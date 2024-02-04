Тренер «Алавеса» заявил, что в ворота «Барсы» стоило дать пенальти за игру рукой Канселу: «Судья легко мог свистнуть»

Теги Барселона Ла Лига судьи Алавес Луис Гарсия Жоау Канселу Хуан Мартинес Мунуэра Футбол

Тренер «Алавеса» считает, что в ворота «Барселоны» стоило дать пенальти.

«Алавес» проиграл «блаугране» со счетом 1:3 в матче Ла Лиги.

По мнению Луиса Гарсии, судья Хуан Мартинес Мунуэра мог назначить пенальти в первом тайме за игру рукой Жоау Канселу в штрафной во время прострела на 37-й минуте.

«Рука Канселу – это рука, такое можно свистнуть в любой игре. Судья легко мог свистнуть», – заявил тренер «Алавеса».

Фото: скриншот трансляции

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47 комментариев
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Так Барселоне не дали пенальти в прошлом туре за такое же. Почему тут должны были поставить? Хоть в этих моментах судейские решения одинаковые.
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+50
Ответ войд
Комментарий скрыт
В позапрошлом туре Барселоне за такой же момент не дали пенальти.
И вы сами в тот раз доказывали что это не пенальти )

Но об этом вы, как всегда, умолчите )
+48
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+43
То, что этот судья может легко "свистнуть" что угодно, никто даже не сомневается)
+30
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Ответ fRsk
Так Барселоне не дали пенальти в прошлом туре за такое же. Почему тут должны были поставить? Хоть в этих моментах судейские решения одинаковые.
Тут Канселу хотя бы руку убирал, в отличие от игрока Вильярреала
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-10
+15
Ответ Cruel Snake
Комментарий скрыт
Конечно другое. Ведь в матче с Вильярреалом была другая рука)
+13
-6
+7
Когда в ворота Барсы такой момент, то надо ставить пенку, если наоборот, то не надо. Так и играем сезон 🤣
+21
-14
+7
Ответ войд
Комментарий скрыт
Ну да, у Реала рука вверх это прижатая рука и не пенальти а у Барсы прижатая рука да ещё и за спиной это 100% пенальти))) ловите этого с ума сшедшего! 💊🚑🚑🚑
+11
-4
+7
Рука за спиной, о чем говорить?
+8
-2
+6
Судья легко мог не удалять Роке)
+5
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+3
Ответ Внук Месси
Комментарий скрыт
это скажи реалу.Только не 18 лет , а за всю историю.
+5
-2
+3
Ответ fRsk
Так Барселоне не дали пенальти в прошлом туре за такое же. Почему тут должны были поставить? Хоть в этих моментах судейские решения одинаковые.
Слово "должны" употреблено не было. Он сказал "мог".
И с ним не согласится сложно, ибо действительно поставить за это можно было. Судья не поставил и правильно сделал на мой взгляд, но если бы он указал на точку, то ВАР не имел бы права это отменить как очевидную ошибку.
+4
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Ответ nurikkkk
Не прижата к телу...
Да хорош, я барсу хоть и ненавижу, но куда ему ее засунуть? В зад? Попробуй прижимать руку к телу за спиной.
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Мы так и видели как судья так легко свистнул и убрал Роке за ничего
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Если только захотеть, тогда можно дать. А так это не пенальти.
+4
-2
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Ответ Полуэктов Пётр
Слово "должны" употреблено не было. Он сказал "мог". И с ним не согласится сложно, ибо действительно поставить за это можно было. Судья не поставил и правильно сделал на мой взгляд, но если бы он указал на точку, то ВАР не имел бы права это отменить как очевидную ошибку.
А почему тогда ВАР отменил пенальти Вильяреалу в прошлом туре? Там тем более не было явной судейской ошибки. Барсу в этом сезоне топят и не скрывают даже.
+3
-1
+2
Уже второй матч на витьке не дают очевидные пенальти и ещё удаляют за две левые жёлтые. Как бы пацан не поплыл психологически
+4
-3
+1
Ответ LinkLin
Рука за спиной, о чем говорить?
Не прижата к телу...
+5
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+1
Хотя в матче против Альмерии одной мадридской команде давали пенальти и за менее явную руку.
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-7
0
Ответ kaka10
Комментарий скрыт
Рассмотрите момент, а не скриншот там пенальти нет как и с моментом против Вильярреала.
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Игрок прижимал руку к телу, опасности прострел никакой не имел. Глупо.
Вот кстати тренер минимум на ЖК наработал - в трансляции матча не раз видно было что стоял чуть ли не на поле. Как правило за такое предупреждают.
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Ответ Vlad Zhadejko
Тут Канселу хотя бы руку убирал, в отличие от игрока Вильярреала
Что? Игрок Вильярреала не убирал руку?
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Ответ VuNePonimaete
Что? Игрок Вильярреала не убирал руку?
Нет, он не двигал рукой.
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Ответ Vlad Zhadejko
Нет, он не двигал рукой.
Просто фантастика. Игрок разворачивался спиной к мячу и уводя руку от него оказывается все таки намеренно сыграл рукой. Вот негодяй то
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Ответ VuNePonimaete
Просто фантастика. Игрок разворачивался спиной к мячу и уводя руку от него оказывается все таки намеренно сыграл рукой. Вот негодяй то
Я не говорю, что он намеренно играл рукой и что нужно было ставить пенальти, но он не убирал руку, в которую попал мяч.
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Ответ бек саидов
куда руки то убрать в таком положении?🤣 ты случаем не за реал болеешь?
Мы с другим пользователем обсуждаем момент в матче с Вильярреалом, когда могли назначить пенальти в ворота соперников Барсы. И да, я болею за каталонцев ))
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Ответ Nike of FW
А на фото (стоп кадре ) прям видно что мяч в руку попадает или у меня что-то со зрением ?
Он в нее и попадает. С этим вряд ли кто-то решит поспорить. Но не каждое попадание в нее = пенальти.
Тут на усмотрение арбитра, а значит надо просто принять его решение и не пытаться разыскивать ошибки.
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Ответ Внук Месси
Комментарий скрыт
Да, ведь единственным и достаточным благоприятным условием для абсолютного доминирования "Барселоны" в примере в течение 18 лет, было наличие в своей команде лучшего игрока в истории футбола, Лионеля Месси, исторически деклассировавшего Мадрид. Ему и продажные многочисленные мадридские судейки толком не смогли помешать в этом благородном деле, как ни старались.
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Ответ Внук Месси
Ок, скажу
ну что , сказал?
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ВАР смотрел? Смотрел. Пенальти не назначили? Значит его не было!
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Так можно сказать за любой момент, да или нет, а вот правильно или неправильно это уже другой вопрос)))
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