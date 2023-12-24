Митрофанов о санкциях: «Даже сотрудники РФС имеют проблемы с визами»

Теги УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Максим Митрофанов Политика Футбол

Генеральный секретарь РФС высказался о санкциях в отношении российского футбола.

— На что ориентируется ФИФА с бессрочным баном России? На окончание СВО?

— Скажем так: ФИФА ориентируется на отсутствие давления на организацию. Наверное, так можно сформулировать ответ на ваш вопрос.

— Предчувствия относительно участия сборной России в отборе ЧМ-2026?

— Есть другой вопрос. Какова вероятность того, что нам — делегации сборной — дадут визу? Думаю, невысокая вероятность. Даже если ФИФА примет решение о нашем допуске. Мы сталкиваемся в настоящий момент с тем, что даже сотрудники РФС, которые едут на определенные мероприятия, имеют проблемы с визами.

Мы проговариваем с коллегами из УЕФА этот вопрос — сборную до 17 лет допустят, но дальше возникнет вопрос – не только с бойкотами, но и с нашим приездом на место встречи. Вопрос не в логистике, а в том, кто выдаст такому количеству футболистов визы, – сказал Максим Митрофанов.

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3 комментария
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о причинах конечно умалчивает
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благодари деда митрофанов
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Джинсу пусть начинают возить и жвачки импортные. Все к этому идет.
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