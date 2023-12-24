Митрофанов о санкциях: «Даже сотрудники РФС имеют проблемы с визами»

Генеральный секретарь РФС высказался о санкциях в отношении российского футбола.

— На что ориентируется с бессрочным баном России? На окончание СВО?

— Скажем так: ФИФА ориентируется на отсутствие давления на организацию. Наверное, так можно сформулировать ответ на ваш вопрос.

— Предчувствия относительно участия сборной России в отборе ЧМ-2026?

— Есть другой вопрос. Какова вероятность того, что нам — делегации сборной — дадут визу? Думаю, невысокая вероятность. Даже если ФИФА примет решение о нашем допуске. Мы сталкиваемся в настоящий момент с тем, что даже сотрудники , которые едут на определенные мероприятия, имеют проблемы с визами.

Мы проговариваем с коллегами из этот вопрос — сборную до 17 лет допустят, но дальше возникнет вопрос – не только с бойкотами, но и с нашим приездом на место встречи. Вопрос не в логистике, а в том, кто выдаст такому количеству футболистов визы, – сказал .

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