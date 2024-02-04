Тренер «Алавеса» заявил, что в ворота «Барсы» стоило дать пенальти за игру рукой Канселу: «Судья легко мог свистнуть»
Тренер «Алавеса» считает, что в ворота «Барселоны» стоило дать пенальти.
«Алавес» проиграл «блаугране» со счетом 1:3 в матче Ла Лиги.
По мнению Луиса Гарсии, судья Хуан Мартинес Мунуэра мог назначить пенальти в первом тайме за игру рукой Жоау Канселу в штрафной во время прострела на 37-й минуте.
«Рука Канселу – это рука, такое можно свистнуть в любой игре. Судья легко мог свистнуть», – заявил тренер «Алавеса».
Фото: скриншот трансляции
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И вы сами в тот раз доказывали что это не пенальти )
Но об этом вы, как всегда, умолчите )
И с ним не согласится сложно, ибо действительно поставить за это можно было. Судья не поставил и правильно сделал на мой взгляд, но если бы он указал на точку, то ВАР не имел бы права это отменить как очевидную ошибку.
Вот кстати тренер минимум на ЖК наработал - в трансляции матча не раз видно было что стоял чуть ли не на поле. Как правило за такое предупреждают.
Тут на усмотрение арбитра, а значит надо просто принять его решение и не пытаться разыскивать ошибки.