлинг Футбол

«Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилалю» Малкома за Riyadh Season Cup.

«Аль-Наср» уступил 0:2. На 17-й минуте Сергей Милинкович-Савич счет открыл, а на 30-й забил Салем Аль-Досари, которому ассистировал Малком. 

У «Аль-Насра» с первых минут играл Криштиану Роналду, на 54-й минуте получивший желтую карточку.

Примечательно, что перед началом матча трофей Riyadh Season Cup представил бывший американский рестлер Марк Кэлвей, известный под прозвищем «Гробовщик». Шоу вызвало у Роналду улыбку.

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33 комментария
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Йокодзуна, Шон Майклс, Рэйзор Рамон, клоун Доинк, Бэм Бэм Бигелоу) Крутая игра была на Сеге)
+21
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+20
Итоги Riyadh Season Cup:
Аль-Хиляль выиграл у Майами - 320 комментов
Аль Наср (без Роналду) выиграл у Майами - 1100 комментов
Аль-Хиляль выиграл у Аль-Насра (с Роналду) - 100 не наберется.
А нам говорили, что Роналду самый популярный футболист))
+14
-6
+8
Ответ Eden Hazard
Комментарий скрыт
Не томи меня своим бредом.. У Интера 4 месяца не было официальных матчей.. Так и сегодня для Хиляля матч ничего не значил.. Где был сегодня мистер "лучший везде"??.. Для него тоже матч ничего не значил?.. Хе..Что-то по его истерике не было заметно, что это товарняк.. А-ха-ха-ха.. 😀🤣🤭
+9
-2
+7
На этом его улыбки и закончились.. Даже нулевой Интер, не игравший 4 месяца, вкинул сыгранному Хилялю трешник.. Хе..
+14
-9
+5
Ассист Малкома:
https://youtu.be/rH_Z1iYbx4A?si=9GZBCTdZ48s-Etle&t=3
+6
-1
+5
Ответ Caterina
Итоги Riyadh Season Cup: Аль-Хиляль выиграл у Майами - 320 комментов Аль Наср (без Роналду) выиграл у Майами - 1100 комментов Аль-Хиляль выиграл у Аль-Насра (с Роналду) - 100 не наберется. А нам говорили, что Роналду самый популярный футболист))
да, это толком не новость. спортс даже поленился перед игрой сделать отдельно анонс игры аль насры и хилаля. сейчас какую-то залепуху выкакал спустя час после игры.
+4
-1
+3
Ответ Сергей Орлов
Йокодзуна, Шон Майклс, Рэйзор Рамон, клоун Доинк, Бэм Бэм Бигелоу) Крутая игра была на Сеге)
Wrestlermania от midway(создатели МК), Крутая была игруха)
+3
0
+3
Андертэкер!!! Наконец-то реально крутые спортсмены на сайте
+2
0
+2
Ответ Eden Hazard
Комментарий скрыт
Какие шесть дней?
Интер не играл 4 месяца)
Межсезонье в млс.
+3
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+2
Окунёмся в мир спортс где будет глубокая аналитика товарищеского матча Саудовской Аравии, хотя лига настолько интересна сама по себе, что матч двух лидеров без отдельной новости и комментов тут нет)) уйдет Роналду и эта лига сдохнет даже со всеми звёздами-середняками, кроме него там ничего интересного нет
+3
-1
+2
Ответ Caterina
Итоги Riyadh Season Cup: Аль-Хиляль выиграл у Майами - 320 комментов Аль Наср (без Роналду) выиграл у Майами - 1100 комментов Аль-Хиляль выиграл у Аль-Насра (с Роналду) - 100 не наберется. А нам говорили, что Роналду самый популярный футболист))
хейтерочки присели на бутылочку и тихо молчат, не спамят тут) бро, а прикинь как их разорвет, когда через несколько лет получит Суперзолотой Мяч))
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https://x.com/nocontextfooty/status/1755709477683106193?s=46
Просто оставлю это здесь. А как лыбился на матче с Майами.
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Ответ Сергей Орлов
Йокодзуна, Шон Майклс, Рэйзор Рамон, клоун Доинк, Бэм Бэм Бигелоу) Крутая игра была на Сеге)
поддерживаю... фанател от старта когда они позировали...
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+1
Ответ Сергей Орлов
Йокодзуна, Шон Майклс, Рэйзор Рамон, клоун Доинк, Бэм Бэм Бигелоу) Крутая игра была на Сеге)
Еще Лекс Люгер
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+1
Ответ Сергей Орлов
Йокодзуна, Шон Майклс, Рэйзор Рамон, клоун Доинк, Бэм Бэм Бигелоу) Крутая игра была на Сеге)
А как же Брет Хитмен Харт)
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Ответ DavidRobertJosephBeckham
Wrestlermania от midway(создатели МК), Крутая была игруха)
🤝
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Ответ Hola Hola
Блин, это когда рестлинг с Фоменко еще шел, там уже этот Гробовщик был, и он был не очень-то юн. А сейчас ему сколько? Лет 60?
В марте ему будет 59 лет
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Ответ Caterina
Итоги Riyadh Season Cup: Аль-Хиляль выиграл у Майами - 320 комментов Аль Наср (без Роналду) выиграл у Майами - 1100 комментов Аль-Хиляль выиграл у Аль-Насра (с Роналду) - 100 не наберется. А нам говорили, что Роналду самый популярный футболист))
Очередная иллюзия что он самый популярный.
Б0т0в он скупает с завидной частотой, они и заняты тем, что строчат гоат без на то причин.
Только вот реальный гоат больше всех в мире продает атрибутики со своим именем.
Вот это мерило популярности, а не накрученая подписота в соц.сетях.
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Ответ Роман
Гробовщик - легенда WWE. Его выступление это всегда интересное шоу.
+++
А если он ещё и фирменный выход сделал, с музыкой и монахами, и закатил глаза... там и обделаться могли некоторые, и на поле, и на трибунах😎😁
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Охренеть, Тейкеру лет 100 уже! Респект, что ещё на ногах стоит, легенда.
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Блин, это когда рестлинг с Фоменко еще шел, там уже этот Гробовщик был, и он был не очень-то юн. А сейчас ему сколько? Лет 60?
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Так, еще один трофей для криша. Соперник сильный, ща Криштиану и ко сделают их в два счета. А Роналду не выиграл? А ну тогда, очередной неважный выставочный матч с шуточным трофеем и вообще аль-наср Интер выиграл) и не важно что у команды четыре пенсионера в пол ноги играющие самые сильные в команде, да и они 4 месяца не играли, зато гнома опять обоссал)
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Сразу вспомнился Рестлинг по ТНТ с Фоменко. Халк Хоган, Голдберг, Стинг. Весело было
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Легендыч
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