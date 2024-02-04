Тренер «Алавеса» заявил, что в ворота «Барсы» стоило дать пенальти за игру рукой Канселу: «Судья легко мог свистнуть»

Тренер «Алавеса» считает, что в ворота «Барселоны» стоило дать пенальти.

«Алавес» проиграл «блаугране» со счетом 1:3 в матче .

По мнению , судья мог назначить пенальти в первом тайме за игру рукой в штрафной во время прострела на 37-й минуте.

«Рука Канселу – это рука, такое можно свистнуть в любой игре. Судья легко мог свистнуть», – заявил тренер «Алавеса».

Фото: скриншот трансляции

Форвард «Барсы» Роке забил и получил две желтые за 14 минут после выхода на замену в игре с «Алавесом»

Хави об удалении Роке: «Барселона» расплачивается за дело Негрейры. Больше не хочу говорить о судьях. Прошу лишь, чтобы нам позволили бороться»